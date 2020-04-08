No Wick Candle Identifier
- Indicadores
- Vishnu Bajpai
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Identificador de velas sin mecha
Mejor para Oro (XAUUSD) y pares de divisas | Funciona en cualquier marco temporal
No Wick Candle Identifier es un indicador de la acción del precio diseñado para resaltar las velas de alta intención donde el precio se abre exactamente en el extremo (alto o bajo).
Estas velas reflejan una fuerte participación institucional y a menudo actúan como puntos de decisión, desencadenantes de continuación o niveles de reacción de alta probabilidad cuando el precio las vuelve a visitar.
El indicador es especialmente eficaz en el oro (XAUUSD) y los pares de divisas, y funciona de forma fiable en todos los plazos, desde el scalping hasta el swing trading.
Qué detecta el indicador
El indicador identifica velas sin mecha en un lado, lo que indica un compromiso direccional inmediato.
Vela alcista sin mecha
-
Apertura = Baja
-
Indica presión de compra instantánea
-
Se muestra con:
-
Una flecha verde debajo de la vela
-
Una línea horizontal corta en la apertura de la vela
-
Vela bajista sin mecha
-
Apertura = Alta
-
Indica presión de venta instantánea
-
Se muestra con:
-
Una flecha roja sobre la vela
-
Una línea horizontal corta en la apertura de la vela
-
Estos niveles trazados representan áreas donde se produjo una fuerte participación del mercado.
Cómo utilizar el indicador
1. CISD / Configuración de ruptura y continuación
Cuando el precio rompe un nivel importante (máximo, mínimo, límite de rango o estructura) utilizando una vela sin mecha, señala una fuerte intención de continuación.
Escenario alcista
-
El precio rompe la resistencia
-
Se forma una vela sin mecha alcista
-
La tendencia sigue siendo alcista
-
Buscar entradas de continuación o retroceso
Escenario bajista
-
El precio rompe el soporte
-
Se forma una vela no-wick bajista
-
La tendencia sigue siendo bajista
-
Buscar entradas de continuación o retroceso
El sesgo direccional siempre sigue el color de la flecha.
2. Soporte y Resistencia (Niveles de Reacción)
La línea horizontal trazada en la apertura de la vela actúa como un nivel de reacción clave cuando el precio lo revisa.
Reglas
-
Flecha verde → el precio debe reaccionar al alza
-
Flecha roja → el precio debe reaccionar a la baja
Una reacción limpia en la dirección de la flecha proporciona una oportunidad de comercio de alta probabilidad.
Gestión de operaciones
-
Entrada: En la reacción o continuación cerca del nivel trazado
-
Stop-Loss: Más allá del extremo de la vela
-
Objetivo: Mínimo 1:2 riesgo-recompensa
Esto mantiene la ejecución simple, basada en reglas y consistente.
Mejores prácticas
-
Alinee las operaciones con la estructura del mercado
-
Funciona mejor cerca de los máximos y mínimos de la sesión
-
Combínelas con un marco temporal más amplio
-
Evite los periodos de baja liquidez
-
Utilizar como herramienta de confirmación, no como estrategia independiente
Resumen
No Wick Candle Identifier ayuda a los operadores:
-
Identificar velas de alta intención
-
Confirmar la continuación de CISD
-
Definir soportes y resistencias basados en reacciones
-
Mantener una clara tendencia direccional
-
Ejecutar operaciones estructuradas con una relación riesgo-recompensa de 1:2+.
Ideal para el oro (XAUUSD) y los mercados de divisas, y eficaz en cualquier marco temporal.