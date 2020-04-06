EV GoldFish

Goldfish EMA Risk Manager MT5 es un Asesor Experto de cruces EMA totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado para la operativa intradía con un fuerte énfasis en la gestión del riesgo y del dinero. La estrategia principal se basa en un concepto clásico de seguimiento de tendencias utilizando dos medias móviles exponenciales (rápida y lenta) en un marco temporal definido por el usuario. El EA busca cruces de EMA alcistas y bajistas para abrir posiciones de compra o venta, sólo permite una operación por símbolo a la vez, y comprueba si hay nuevas señales una vez por barra en lugar de cada tick para reducir el ruido y el exceso de operaciones.

El riesgo por operación se calcula como un porcentaje del capital de la cuenta, con el Stop Loss definido en pips y convertido automáticamente al tamaño de tick correcto para cualquier símbolo. El Take Profit se obtiene a partir de una relación recompensa-riesgo configurable, y el EA también controla las pérdidas y ganancias diarias en términos porcentuales. Desde el comienzo de cada día de negociación, Goldfish realiza un seguimiento de la equidad y, una vez que se alcanzan los límites máximos de ganancias o pérdidas diarias, cierra cualquier posición abierta en ese símbolo y bloquea las operaciones posteriores para el resto del día, ayudando a proteger la cuenta de operaciones emocionales o excesivas.

Goldfish incluye una capa de gestión avanzada con take profit parcial, lógica de punto muerto y un trailing stop opcional. El usuario puede activar un cierre parcial a un múltiplo R elegido, cerrando automáticamente un porcentaje configurable de la posición y moviendo el Stop Loss al punto de equilibrio más una compensación en pips para cubrir costes y asegurar beneficios. Si el volumen restante después del cierre parcial está por debajo del tamaño de lote mínimo del broker, el EA cierra de forma sensata la posición completa en lugar de dejar volumen inutilizable. El trailing stop también puede ser habilitado, comenzando sólo después de que el precio se haya movido un cierto número de pips en beneficio y luego actualizando el Stop Loss por un paso de arrastre definido, siempre moviéndose en la dirección del beneficio y nunca más allá del nivel de Take Profit.

Para adaptarse a diferentes estilos de trading y condiciones de mercado, Goldfish ofrece un filtro de sesión y un filtro de spreads. El filtro de sesión le permite restringir las nuevas entradas a las sesiones de Nueva York, Londres y/o Asia, sin dejar de gestionar las operaciones existentes en todo momento. El filtro de diferencial mide continuamente el diferencial actual en pips y bloquea las nuevas operaciones cuando las condiciones del mercado son demasiado malas y el diferencial supera el valor máximo permitido. En conjunto, Goldfish EMA Risk Manager MT5 ofrece una lógica de entrada simple pero robusta basada en EMA combinada con herramientas de protección de nivel profesional, lo que lo convierte en una opción versátil para los operadores que valoran el riesgo controlado y la ejecución disciplinada.


