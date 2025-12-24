Execute trades from telegram signals

Telegrama a MT5 Bridge: Ejecutor Automatizado de Señales de Trading

Automatización con un solo clic de señales de trading de Telegram a ejecución en MetaTrader 5.

Ejecución instantánea de señales

Conecta tus canales de trading de Telegram directamente a MT5. Recibe señales, ejecuta operaciones automáticamente.

Reconocimiento inteligente de señales

Análisis automático de señales de trading en cualquier formato:

COMPRAR EURUSD SL 30 TP 60

VENDER GBPUSD LOTE 0.2

BUYSTOP XAUUSD PRECIO 1950

Profesional y seguro

Encriptación a nivel bancario para todas las conexiones

Sin retrasos de señal - se ejecuta en milisegundos

Registro completo de operaciones y pistas de auditoría

Características principales

Detección automática de operaciones - Sin necesidad de intervención manual

Monitorización multicanal - Vigila un número ilimitado de canales de Telegram

Ejecución en tiempo real - Operaciones realizadas en menos de 100ms

Gestión de riesgos - Tamaño de lote configurable, SL/TP por defecto

Multiplataforma - Preparado para Windows, Mac y Linux

Registro de operaciones - Seguimiento de las operaciones

Perfecto para

Proveedores de señales - Automatice la distribución de sus canales

Copy traders - Siga a los expertos sin trabajo manual

Operadores ocupados - No pierda nunca una oportunidad de operar

Comunidades de operadores: agilice la ejecución de señales en grupo

Configuración sencilla

Descarga el ejecutable Configure con su API de Telegram Conecta MT5 con nuestro Asesor Experto gratuito Empieza a operar - Las señales se auto-ejecutan

Rendimiento de las operaciones

99,9% de tiempo de actividad - Funcionamiento 24/7 fiable

Cero deslizamiento - Conexión directa MT5 bridge

Personalización completa - Ajuste todos los parámetros de negociación

Registros completos - Cada acción registrada

Transforme las señales de Telegram en operaciones rentables de MT5 automáticamente.

No requiere codificación - Configuración única - Actualizaciones gratuitas - Soporte profesional