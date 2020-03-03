Directional Trading

Directional Trading EA está diseñado para seguir la tendencia que predice durante un cierto tiempo. Por ejemplo, si cree que el precio del instrumento aumentará en las próximas semanas o meses, debe establecer los parámetros Comprar solo. Si cree que el precio disminuirá en las próximas semanas o meses, debe establecer los parámetros Solo vender.

Para ver cómo funciona, configure los parámetros de solo compra para EURUSD para el período 01.01.2025 - 31.07.2025 que fue principalmente un período alcista. Es solo un par y un punto de ejemplo.

La idea principal es asegurarse de que el EA trabajará en la dirección prevista o predicha.

Este Directional Trading EA de comercio direccional está diseñado para trabajar con cualquier instrumento o par. Es muy recomendable descargar la versión de prueba y probarlo correctamente. En caso de compra, es altamente recomendable probarlo correctamente en la cuenta demo por algún tiempo. Tipo de cuenta recomendado: Hedge Account.

Descargo de responsabilidad: La compra del Directional Trading EA de comercio direccional no garantiza beneficios o ingresos para el compradoк/ usuario. El vendedor no se hace responsable de ninguna pérdida.


