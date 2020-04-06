Account Flip MT5 Trend

IMPORTANTE: A medida que nos adentramos en el año 2026, queremos empezar los nuevos comienzos haciendo que las primeras 100 copias del EA tengan una licencia de por vida, después las copias vendidas a partir de entonces sólo serán accesibles mediante un plan de pago mensual. Esta es nuestra manera de dar las gracias a aquellos que nos han apoyado todo el camino y fueron pacientes también. Póngase en contacto con Admin antes de cualquier compra a través de mensajes oa través de la información en la descripción del vídeo para un ebook guía gratuita + Indicadores de prueba gratuita.
🔹 Cuenta Flip MT5 - Tendencia

Sistema profesional de trading de retroceso de tendencia

Account Flip MT5 - Trend es un Asesor Experto de continuación de tendencia totalmente personalizable diseñado para operar pullbacks dentro de fuertes tendencias de mercado.
En lugar de perseguir el precio, el EA espera retrocesos controlados y entra sólo cuando las condiciones de tendencia siguen siendo válidas.

Este enfoque se centra en la estructura, la confirmación y el control del riesgo, por lo que es adecuado para los operadores que valoran la consistencia sobre el juego.

Visión general de la estrategia

El EA funciona en tres pasos:

  1. Detección de Tendencia
    Confirma la dirección de la tendencia usando indicadores seleccionables (Canales de Tendencia, Momentum, Guppy, Bollinger, Estocástico, Volumen y más).

  2. Identificación de retro cesos
    Espera una o varias velas de retroceso dentro de la tendencia.

  3. Entrada y Gestión
    Ejecuta operaciones utilizando órdenes de mercado o pendientes, y luego gestiona el riesgo con breakeven, trailing stops y piramidación opcional.

Esta lógica evita entradas emocionales y se centra en movimientos de continuación de alta probabilidad.

⚙️ Características principales

✔ Opera con la tendencia, no contra ella
✔ Entradas basadas en retrocesos (limpias y disciplinadas)
✔ Múltiples confirmaciones de tendencia (use una o combine varias)
✔ Filtros avanzados para refinar los retrocesos
✔ Opciones de entrada de órdenes de mercado y opciones de entrada de órdenes pendientes
✔ Lógica de equilibrio y arrastre incorporada
✔ Piramidación opcional (apilamiento de operaciones)
✔ Tamaño de lote fijo o de porcentaje de riesgo
✔ Adecuado para mercados en tendencia e instrumentos volátiles como índices sintéticos derivados, oro y Nasdaq.

🧠 Diseñado para Traders que:

✔ Prefieren estrategias de seguimiento de tendencias
✔ Quieren control sobre confirmaciones y filtros
✔ Entienden la gestión de riesgos
✔ Están dispuestos a probar y optimizar
✔ Operan con instrumentos volátiles

No recomendado para:

  • Principiantes que buscan robots "set and forget".

  • Operadores que entran en pánico durante los retrocesos

  • Cuentas de bajo apalancamiento sin planificación de márgenes

📉 Sobre Win Rate & Drawdown (Importante)

Account Flip MT5 - Trend no se basa en una alta tasa de ganancias.

La estrategia está diseñada con:

  • Pérdidas controladas más pequeñas

  • Mayores operaciones ganadoras

  • Riesgo-recompensa asimétrico

Esto significa que pueden ocurrir rachas perdedoras, lo cual es normal para las estrategias de retroceso. La configuración adecuada del riesgo y la disciplina son esenciales.

Herramientas de gestión del riesgo

  • Tamaño del lote en función del porcentaje de riesgo

  • Protección de cierre

  • Opciones de equilibrio

  • Trailing stop basado en canales de tendencia

  • Control de piramidación (opcional)

⚠️ Los ajustes agresivos pueden aumentar la reducción. Realice siempre una prueba anticipada antes de escalar.

Uso recomendado

  • Marcos temporales: M15 - M30 pero traders con experiencia pueden operar en timeframes bajos como M1 con cuentas de alto apalancamiento.

  • Un símbolo por instancia EA

  • VPS recomendado para la mejor ejecución

  • Empezar con demo o saldo pequeño

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar con productos apalancados implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Este EA es una herramienta, no una garantía de beneficios. El usuario es responsable de la configuración, el riesgo y la gestión de la cuenta.


