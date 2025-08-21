Trailing SL Bot
Trailing SL Bot - Gestor de Riesgos Inteligente y Automatizado
Trailing SL Bot es un potente Asesor Experto de MetaTrader 5 diseñado para maximizar la eficiencia de sus operaciones mediante la automatización de tareas esenciales de gestión de riesgos con precisión.
Características principales:
-
Gestión automática de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP):
El bot establece de forma inteligente los niveles de SL y TP en cualquier posición recién ocupada, asegurando que sus operaciones estén protegidas desde el principio sin intervención manual.
-
Trailing Stop Loss dinámico:
Una vez que su posición entra en beneficios por encima de un umbral especificado, el bot traza el SL automáticamente, bloqueando los beneficios y protegiendo su capital de los retrocesos repentinos del mercado.
-
Personalización completa:
Configure fácilmente la distancia del SL, la distancia del TP, el activador del inicio del seguimiento y la distancia del trailing stop en puntos para adaptarlos a su estrategia de negociación y a su apetito por el riesgo.
-
Precisión específica por símbolo:
Funciona sin problemas en cualquier símbolo/gráfico al que esté vinculado el EA, adaptando los ajustes de trailing y SL/TP en consecuencia.
-
Fiable y ligero:
Diseñado para un bajo uso de recursos para garantizar un funcionamiento suave y estable, incluso con múltiples posiciones y gráficos.
Lo que este bot puede hacer por usted:
- Automatizar la gestión de operaciones críticas que es tedioso y propenso a errores cuando se hace manualmente.
- Mejore los resultados de sus operaciones aplicando reglas disciplinadas de gestión de riesgos.
- Proteger sus ganancias mediante el seguimiento de stop loss con perfecta sincronización y precisión.
- Ahorre tiempo para centrarse en el desarrollo y análisis de estrategias.
Parámetros configurables por el usuario:
|Parámetro
|Descripción
|Valor por defecto
|PuntosSLiniciales
|Distancia de Stop Loss en puntos desde el precio de apertura
|200
|InicialTPPoints
|Distancia de Take Profit en puntos desde el precio de apertura
|400
|TrailTriggerPoints
|Distancia del beneficio en puntos antes de que se active el SL de arrastre
|300
|TrailStopPoints
|Distancia en puntos para el trailing stop loss desde el precio
|200
|AutoTradeForTest
|Habilitar la apertura automática de operaciones para la depuración del probador de estrategias
|falso
Cómo calcular los puntos para cada símbolo o par:
El EA utilizapuntos para establecer SL, TP y distancias de arrastre. Unpunto es la unidad más pequeña de cambio de precio para el instrumento.
Para convertir su riesgo o recompensa en dólares deseada en puntos:
-
Encuentre el valor de 1 punto para el símbolo:
-
Utilice SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) para obtener el valor en dólares por tick.
-
Utilice SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) para obtener el tamaño del tick en unidades de precio.
-
Calcule el valor por punto:Valor por punto = Valor del tick Tamaño del tick
-
-
Convierta el riesgo/recompensa en dólares a puntos:Puntos = Valor en dólares por punto × Tamaño del lote
-
Ejemplo para 0,05 lote EURUSD:
-
Tamaño del tick = 0,0001, Valor del tick = 0,10 dólares
-
Valor por punto = 0,10 $ / 0,0001 = 1.000 $ (en teoría, pero debería utilizar los valores reales de los ticks)
-
Más sencillamente, 1 pip (10 puntos) ≈ 0,50 $ para 0,05 lote EURUSD
-
Para un riesgo de $10: puntos = 10 / 0.50 = 20 pips o 200 puntos
-
-
Introduzca estos puntos calculados en los parámetros del EA para una gestión precisa de riesgos y beneficios adaptada a su estilo de trading e instrumento.
Puntos de inicio sugeridos para instrumentos populares (lote de 0,05):
|Símbolo
|SL Inicial (Puntos)
|TP Inicial (Puntos)
|Trail Trigger (Puntos)
|Trail Stop (Puntos)
|EURUSD
|200
|400
|300
|200
|XAUUSD
|400
|800
|400
|200
Trailing SL Bot es su asistente de confianza para mantener la disciplina, reducir los errores de negociación emocional, y maximizar los rendimientos mediante la automatización inteligente.
