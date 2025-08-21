Trailing SL Bot

Parámetro Descripción Valor por defecto PuntosSLiniciales Distancia de Stop Loss en puntos desde el precio de apertura 200 InicialTPPoints Distancia de Take Profit en puntos desde el precio de apertura 400 TrailTriggerPoints Distancia del beneficio en puntos antes de que se active el SL de arrastre 300 TrailStopPoints Distancia en puntos para el trailing stop loss desde el precio 200 AutoTradeForTest Habilitar la apertura automática de operaciones para la depuración del probador de estrategias falso

Cómo calcular los puntos para cada símbolo o par:

El EA utilizapuntos para establecer SL, TP y distancias de arrastre. Unpunto es la unidad más pequeña de cambio de precio para el instrumento.

Para convertir su riesgo o recompensa en dólares deseada en puntos: