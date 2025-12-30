Professional MultiMaster Trade Copier

🦊 Copia operaciones de múltiples cuentas Maestras simultáneamente con gestión avanzada de riesgos.

Características principales

Fox Wave Pro Copier - Copiador profesional de operaciones de múltiples cuentas maestras.

Arquitectura Multi-Master

Copia desde un número ilimitado de cuentas maestras simultáneamente

Detección automática de cuentas maestras o configuración manual

Sincronización de operaciones en tiempo real a través del sistema de archivos

Gestión de riesgos independiente para cada cuenta maestra

Gestión avanzada de riesgos

Ajustes de riesgo individuales por cuenta maestra

Cálculo automático del tamaño del lote en función de los ratios de saldo

Protección de reducción máxima

Límite diario de pérdidas

Objetivo de beneficios diario con parada automática

Filtros inteligentes

Filtro de tiempo para las horas de negociación

Filtro de símbolos para la selección de instrumentos

Filtro de noticias (protección contra la alta volatilidad)

Filtro de correlación (evita la sobreexposición)

Funciones profesionales

Copia de cierres parciales de posiciones

Copiar modificaciones del punto de equilibrio

Copia de trailing stops

Resolución automática de conflictos

Tamaño de lote fijo o porcentual

Seguridad

Mecanismos automáticos de copia de seguridad

Supervisión de la conexión de la cuenta principal

Parada de emergencia cuando se alcanzan los límites

Protección contra cierres erróneos durante los apagones

Panel de control y notificaciones

Cuadro de mandos en tiempo real con visión general de todos los maestros

Notificaciones push a móviles

Alertas por correo electrónico de eventos críticos

Alarmas sonoras

Estadísticas detalladas de rendimiento

Cómo funciona

Cuenta principal (fuente)

Instalar EA en cuenta maestra Configure el Modo a "Cuenta Maestra El EA escribe automáticamente todas las operaciones en el archivo

Cuenta Esclava (Copiando)

Instale el EA en la cuenta esclava Ajuste el modo a "Cuenta esclava Introduzca los números de la cuenta maestra (separados por comas) Configure la gestión de riesgos y los filtros El EA copia automáticamente todas las operaciones

Comunicación: EA utiliza la carpeta de datos común de MT5 para una sincronización rápida y fiable.

⚙️ Parámetros principales

Ajustes de Modo

Modo Copiadora: Modo maestro o esclavo

Cuentas Maestro (sólo Esclavo)

Números de cuenta maestros : Lista de cuentas separadas por comas

: Lista de cuentas separadas por comas Detección automática deMaestros: Detección automática desde la carpeta de datos

Gestión de riesgos

Porcentaje de riesgo por máster : Porcentaje de riesgo por maestro (por defecto 2%)

: Porcentaje de riesgo por maestro (por defecto 2%) Riesgo Total Máximo : Riesgo total máximo (por defecto 10%)

: Riesgo total máximo (por defecto 10%) Multiplicador Lote : Multiplicador del tamaño del lote (por defecto 1.0)

: Multiplicador del tamaño del lote (por defecto 1.0) Lotes Fijos : Opción de tamaño de lote fijo en lugar de porcentaje

: Opción de tamaño de lote fijo en lugar de porcentaje Lotes Mín/Máx por operación: Límites de tamaño de posición

Filtros

Filtro horario : Opere sólo durante las horas especificadas

: Opere sólo durante las horas especificadas Filtro de símbolos : Seleccione los símbolos permitidos

: Seleccione los símbolos permitidos Filtro de noticias : Protección de noticias

de : Protección de noticias Filtro de correlación: Comprobar correlación entre posiciones

Protección

Reducción máxima : Máxima protección contra pérdidas (por defecto 20%)

: Máxima protección contra pérdidas (por defecto 20%) Max Daily Loss : Máxima pérdida diaria (por defecto 5%)

: Máxima pérdida diaria (por defecto 5%) Objetivo debeneficio diario: Objetivo de beneficio diario con auto-stop

Notificaciones

Alertas sonoras : Notificaciones de audio

: Notificaciones de audio Notificaciones Push : Push móvil MT5

: Push móvil MT5 Notificaciones por correo electrónico: Alertas por correo electrónico

💎 Ventajas de la copiadora Fox Wave Pro

✅ Multi-Master: Copia desde múltiples cuentas simultáneamente ✅ Flexible: Maestro y Esclavo en el mismo VPS ✅ Seguro: Protección avanzada contra pérdidas ✅ Inteligente: Resolución automática de conflictos ✅ Transparente: Cuadro de mandos detallado y estadísticas ✅ Rápido: Copia en tiempo real (latencia <1s) ✅ Fiable: Mecanismos de copia de seguridad durante las interrupciones ✅ Fácil configuración: 5 minutos y listo

🎯 Ideal para

Servicios de Copy Trading : Proveedores de señales

: Proveedores de señales Gestores de cuentas : Gestión de múltiples cuentas

: Gestión de múltiples cuentas Alternativa PAMM : No requiere licencia PAMM

: No requiere licencia PAMM Family Offices : Copia de cuentas familiares

: Copia de cuentas familiares Prop Trading Firms : Distribución de señales entre operadores

: Distribución de señales entre operadores Cartera personal: Diversificación entre cuentas

📊 Visión general del panel de control

Visualizaciones del cuadro de mandos en tiempo real:

Estado de cada cuenta maestra (ACTIVA/OFFLINE).

Número de operaciones activas de cada cuenta maestra

Número total de operaciones copiadas

Número de intentos fallidos

Ganancias/pérdidas diarias

Reducción actual

Estado de parada de emergencia

Requisitos técnicos

Plataforma : MetaTrader 5 (build 3800+)

: MetaTrader 5 (build 3800+) VPS Recomendado : Para operación 24/7

: Para operación 24/7 Carpeta común : Master y Slave deben tener acceso a la misma carpeta de datos

: Master y Slave deben tener acceso a la misma carpeta de datos Opciones de Instalación : Maestro y Esclavo en el mismo VPS (ideal) Maestro y Esclavo en diferentes VPS (requiere carpeta compartida/sincronización en la nube) PC local para pruebas

:

🚀 Inicio rápido (5 minutos)

Paso 1: Cuenta maestra

1. Abrir el gráfico en la cuenta maestra 2. Arrastre el EA al gráfico 3. Set: Modo = "Cuenta Maestra" 4. Pulse OK

Paso 2: Cuenta Esclava

1. Abra el gráfico en la cuenta esclava 2. Arrastre el EA al gráfico 3. Set: Modo = "Cuenta Esclava" 4. 4. Introduzca el número de cuenta maestra: "12345678" (su número maestro) 5. 5. Establezca el % de riesgo por cuenta principal: 2.0 6. Haga clic en OK.

Haga clic en OK

Paso 3: Verificación

6.

1. 1. Compruebe el panel de control - debe mostrar el master como ACTIVO 2. Abra una operación de prueba en el master 2. Abra una operación de prueba en el maestro El esclavo debería copiar automáticamente en 1-2 segundos

Ejemplos de configuración

Configuración conservadora

Riesgo % por Maestro: 1.0% Max Total Risk: 5.0% Max Drawdown: 15% Max Pérdida Diaria: 3%

Configuración estándar

Riesgo % por Maestro: 2.0% Max Total Riesgo: 10.0% Max Drawdown: 20% Pérdida diaria máxima: 5

Configuración agresiva

Riesgo % por Maestro: 3.0% Max Total Risk: 15.0% Max Drawdown: 30% Pérdida Diaria Máxima: 8%

⚠️ Notas importantes

Un EA por gráfico: Un gráfico es suficiente, el EA monitoriza todos los símbolos Sincronización automática: EA lee/escribe automáticamente cada segundo Protección contra interrupciones: El EA no cerrará las operaciones esclavas si el maestro no está disponible Comentarios de operaciones: Cada operación copiada tiene un comentario con la cuenta maestra y el ticket

🛡️ Características de seguridad

Parada de emergencia : Parada automática cuando se superan los límites

: Parada automática cuando se superan los límites Monitor de conexión : Comprobación de disponibilidad de la cuenta principal

: Comprobación de disponibilidad de la cuenta principal Lógica de cierre seguro : No cierra operaciones durante interrupciones de la cuenta principal.

: No cierra operaciones durante interrupciones de la cuenta principal. Resolución de conflictos : Gestión inteligente de duplicados

: Gestión inteligente de duplicados Registro de errores: Registros detallados para diagnósticos

Licencia y soporte

Licencia: Licencia de por vida después de la compra Activación: Automática tras la compra de MQL5 Market Soporte: Soporte por correo electrónico + documentación completa Actualizaciones: Actualizaciones gratuitas para siempre

