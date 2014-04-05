Adaptive Session Trend Pro
- Indicadores
- Vishnu Bajpai
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
Indicador de Tendencia Auto-Optimizado Plug and Play para MT5
Adaptive Session Trend Pro es un sencillo indicador plug and play para MT5 que detecta automáticamente el símbolo, el instrumento y la sesión de negociación del broker a partir del gráfico al que está vinculado, sin necesidad de configuración manual.
Simplemente conecte el indicador a cualquier gráfico y al instante:
-
Detecta el instrumento (XAUUSD, US30, EURUSD, pares de divisas)
-
Detecta la hora del servidor del broker
-
Aplica automáticamente los filtros correctos de las sesiones de Londres y Nueva York.
-
Ajusta el comportamiento interno en función del mercado seleccionado.
Diseñado para operadores que desean señales de tendencia limpias y conscientes de la sesión, sin configuraciones complejas ni optimización excesiva.
Características principales
-
Plug and Play sencillo: no requiere configuración
-
Detección automática de símbolos e instrumentos
-
Detección automática de la sesión del broker
-
Filtrado de las sesiones de Londres y Nueva York
-
Optimización automática para XAUUSD, US30 y EURUSD
-
US30 sólo opera durante la sesión de Nueva York
-
Alertas de compra y venta integradas
-
Visualización adaptativa de tendencias con estados de color
-
Confirmación en función del volumen
-
Filtrado de calidad de la acción del precio
-
Funciona en todos los brokers MT5
-
Estructura de señales sin repintado
Detección automática de símbolos e instrumentos
Adaptive Session Trend Pro identifica de forma inteligente el instrumento directamente desde el gráfico al que está unido y ajusta automáticamente sus parámetros internos.
El comportamiento optimizado incluye:
-
Oro (XAUUSD): Respuesta de tendencia más rápida para capturar movimientos bruscos
-
US30 / Índices: Comportamiento sensible a la volatilidad diseñado para la acción del precio del índice
-
EURUSD y pares de divisas: Filtrado equilibrado de tendencias para mayor estabilidad
Sin preajustes. Sin ajuste manual. Sin conjeturas.
Detección automática de sesiones de broker
El indicador detecta automáticamente la hora de su servidor broker y aplica la lógica de sesión en consecuencia.
Sesiones soportadas:
-
Sesión deLondres: 08:00 - 17:00
-
Sesión de Nueva York: 13:00 - 22:00
Sesión especial US30 Logic
Para US30 e índices similares:
-
La sesión de Londres se desactiva automáticamente
-
Las señales se generan sólo durante la sesión de Nueva York, donde la liquidez y la volatilidad son más altas
Esto ayuda a evitar señales de baja calidad durante las horas inactivas del mercado.
Conocimiento inteligente del mercado y control de señales
Adaptive Session Trend Pro está diseñado para centrarse en la calidad por encima de la cantidad.
Incluye filtros internos que:
-
Evitan las velas débiles o indecisas
-
Reducen el ruido durante los periodos de baja liquidez
-
Adaptan la coloración de la tendencia durante las sesiones inactivas
-
Generan señales sólo cuando se cumplen las condiciones de calidad predefinidas
El resultado son menos señales, pero más relevantes.
Alertas integradas
Manténgase informado sin mirar los gráficos.
-
Alertas emergentes para señales de compra y venta
-
Las alertas se activan sólo una vez por vela de señal
-
Adecuado para operadores discrecionales y configuraciones de varios gráficos
Diseño visual limpio y profesional
-
Línea de tendencia adaptativa codificada por colores para la dirección del mercado
-
Flechas claras de compra y venta colocadas directamente en el gráfico
-
Estado de tendencia neutro durante los periodos sin sesión
-
Optimizado para fondos de gráficos claros y oscuros
Diseñado para la claridad y las largas sesiones de negociación.
A quién va dirigido este indicador
-
Operadores de oro que buscan entradas de tendencia estructuradas
-
Operadores del US30 centrados en la sesión de Nueva York
-
Operadores de Forex que prefieren señales basadas en reglas
-
Operadores que desean automatización sin complejidad
-
Principiantes y profesionales
Uso recomendado
-
Símbolos: XAUUSD, US30, EURUSD, principales pares de divisas
-
Sesiones: Londres y Nueva York
-
Plazos: M5 a M30 (funciona en todos los marcos temporales)
-
Plataforma: MetaTrader 5 MetaTrader 5
Notas Importantes
-
Este indicador no repinta señales pasadas
-
No requiere datos externos o entradas manuales
-
Funciona con todos los brokers MT5 y tiempos de servidor
-
Diseñado como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones
Opere cuando el mercado importa
Adaptive Session Trend Pro le ayuda a operar sólo cuando el mercado está activo, es relevante y está alineado con el instrumento que está operando - todo a través de la detección automática y el manejo inteligente de la sesión.
Conéctelo a su gráfico y experimente un enfoque disciplinado, consciente de la sesión y fácil de usar para operar con tendencias.