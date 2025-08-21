Trailing SL Bot

5

Trailing SL Bot - Gestor de Riesgos Inteligente y Automatizado

Trailing SL Bot es un potente Asesor Experto de MetaTrader 5 diseñado para maximizar la eficiencia de sus operaciones mediante la automatización de tareas esenciales de gestión de riesgos con precisión.

Características principales:

  • Gestión automática de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP):
    El bot establece de forma inteligente los niveles de SL y TP en cualquier posición recién ocupada, asegurando que sus operaciones estén protegidas desde el principio sin intervención manual.

  • Trailing Stop Loss dinámico:
    Una vez que su posición entra en beneficios por encima de un umbral especificado, el bot traza el SL automáticamente, bloqueando los beneficios y protegiendo su capital de los retrocesos repentinos del mercado.

  • Personalización completa:
    Configure fácilmente la distancia del SL, la distancia del TP, el activador del inicio del seguimiento y la distancia del trailing stop en puntos para adaptarlos a su estrategia de negociación y a su apetito por el riesgo.

  • Precisión específica por símbolo:
    Funciona sin problemas en cualquier símbolo/gráfico al que esté vinculado el EA, adaptando los ajustes de trailing y SL/TP en consecuencia.

  • Fiable y ligero:
    Diseñado para un bajo uso de recursos para garantizar un funcionamiento suave y estable, incluso con múltiples posiciones y gráficos.

Lo que este bot puede hacer por usted:

  • Automatizar la gestión de operaciones críticas que es tedioso y propenso a errores cuando se hace manualmente.
  • Mejore los resultados de sus operaciones aplicando reglas disciplinadas de gestión de riesgos.
  • Proteger sus ganancias mediante el seguimiento de stop loss con perfecta sincronización y precisión.
  • Ahorre tiempo para centrarse en el desarrollo y análisis de estrategias.

    Parámetros configurables por el usuario:

    Parámetro Descripción Valor por defecto
    PuntosSLiniciales Distancia de Stop Loss en puntos desde el precio de apertura 200
    InicialTPPoints Distancia de Take Profit en puntos desde el precio de apertura 400
    TrailTriggerPoints Distancia del beneficio en puntos antes de que se active el SL de arrastre 300
    TrailStopPoints Distancia en puntos para el trailing stop loss desde el precio 200
    AutoTradeForTest Habilitar la apertura automática de operaciones para la depuración del probador de estrategias falso

    Cómo calcular los puntos para cada símbolo o par:

    El EA utilizapuntos para establecer SL, TP y distancias de arrastre. Unpunto es la unidad más pequeña de cambio de precio para el instrumento.

    Para convertir su riesgo o recompensa en dólares deseada en puntos:

    1. Encuentre el valor de 1 punto para el símbolo:

      • Utilice SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) para obtener el valor en dólares por tick.

      • Utilice SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) para obtener el tamaño del tick en unidades de precio.

      • Calcule el valor por punto:

        Valor por punto = Valor del tick Tamaño del tick

    2. Convierta el riesgo/recompensa en dólares a puntos:

      Puntos = Valor en dólares por punto × Tamaño del lote

    3. Ejemplo para 0,05 lote EURUSD:

      • Tamaño del tick = 0,0001, Valor del tick = 0,10 dólares

      • Valor por punto = 0,10 $ / 0,0001 = 1.000 $ (en teoría, pero debería utilizar los valores reales de los ticks)

      • Más sencillamente, 1 pip (10 puntos) ≈ 0,50 $ para 0,05 lote EURUSD

      • Para un riesgo de $10: puntos = 10 / 0.50 = 20 pips o 200 puntos

    4. Introduzca estos puntos calculados en los parámetros del EA para una gestión precisa de riesgos y beneficios adaptada a su estilo de trading e instrumento.


    Puntos de inicio sugeridos para instrumentos populares (lote de 0,05):

    Símbolo SL Inicial (Puntos) TP Inicial (Puntos) Trail Trigger (Puntos) Trail Stop (Puntos)
    EURUSD 200 400 300 200
    XAUUSD 400 800 400 200


    Trailing SL Bot es su asistente de confianza para mantener la disciplina, reducir los errores de negociación emocional, y maximizar los rendimientos mediante la automatización inteligente.


    Adjunte el EA con la configuración recomendada en los pares más populares, establezca órdenes limitadas en los máximos y mínimos del marco temporal de su elección y deje que la magia se despliegue

    Comentarios 1
    Stefan Lupascu
    90
    Stefan Lupascu 2025.09.04 06:22 
     

    very good product,i need this sofware

    Productos recomendados
    Click Trading
    Jawad Tauheed
    5 (1)
    Asesores Expertos
    One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
    FREE
    SimpleTradingPanel
    Igor Widiger
    4.5 (2)
    Utilidades
    Simple Trading Panel es una herramienta manual para operar con seguridad. Supervisado por el mentor y los indicadores. Este panel tiene muchos ajustes útiles para llevar su comercio al siguiente nivel. Simple Trading Panel ofrece características : Stop loss ajustable, take profit, volumen, trailing stop con beneficio en porcentaje, ratio de riesgo, filtro de noticias y mucho más. Resultados de las pruebas Simple Trading Panel no funciona en el probador de estrategias. Recomendar Tipo de cuen
    FREE
    Trade assistant pro v8
    Ahmed Mohammed Bakr Bakr
    Utilidades
    GRATIS GRATIS GRATIS Trade Assistant MT5 - Panel Profesional de Trading y Gestión de Riesgos Trade Assistant MT 5 es un panel de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a ejecutar órdenes de forma más rápida, segura y profesional . Simplifica la operativa manual combinando la gestión inteligente de órdenes , el control preciso del riesgo y la ejecución con un solo clic , por lo que es ideal tanto para principiantes como para traders avanzados. Esta herramienta no opera automáticament
    FREE
    LT Trade Panel Lite
    Thiago Duarte
    4.65 (49)
    Utilidades
    ¿Has echado en falta alguna herramienta o atajo en Meta Trader? ¿Cosas sencillas que le facilitarían mucho su operativa diaria? Tenemos la solución para usted: ¡nuestro Trade Panel! Se trata de una herramienta EA (Asesor Experto) que, si se configura para controlar todos los símbolos, sólo necesita cargarse una vez. Esta es la versión Lite (gratuita) de nuestra herramienta. Versión profesional: https: //www.mql5.com/en/market/product/42658 Si tiene algún problema con los botones de acceso di
    FREE
    Trade Panel R3
    Eduardo Terra
    5 (1)
    Utilidades
    Panel de operaciones sencillo y fácil de usar. Sustituye al panel estándar de Meta Trader 5. Este nuevo panel le permite añadir stop loss y take profit (en puntos). También permite hacer clic y arrastrarlo a cualquier lugar de la pantalla, lo que facilita su visualización y manejo. Rediseñado para centrarse en el control del riesgo, con un límite en el margen que se puede utilizar y un límite en la pérdida posible por stop loss. Con la facilidad de colocar sólo el stop loss y el EA calcula autom
    FREE
    PZ Trade Pad MT5
    PZ TRADING SLU
    4.41 (22)
    Utilidades
    Este sencillo asesor experto visual le permite operar fácilmente desde el gráfico. Se encarga de la gestión del riesgo por usted y puede realizar varias tareas útiles con sus operaciones existentes, ahorrando tiempo y facilitando la gestión del riesgo para cada operación individual. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Opere fácilmente desde el gráfico Opere con una gestión precisa del riesgo, sin complicaciones Opere órdenes pendien
    FREE
    One Click Close All Position Tool
    Ghulam Hassan Nawaz
    Utilidades
    ¿Es usted un operador de MT5 que necesita una gestión de riesgos rápida y fiable? Presentamos esta utilidad esencial: un potente Asesor Experto gratuito diseñado para cerrar instantáneamente todas las posiciones abiertas en su cuenta de MetaTrader 5 con una única acción específica. Esta herramienta es imprescindible para salidas de emergencia del mercado o para una toma de beneficios rápida y decisiva. ¿Por qué es una herramienta GRATUITA? Soy un desarrollador MQL profesional centrado activament
    FREE
    OpenAllSymbols
    Roman Lomaev
    Utilidades
    Propósito: Abre automáticamente gráficos de todos los símbolos del Market Watch usando la plantilla default.tpl en el timeframe actual (TF) , cerrando todos los demás gráficos (excepto el activo). Ideal para analizar múltiples instrumentos sin esfuerzo manual! Características: Automatización: Abre decenas de gráficos con un clic. Seguridad: Cierra gráficos innecesarios, manteniendo el actual activo. Flexibilidad: Usa tu plantilla default.tpl (¡configúrala previamente!). Timeframe
    FREE
    FTU Auto Trade Panel Ats15
    James Erasmus
    Utilidades
    FTU Auto Trade con Panel Gráfico Mt5 (versión básica) Este EA mejorará su trading, reducirá la carga de trabajo y mejorará la gestión del riesgo Ajuste el tamaño del lote, la entrada basada en el mercado o por la entrada de precios EA gestionará la entrada, stop loss, cierre parcial y ajustar stop loss después de tp1, parcial Pruebe en demo para estar seguro de todas las características y entradas Características: Grupos de lotes - Permite cambiar rápidamente a varios modelos de riesgo Gestión
    FREE
    Metatrader Uptime Monitoring MT5
    Oeyvind Borgsoe
    5 (2)
    Utilidades
    Esta utilidad vigila sus terminales de negociación y se asegura de que se le notifique si alguno de ellos se desconecta. Simplemente conecte la utilidad a un gráfico y conéctese a un servicio de monitorización que pueda notificárselo. Utilizamos UptimeRobot tanto para la monitorización de VPS como de terminales; no obstante, puede emplearse cualquier servicio que admita la monitorización de latidos. Muchos de estos servicios ofrecen planes gratuitos y diversos métodos de notificación, como Croni
    FREE
    Mt5 Follow Mt5 Receiver
    Wen Huang
    4 (3)
    Utilidades
    1. Este sistema es un sistema documental local, es decir, el transmisor y el receptor deben operar en el mismo ordenador, ya que la cuenta mt4 / 5 se puede iniciar sesión en varios ordenadores al mismo tiempo, por lo que sólo necesita enviar la contraseña de la cuenta de sólo lectura al cliente. El merchandiser local es muy rápido y estable, ya que no implica el merchandiser de red. 2. Actualmente es el receptor. Cuando se carga en el gráfico, la cuenta del remitente debe ser cambiada a la cue
    FREE
    Boleta Easy Trade
    Silvio Garcia Wohl
    Utilidades
    Al ejecutar una orden, ya sea a través del ticket de Metatrader en un ordenador o de la app de Metatrader en un dispositivo móvil, ya sea manual o pendiente, Easy Trade establecerá automáticamente los niveles de take profit y stop loss, así como una orden limitada con sus respectivos niveles de take profit y stop loss. Sigue la estrategia de negociación para el mercado abierto (US30, US100, US500), pero puede aplicarse a cualquier activo del mercado.
    FREE
    NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators
    Luiz Guilherme Neves Da Silva
    Utilidades
    NS Financas Script de Borrado Automático de Todos los Indicadores del Gráfico ¡Elimina automáticamente todos los indicadores de tu gráfico ofrecido gratuitamente por NS Financas! No pierdas más tiempo borrando los indicadores uno a uno. Con este script es posible en un solo clic eliminar todos los indicadores de la pantalla para ajustar tu nueva estrategia sin dejar de utilizar la configuración de tu gráfico, además de la posibilidad de configurar atajos de teclado para acceder rápidamente al
    FREE
    Lot by Risk MT5
    Sergey Vasilev
    4.93 (14)
    Utilidades
    El panel de negociación Lot by Risk está diseñado para operar manualmente. Es un medio alternativo para enviar órdenes. La primera característica del panel es la colocación conveniente de órdenes con la ayuda de líneas de control. La segunda característica es el cálculo del volumen de la transacción según el riesgo dado en presencia de la línea stop loss. Las líneas de control se configuran con teclas de acceso rápido: take profit-por defecto la tecla T; price-por defecto la tecla P; stop los
    FREE
    Tool Auto Modify SLTP
    Tran Van Luc
    Utilidades
    Herramienta Auto Modify SLTP - Proteja sus operaciones, optimice su estrategia En el trading, el riesgo siempre está presente. Un solo SL/TP olvidado puede convertir una operación prometedora en una pérdida. Incluso los traders experimentados cometen errores de vez en cuando. Es por eso que Tool Auto Modify SLTP fue creado - para mantenerlo protegido y permitirle concentrarse en su estrategia. Características principales: Gestión de Órdenes para Todos los Símbolos: Controle y ajuste el SL/TP par
    FREE
    NAS100 Auto Sl And TP MT5
    Moustapha Boulouz
    5 (1)
    Utilidades
    Presentamos NAS100 Auto SL y TP Maker para MT5: No se pierda nunca más la configuración de StopLoss y TakeProfit con nuestro NAS100 Auto SL y TP Maker, un asistente indispensable para los traders que navegan por el mercado Nasdaq 100 en MetaTrader 5. Esta herramienta está diseñada para aquellos que buscan una solución perfecta para automatizar la gestión de los niveles StopLoss y TakeProfit. Características principales: Automatización sin esfuerzo: Supervisa automáticamente las operaciones del
    FREE
    MT5 AccountInfoEA
    Nikolaos Pantzos
    Utilidades
    Account Info EA Es una herramienta que presenta en el gráfico todas las posiciones de la cuenta, e información específica relativa a las posiciones, pero también a la cuenta. Permite al usuario tener una imagen de su cuenta de un vistazo. Se utiliza como cualquier asesor experto. No se puede adjuntar en el mismo gráfico con otro asesor experto. No tiene la capacidad de abrir o gestionar posiciones. Se puede acoplar en cualquier gráfico y en cualquier marco temporal.
    FREE
    Panel Orders Easy MT5
    Maksim Novikov
    Utilidades
    Esta utilidad (como asesor) le permite abrir y cerrar posiciones en un par de clics. Panel Orders Easy es una versión Lite del programa Panel Orders. Abrir y cerrar posiciones en él no está disponible. Puede ver la versión completa entre mis otros productos. El panel de control , en forma de objetos gráficos, le permite gestionar órdenes sin la ayuda de programas de terceros. Características del programa : 1. Hay una opción de selección de lote. Ya sea el fijo habitual o un porcentaje del
    FREE
    RiskManagerPRO
    Mohammed Lamine Kasmi
    Utilidades
    Risk Manager PRO – Utilidad para trading manual con cálculo dinámico del lote Risk Manager PRO es una herramienta sencilla y potente para traders manuales. Permite calcular el tamaño del lote automáticamente según el porcentaje de riesgo y una línea visual de stop loss. Solo tienes que mover la línea roja, ingresar el % de riesgo y hacer clic en Comprar o Vender. Características: Cálculo automático del tamaño del lote Línea de stop loss visible y ajustable Interfaz clara y fácil de usar
    FREE
    Auto Smart Trade Manager EA
    Aiman Saeed Salem Dahbag
    Utilidades
    Nota: Todas las entradas de este EA están diseñados en árabe para facilitar la configuración y gestión Auto Smart Trade Manager EA Ar gestiona automáticamente las operaciones en MetaTrader 5. Establece Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) , soporta Trailing Stop para asegurar los beneficios, e incluye Equity Protection . Gestión inteligente para todas las operaciones o por Magic Number y símbolo, con control total sobre el deslizamiento y el riesgo. Operar implica un alto riesgo y puede perder par
    FREE
    Breakeven Manager
    Ibrahim Olalekan Ganiu
    Utilidades
    ¡Hola, expertos en trading! Espero que les vaya bien. ¿Les ha pasado que al abrir una posición el mercado se mueve a su favor o se acerca a su takeprofit y, de repente, el mercado cambia de dirección? Me ha pasado muchas veces y hoy he decidido contraatacar. Les presento un gestor de trading que les ayuda a proteger sus posiciones. Este proyecto les ayuda a establecer el punto de equilibrio de sus posiciones cuando se alcance la cantidad de pips que especifiquen o un porcentaje de su takeprofi
    FREE
    Market Price Risk Split PnL Manager
    Ling Bing Zhao
    Utilidades
    Manual de funcionamiento del EA Market & Pending Risk Manager Market & Pending Risk Manager es un EA profesional del panel de trading de MT5 que integra múltiples funciones como la negociación de órdenes de mercado, la negociación de órdenes pendientes, la gestión de riesgos y el trailing stop loss, proporcionando a los traders una solución de trading completa. Ventajas principales Trading Inteligente de Modo Dual Modo de órdenes de mercado: Compra/venta con un solo clic para una ejecució
    FREE
    Exact Time
    Boris Sedov
    Utilidades
    Hora exacta - hora detallada en el gráfico de segundos. La utilidad muestra la hora de apertura de la vela seleccionada. Esto es necesario cuando se trabaja con gráficos de segundos. Por ejemplo, se puede utilizar en un gráfico de segundos construido con la utilidad Gráfico de Segundos . Entradas Esquina base - la esquina del gráfico a la que está unido el objeto. Distancia X - la distancia horizontal desde la esquina del gráfico. Distancia Y - la distancia vertical desde la esquina del gráfico.
    FREE
    Trade Mirror Follower
    Nguyen Thanh Cong
    5 (1)
    Utilidades
    Advanced Trade Mirror es una potente herramienta de Forex diseñada para operadores que necesitan replicar operaciones de forma instantánea y sin interrupciones en varios terminales de la misma máquina. Con una ejecución ultrarrápida, garantiza un retardo cero en la copia de operaciones, manteniendo la precisión y la eficiencia en entornos de negociación de alta velocidad. Consiga Trade Mirror Master aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/133891 Especificaciones: Master ID: Valor de ident
    FREE
    BoxFibo MT5
    Sergei Kiriakov
    Utilidades
    Es sólo una alternativa fibo líneas. mt4 tiene un dibujo muy extraño de líneas fibo, esta utilites fue escrito para mt4, pero para mt5 puede no ser particularmente útil. Una simple caja (rectángulo) elemento gráfico con niveles ajustables vinculante: es posible especificar hasta 17 niveles personalizados, se procesan todos los rectángulos del gráfico con el prefijo dado en su nombre. Los niveles se especifican en % de la altura del rectángulo. Un práctico elemento gráfico para analizar gráficos
    FREE
    Free Automatic Fibonacci MT5
    Tonny Obare
    4.86 (49)
    Indicadores
    Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
    FREE
    Concurent Risk Management
    Kai Lim
    Utilidades
    Herramienta de utilidad de EA: Gestor de Consistencia de Riesgos El EA Risk Consistency Manager es una herramienta sencilla pero potente que automatiza la gestión del riesgo en múltiples posiciones abiertas. Ajusta dinámicamente los niveles de stop-loss para distribuir un valor de riesgo total predefinido (por ejemplo, 10.000 $) uniformemente entre todas las operaciones activas. Características principales: Distribución dinámica del riesgo: Asigna automáticamente una parte igual de riesgo a cada
    FREE
    VR Color Levels MT5
    Vladimir Pastushak
    Utilidades
    VR Color Levels es una herramienta útil para quienes aplican análisis técnico utilizando elementos como línea de tendencia, rectángulo y texto. Es posible agregar texto directamente al gráfico y tomar capturas de pantalla. Las configuraciones, archivos de configuración, versiones de demostración, instrucciones y resolución de problemas se pueden obtener en [Blog] Puedes leer o escribir reseñas en [enlace] Versión para [MetaTrader 4] El trabajo con el indicador se realiza con un clic . Para hac
    FREE
    Enthiran MT5 Slave CopyTrader
    Orifox Technologies Private Limited
    Utilidades
    CopyTrader esclavo de Enthiran para MT5 Replica Operaciones en Múltiples Cuentas con Precisión y Velocidad Enthiran Copy Trader es un potente Asesor Experto para MT5 que le permite replicar operaciones desde una cuenta MetaTrader 5 (Master) a una o múltiples cuentas (Slaves) con un control total sobre el tamaño de la operación, el mapeo de símbolos y la velocidad de ejecución. Para descargar Master Copier visite este enlace Tanto si gestiona cuentas de inversores, servicios de señales o estrate
    FREE
    Los compradores de este producto también adquieren
    Trade Assistant MT5
    Evgeniy Kravchenko
    4.41 (205)
    Utilidades
    Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
    Forex Trade Manager MT5
    InvestSoft
    4.97 (578)
    Utilidades
    Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
    Local Trade Copier EA MT5
    Juvenille Emperor Limited
    4.96 (116)
    Utilidades
    Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
    TradePanel MT5
    Alfiya Fazylova
    4.86 (146)
    Utilidades
    Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
    Ultimate Extractor
    Clifton Creath
    5 (7)
    Utilidades
    Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
    Telegram To MT5 Signal Trader
    Lukas Roth
    5 (13)
    Utilidades
    Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
    Trade Dashboard MT5
    Fatemeh Ameri
    4.96 (103)
    Utilidades
    ¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
    Smart Stop Scanner MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Utilidades
    Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
    EasyInsight AIO MT5
    Alain Verleyen
    4.91 (11)
    Utilidades
    EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
    Copy Cat More Trade Copier MT5
    Dilwyn Tng
    5 (6)
    Utilidades
    Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
    MT5 to Telegram Signal Provider
    Lukas Roth
    4.86 (28)
    Utilidades
    MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
    Smart Stop Manager MT5
    Daniel Stein
    5 (1)
    Utilidades
    Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
    Trade Manager DaneTrades
    Levi Dane Benjamin
    4.33 (27)
    Utilidades
    Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
    Telegram To MT5 Copier
    Trinh Dat
    5 (49)
    Utilidades
    El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
    HINN MagicEntry Extra
    ALGOFLOW OÜ
    4.64 (11)
    Utilidades
    HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
    HYT utility
    Sergey Batudayev
    Utilidades
    HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
    The News Filter MT5
    Leolouiski Gan
    4.74 (19)
    Utilidades
    Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
    Seconds Chart MT5
    Boris Sedov
    4.59 (17)
    Utilidades
    Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
    Trade Manager DashPlus
    Henry Lyubomir Wallace
    5 (12)
    Utilidades
    DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
    Risk Manager for MT5
    Sergey Batudayev
    4.35 (17)
    Utilidades
    Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
    Telegram to MT5 Coppy
    Sergey Batudayev
    5 (7)
    Utilidades
    De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
    Patrex pro
    Chioma Obunadike
    5 (1)
    Utilidades
    Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
    HINN Lazy Trader
    ALGOFLOW OÜ
    5 (2)
    Utilidades
    Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
    Zentral Trading Manager
    Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
    5 (4)
    Utilidades
    Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
    Risk Manager Pro MT5
    Roman Zhitnik
    5 (7)
    Utilidades
    El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
    Custom Alerts AIO MT5
    Daniel Stein
    5 (1)
    Utilidades
    Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
    Auto Trade Copier for MT5
    Vu Trung Kien
    4.38 (26)
    Utilidades
    Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
    YuClusters
    Yury Kulikov
    4.93 (42)
    Utilidades
    Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
    AI Trade Analyzer
    Sergey Batudayev
    Utilidades
    AI Trade Analyzer   es una herramienta de análisis de mercado inteligente implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al comerciante a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo. Funciones principales: 1. Análisis técnico: Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, estocástico, ATR, bandas de Bollinger, puntos pivote, Fibonacci. Identificación de tendencias, divergencia
    News Filter EA
    Rashed Samir
    Utilidades
    Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
    Otros productos de este autor
    HFT Propfirm Auto
    Vishnu Bajpai
    Asesores Expertos
    HFT PropFirm Pro Adaptive Momentum Scalper | Plug-and-Forget Prop Challenge EA Visión general HFT PropFirm Pro es un Asesor Experto totalmente automatizado, de alta frecuencia de momentum trading, diseñado para desafíos prop-firm y cuentas agresivas de crecimiento de renta variable. El EA opera en el movimiento del precio a nivel de tick , detectando picos repentinos de impulso y ejecutando operaciones al instante. Adapta automáticamente sus parámetros internos en función del instrumento al que
    ORB with Targets
    Vishnu Bajpai
    Indicadores
    Libere el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con este indicador MT5 altamente visual y personalizable. Diseñado para traders intradía y de sesión, esta herramienta traza automáticamente: Máximo y mínimo del rango de apertura Líneas objetivo multinivel (por encima y por debajo) Resaltado de Rango Limpio (Caja de Relleno Gris) Tiempo de sesión totalmente personalizable Personalización del color para cada nivel Por qué le encantará: Perfecto para el Open de Londres/Nueva York Númer
    AI Trend and Targets
    Vishnu Bajpai
    Indicadores
    AI Trend Targets - Entradas de precisión, objetivos y riesgo en un solo overlay AI Trend Targets es un superpositor inteligente premium que convierte la acción del precio en bruto en planes de negociación claros y basados en reglas: entrada, guardia dinámica (SL) y tres objetivos proyectados (TP1-TP3). Está diseñado para XAUUSD, los principales pares de divisas y CFD sobre índices, y funciona tanto en intradía como en plazos superiores. Qué hace Entre bastidores, AI Trend Targets combina: Una "A
    FREE
    Neural Algo Bot Indicator
    Vishnu Bajpai
    Indicadores
    Neural Algo Bot - Sistema de Entrada y Salida del Mercado para Oro, NASDAQ y Forex potenciado por IA Neural Algo Bot es un indicador de trading de última generación impulsado por un Neural Opportunity Engine patentado, diseñado para detectar puntos de inversión de alta probabilidad, cambios de impulso y entradas impulsadas por la liquidez antes de que el mercado reaccione. A diferencia de los indicadores tradicionales que se basan en fórmulas estáticas, Neural Algo Bot utiliza la lógica neurona
    FREE
    Gold Grid Quantum
    Vishnu Bajpai
    Asesores Expertos
    Visión general Gold Grid Quantum es un sistema de negociación inteligente y totalmente automatizado construido exclusivamente para XAUUSD. Combina un motor grid estructurado con escalado adaptativo y conocimiento del mercado en tiempo real, lo que permite una ejecución disciplinada y manos libres en todas las condiciones de mercado. El EA opera sin indicadores tradicionales o entradas sensibles a la optimización, confiando en cambio en una lógica interna dinámica desarrollada para soportar tant
    FREE
    High Timeframe Breakout Easy to Setup EA
    Vishnu Bajpai
    Utilidades
    Breakout EA - Simple, Potente Breakout Trading Asesor Experto Breakout EA es un Asesor Experto sencillo pero muy eficaz, diseñado para sacar provecho de las fuertes rupturas del mercado con una complejidad mínima. Mediante la colocación de órdenes de stop precisamente en los máximos y mínimos de la vela anterior, aprovecha el impulso natural del precio para entradas de operaciones limpias y basadas en reglas. Sus principales características son: Gestión dinámica del riesgo: Ajusta automáticament
    FREE
    Quantum FVG Trader
    Vishnu Bajpai
    Asesores Expertos
    Quantum FVG Trader Algoritmo avanzado de marcos temporales múltiples diseñado para el oro y otros instrumentos volátiles Quantum FVG Trader es un sistema de negociación totalmente autónomo basado en una combinación de principios de acción de precios de nivel institucional, reconocimiento de patrones estadísticos y filtrado adaptativo multihorario. El sistema aprovecha el comportamiento histórico estructurado, la ponderación de señales asistida por IA y la ejecución de precisión para identificar
    No Wick Candle Identifier
    Vishnu Bajpai
    Indicadores
    Identificador de velas sin mecha Mejor para Oro (XAUUSD) y pares de divisas | Funciona en cualquier marco temporal No Wick Candle Identifier es un indicador de la acción del precio diseñado para resaltar las velas de alta intención donde el precio se abre exactamente en el extremo (alto o bajo). Estas velas reflejan una fuerte participación institucional y a menudo actúan como puntos de decisión, desencadenantes de continuación o niveles de reacción de alta probabilidad cuando el precio las vue
    Wick Assassin Gold and Forex
    Vishnu Bajpai
    Indicadores
    Wick Assassin - Indicador de precisión de la acción del precio Wick Assassin es un indicador de negociación basado en la acción del precio, diseñado para identificar retrocesos de alta probabilidad en niveles de decisión clave utilizando únicamente la estructura bruta del mercado. Está diseñado para operadores que entienden que el precio no se mueve al azar, sino que reacciona a la liquidez, a la continuación fallida y al rechazo institucional. Este indicador se centra en un comportamiento del m
    Filtro:
    Stefan Lupascu
    90
    Stefan Lupascu 2025.09.04 06:22 
     

    very good product,i need this sofware

    Respuesta al comentario