Boleta Pro Ultimate Risk Manager
- Utilidades
- Jose Castro Dos Santos Neto
- Versión: 3.1
- Activaciones: 5
Boleta Pro Ultimate – Panel Profesional de Ejecución de ÓrdenesPanel Profesional de Ejecución de ÓrdenesInterfaz ProfesionalTrading VisualCálculo Automático de Riesgo
BOLETA PRO ULTIMATE
Precisión quirúrgica en gestión de riesgo y ejecución de operaciones
🎯 PROPUESTA DE VALOR ÚNICA
Elimine los cálculos manuales lentos que afectan sus oportunidades. Automatice toda la matemática del riesgo y concéntrese completamente en su estrategia de trading.
✨ FUNCIONES PRINCIPALES
- Modo Oscuro Premium para sesiones largas
- Diseño intuitivo para decisiones rápidas
- Legibilidad superior
- Arrastrar y soltar inteligente
- Definición visual de Entrada, Stop Loss y Take Profit
- Feedback en tiempo real
- Riesgo en $ o %
- Cálculo automático de lotaje
- Múltiples niveles de Take Profit
Boleta Pro Ultimate es una herramienta profesional de ejecución, no un generador de señales.
Mejore su Ejecución de Trading
Boleta Pro Ultimate © 2023 – Panel Profesional de Ejecución de Trading