Descripción del producto:

¿Cansado de los EA que arruinan tus cuentas en mercados volátiles? Bienvenido a Goat Milker, la nueva evolución del trading en red. No solo sobrevivimos a las tormentas del mercado, sino que prosperamos en ellas. Goat es un sistema de cuadrícula inteligente y autocorrectivo, diseñado con una cuadrícula cuántica adaptativa ADX patentada y un sistema de rescate y seguridad progresivo multicapa que convierte la liquidación de cuentas en una pesadilla.





🧠 DIFERENCIA: Cómo logramos una protección contra liquidaciones de aproximadamente el 99 %

Los asesores expertos (EA) de cuadrícula tradicionales fallan debido a su rigidez. Goat es adaptativo e inteligente.





Cuadrícula cuántica adaptativa ADX: El EA analiza dinámicamente la volatilidad del mercado mediante el indicador ADX.





Baja volatilidad: Ajusta la cuadrícula para obtener pequeñas ganancias frecuentes.





Alta volatilidad: Amplía la cuadrícula significativamente, dando a la operación un margen de maniobra y evitando la peligrosa acumulación de clústeres. ¡Esta es la clave para sobrevivir a las noticias!





Sistema de rescate progresivo (la "red de seguridad"): Si la cuadrícula alcanza su nivel máximo, el EA no se rinde. Activa su modo de Rescate Progresivo, implementando contraoperaciones estratégicamente calculadas con un multiplicador de lote conservador para promediar a la baja y guiar sistemáticamente toda la posición hacia la rentabilidad.





Condición de Inicio Inteligente: Utiliza una Condición de Inicio ADX para comenzar a operar solo en entornos de baja volatilidad, entrando al mercado en el punto más tranquilo posible y evitando fluctuaciones repentinas.





Gestión de Riesgos Multinivel:





Límites de Caída Diaria y Total: Límites predefinidos para evitar pérdidas descontroladas.





Toma de Ganancias Inteligente: Cierra todas las posiciones una vez alcanzado el objetivo de ganancias definido por el usuario, reiniciando el sistema para un comienzo seguro y sin complicaciones.





⚙️ Elige tu Estilo de Trading

El par EUR/USD es el mejor

pero puedes operar en todas las divisas con precaución.





Goat se adapta a tu capital y tolerancia al riesgo con tres modos optimizados y autocalculados:





Modo AGRESIVO: Para el trader seguro.





Capital Recomendado: + $3,000





Mayor potencial de ganancias, ciclos más rápidos. Modo NORMAL: El equilibrio perfecto.





Capital recomendado: $6,000+





El punto óptimo para un crecimiento sólido y seguridad.





Modo de BAJO RIESGO: Para la preservación del capital.





Capital recomendado: $9,000+





Máxima seguridad, curva de capital más suave.





⚠️ AVISO LEGAL SOBRE CAPITAL ESENCIAL - POR FAVOR, LEA

¿Se puede operar con una cuenta de $1,000? Técnicamente, sí. ¿Debería? NO ES SEGURO.





Los mínimos recomendados ($3k/$6k/$9k) se calculan para proporcionar al sistema el capital suficiente para utilizar eficazmente su Sistema de Rescate y Seguridad Progresiva.





Operar con un capital significativamente menor (por ejemplo, $1,000) perjudica gravemente los mecanismos de protección del Asesor Experto (EA), lo que aumenta el riesgo durante períodos prolongados de alta volatilidad.





Para obtener una puntuación de seguridad de aproximadamente el 99% contra la liquidación, respete el capital mínimo recomendado. Te ofrecemos herramientas de seguridad; usarlas correctamente es la clave del éxito (pero eventos importantes como la crisis de la COVID-19 pueden estresar el EA, así que para minimizar el riesgo, deténlo antes de que el mercado se estabilice).





