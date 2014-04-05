Indicador de Tendencia Auto-Optimizado Plug and Play para MT5

Tendencia Adaptable de Sesión Pro

Adaptive Session Trend Pro es un sencillo indicador plug and play para MT5 que detecta automáticamente el símbolo, el instrumento y la sesión de negociación del broker a partir del gráfico al que está vinculado, sin necesidad de configuración manual.

Simplemente conecte el indicador a cualquier gráfico y al instante:

Detecta el instrumento (XAUUSD, US30, EURUSD, pares de divisas)

Detecta la hora del servidor del broker

Aplica automáticamente los filtros correctos de las sesiones de Londres y Nueva York .

Ajusta el comportamiento interno en función del mercado seleccionado.

Diseñado para operadores que desean señales de tendencia limpias y conscientes de la sesión, sin configuraciones complejas ni optimización excesiva.

Características principales

Plug and Play sencillo: no requiere configuración

Detección automática de símbolos e instrumentos

Detección automática de la sesión del broker

Filtrado de las sesiones de Londres y Nueva York

Optimización automática para XAUUSD, US30 y EURUSD

US30 sólo opera durante la sesión de Nueva York

Alertas de compra y venta integradas

Visualización adaptativa de tendencias con estados de color

Confirmación en función del volumen

Filtrado de calidad de la acción del precio

Funciona en todos los brokers MT5

Estructura de señales sin repintado

Detección automática de símbolos e instrumentos

Adaptive Session Trend Pro identifica de forma inteligente el instrumento directamente desde el gráfico al que está unido y ajusta automáticamente sus parámetros internos.

El comportamiento optimizado incluye:

Oro (XAUUSD): Respuesta de tendencia más rápida para capturar movimientos bruscos

US30 / Índices: Comportamiento sensible a la volatilidad diseñado para la acción del precio del índice

EURUSD y pares de divisas: Filtrado equilibrado de tendencias para mayor estabilidad

Sin preajustes. Sin ajuste manual. Sin conjeturas.

Detección automática de sesiones de broker

El indicador detecta automáticamente la hora de su servidor broker y aplica la lógica de sesión en consecuencia.

Sesiones soportadas:

Sesión de Londres: 08:00 - 17:00

Sesión de Nueva York: 13:00 - 22:00

Sesión especial US30 Logic

Para US30 e índices similares:

La sesión de Londres se desactiva automáticamente

Las señales se generan sólo durante la sesión de Nueva York, donde la liquidez y la volatilidad son más altas

Esto ayuda a evitar señales de baja calidad durante las horas inactivas del mercado.

Conocimiento inteligente del mercado y control de señales

Adaptive Session Trend Pro está diseñado para centrarse en la calidad por encima de la cantidad.

Incluye filtros internos que:

Evitan las velas débiles o indecisas

Reducen el ruido durante los periodos de baja liquidez

Adaptan la coloración de la tendencia durante las sesiones inactivas

Generan señales sólo cuando se cumplen las condiciones de calidad predefinidas

El resultado son menos señales, pero más relevantes.

Alertas integradas

Manténgase informado sin mirar los gráficos.

Alertas emergentes para señales de compra y venta

Las alertas se activan sólo una vez por vela de señal

Adecuado para operadores discrecionales y configuraciones de varios gráficos

Diseño visual limpio y profesional

Línea de tendencia adaptativa codificada por colores para la dirección del mercado

Flechas claras de compra y venta colocadas directamente en el gráfico

Estado de tendencia neutro durante los periodos sin sesión

Optimizado para fondos de gráficos claros y oscuros

Diseñado para la claridad y las largas sesiones de negociación.

A quién va dirigido este indicador

Operadores de oro que buscan entradas de tendencia estructuradas

Operadores del US30 centrados en la sesión de Nueva York

Operadores de Forex que prefieren señales basadas en reglas

Operadores que desean automatización sin complejidad

Principiantes y profesionales

Uso recomendado

Símbolos: XAUUSD, US30, EURUSD, principales pares de divisas

Sesiones: Londres y Nueva York

Plazos: M5 a M30 (funciona en todos los marcos temporales)

Plataforma: MetaTrader 5 MetaTrader 5

Notas Importantes

Este indicador no repinta señales pasadas

No requiere datos externos o entradas manuales

Funciona con todos los brokers MT5 y tiempos de servidor

Diseñado como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones

Opere cuando el mercado importa

Adaptive Session Trend Pro le ayuda a operar sólo cuando el mercado está activo, es relevante y está alineado con el instrumento que está operando - todo a través de la detección automática y el manejo inteligente de la sesión.

Conéctelo a su gráfico y experimente un enfoque disciplinado, consciente de la sesión y fácil de usar para operar con tendencias.