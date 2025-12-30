Professional MultiMaster Trade Copier
- Utilidades
- Zbynek Liska
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
🦊 Copia operaciones de múltiples cuentas Maestras simultáneamente con gestión avanzada de riesgos.
Características principales
Arquitectura Multi-Master
- Copia desde un número ilimitado de cuentas maestras simultáneamente
- Detección automática de cuentas maestras o configuración manual
- Sincronización de operaciones en tiempo real a través del sistema de archivos
- Gestión de riesgos independiente para cada cuenta maestra
Gestión avanzada de riesgos
- Ajustes de riesgo individuales por cuenta maestra
- Cálculo automático del tamaño del lote en función de los ratios de saldo
- Protección de reducción máxima
- Límite diario de pérdidas
- Objetivo de beneficios diario con parada automática
Filtros inteligentes
- Filtro de tiempo para las horas de negociación
- Filtro de símbolos para la selección de instrumentos
- Filtro de noticias (protección contra la alta volatilidad)
- Filtro de correlación (evita la sobreexposición)
Funciones profesionales
- Copia de cierres parciales de posiciones
- Copiar modificaciones del punto de equilibrio
- Copia de trailing stops
- Resolución automática de conflictos
- Tamaño de lote fijo o porcentual
Seguridad
- Mecanismos automáticos de copia de seguridad
- Supervisión de la conexión de la cuenta principal
- Parada de emergencia cuando se alcanzan los límites
- Protección contra cierres erróneos durante los apagones
Panel de control y notificaciones
- Cuadro de mandos en tiempo real con visión general de todos los maestros
- Notificaciones push a móviles
- Alertas por correo electrónico de eventos críticos
- Alarmas sonoras
- Estadísticas detalladas de rendimiento
Cómo funciona
Cuenta principal (fuente)
- Instalar EA en cuenta maestra
- Configure el Modo a "Cuenta Maestra
- El EA escribe automáticamente todas las operaciones en el archivo
Cuenta Esclava (Copiando)
- Instale el EA en la cuenta esclava
- Ajuste el modo a "Cuenta esclava
- Introduzca los números de la cuenta maestra (separados por comas)
- Configure la gestión de riesgos y los filtros
- El EA copia automáticamente todas las operaciones
Comunicación: EA utiliza la carpeta de datos común de MT5 para una sincronización rápida y fiable.
⚙️ Parámetros principales
Ajustes de Modo
- Modo Copiadora: Modo maestro o esclavo
Cuentas Maestro (sólo Esclavo)
- Números de cuenta maestros: Lista de cuentas separadas por comas
- Detección automática deMaestros: Detección automática desde la carpeta de datos
Gestión de riesgos
- Porcentaje de riesgo por máster: Porcentaje de riesgo por maestro (por defecto 2%)
- RiesgoTotal Máximo: Riesgo total máximo (por defecto 10%)
- Multiplicador Lote: Multiplicador del tamaño del lote (por defecto 1.0)
- Lotes Fijos: Opción de tamaño de lote fijo en lugar de porcentaje
- Lotes Mín/Máx por operación: Límites de tamaño de posición
Filtros
- Filtro horario: Opere sólo durante las horas especificadas
- Filtro de símbolos: Seleccione los símbolos permitidos
- Filtro denoticias: Protección de noticias
- Filtro de correlación: Comprobar correlación entre posiciones
Protección
- Reducción máxima: Máxima protección contra pérdidas (por defecto 20%)
- Max Daily Loss: Máxima pérdida diaria (por defecto 5%)
- Objetivo debeneficio diario: Objetivo de beneficio diario con auto-stop
Notificaciones
- Alertas sonoras: Notificaciones de audio
- Notificaciones Push: Push móvil MT5
- Notificaciones por correo electrónico: Alertas por correo electrónico
💎 Ventajas de la copiadora Fox Wave Pro
✅ Multi-Master: Copia desde múltiples cuentas simultáneamente ✅ Flexible: Maestro y Esclavo en el mismo VPS ✅ Seguro: Protección avanzada contra pérdidas ✅ Inteligente: Resolución automática de conflictos ✅ Transparente: Cuadro de mandos detallado y estadísticas ✅ Rápido: Copia en tiempo real (latencia <1s) ✅ Fiable: Mecanismos de copia de seguridad durante las interrupciones ✅ Fácil configuración: 5 minutos y listo
🎯 Ideal para
- Servicios de Copy Trading: Proveedores de señales
- Gestores de cuentas: Gestión de múltiples cuentas
- Alternativa PAMM: No requiere licencia PAMM
- Family Offices: Copia de cuentas familiares
- Prop Trading Firms: Distribución de señales entre operadores
- Cartera personal: Diversificación entre cuentas
📊 Visión general del panel de control
Visualizaciones del cuadro de mandos en tiempo real:
- Estado de cada cuenta maestra (ACTIVA/OFFLINE).
- Número de operaciones activas de cada cuenta maestra
- Número total de operaciones copiadas
- Número de intentos fallidos
- Ganancias/pérdidas diarias
- Reducción actual
- Estado de parada de emergencia
Requisitos técnicos
- Plataforma: MetaTrader 5 (build 3800+)
- VPS Recomendado: Para operación 24/7
- Carpeta común: Master y Slave deben tener acceso a la misma carpeta de datos
- Opciones de Instalación:
- Maestro y Esclavo en el mismo VPS (ideal)
- Maestro y Esclavo en diferentes VPS (requiere carpeta compartida/sincronización en la nube)
- PC local para pruebas
🚀 Inicio rápido (5 minutos)
Paso 1: Cuenta maestra
1. Abrir el gráfico en la cuenta maestra 2. Arrastre el EA al gráfico 3. Set: Modo = "Cuenta Maestra" 4. Pulse OK
Paso 2: Cuenta Esclava
1. Abra el gráfico en la cuenta esclava 2. Arrastre el EA al gráfico 3. Set: Modo = "Cuenta Esclava" 4. 4. Introduzca el número de cuenta maestra: "12345678" (su número maestro) 5. 5. Establezca el % de riesgo por cuenta principal: 2.0 6. Haga clic en OK.6.
Haga clic en OK
Paso 3: Verificación
1. 1. Compruebe el panel de control - debe mostrar el master como ACTIVO 2. Abra una operación de prueba en el master 2. Abra una operación de prueba en el maestro El esclavo debería copiar automáticamente en 1-2 segundos
Ejemplos de configuración
Configuración conservadora
Riesgo % por Maestro: 1.0% Max Total Risk: 5.0% Max Drawdown: 15% Max Pérdida Diaria: 3%
Configuración estándar
Riesgo % por Maestro: 2.0% Max Total Riesgo: 10.0% Max Drawdown: 20% Pérdida diaria máxima: 5
Configuración agresiva
Riesgo % por Maestro: 3.0% Max Total Risk: 15.0% Max Drawdown: 30% Pérdida Diaria Máxima: 8%.
⚠️ Notas importantes
- Un EA por gráfico: Un gráfico es suficiente, el EA monitoriza todos los símbolos
- Sincronización automática: EA lee/escribe automáticamente cada segundo
- Protección contra interrupciones: El EA no cerrará las operaciones esclavas si el maestro no está disponible
- Comentarios de operaciones: Cada operación copiada tiene un comentario con la cuenta maestra y el ticket
🛡️ Características de seguridad
- Parada de emergencia: Parada automática cuando se superan los límites
- Monitor de conexión: Comprobación de disponibilidad de la cuenta principal
- Lógica de cierre seguro: No cierra operaciones durante interrupciones de la cuenta principal.
- Resolución de conflictos: Gestión inteligente de duplicados
- Registro de errores: Registros detallados para diagnósticos
Licencia y soporte
Licencia: Licencia de por vida después de la compra Activación: Automática tras la compra de MQL5 Market Soporte: Soporte por correo electrónico + documentación completa Actualizaciones: Actualizaciones gratuitas para siempre
Contacto
Web: https://www.foxwavetrading.top Correo electrónico: support@foxwavetrading.top Documentación: Incluida con el producto
⭐ ¿Por qué la copiadora Fox Wave Pro?
Después de 5 años desarrollando sistemas de trading, hemos creado el copiador de operaciones más fiable y flexible del mercado. Nuestro EA es utilizado por decenas de empresas de comercio prop y proveedores de señales en todo el mundo.
Garantía de calidad: Funcionalidad completa inmediatamente después de la compra, sin cargos ocultos.
