Adaptive Session Trend Pro

Tendencia Adaptable de Sesión Pro

Indicador de Tendencia Auto-Optimizado Plug and Play para MT5

Adaptive Session Trend Pro es un sencillo indicador plug and play para MT5 que detecta automáticamente el símbolo, el instrumento y la sesión de negociación del broker a partir del gráfico al que está vinculado, sin necesidad de configuración manual.

Simplemente conecte el indicador a cualquier gráfico y al instante:

  • Detecta el instrumento (XAUUSD, US30, EURUSD, pares de divisas)

  • Detecta la hora del servidor del broker

  • Aplica automáticamente los filtros correctos de las sesiones de Londres y Nueva York.

  • Ajusta el comportamiento interno en función del mercado seleccionado.

Diseñado para operadores que desean señales de tendencia limpias y conscientes de la sesión, sin configuraciones complejas ni optimización excesiva.

Características principales

  • Plug and Play sencillo: no requiere configuración

  • Detección automática de símbolos e instrumentos

  • Detección automática de la sesión del broker

  • Filtrado de las sesiones de Londres y Nueva York

  • Optimización automática para XAUUSD, US30 y EURUSD

  • US30 sólo opera durante la sesión de Nueva York

  • Alertas de compra y venta integradas

  • Visualización adaptativa de tendencias con estados de color

  • Confirmación en función del volumen

  • Filtrado de calidad de la acción del precio

  • Funciona en todos los brokers MT5

  • Estructura de señales sin repintado

Detección automática de símbolos e instrumentos

Adaptive Session Trend Pro identifica de forma inteligente el instrumento directamente desde el gráfico al que está unido y ajusta automáticamente sus parámetros internos.

El comportamiento optimizado incluye:

  • Oro (XAUUSD): Respuesta de tendencia más rápida para capturar movimientos bruscos

  • US30 / Índices: Comportamiento sensible a la volatilidad diseñado para la acción del precio del índice

  • EURUSD y pares de divisas: Filtrado equilibrado de tendencias para mayor estabilidad

Sin preajustes. Sin ajuste manual. Sin conjeturas.

Detección automática de sesiones de broker

El indicador detecta automáticamente la hora de su servidor broker y aplica la lógica de sesión en consecuencia.

Sesiones soportadas:

  • Sesión deLondres: 08:00 - 17:00

  • Sesión de Nueva York: 13:00 - 22:00

Sesión especial US30 Logic

Para US30 e índices similares:

  • La sesión de Londres se desactiva automáticamente

  • Las señales se generan sólo durante la sesión de Nueva York, donde la liquidez y la volatilidad son más altas

Esto ayuda a evitar señales de baja calidad durante las horas inactivas del mercado.

Conocimiento inteligente del mercado y control de señales

Adaptive Session Trend Pro está diseñado para centrarse en la calidad por encima de la cantidad.

Incluye filtros internos que:

  • Evitan las velas débiles o indecisas

  • Reducen el ruido durante los periodos de baja liquidez

  • Adaptan la coloración de la tendencia durante las sesiones inactivas

  • Generan señales sólo cuando se cumplen las condiciones de calidad predefinidas

El resultado son menos señales, pero más relevantes.

Alertas integradas

Manténgase informado sin mirar los gráficos.

  • Alertas emergentes para señales de compra y venta

  • Las alertas se activan sólo una vez por vela de señal

  • Adecuado para operadores discrecionales y configuraciones de varios gráficos

Diseño visual limpio y profesional

  • Línea de tendencia adaptativa codificada por colores para la dirección del mercado

  • Flechas claras de compra y venta colocadas directamente en el gráfico

  • Estado de tendencia neutro durante los periodos sin sesión

  • Optimizado para fondos de gráficos claros y oscuros

Diseñado para la claridad y las largas sesiones de negociación.

A quién va dirigido este indicador

  • Operadores de oro que buscan entradas de tendencia estructuradas

  • Operadores del US30 centrados en la sesión de Nueva York

  • Operadores de Forex que prefieren señales basadas en reglas

  • Operadores que desean automatización sin complejidad

  • Principiantes y profesionales

Uso recomendado

  • Símbolos: XAUUSD, US30, EURUSD, principales pares de divisas

  • Sesiones: Londres y Nueva York

  • Plazos: M5 a M30 (funciona en todos los marcos temporales)

  • Plataforma: MetaTrader 5 MetaTrader 5

Notas Importantes

  • Este indicador no repinta señales pasadas

  • No requiere datos externos o entradas manuales

  • Funciona con todos los brokers MT5 y tiempos de servidor

  • Diseñado como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones

Opere cuando el mercado importa

Adaptive Session Trend Pro le ayuda a operar sólo cuando el mercado está activo, es relevante y está alineado con el instrumento que está operando - todo a través de la detección automática y el manejo inteligente de la sesión.

Conéctelo a su gráfico y experimente un enfoque disciplinado, consciente de la sesión y fácil de usar para operar con tendencias.


Productos recomendados
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Visual Dolphin Libere el ritmo del mercado con el Indicador Visual Dolphin, su herramienta definitiva para identificar y capitalizar las tendencias del mercado con claridad y confianza. Diseñado tanto para operadores principiantes como experimentados, este indicador elimina el ruido y las conjeturas, proporcionando señales de compra y venta cristalinas directamente en su gráfico. La lógica detrás de las ondas El núcleo del indicador Visual Dolphin es un sofisticado pero intuitivo sist
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
Visual Momentum Flow Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Visual de Flujo de Momento: Descifre la verdadera intención del mercado ¿Está cansado de los indicadores que sólo funcionan en mercados con tendencia y le confunden durante las consolidaciones? ¿Le cuesta distinguir entre una auténtica ruptura del impulso y un movimiento en falso dentro de un mercado oscilante? El indicador Visual Momentum Flow es la solución. Esta herramienta meticulosamente diseñada no se limita a seguir tendencias, sino que interpreta el carácter mismo del mercado,
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Dinámica Visual CrossPulse: Opere con el verdadero ritmo del mercado Descubra un nuevo nivel de conocimiento del mercado con Visual CrossPulse Dynamics, un sofisticado indicador diseñado para adaptarse a la volatilidad cambiante y revelar la verdadera dirección de la tendencia. ¿Está cansado de los indicadores que se quedan rezagados en los mercados que se mueven con rapidez o que emiten señales falsas durante la consolidación? El indicador Visual CrossPulse Dynamics resuelve este problema util
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Indicadores
Ichimoku Aiko MTF es una colección de indicadores técnicos que muestran los niveles de soporte y resistencia, así como el impulso y la dirección de la tendencia. Es un indicador multi-marco de tiempo, por lo que no necesita cambiar el marco de tiempo del gráfico cuando desee ver las nubes ichimoku en un marco de tiempo superior. Ej. El timeframe del gráfico es M15 y quieres ver en el timeframe del gráfico M15 los indicadores H1 ichimoku (el ichimoku en Metatrader no puede hacer eso) por eso nece
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
Indicadores
El indicador Ichimoku Kinko Hyo sirve para el trading tendencial y se utiliza prácticamente en todos los mercados. Este indicador es único en muchos sentidos. Sin embargo, su ventaja principal consiste en ofrecer a los traders muchos puntos de referencia que permiten formar un concepto más comprensivo y completo sobre el movimiento del precio. Esta profundidad del análisis y una exclusiva claridad del indicador permite a los traders distinguir rápidamente las posibilidades comerciales y seleccio
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Smart Fair Value Gap Pro
Joao Luiz Savioli Filho
Indicadores
Libere el poder de Smart Money Concepts (SMC) con el indicador FVG más limpio del mercado. Smart FVG Pro no es sólo otro detector de brecha. Está diseñado para operadores profesionales que necesitan filtrar el ruido y centrarse en las zonas de inversión de alta probabilidad. A diferencia de los indicadores estándar que saturan su gráfico con cada gap menor, Smart FVG Pro utiliza una lógica de filtrado avanzada (Tendencia + Volatilidad) y un sistema único de "Mitigación Inteligente" para eliminar
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Indicadores
Puede cambiar el periodo de tiempo del gráfico con sólo pulsar un botón. También puede cambiar múltiples gráficos con sólo pulsar un botón. También puede cambiar varios gráficos con sólo pulsar un botón , ahorrándote la molestia de cambiar los periodos de tiempo. Estamos retransmitiendo en directo el funcionamiento real del sistema. Compruebe usted mismo si se puede utilizar. Compruébelo usted mismo. https://www.youtube.com/@ganesha_forex No garantizamos los resultados de su inversión. Las in
Trade Helper
Pavel Gotkevitch
Indicadores
El indicador Trade Helper es una modificación del indicador Trade Assistant (de Andriy Moraru). El indicador Trade Helper multitimeframe es un buen asistente para los traders, útil como filtro en la mayoría de las estrategias de trading. Este indicador combina las tácticas de la Triple Pantalla de Elder en un solo gráfico, que consiste en entrar en una operación cuando la misma tendencia está presente en tres marcos temporales adyacentes. El funcionamiento del indicador se basa en el principio d
ON Trade Gann Squares MT5
Abdullah Alrai
5 (2)
Indicadores
El Indicador de Cuadrados de Gann es una herramienta poderosa de análisis de mercado basada en el artículo "Fórmula Matemática para Predicciones de Mercado" escrito por W.D. Gann, que se basa en conceptos matemáticos para el análisis. Incorpora elementos de las técnicas de Gann relacionadas con los cuadrados de 144, 90 y 52, así como el cuadrado de 9. Además, incluye el método del  sobre cómo combinar el cuadrado de 9 con canales y patrones de estrellas. Manual del Usuario y Modo de Uso: Antes d
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Renko Patterns analiza el gráfico Renko ladrillo por ladrillo para encontrar patrones gráficos populares que son ampliamente utilizados por los traders en diferentes mercados financieros. En comparación con los gráficos basados en tiempo, los patrones son más fáciles de identificar en los gráficos Renko debido a su aspecto limpio y sin ruido. KT Renko Patterns incluye múltiples patrones Renko, muchos de los cuales están explicados en detalle en el libro “Profitable Trading with Renko Charts
Annual Highs Lows Over X Years
Zbynek Liska
Indicadores
Análisis de niveles clave : El indicador realiza un seguimiento de los máximos y mínimos anuales más próximos a la cotización actual a lo largo de un número de años elegido. Alertas de proximidad : Activa una alerta cuando el precio alcanza un número especificado de pips desde el máximo o mínimo más cercano. Intervalos de notificación personalizables : Puede establecer la frecuencia con la que se repiten las alertas, por ejemplo, cada 30 minutos. Perspectiva histórica : Permite realizar un segui
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Quantum Flux Oscillator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Domine las tendencias del mercado con Quantum Flux Oscillator Desbloquee un nuevo nivel de precisión comercial con el Oscilador de Flujo Quantum, un indicador de nivel profesional para MetaTrader 5 diseñado para identificar y capitalizar el impulso del mercado. Deje de adivinar la dirección de la tendencia y comience a tomar decisiones informadas basadas en una herramienta clara, potente y matemáticamente sólida. Por sólo 30 $, puede añadir este oscilador indispensable a su arsenal de trading.
Ultimate Layer Smart Risk Trade Assistant
Ericson Jay Torralba
Utilidades
Layer Smart Risk Trade Assistant - MT5 Trade Manager, Gestión de Riesgo y Organizador de Órdenes para MetaTrader 5 ¿Está buscando el asistente comercial más fiable para MetaTrader 5 (MT5) ? Layer Smart Risk Trade Assistant es lo último en utilidad de trading manual y panel de operaciones , perfecto tanto para traders principiantes como avanzados que quieren una gestión de riesgos más inteligente, organización de órdenes y gestión de múltiples órdenes sin esfuerzo. ¿Alguna vez ha luchado con: ¿O
Visual River Flow Divergence Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Presentación del Indicador de Divergencia de Flujo Fluvial ¿Está preparado para liberar su potencial de negociación? Conozca el indicador River Flow Divergence, una potente herramienta diseñada para ayudarle a navegar con precisión por las tendencias y los retrocesos del mercado. Este indicador está diseñado para operadores que desean afinar sus estrategias y tomar el control de su éxito. Nota: Este indicador no está optimizado. Está diseñado para que usted lo personalice y optimice de acuerdo
Renko System
Marco Montemari
Indicadores
Este indicador puede ser considerado como un sistema de comercio. Ofrece una visión diferente para ver el par de divisas: indicador atemporal completo, se puede utilizar para el comercio manual o para el comercio automatizado con algún asesor experto. Cuando el precio alcanza un umbral se crea un nuevo bloque según el modo establecido. El indicador además de las barras Renko, muestra también 3 medias móviles. Características modo renko mediana renko renko mediano personalizado 3 medias móviles
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
Supply Demand And Turncoat Indicator
Muzeyen Yilmaz
Indicadores
Piensa en un indicador que te muestre al instante todos los soportes, resistencias y turncoats y que pueda enviar una notificación a tu teléfono o una alarma en tu ordenador. Además de todo esto, agrupa cuántas veces ha entrado en cada campo y, en consecuencia, la fuerza del campo. Supply Demand And Turncoat está a su servicio. Configúrelo para cualquier TimeFrame y Gráfico que desee y disfrute de un trading sencillo. Características: Posibilidad de seleccionar los campos a mostrar (débil, no pr
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask. MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor, pero sólo en tiempo real, sin acceso a su historia. El indicador OrderBook Cumulative Indicator acumula los datos del libro de mercado en línea
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descripción Técnica del Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 El Delta Profile es un indicador desarrollado para MetaTrader 5 con enfoque en el análisis detallado del flujo de volumen dentro de un rango definido de velas. Organiza y muestra información sobre el desequilibrio de volúmenes positivos (asociados a movimientos alcistas) y negativos (asociados a movimientos bajistas) en diferentes niveles de precio. El resultado es una visión clara de los puntos del gráfico donde se concentra la
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   es un indicador de flechas inteligente y fácil de usar, diseñado para ofrecer señales de trading precisas. Utiliza simulaciones de operaciones basadas en datos históricos para identificar automáticamente los niveles de compra y venta de RSI más efectivos para cada instrumento y marco temporal. Este indicador puede utilizarse como un sistema de trading independiente o como parte de tu estrategia actual. Es especialmente útil para traders intradía. A diferencia de los niveles
Size Bars
Viktor Loginov
Indicadores
Tamaño de las barras: el indicador muestra en el gráfico el tamaño máximo, mínimo, actual y medio de las barras (velas) del periodo seleccionado. Parámetros mostrados del indicador Tamaño de barras: 1) Tamaño actual de la barra en pips (por máximo/mínimo, cuerpo de la barra). 2) Tamaño máximo , mínimo y medio de las velas BUY . 3) Tamaño máximo , mínimo y medio de las velas de VENTA . 4) Número de velas de COMPRA y número de velas de VENTA . 5) Número medio de velas consecutivas de COMPRA y de
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Indicadores
¿Tenía una operación rentable pero de repente se invirtió? En una estrategia sólida, salir de una operación es tan importante como entrar. Exit EDGE le ayuda a maximizar el beneficio de su operación actual y a evitar que las operaciones ganadoras se conviertan en perdedoras. No vuelva a perder una señal de salida Supervise todos los pares y marcos temporales en un solo gráfico www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Cómo operar Puede cerrar sus operaciones abiertas tan pronto como reciba una seña
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indicadores
- El precio real es de 200$ - Descuento del 50% (Ahora es de 99$) - Está habilitado para 4 compras. ¡Póngase en contacto conmigo para el bono extra (indicador de tendencia de Gann), instrucción o cualquier pregunta! - No repintado, No lag - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. - Actualización de por vida libre Gann Oro EA MT5 Introducción Las teorías de W.D. Gann en el análisis té
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real. Este sistema   no intenta predecir los máximo
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Engulfing Zone Sniper MT5
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Engulfing Zone Sniper MT5 - Indicador de Señales y Zonas Multi-Tiempo El Engulfing Zone Sniper MT5 es una herramienta de análisis técnico diseñada para resaltar patrones de velas envolventes en combinación con zonas de soporte/resistencia adaptables. Proporciona marcadores visuales y alertas opcionales para ayudar a los operadores a identificar las reacciones de la estructura del mercado en múltiples marcos temporales. Características principales Detección Multi-Timeframe - Opción de escanear c
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Desglose cuántico PRO       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas ob
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicadores
¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga   clic aquí Ese es el primero, ¡
Otros productos de este autor
HFT Propfirm Auto
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
HFT PropFirm Pro EURUSD-Only Easy Plug and Play Prop Challenge EA Visión general HFT PropFirm Pro es un Asesor Experto totalmente automatizado, diseñado exclusivamente para EURUSD. Este EA no está diseñado para su uso en cualquier otro símbolo . Está construido específicamente en torno al perfil de liquidez de EURUSD, el comportamiento del spread, y las características del tick , por lo que es muy eficaz para los desafíos prop-firm y las cuentas agresivas de crecimiento de renta variable que op
ORB with Targets
Vishnu Bajpai
Indicadores
Libere el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con este indicador MT5 altamente visual y personalizable. Diseñado para traders intradía y de sesión, esta herramienta traza automáticamente: Máximo y mínimo del rango de apertura Líneas objetivo multinivel (por encima y por debajo) Resaltado de Rango Limpio (Caja de Relleno Gris) Tiempo de sesión totalmente personalizable Personalización del color para cada nivel Por qué le encantará: Perfecto para el Open de Londres/Nueva York Númer
AI Trend and Targets
Vishnu Bajpai
Indicadores
AI Trend Targets - Entradas de precisión, objetivos y riesgo en un solo overlay AI Trend Targets es un superpositor inteligente premium que convierte la acción del precio en bruto en planes de negociación claros y basados en reglas: entrada, guardia dinámica (SL) y tres objetivos proyectados (TP1-TP3). Está diseñado para XAUUSD, los principales pares de divisas y CFD sobre índices, y funciona tanto en intradía como en plazos superiores. Qué hace Entre bastidores, AI Trend Targets combina: Una "A
FREE
Gold Grid Quantum
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
Visión general Gold Grid Quantum es un sistema de negociación inteligente y totalmente automatizado construido exclusivamente para XAUUSD. Combina un motor grid estructurado con escalado adaptativo y conocimiento del mercado en tiempo real, lo que permite una ejecución disciplinada y manos libres en todas las condiciones de mercado. El EA opera sin indicadores tradicionales o entradas sensibles a la optimización, confiando en cambio en una lógica interna dinámica desarrollada para soportar tant
FREE
Quantum FVG Trader
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
Quantum FVG Trader Algoritmo avanzado de marcos temporales múltiples diseñado para el oro y otros instrumentos volátiles Quantum FVG Trader es un sistema de negociación totalmente autónomo basado en una combinación de principios de acción de precios de nivel institucional, reconocimiento de patrones estadísticos y filtrado adaptativo multihorario. El sistema aprovecha el comportamiento histórico estructurado, la ponderación de señales asistida por IA y la ejecución de precisión para identificar
FREE
Neural Algo Bot Indicator
Vishnu Bajpai
Indicadores
Neural Algo Bot - Sistema de Entrada y Salida del Mercado para Oro, NASDAQ y Forex potenciado por IA Neural Algo Bot es un indicador de trading de última generación impulsado por un Neural Opportunity Engine patentado, diseñado para detectar puntos de inversión de alta probabilidad, cambios de impulso y entradas impulsadas por la liquidez antes de que el mercado reaccione. A diferencia de los indicadores tradicionales que se basan en fórmulas estáticas, Neural Algo Bot utiliza la lógica neurona
FREE
High Timeframe Breakout Easy to Setup EA
Vishnu Bajpai
Utilidades
Breakout EA - Simple, Potente Breakout Trading Asesor Experto Breakout EA es un Asesor Experto sencillo pero muy eficaz, diseñado para sacar provecho de las fuertes rupturas del mercado con una complejidad mínima. Mediante la colocación de órdenes de stop precisamente en los máximos y mínimos de la vela anterior, aprovecha el impulso natural del precio para entradas de operaciones limpias y basadas en reglas. Sus principales características son: Gestión dinámica del riesgo: Ajusta automáticament
FREE
Trailing SL Bot
Vishnu Bajpai
5 (1)
Utilidades
Trailing SL Bot - Gestor de Riesgos Inteligente y Automatizado Trailing SL Bot es un potente Asesor Experto de MetaTrader 5 diseñado para maximizar la eficiencia de sus operaciones mediante la automatización de tareas esenciales de gestión de riesgos con precisión. Características principales: Gestión automática de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP): El bot establece de forma inteligente los niveles de SL y TP en cualquier posición recién ocupada, asegurando que sus operaciones estén protegidas
No Wick Candle Identifier
Vishnu Bajpai
Indicadores
Identificador de velas sin mecha Mejor para Oro (XAUUSD) y pares de divisas | Funciona en cualquier marco temporal No Wick Candle Identifier es un indicador de la acción del precio diseñado para resaltar las velas de alta intención donde el precio se abre exactamente en el extremo (alto o bajo). Estas velas reflejan una fuerte participación institucional y a menudo actúan como puntos de decisión, desencadenantes de continuación o niveles de reacción de alta probabilidad cuando el precio las vue
Wick Assassin Gold and Forex
Vishnu Bajpai
Indicadores
Wick Assassin - Indicador de precisión de la acción del precio Wick Assassin es un indicador de negociación basado en la acción del precio, diseñado para identificar retrocesos de alta probabilidad en niveles de decisión clave utilizando únicamente la estructura bruta del mercado. Está diseñado para operadores que entienden que el precio no se mueve al azar, sino que reacciona a la liquidez, a la continuación fallida y al rechazo institucional. Este indicador se centra en un comportamiento del m
XAU Precision Trader
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
XAU Precision Trader - EA profesional de scalping de oro (M1) XAU Precision Trader es un Asesor Experto profesional sólo para Oro (XAUUSD ) creado para operadores que valoran el rendimiento realista, el control disciplinado del riesgo y la consistencia por encima de las pruebas retrospectivas sobreoptimizadas. Este EA no está ajustado para crear curvas lineales artificiales. Está diseñado para operar en condiciones reales de mercado , probado con datos reales de tick , y construido para adaptar
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario