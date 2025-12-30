Professional MultiMaster Trade Copier

Fox Wave Pro Copier - Copiador profesional de operaciones de múltiples cuentas maestras.

🦊 Copia operaciones de múltiples cuentas Maestras simultáneamente con gestión avanzada de riesgos.

Características principales

Arquitectura Multi-Master

  • Copia desde un número ilimitado de cuentas maestras simultáneamente
  • Detección automática de cuentas maestras o configuración manual
  • Sincronización de operaciones en tiempo real a través del sistema de archivos
  • Gestión de riesgos independiente para cada cuenta maestra

Gestión avanzada de riesgos

  • Ajustes de riesgo individuales por cuenta maestra
  • Cálculo automático del tamaño del lote en función de los ratios de saldo
  • Protección de reducción máxima
  • Límite diario de pérdidas
  • Objetivo de beneficios diario con parada automática

Filtros inteligentes

  • Filtro de tiempo para las horas de negociación
  • Filtro de símbolos para la selección de instrumentos
  • Filtro de noticias (protección contra la alta volatilidad)
  • Filtro de correlación (evita la sobreexposición)

Funciones profesionales

  • Copia de cierres parciales de posiciones
  • Copiar modificaciones del punto de equilibrio
  • Copia de trailing stops
  • Resolución automática de conflictos
  • Tamaño de lote fijo o porcentual

Seguridad

  • Mecanismos automáticos de copia de seguridad
  • Supervisión de la conexión de la cuenta principal
  • Parada de emergencia cuando se alcanzan los límites
  • Protección contra cierres erróneos durante los apagones

Panel de control y notificaciones

  • Cuadro de mandos en tiempo real con visión general de todos los maestros
  • Notificaciones push a móviles
  • Alertas por correo electrónico de eventos críticos
  • Alarmas sonoras
  • Estadísticas detalladas de rendimiento

Cómo funciona

Cuenta principal (fuente)

  1. Instalar EA en cuenta maestra
  2. Configure el Modo a "Cuenta Maestra
  3. El EA escribe automáticamente todas las operaciones en el archivo

Cuenta Esclava (Copiando)

  1. Instale el EA en la cuenta esclava
  2. Ajuste el modo a "Cuenta esclava
  3. Introduzca los números de la cuenta maestra (separados por comas)
  4. Configure la gestión de riesgos y los filtros
  5. El EA copia automáticamente todas las operaciones

Comunicación: EA utiliza la carpeta de datos común de MT5 para una sincronización rápida y fiable.

⚙️ Parámetros principales

Ajustes de Modo

  • Modo Copiadora: Modo maestro o esclavo

Cuentas Maestro (sólo Esclavo)

  • Números de cuenta maestros: Lista de cuentas separadas por comas
  • Detección automática deMaestros: Detección automática desde la carpeta de datos

Gestión de riesgos

  • Porcentaje de riesgo por máster: Porcentaje de riesgo por maestro (por defecto 2%)
  • RiesgoTotal Máximo: Riesgo total máximo (por defecto 10%)
  • Multiplicador Lote: Multiplicador del tamaño del lote (por defecto 1.0)
  • Lotes Fijos: Opción de tamaño de lote fijo en lugar de porcentaje
  • Lotes Mín/Máx por operación: Límites de tamaño de posición

Filtros

  • Filtro horario: Opere sólo durante las horas especificadas
  • Filtro de símbolos: Seleccione los símbolos permitidos
  • Filtro denoticias: Protección de noticias
  • Filtro de correlación: Comprobar correlación entre posiciones

Protección

  • Reducción máxima: Máxima protección contra pérdidas (por defecto 20%)
  • Max Daily Loss: Máxima pérdida diaria (por defecto 5%)
  • Objetivo debeneficio diario: Objetivo de beneficio diario con auto-stop

Notificaciones

  • Alertas sonoras: Notificaciones de audio
  • Notificaciones Push: Push móvil MT5
  • Notificaciones por correo electrónico: Alertas por correo electrónico

💎 Ventajas de la copiadora Fox Wave Pro

Multi-Master: Copia desde múltiples cuentas simultáneamente ✅ Flexible: Maestro y Esclavo en el mismo VPS ✅ Seguro: Protección avanzada contra pérdidas ✅ Inteligente: Resolución automática de conflictos ✅ Transparente: Cuadro de mandos detallado y estadísticas ✅ Rápido: Copia en tiempo real (latencia <1s) ✅ Fiable: Mecanismos de copia de seguridad durante las interrupciones ✅ Fácil configuración: 5 minutos y listo

🎯 Ideal para

  • Servicios de Copy Trading: Proveedores de señales
  • Gestores de cuentas: Gestión de múltiples cuentas
  • Alternativa PAMM: No requiere licencia PAMM
  • Family Offices: Copia de cuentas familiares
  • Prop Trading Firms: Distribución de señales entre operadores
  • Cartera personal: Diversificación entre cuentas

📊 Visión general del panel de control

Visualizaciones del cuadro de mandos en tiempo real:

  • Estado de cada cuenta maestra (ACTIVA/OFFLINE).
  • Número de operaciones activas de cada cuenta maestra
  • Número total de operaciones copiadas
  • Número de intentos fallidos
  • Ganancias/pérdidas diarias
  • Reducción actual
  • Estado de parada de emergencia

Requisitos técnicos

  • Plataforma: MetaTrader 5 (build 3800+)
  • VPS Recomendado: Para operación 24/7
  • Carpeta común: Master y Slave deben tener acceso a la misma carpeta de datos
  • Opciones de Instalación:
    • Maestro y Esclavo en el mismo VPS (ideal)
    • Maestro y Esclavo en diferentes VPS (requiere carpeta compartida/sincronización en la nube)
    • PC local para pruebas

🚀 Inicio rápido (5 minutos)

Paso 1: Cuenta maestra

1. Abrir el gráfico en la cuenta maestra 2. Arrastre el EA al gráfico 3. Set: Modo = "Cuenta Maestra" 4. Pulse OK

Paso 2: Cuenta Esclava

1. Abra el gráfico en la cuenta esclava 2. Arrastre el EA al gráfico 3. Set: Modo = "Cuenta Esclava" 4. 4. Introduzca el número de cuenta maestra: "12345678" (su número maestro) 5. 5. Establezca el % de riesgo por cuenta principal: 2.0 6. Haga clic en OK.
6. 
Haga clic en OK

Paso 3: Verificación

1. 1. Compruebe el panel de control - debe mostrar el master como ACTIVO 2. Abra una operación de prueba en el master 2. Abra una operación de prueba en el maestro El esclavo debería copiar automáticamente en 1-2 segundos

Ejemplos de configuración

Configuración conservadora

Riesgo % por Maestro: 1.0% Max Total Risk: 5.0% Max Drawdown: 15% Max Pérdida Diaria: 3%

Configuración estándar

Riesgo % por Maestro: 2.0% Max Total Riesgo: 10.0% Max Drawdown: 20% Pérdida diaria máxima: 5

Configuración agresiva

Riesgo % por Maestro: 3.0% Max Total Risk: 15.0% Max Drawdown: 30% Pérdida Diaria Máxima: 8%
.

⚠️ Notas importantes

  1. Un EA por gráfico: Un gráfico es suficiente, el EA monitoriza todos los símbolos
  2. Sincronización automática: EA lee/escribe automáticamente cada segundo
  3. Protección contra interrupciones: El EA no cerrará las operaciones esclavas si el maestro no está disponible
  4. Comentarios de operaciones: Cada operación copiada tiene un comentario con la cuenta maestra y el ticket

🛡️ Características de seguridad

  • Parada de emergencia: Parada automática cuando se superan los límites
  • Monitor de conexión: Comprobación de disponibilidad de la cuenta principal
  • Lógica de cierre seguro: No cierra operaciones durante interrupciones de la cuenta principal.
  • Resolución de conflictos: Gestión inteligente de duplicados
  • Registro de errores: Registros detallados para diagnósticos

Licencia y soporte

Licencia: Licencia de por vida después de la compra Activación: Automática tras la compra de MQL5 Market Soporte: Soporte por correo electrónico + documentación completa Actualizaciones: Actualizaciones gratuitas para siempre

Contacto

Web: https://www.foxwavetrading.top Correo electrónico: support@foxwavetrading.top Documentación: Incluida con el producto

⭐ ¿Por qué la copiadora Fox Wave Pro?

Después de 5 años desarrollando sistemas de trading, hemos creado el copiador de operaciones más fiable y flexible del mercado. Nuestro EA es utilizado por decenas de empresas de comercio prop y proveedores de señales en todo el mundo.

Garantía de calidad: Funcionalidad completa inmediatamente después de la compra, sin cargos ocultos.

Copyright 2025 Fox Wave Trading. Todos los derechos reservados.


