Execute trades from telegram signals
- Utilidades
- Lawrence Chiiambb Mkandawi
- Versión: 1.1
- Actualizado: 24 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Automatización con un solo clic de señales de trading de Telegram a ejecución en MetaTrader 5.
Ejecución instantánea de señales
Conecta tus canales de trading de Telegram directamente a MT5. Recibe señales, ejecuta operaciones automáticamente.
Reconocimiento inteligente de señales
Análisis automático de señales de trading en cualquier formato:
-
COMPRAR EURUSD SL 30 TP 60
-
VENDER GBPUSD LOTE 0.2
-
BUYSTOP XAUUSD PRECIO 1950
Profesional y seguro
-
Encriptación a nivel bancario para todas las conexiones
-
Sin retrasos de señal - se ejecuta en milisegundos
-
Registro completo de operaciones y pistas de auditoría
Características principales
-
Detección automática de operaciones - Sin necesidad de intervención manual
-
Monitorización multicanal - Vigila un número ilimitado de canales de Telegram
-
Ejecución en tiempo real - Operaciones realizadas en menos de 100ms
-
Gestión de riesgos - Tamaño de lote configurable, SL/TP por defecto
-
Multiplataforma - Preparado para Windows, Mac y Linux
-
Registro de operaciones - Seguimiento de las operaciones
Perfecto para
-
Proveedores de señales - Automatice la distribución de sus canales
-
Copy traders - Siga a los expertos sin trabajo manual
-
Operadores ocupados - No pierda nunca una oportunidad de operar
-
Comunidades de operadores: agilice la ejecución de señales en grupo
Configuración sencilla
-
Descarga el ejecutable
-
Configure con su API de Telegram
-
Conecta MT5 con nuestro Asesor Experto gratuito
-
Empieza a operar - Las señales se auto-ejecutan
Rendimiento de las operaciones
-
99,9% de tiempo de actividad - Funcionamiento 24/7 fiable
-
Cero deslizamiento - Conexión directa MT5 bridge
-
Personalización completa - Ajuste todos los parámetros de negociación
-
Registros completos - Cada acción registrada
Transforme las señales de Telegram en operaciones rentables de MT5 automáticamente.
No requiere codificación - Configuración única - Actualizaciones gratuitas - Soporte profesional