Epic Sails Pro Session VWAP with Angle
- Matthew Mackay Meikle
- Versión: 1.2
Epic Sails PRO es un indicador VWAP limpio, anclado en la sesión y diseñado para proporcionar un marco de precios institucional claro, no señales de negociación.
Traza un VWAP estable con bandas de volatilidad no superpuestas y un ángulo VWAP en tiempo real (en grados) para ayudar a los operadores a evaluar el sesgo direccional, la fuerza de la pendiente y el estado del mercado.
Esta herramienta es ideal para los operadores que prefieren la estructura, el contexto y la confirmación mecánica a los indicadores subjetivos.
Características principales
-
VWAP anclado a la sesión (se reinicia al inicio de la sesión definida por el usuario)
-
Bandas de volatilidad limpias y no superpuestas
-
Ángulo VWAP en tiempo real (grados)
-
Etiqueta de ángulo flotante opcional que sigue al VWAP verticalmente
-
Opciones de autocolor y énfasis para la visualización del ángulo
-
Búferes legibles por EA para uso algorítmico
-
Optimizado para gráficos oscuros
Qué NO es este indicador
-
❌ No es un generador de señales
-
❌ No es un sistema de trading automatizado
-
❌ No es un indicador de "flechas de compra/venta
Epic Sails PRO proporciona contexto, no decisiones.
Casos de uso típicos
-
Identificación de tendencia vs rango
-
Confirmación de pendiente VWAP
-
Contexto de reversión media vs continuación
-
Referencia de gestión de operaciones
-
Entrada de estrategias algorítmicas
Símbolos y plazos recomendados
-
Índices de divisas, futuros e instrumentos líquidos
-
M1-H1 (lógica basada en la sesión)
Descargo de responsabilidad
Este indicador es sólo una herramienta de análisis de mercado y no proporciona señales de negociación. Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.