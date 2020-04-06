🚀 Smart Breakout EA Pro - Sistema avanzado de operaciones de ruptura multipatrón Smart Breakout EA Pro



es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para capitalizar una de las oportunidades de trading más rentables del mercado: las rupturas. Cuando el precio rompe los niveles clave de soporte o resistencia con un fuerte impulso, surgen importantes oportunidades de ganancias. Este EA identifica y negocia estas configuraciones de alta probabilidad de forma automática.

✨ ¿Qué lo hace inteligente? 🎯 Múltiples Estrategias de Ruptura en UNA SÓLA Ruptura de Naranja - Rupturas horizontales de soporte/resistencia

Channel Breakout - Ruptura de los límites del canal de tendencia

Ruptura de los límites del canal de tendencia Breakout de triángulo - Ruptura de patrones convergentes

Ruptura de patrones convergentes Breakout de volatilidad - Expansión de la banda de Bollinger

Expansión de la banda de Bollinger Time-Based Breakout - Capturas de momentum de apertura de sesión

Capturas de momentum de apertura de sesión Modo Todos los Tipos - Detección automática de las mejores oportunidades

🔒 Gestión de riesgos de grado militar

Riesgo por operación - Control de riesgo porcentual fijo (0,5-5%)

Control de riesgo porcentual fijo (0,5-5%) Límite de Pérdida Diaria - Protección automática de reducción diaria

Protección automática de reducción diaria Operaciones simultáneas máximas - Gestión del límite de posiciones

Gestión del límite de posiciones Stop Loss Dinámico - Stop basado en ATR

Stop basado en ATR Ratio Take Profit - Ratios riesgo:beneficio personalizables (1,5:1 a 4:1)

🛡️ Gestión avanzada de posiciones

Trailing Stop - Trailing dinámico basado en ATR

Trailing dinámico basado en ATR Break-Even Movement - Protección automática de stop-to-entry

Protección automática de stop-to-entry Toma de beneficios parcial - Bloquee los beneficios mientras se beneficia de las ganancias

Bloquee los beneficios mientras se beneficia de las ganancias Lógica de salida inteligente : maximiza las ganancias y minimiza las pérdidas

🎲 ÚNICA: Tecnología de diversificación

Cadacopia compilada tiene características de negociación únicas! Utilizando la aleatorización avanzada en el momento de la compilación, cada instancia EA negocia con parámetros ligeramente diferentes. Esto le permite:

Ejecutar múltiples copias en el mismo par sin conflictos

Crear una "cartera" diversificada de estrategias de ruptura

Reducir el riesgo de correlación entre los EAs

Optimizar diferentes condiciones de mercado simultáneamente

No hay dos copias que operen exactamente igual - ¡verdadera diversificación!

Características profesionales

Sistema inteligente de filtros múltiples

✅ Filtro de volumen - Confirma rupturas con aumento de volumen.

Confirma rupturas con aumento de volumen. ✅ Filtro de tendencia - Negocia con la dirección del marco temporal superior

Negocia con la dirección del marco temporal superior ✅ Filtro ATR - Evita falsas rupturas de baja volatilidad

Evita falsas rupturas de baja volatilidad ✅ Filtro de sesión - Realiza operaciones sólo durante las horas óptimas

de Realiza operaciones sólo durante las horas óptimas ✅ O pción Retest - Espera la confirmación del pullback

Panel de información en tiempo real (sólo operaciones en vivo)

Visualización del saldo de la cuenta y del capital

P/L diario y estadísticas de rendimiento

Posiciones abiertas con ganancias/pérdidas

Parámetros de negociación activos

Estado de las estrategias y filtros

Tiempo de sesión e información de mercado

¡Panel desactivado automáticamente en el Probador de Estrategias para una máxima velocidad de optimización!

Optimización completa lista

Todos los parámetros clave expuestos para la optimización

Conjuntos de optimización incluidos para los principales pares

Backtesting rápido (sin sobrecarga de paneles)

Pruebas anticipadas validadas

Mejor rendimiento en

Pares recomendados:

USD/CAD

XAU/USD

Plazos recomendados:

H4/Diario - Alta fiabilidad, mejor relación riesgo:beneficio

H1 - Frecuencia y calidad equilibradas

M15/M30 - Negociación activa, requiere una gestión rigurosa

Requisitos Mínimos:

Saldo de cuenta: se recomiendan más de 500 $.

Diferencial del broker: <2 pips para los pares principales

Apalancamiento: 1:100 o superior

🎓 Documentación completa incluida

Visita nuestrorepositorio GitHub para :

📖 Guía de usuario completa e instrucciones de configuración

🔧 Conjuntos de optimización para todos los pares principales

📈 Explicaciones de estrategias y mejores prácticas.

💡 Ejemplos de configuración (conservadora/moderada/agresiva)

🎯 Consejos para una operativa de ruptura rentable

❓ Preguntas frecuentes y solución de problemas

⚙️ Especificaciones técnicas

Parámetros de entrada:

Configuración de la estrategia de ruptura (6 opciones)

Gestión del riesgo (5 parámetros)

Trailing Stop & Break-even (6 parámetros)

Sistema Multi-Filtro (10 parámetros)

Indicadores Técnicos (4 parámetros)

Ajustes generales (3 parámetros)

Control total: más de 30 parámetros personalizables para un control completo de la estrategia

Calidad del código:

Código MQL5 limpio y profesional

Optimizado para velocidad y eficiencia

Sin dependencias DLL

No requiere librerías externas

Funciona en cualquier broker

💎 ¿Por qué elegir Smart Breakout EA Pro?

✅ Desarrollo profesional - Lógica de estrategia de grado institucional ✅ Concepto probado - El trading Breakout está probado en el tiempo y es rentable ✅ Tecnología única - Aleatorización de diversificación (característica exclusiva) ✅ Control de riesgo completo.- Nunca arriesgues más de lo establecido ✅ Lógicatransparente - Sin caja negra, reglas de estrategia claras ✅ Soporte continuo - Repositorio GitHub activo con actualizaciones ✅ Sin costes ocultos - Una sola compra, acceso de por vida ✅ Listo para optimización - Ajuste fino para tu broker y pares

📋 Lo que obtienes

✔️ SmartBreakoutEAPro.mq5 - Archivo EA principal ✔️ Documentación y guías completas ✔️ Conjuntos de parámetros de optimización ✔️ Instrucciones de instalación y configuración ✔️ Acceso al repositorio GitHub para actualizaciones ✔️ Soporte de la comunidad

⚠️ Notas importantes

Expectativas realistas:

Este NO es un "santo grial" o un sistema para "hacerse rico rápidamente".

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros

La gestión adecuada del riesgo es esencial

Pruebe siempre en demo antes de operar en vivo

Los resultados varían según el broker, el spread y las condiciones del mercado.

Advertencia de riesgo: Operar con divisas y CFDs implica un riesgo significativo de pérdida. Opere sólo con capital que pueda permitirse perder. Este EA se proporciona como una herramienta - usted es responsable de sus decisiones y resultados.

🎁 Características especiales de lanzamiento

Tecnología de instancia única - Ejecute múltiples copias diversificadas. Panel de información profesional - Tablero de operaciones en tiempo real Documentación completa en GitHub - Guías continuamente actualizadas Múltiples tipos de estrategia - Más de 5 patrones de ruptura en un solo EA Conjuntos de optimización incluidos - Conjuntos de parámetros listos para usar

🏆 Perfecto para

Traders de swing que buscan entradas de breakout automatizadas

Traders de cartera que desean estrategias diversificadas

Traders técnicos que entienden el soporte/resistencia

Traders serios que buscan EAs de nivel profesional

Cualquiera que desee un verdadero "set and forget" con un control adecuado del riesgo

Soporte y actualizaciones

Preguntas o problemas? Visite nuestro repositorio GitHub o póngase en contacto con nosotros a través de mensajes MQL5. Estamos comprometidos con la mejora continua y la satisfacción del usuario.

Descargue guías completas en: https://github.com/rifkymuththalib/Smart-Breakout-EA-Pro

🚦 Empiece hoy mismo

Compra y descarga Smart Breakout EA Pro Visita GitHub para ver la guía de configuración completa Pruebe en una cuenta demo (recomendado 2-4 semanas) Optimice para su broker y pares Comience a operar en vivo con una gestión adecuada del riesgo

Smart Breakout EA Pro - Donde la inteligencia se encuentra con la oportunidad 🎯