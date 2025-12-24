Execute trades from telegram signals

Telegrama a MT5 Bridge: Ejecutor Automatizado de Señales de Trading

Automatización con un solo clic de señales de trading de Telegram a ejecución en MetaTrader 5.

Ejecución instantánea de señales

Conecta tus canales de trading de Telegram directamente a MT5. Recibe señales, ejecuta operaciones automáticamente.

Reconocimiento inteligente de señales

Análisis automático de señales de trading en cualquier formato:

  • COMPRAR EURUSD SL 30 TP 60

  • VENDER GBPUSD LOTE 0.2

  • BUYSTOP XAUUSD PRECIO 1950

Profesional y seguro

  • Encriptación a nivel bancario para todas las conexiones

  • Sin retrasos de señal - se ejecuta en milisegundos

  • Registro completo de operaciones y pistas de auditoría

Características principales

  • Detección automática de operaciones - Sin necesidad de intervención manual

  • Monitorización multicanal - Vigila un número ilimitado de canales de Telegram

  • Ejecución en tiempo real - Operaciones realizadas en menos de 100ms

  • Gestión de riesgos - Tamaño de lote configurable, SL/TP por defecto

  • Multiplataforma - Preparado para Windows, Mac y Linux

  • Registro de operaciones - Seguimiento de las operaciones

Perfecto para

  • Proveedores de señales - Automatice la distribución de sus canales

  • Copy traders - Siga a los expertos sin trabajo manual

  • Operadores ocupados - No pierda nunca una oportunidad de operar

  • Comunidades de operadores: agilice la ejecución de señales en grupo

Configuración sencilla

  1. Descarga el ejecutable

  2. Configure con su API de Telegram

  3. Conecta MT5 con nuestro Asesor Experto gratuito

  4. Empieza a operar - Las señales se auto-ejecutan

Rendimiento de las operaciones

  • 99,9% de tiempo de actividad - Funcionamiento 24/7 fiable

  • Cero deslizamiento - Conexión directa MT5 bridge

  • Personalización completa - Ajuste todos los parámetros de negociación

  • Registros completos - Cada acción registrada

Transforme las señales de Telegram en operaciones rentables de MT5 automáticamente.

No requiere codificación - Configuración única - Actualizaciones gratuitas - Soporte profesional

Productos recomendados
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican posibles direcciones de tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilidades
Presentamos NAS100 Auto SL y TP Maker para MT5: No se pierda nunca más la configuración de StopLoss y TakeProfit con nuestro NAS100 Auto SL y TP Maker, un asistente indispensable para los traders que navegan por el mercado Nasdaq 100 en MetaTrader 5. Esta herramienta está diseñada para aquellos que buscan una solución perfecta para automatizar la gestión de los niveles StopLoss y TakeProfit. Características principales: Automatización sin esfuerzo: Supervisa automáticamente las operaciones del
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilidades
Imagínese pilotar un avión de verdad sin pisar nunca un simulador de vuelo. Así es el trading. Tiene que simular su estrategia antes de llevarla a un mercado real. Es bueno que pueda simular las cosas rápidamente antes incluso de pisar un mercado real, o antes de idear un sistema automatizado. La gente no tiene todo el día para mirar un gráfico de tiempo superior hasta que la señal de entrada finalmente llega. Es por eso que he construido esto para que pueda simular su estrategia con la velocida
FREE
Scalping Panel Station
Syamsurizal Dimjati
Utilidades
RITZ SCALPING TRADING STATION adalah panel eksekusi trading sistem ultra-cepat yang dirancang untuk trader scalping, intraday, dan day-trading profesional. Contiene información sobre el nivel de inversión, la gestión de riesgos y el flujo de trabajo para que pueda controlar sus operaciones en todo momento. Visi Utama Produk Conozca las características de su negocio y gestione los riesgos asociados a la venta al por menor a través de un panel intuitivo, fácil de usar y rápido de usar. Contacte
FREE
Position counter
Brian Kipkoech Cherus
Utilidades
Este sencillo Asesor Experto (EA) proporciona un recuento en tiempo real del número de posiciones abiertas para el par de divisas actual en su cuenta de operaciones. Características: Recuento de posiciones en tiempo real: Rastrea y muestra con precisión el número de posiciones abiertas para el símbolo actual en el gráfico. Fiable y eficaz: Emplea un algoritmo robusto y eficiente para contar las posiciones. Fácil de usar: No requiere parámetros de entrada. Simplemente conecte el EA a cualquier gr
Trade Panel R3
Eduardo Terra
5 (1)
Utilidades
Panel de operaciones sencillo y fácil de usar. Sustituye al panel estándar de Meta Trader 5. Este nuevo panel le permite añadir stop loss y take profit (en puntos). También permite hacer clic y arrastrarlo a cualquier lugar de la pantalla, lo que facilita su visualización y manejo. Rediseñado para centrarse en el control del riesgo, con un límite en el margen que se puede utilizar y un límite en la pérdida posible por stop loss. Con la facilidad de colocar sólo el stop loss y el EA calcula autom
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilidades
Indicador MultiTimeframe Info Feed (MIF) Descripción: MultiTimeframe Info Feed (MIF) es un indicador MQL5 inteligente que muestra un panel de información dinámica en tiempo real directamente en su gráfico, ofreciendo una poderosa visión de las condiciones actuales del mercado. Las características clave incluyen: Visualización en tiempo real de la apertura, el máximo, el mínimo, el cierre y el precio del tick en tiempo real. Tasa de Tick (ticks por segundo) para evaluar la actividad del mercado P
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indicadores
Este indicador es un indicador de retraso cero y muestra la fuerza del cambio de tendencia . True Trend Oscillator Pro funciona mejor en combinación con True Trend Moving Average Pro que muestra la tendencia exacta como es. El valor del oscilador es el cambio exacto del precio en la dirección dada de la tendencia. True Trend Media Móvil Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 Si establece el parámetro de entrada PERIOD a 1 este indicador se convierte en un sharpshooter para las opc
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicadores
Presentamos el MACD Enhanced , un indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) avanzado que proporciona a los operadores capacidades ampliadas para el análisis de tendencias e impulso en los mercados financieros. El indicador utiliza la diferencia entre las medias móviles exponenciales rápida y lenta para determinar el impulso, la dirección y la fuerza de la tendencia, creando señales visuales claras para posibles puntos de entrada y salida. Atención. Para obtener los mejores resultado
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
FX Market Snapshot
Pedro Roberto Diez San Jose
Utilidades
Gratis por tiempo limitado: domina el mercado con FX Market Snapshot Convierte la actividad del mercado Forex en decisiones cuantificables y automatizadas con FX Market Snapshot , la herramienta diseñada para traders exigentes que buscan ventaja con datos objetivos y acciones rápidas. Características principales ️ Datos exportables para IA: genera informes personalizados en CSV listos para analizar con tu motor de IA preferido y obtén ssugerencias de trading de alta probabilidad comb
FREE
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
Utilidades
Herramienta de Tamaño de Posición - Panel Inteligente de Gestión de Riesgo y Ejecución de Operaciones La Herramienta de Tamaño de Posición es un panel MT5 potente e intuitivo que simplifica sus operaciones combinando el tamaño de la posición , el cálculo del riesgo , la visualización del riesgo/recompensa y la colocación de órdenes, todo en un solo lugar. ️ Interfaz limpia y funcional La herramienta presenta un panel compacto en tiempo real con lo siguiente: Visualización del saldo y el capita
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Indicadores
¿Qué es este indicador? Este indicador básico de soportes y resistencias -gratis- está diseñado para ayudar a los operadores a identificar automáticamente los niveles clave del mercado, como soportes y resistencias, a través de múltiples símbolos y marcos temporales dentro de la plataforma MetaTrader 5 (MT5) . Es una herramienta esencial para operar en diferentes mercados financieros, como divisas, índices, materias primas y criptodivisas. Características principales Detección automática de nive
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
Lot Size Line
Stefan Warratz
Utilidades
Esta pequeña herramienta le ayuda a definir su gestión de riesgos con una simple línea arrastrándola sobre el gráfico. Le muestra el tamaño del lote real calculado sobre el % de la cuenta o el monto de dinero fijo directamente en la línea. Todo lo que tienes que hacer es activar la línea presionando la tecla "t" en tu teclado y arrastrar la línea hasta tu punto de stop loss. Eso es todo. En la configuración puede definir el color y el ancho de la línea y el texto, también el espacio del texto
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indicadores
Daily Support and Resistance Levels es un indicador profesional que calcula y muestra automáticamente los niveles clave de precio para el trading intradía mediante Puntos Pivote clásicos. Características principales: Cálculo automático del Punto Pivote (PP) 3 niveles de resistencia (R1, R2, R3) 3 niveles de soporte (S1, S2, S3) Máximo/Mínimo del día anterior Panel de información en tiempo real Sesgo del mercado (Alcista/Bajista) Distancia a los niveles más cercanos Colores y visualización person
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. -   Indicadores más útiles El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina superior iz
FREE
Manual Assistant MT5
Igor Kotlyarov
4.67 (3)
Utilidades
Bonificación al comprar un indicador o un asesor de mi lista. Escríbeme en mensajes privados para recibir un bono. Manual Assistant MT5 es una herramienta profesional de trading manual que hará su trading rápido y cómodo. Está equipada con todas las funciones necesarias que le permitirán abrir, mantener y cerrar órdenes y posiciones con un solo clic. Tiene una interfaz sencilla e intuitiva y es adecuada tanto para profesionales como para principiantes. El panel le permite colocar órdenes de co
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicadores
Indicador y Asesor Experto EA Disponible en la sección de comentarios de este producto. Descargar con indicador debe tener indicador instalado para EA para trabajar. El indicador Mt5 alerta de los extremos de la banda de Bollinger y de la envolvente que se producen al mismo tiempo. Las alertas de señales de compra se producen cuando Una vela alcista se ha formado por debajo tanto de la banda inferior de Bollinger como de la envolvente inferior. La barra debe abrir y cerrar por debajo de ambos
FREE
Grid Master MT5 Evaluation
Nguyen Thanh Cong
5 (3)
Utilidades
Presentamos Grid Master MT5, su utilidad de trading definitiva diseñada para revolucionar la gestión de órdenes individuales o múltiples con una facilidad y eficacia sin precedentes. Evaluation version of Grid Master MT5 Some limitations are applied: - Maximum of 3 open positions and 1 pending order per side (Buy/Sell) - Trailing Stop feature disabled - Economic calendar and news protection disabled - Trade event push notifications disabled Características: Interfaz de usuario limpia y fácil de
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Trailinator
Christian Opperskalski
Utilidades
TRAILINATOR es una solución única para utilizar diferentes variantes de Trailing-Stop y cambiar su configuración a través de Remotecontrol. Usted configura su Trailing-Stop para un Símbolo específico sólo una vez. Esta configuración se utilizará para todas sus Posiciones del mismo Símbolo. Actualmente admitimos estos Trailing-Stops diferentes: Estándar : funciona como en el terminal Metatrader, inicia el trailing stop si el beneficio es mayor que el trailing stop. Inicio después de puntos : el
FREE
Lotsize calculator for deriv and synthetic indices
Emilio Jose Quintero Ramos
Utilidades
Nunca fue tan fácil gestionar el riesgo de tu cuenta hasta ahora, esta herramienta te permitirá tener el control absoluto de tu capital y manejar tus entradas en los mercados de deriv de índices sintéticos , de manera fácil , practica y segura.   Los Parámetros de entrada y configuración disponibles son los siguientes :  GESTION DE RIESGO 1. Valor de tu cuenta : Aquí como su nombre lo dice vas a colocar el valor correspondiente al tamaño de tu cuenta, por ejemplo si tu cuenta es de 150 dólares e
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilidades
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro es un sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5. Utiliza niveles de precio basados en Fibonacci, combinados con análisis de tendencias y estructuras, para definir los puntos de entrada y salida. El EA admite posiciones largas y cortas e incluye parámetros integrados de gestión de riesgos. Características principales: • Utiliza la lógica de retroceso y extensión de Fibonacci para trazar los puntos de entrada, SL y TP. • Tamaño de lote y nivel
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indicadores
Cybertrade Canales Keltner - MT5 Creado por Chester Keltner, es un indicador de volatilidad utilizado por el análisis técnico. Permite seguir la tendencia de los precios de los activos financieros y generar patrones de soporte y resistencia. Además, las envolventes son una forma de seguir la volatilidad para identificar oportunidades de compra y venta de estos activos. Funciona en periodos más largos que el periodo visible en el gráfico. Todos los valores están disponibles en forma de buffers
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilidades
AI Trade Analyzer   es una herramienta de análisis de mercado inteligente implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al comerciante a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo. Funciones principales: 1. Análisis técnico: Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, estocástico, ATR, bandas de Bollinger, puntos pivote, Fibonacci. Identificación de tendencias, divergencia
News Filter EA
Rashed Samir
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilidades
Easy Trade – Gestión de operaciones inteligente, simple y poderosa Easy Trade es la solución integral de gestión de operaciones para usuarios de MetaTrader que desean mantener el riesgo bajo control y una ejecución ultra fluida. Diseñado desde cero con los comentarios de los traders en mente, Easy Trade facilita ejecutar, supervisar y gestionar operaciones en múltiples símbolos, sin complicar tu flujo de trabajo. Ya sea que hagas scalping manual o administres una pequeña cartera de configuraci
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Utilidades
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Utilidades
Layer Master: Herramienta Profesional de Grid Trading para MT5 **DESCUENTO DE NAVIDAD 50% - SOLO POR TIEMPO LIMITADO Transforme su grid trading con Layer Master - la herramienta de gestión de órdenes más intuitiva y potente diseñada específicamente para traders profesionales. Versión MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/79133 GRATIS - Versión de prueba de 7 días disponible. ¡ Póngase en contacto conmigo para obtener su versión de prueba gratuita! Domine el Grid Trading con Precisión L
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
Otros productos de este autor
Supply and demand detector
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Detector de zonas de oferta y demanda Detector profesional de operaciones basado en zonas El Detector de Zonas de Oferta y Demanda es una herramienta avanzada de análisis técnico que identifica y traza automáticamente zonas clave de oferta y demanda en sus gráficos. Basado en conceptos de trading institucional, este indicador ayuda a los operadores a identificar zonas de reversión de alta probabilidad donde es probable que el precio reaccione. Características principales: Detección automática de
Trend foreseer
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Indicadores
Previsor de tendencias : Sistema de predicción de tendencias no retrospectivo Deje de operar en retrospectiva. Empiece a operar con la verdad. Diseñado para la confianza, construido para los resultados: Integridad absoluta: Las señales nunca desaparecen, proporcionando datos fiables para una toma de decisiones segura. Confirmación por capas: Filtrado superior para aislar el inicio y la continuación de tendencias de alta probabilidad. Preparado para alertas: Incluye alertas nativas emergentes, p
Perfect trend entry zone
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Indicadores
PerfectTrend Indicador de Zona de Entrada con Sistema de Alerta Descripción del producto: Presentamos el indicador PerfectTrend Entry Zone, una potente herramienta de trading que combina un sofisticado análisis de tendencias con una gestión inteligente de alertas. Este completo indicador identifica zonas de entrada de alta probabilidad, al tiempo que proporciona alertas de precios personalizables para mantenerle informado de los movimientos cruciales del mercado. Características principales: Det
Market structure forecaster
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Previsión de la estructura del mercado "Conozca el próximo movimiento del mercado antes de que se produzca. Analiza la estructura de los precios y aplica técnicas avanzadas de negociación para predecir con gran precisión las condiciones de tendencia o oscilación." La ventaja del profesional en el análisis predictivo de mercados El Market Structure Forecaster representa la convergencia de técnicas analíticas de nivel institucional con inteligencia de negociación procesable. Este avanzado sistema
Gold market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
AUDCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
AUDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera re
AUDJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
AUDNZD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
CADCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
CADJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
CHFJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
EURAUD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
EURCNH market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
EURCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
EURGBP market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
EURJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
EURUSD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
GBPCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
GBPAUD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
GBPCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
GBPJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
GBPUSD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
NZDCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
NZDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
NZDJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
USDCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
USDCNH market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
USDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
Send trading signals to telegram
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Esta es una utilidad intuitiva y potente diseñada para los comerciantes que quieren enviar señales de comercio directamente desde MetaTrader 5 a Telegram en tiempo real . Con esta herramienta, usted puede compartir instantáneamente entradas comerciales, salidas, stop loss, take profit, y las actualizaciones del mercado con su canal de Telegram o grupo - de forma automática y fiable . No requiere ninguna configuración compleja . Simplemente conecta la herramienta a tu gráfico , introduce tu bot t
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario