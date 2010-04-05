Broker Quality Analyzer

Por qué la calidad de ejecución importa más de lo que cree

Puede tener la mejor estrategia de negociación, puntos de entrada perfectos y una gestión del riesgo adecuada. Pero si su agente ejecuta sistemáticamente las órdenes a precios peores, perderá dinero incluso antes de que se mueva el mercado.

Un deslizamiento del 0,01% parece insignificante. Pero más de 100 operaciones al mes, se convierte en una cantidad notable. Más de 1.000 operaciones, se convierte en un problema grave. Los estafadores y los operadores algorítmicos lo entienden bien: la calidad de la ejecución afecta directamente a su cuenta de resultados.

El coste oculto de una ejecución deficiente

La mayoría de los operadores nunca analizan sus estadísticas de ejecución. La información existe en el historial de su cuenta, pero extraerla e interpretarla requiere tiempo y esfuerzo. Mientras tanto, los costes se acumulan silenciosamente, operación tras operación.

Piense en lo siguiente: si su corredor le da un deslizamiento negativo en el 60% de las operaciones y positivo sólo en el 20%, esta asimetría no es aleatoria. Algunos corredores mantienen prácticas de ejecución justas. Otros no. Sin un análisis adecuado, no podrá distinguirlos.

No todos los intermediarios son iguales

La calidad de la ejecución varía mucho en el sector de los intermediarios. Algunos ofrecen ejecuciones constantes a los precios solicitados. Otros muestran patrones de deslizamiento que favorecen a la casa. Algunos actúan de forma diferente durante periodos de alta volatilidad o sesiones de negociación específicas.

La única forma de saber cuál es la posición de su corredor es medir los datos reales de ejecución de sus propias operaciones. Si compara sus resultados con los de otros operadores que utilicen la misma herramienta, obtendrá una referencia que le revelará la verdad sobre las prácticas de su corredor.

Qué mide esta herramienta

El analizador de calidad de ejecución examina cada operación de su historial de negociación y calcula las métricas precisas que importan:

Deslizamiento medio en todas las operaciones, medido en términos porcentuales que funcionan correctamente para cualquier instrumento: pares de divisas, criptodivisas, índices o acciones. Un operador de bitcoin y otro de eurusd pueden comparar sus resultados directamente.

La distribución entre deslizamiento positivo (a su favor), deslizamiento negativo (en su contra) y deslizamiento cero. La ejecución justa debería mostrar valores positivos y negativos aproximadamente iguales. Una asimetría constante indica un problema.

Frecuencia y pautas de las recotizaciones. Las recotizaciones excesivas durante movimientos de precios favorables sugieren un rechazo deliberado de órdenes rentables.

Desglose por sesiones que muestra cómo varía la calidad de ejecución entre los horarios de negociación asiático, europeo y estadounidense. Algunos corredores obtienen resultados diferentes en función de las condiciones de liquidez.

El sistema de calificación

La herramienta calcula una puntuación global de 0 a 100 basada en múltiples factores: magnitud media del deslizamiento, asimetría del deslizamiento, porcentaje de recotización y coherencia entre sesiones. Esta puntuación se traduce en una calificación clara:

90-100: excelente calidad de ejecución 75-89: buena ejecución, problemas menores 60-74: satisfactoria, margen de mejora 40-59: mala ejecución, considerar alternativas Por debajo de 40: problemas graves de ejecución

Seguimiento en tiempo real

Además del análisis histórico, la herramienta supervisa las nuevas operaciones a medida que se producen. Cada ejecución se registra con el precio solicitado y el precio de ejecución real, creando estadísticas continuas que se actualizan automáticamente.

Para los operadores que deseen probar la ejecución de su broker en condiciones controladas, el modo de prueba opcional envía pequeñas órdenes a intervalos regulares y mide los resultados con precisión.

Compare y decida

Ejecute este analizador en cuentas de distintos corredores. Comparta sus resultados con otros operadores. Hágase una idea de qué corredores ofrecen una ejecución justa y cuáles le cuestan dinero con ejecuciones deficientes.

Los datos no mienten. Una vez que vea los números, podrá tomar decisiones informadas sobre dónde colocar su capital de negociación.

Configuración

Ajustes principales:

analizar historial: activar o desactivar el análisis histórico de operaciones

días de historial: número de días a analizar del historial de operaciones

seguimiento en tiempo real: seguimiento de la calidad de ejecución de las nuevas operaciones

mostrar panel: mostrar panel de estadísticas en el gráfico

mostrar en porcentaje: utilizar el cálculo de deslizamiento basado en porcentajes

Órdenes de prueba:

ejecutar pruebas: permite la ejecución automática de órdenes de prueba

tamaño del lote de prueba: volumen de las órdenes de prueba

test orders count: número total de órdenes de prueba a ejecutar

intervalo prueba seg: segundos entre órdenes de prueba

Sesiones (hora del servidor):

asian start/end: define los límites de la sesión asiática

europe start/end: define los límites de la sesión europea

america start/end: define los límites de la sesión americana

Visualización: