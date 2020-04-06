Smart Breakout EA Pro
- Asesores Expertos
- Mohammed Rifky Mohamed Muththalib
- Versión: 2.2
- Actualizado: 25 diciembre 2025
- Activaciones: 5
🚀 Smart Breakout EA Pro - Sistema avanzado de operaciones de ruptura multipatrón
Smart Breakout EA Proes un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para capitalizar una de las oportunidades de trading más rentables del mercado: las rupturas. Cuando el precio rompe los niveles clave de soporte o resistencia con un fuerte impulso, surgen importantes oportunidades de ganancias. Este EA identifica y negocia estas configuraciones de alta probabilidad de forma automática.
✨ ¿Qué lo hace inteligente?
🎯 Múltiples Estrategias de Ruptura en UNA SÓLARuptura deNaranja- Rupturas horizontales de soporte/resistencia
- Channel Breakout - Ruptura de los límites del canal de tendencia
- Breakout de triángulo - Ruptura de patrones convergentes
- Breakout de volatilidad - Expansión de la banda de Bollinger
- Time-Based Breakout - Capturas de momentum de apertura de sesión
- Modo Todos los Tipos - Detección automática de las mejores oportunidades
- Riesgo por operación - Control de riesgo porcentual fijo (0,5-5%)
- Límite de Pérdida Diaria - Protección automática de reducción diaria
- Operaciones simultáneas máximas - Gestión del límite de posiciones
- StopLoss Dinámico - Stop basado en ATR
- Ratio Take Profit - Ratios riesgo:beneficio personalizables (1,5:1 a 4:1)
- Trailing Stop - Trailing dinámico basado en ATR
- Break-Even Movement - Protección automática de stop-to-entry
- Toma de beneficios parcial - Bloquee los beneficios mientras se beneficia de las ganancias
- Lógica de salida inteligente: maximiza las ganancias y minimiza las pérdidas
Cadacopia compilada tiene características de negociación únicas! Utilizando la aleatorización avanzada en el momento de la compilación, cada instancia EA negocia con parámetros ligeramente diferentes. Esto le permite:
- Ejecutar múltiples copias en el mismo par sin conflictos
- Crear una "cartera" diversificada de estrategias de ruptura
- Reducir el riesgo de correlación entre los EAs
- Optimizar diferentes condiciones de mercado simultáneamente
No hay dos copias que operen exactamente igual - ¡verdadera diversificación!
- ✅ Filtro de volumen - Confirma rupturas con aumento de volumen.
- ✅ Filtro de tendencia - Negocia con la dirección del marco temporal superior
- ✅ Filtro ATR - Evita falsas rupturas de baja volatilidad
- ✅ Filtro desesión - Realiza operaciones sólo durante las horas óptimas
- ✅ O pción Retest - Espera la confirmación del pullback
- Visualización del saldo de la cuenta y del capital
- P/L diario y estadísticas de rendimiento
- Posiciones abiertas con ganancias/pérdidas
- Parámetros de negociación activos
- Estado de las estrategias y filtros
- Tiempo de sesión e información de mercado
¡Panel desactivado automáticamente en el Probador de Estrategias para una máxima velocidad de optimización!
- Todos los parámetros clave expuestos para la optimización
- Conjuntos de optimización incluidos para los principales pares
- Backtesting rápido (sin sobrecarga de paneles)
- Pruebas anticipadas validadas
Pares recomendados:
- USD/CAD
- XAU/USD
Plazos recomendados:
- H4/Diario - Alta fiabilidad, mejor relación riesgo:beneficio
- H1 - Frecuencia y calidad equilibradas
- M15/M30 - Negociación activa, requiere una gestión rigurosa
Requisitos Mínimos:
- Saldo de cuenta: se recomiendan más de 500 $.
- Diferencial del broker: <2 pips para los pares principales
- Apalancamiento: 1:100 o superior
Visita nuestrorepositorio GitHub para :
- 📖 Guía de usuario completa e instrucciones de configuración
- 🔧 Conjuntos de optimización para todos los pares principales
- 📈 Explicaciones de estrategias y mejores prácticas.
- 💡 Ejemplos de configuración (conservadora/moderada/agresiva)
- 🎯 Consejos para una operativa de ruptura rentable
- ❓ Preguntas frecuentes y solución de problemas
Parámetros de entrada:
- Configuración de la estrategia de ruptura (6 opciones)
- Gestión del riesgo (5 parámetros)
- Trailing Stop & Break-even (6 parámetros)
- Sistema Multi-Filtro (10 parámetros)
- Indicadores Técnicos (4 parámetros)
- Ajustes generales (3 parámetros)
Control total: más de 30 parámetros personalizables para un control completo de la estrategia
Calidad del código:
- Código MQL5 limpio y profesional
- Optimizado para velocidad y eficiencia
- Sin dependencias DLL
- No requiere librerías externas
- Funciona en cualquier broker
✅ Desarrollo profesional - Lógica de estrategia de grado institucional ✅ Concepto probado - El trading Breakout está probado en el tiempo y es rentable ✅ Tecnología única - Aleatorización de diversificación (característica exclusiva) ✅ Control de riesgo completo.- Nunca arriesgues más de lo establecido ✅ Lógicatransparente - Sin caja negra, reglas de estrategia claras ✅ Soporte continuo - Repositorio GitHub activo con actualizaciones ✅ Sin costes ocultos - Una sola compra, acceso de por vida ✅ Listo para optimización - Ajuste fino para tu broker y pares
✔️ SmartBreakoutEAPro.mq5 - Archivo EA principal ✔️ Documentación y guías completas ✔️ Conjuntos de parámetros de optimización ✔️ Instrucciones de instalación y configuración ✔️ Acceso al repositorio GitHub para actualizaciones ✔️ Soporte de la comunidad
Expectativas realistas:
- Este NO es un "santo grial" o un sistema para "hacerse rico rápidamente".
- El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros
- La gestión adecuada del riesgo es esencial
- Pruebe siempre en demo antes de operar en vivo
- Los resultados varían según el broker, el spread y las condiciones del mercado.
Advertencia de riesgo: Operar con divisas y CFDs implica un riesgo significativo de pérdida. Opere sólo con capital que pueda permitirse perder. Este EA se proporciona como una herramienta - usted es responsable de sus decisiones y resultados.
- Tecnología de instancia única - Ejecute múltiples copias diversificadas.
- Panel de información profesional - Tablero de operaciones en tiempo real
- Documentación completa en GitHub - Guías continuamente actualizadas
- Múltiples tipos de estrategia - Más de 5 patrones de ruptura en un solo EA
- Conjuntos de optimización incluidos - Conjuntos de parámetros listos para usar
- Traders de swing que buscan entradas de breakout automatizadas
- Traders de cartera que desean estrategias diversificadas
- Traders técnicos que entienden el soporte/resistencia
- Traders serios que buscan EAs de nivel profesional
- Cualquiera que desee un verdadero "set and forget" con un control adecuado del riesgo
Preguntas o problemas? Visite nuestro repositorio GitHub o póngase en contacto con nosotros a través de mensajes MQL5.
Descargue guías completas en: https://github.com/rifkymuththalib/Smart-Breakout-EA-Pro
Smart Breakout EA Pro - Donde la inteligencia se encuentra con la oportunidad 🎯