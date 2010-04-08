Epic Sails Pro Session VWAP with Angle

Epic Sails PRO es un indicador VWAP limpio, anclado en la sesión y diseñado para proporcionar un marco de precios institucional claro, no señales de negociación.

Traza un VWAP estable con bandas de volatilidad no superpuestas y un ángulo VWAP en tiempo real (en grados) para ayudar a los operadores a evaluar el sesgo direccional, la fuerza de la pendiente y el estado del mercado.

Esta herramienta es ideal para los operadores que prefieren la estructura, el contexto y la confirmación mecánica a los indicadores subjetivos.

Características principales

  • VWAP anclado a la sesión (se reinicia al inicio de la sesión definida por el usuario)

  • Bandas de volatilidad limpias y no superpuestas

  • Ángulo VWAP en tiempo real (grados)

  • Etiqueta de ángulo flotante opcional que sigue al VWAP verticalmente

  • Opciones de autocolor y énfasis para la visualización del ángulo

  • Búferes legibles por EA para uso algorítmico

  • Optimizado para gráficos oscuros

Qué NO es este indicador

  • ❌ No es un generador de señales

  • ❌ No es un sistema de trading automatizado

  • ❌ No es un indicador de "flechas de compra/venta

Epic Sails PRO proporciona contexto, no decisiones.

Casos de uso típicos

  • Identificación de tendencia vs rango

  • Confirmación de pendiente VWAP

  • Contexto de reversión media vs continuación

  • Referencia de gestión de operaciones

  • Entrada de estrategias algorítmicas

Símbolos y plazos recomendados

  • Índices de divisas, futuros e instrumentos líquidos

  • M1-H1 (lógica basada en la sesión)

Descargo de responsabilidad

Este indicador es sólo una herramienta de análisis de mercado y no proporciona señales de negociación. Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.


Productos recomendados
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador Volume Equilibrium muestra los niveles donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Puede calcular estos niveles para cada día, semana, mes y año. Cuando el precio está por encima de la línea, significa que el volumen está del lado de los compradores y el mercado es alcista. Cuando el precio está por debajo de la línea, significa que el volumen está del lado de los vendedores y el mercado es bajista. El indicador utiliza el algoritmo del indicador “Meravith” para calcular l
Market session with fibonacci
Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
Indicadores
Este indicador es el indicador más común que usamos todos los días, incluidas nuestras estrategias más utilizadas, ICT y SMC, los límites de Stop Loss y los límites de liquidez que ocurren en las horas de apertura y cierre de los intercambios, así como el volumen de intercambios con Fibonacci y haciendo zoom in y out, y las acciones más comunes que desea ver, como seleccionar el movimiento de intercambio que desea ver y tirar de Fibonacci, son indicadores completamente automáticos que le permite
RSIScalperPro
PATRICK WENNING
Indicadores
¡Presentamos RSIScalperPro - un revolucionario indicador basado en RSI para MetaTrader 5, diseñado específicamente para el scalping en gráficos de un minuto! Con RSIScalperPro, tendrás una herramienta poderosa para señales precisas de entrada y salida, lo que mejorará tu eficiencia de trading. RSIScalperPro utiliza dos diferentes indicadores de RSI que proporcionan señales claras para los niveles de sobrecompra y sobreventa. Puedes ajustar los periodos de tiempo y los valores límite de los dos
VWAP Indicator MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicadores
Descripción : VWAP (Volume-Weighted Average Price) es la relación entre el valor negociado y el volumen total negociado en un horizonte temporal determinado. Es una medida del precio medio al que se negocia durante el horizonte de negociación. Leer más. Todos los Símbolos y Todos los Plazos son soportados. Entradas del Indicador : Modo VWAP : Modo de Cálculo VWAP. Opciones seleccionables : Individual,Sesión,Diario,Semanal,Mensual Volúmenes : Volúmenes Reales,Volúmenes Tick Tipo de Precio
Session Volume Profile MT5
Farkhat Guzairov
Indicadores
El Perfil de Volumen de Sesión es una representación gráfica avanzada que muestra la actividad de negociación durante las sesiones de negociación de Forex a niveles de precios específicos. El mercado de divisas puede dividirse en cuatro sesiones de negociación principales: la sesión australiana, la sesión asiática, la sesión europea y la hora de negociación favorita: la sesión americana (EE.UU.). POC - perfil que puede utilizarse como nivel de soporte y resistencia para la negociación intradía.
BCSpikes
Shamsul Arfeen
Indicadores
Indicador de espiga moderno Características: 1. Líneas de soporte y resistencia: Muestra líneas horizontales discontinuas dinámicas en el gráfico que representan los niveles actuales de soporte y resistencia calculados a partir de las oscilaciones recientes del precio. 2. 2. Flechas de detección de picos: Muestra flechas hacia arriba (verdes) para posibles picos alcistas y flechas hacia abajo (rojas) para posibles picos bajistas, activadas cuando el precio rompe los niveles S/R con confirmaci
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indicadores
Orderflow Scalp Pro v2.4 ofrece inteligencia comercial de nivel institucional a través de análisis avanzados de volumen, cálculos dinámicos de VWAP, supervisión de puntuación agresiva en tiempo real y señales de flecha de precisión. Este completo sistema de negociación transforma los complejos datos del mercado en señales claras y procesables para obtener una rentabilidad constante en plazos de 3-4 minutos. Full Documentation: [Download PDF] Cuatro potentes componentes en un solo sistema Perf
Adaptive Pulse
Anastasia Danilova
Indicadores
Adaptive Pulse - Sistema Profesional de Señales de Trading Descripción Breve Adaptive Pulse es un indicador profesional de señales de trading basado en tecnología adaptativa de análisis de mercado. El indicador se ajusta automáticamente a la volatilidad y genera señales precisas de compra y venta con flechas visuales en el gráfico. Funciona en todos los marcos temporales e instrumentos financieros. Características Principales El indicador proporciona un sistema de análisis de tres niveles con tr
Dynamoc SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Indicadores
CANAL DINÁMICO DE TENDENCIA SR Dynamic SR Trend Channel es un indicador sencillo para la detección de tendencias, así como de niveles de resistencia/soporte en el marco temporal actual. Le muestra las áreas donde se puede esperar un posible cambio en la dirección de la tendencia y la continuación de la tendencia. Funciona con cualquier sistema de comercio (tanto la acción del precio y otros sistemas de comercio que utilizan indicadores) y también es muy bueno para el sistema de gráficos renko t
Ict institutional zones
Marrion Netondo Wabomba
Indicadores
SMC VALID EA (MT5) Versión: 1.10 Autor: Marrion Brave Wabomba Categoría: Smart Money Conceptos (SMC) y conceptos de las TIC ICT Smart Money Zonas diarias (SMC Pro) ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) - ICT Daily Buy & Sell Zones Pro es un indicador comercial de grado profesional Smart Money Concepts (SMC) / ICT para MetaTrader 5, diseñado para mapear claramente los niveles diarios institucionales y guiar a los operadores con zonas de decisión de alta probabilidad . Este indicador analiza a
Bullhouse Anchored VWAP
Luiz Vinicius Pereira Rocha -
Indicadores
Indicador VWAP anclado Siga el verdadero precio de consenso del mercado desde cualquier punto del gráfico. Este indicador VWAP anclado (precio medio ponderado por volumen) le permite anclar el cálculo a cualquier vela - máximos, mínimos, rupturas o eventos clave - ofreciendo un control preciso para identificar los niveles de interés institucional. Siga la presión compradora o vendedora en tiempo real Añada múltiples anclajes para seguir simultáneamente varios puntos clave de interés Ideal pa
VWAP and Volume Profile
Samran Aslam
Indicadores
Este producto está diseñado para la plataforma MT5 y ofrece dos funciones clave: Cálculo del VWAP (Volume Weighted Average Price) y análisis del Perfil de Volumen. Ventajas: Cálculo del VWAP: El producto calcula el VWAP, que es un indicador popular utilizado por los operadores para determinar el precio medio de un valor en función de su volumen de negociación. Ayuda a identificar posibles oportunidades de compra o venta comparando el precio actual con el precio medio ponderado por volumen. Análi
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indicadores
Cajas de Ruptura con Presión de Volumen Este indicador automatiza la identificación de zonas clave de consolidación (Oferta y Demanda) basadas en Pivotes de Mercado y Volatilidad (ATR). A diferencia de las herramientas estándar de soporte/resistencia, este indicador proporciona un Análisis de Presión de Volumen único dentro de cada caja, dándole una visión de la batalla entre Compradores y Vendedores antes de que se produzca una ruptura. Características principales Zonas de Oferta y Demanda Auto
Opening Range Breakouts MT5
Thushara Dissanayake
4.5 (4)
Indicadores
El   Indicador de Rupturas de Rango de Apertura   es una herramienta de trading basada en sesiones, diseñada para operadores que siguen conceptos de trading institucional, como   ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC)   y estrategias basadas en   volumen   o   flujo de órdenes   . Este indicador traza rangos de apertura esenciales de la sesión, lo que permite a los operadores identificar posibles   barridos de liquidez, zonas de ruptura, fakeouts   y   niveles intradía clave   en
SMC Market Blueprint
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Modelo de mercado SMC Analizador de la estructura del mercado institucional basado en los conceptos de Smart Money y TIC Visión general El SMC Market Blueprint es un indicador institucional completo diseñado para descifrar la verdadera estructura del mercado utilizando los conceptos Smart Money (SMC) y la metodología ICT (Inner Circle Trader). Mapea el marco interno del mercado, identificando los cambios de estructura, las zonas de liquidez y las transiciones del flujo de órdenes en múltiples ma
Anchored VWAP Channel
Kong Yew Chan
Indicadores
colocar una línea vwap a partir de la línea colocada en el gráfico parámetros: tick_mode: habilitar para usar ticks en lugar de barras. esto usa mucho más poder de procesamiento de cpu prefix: prefijo a añadir para la línea creada por el indicador line_color: establece el color de la línea creada line_style: establece el estilo de la línea creada applied_price: establece el precio de la barra a utilizar std_dev_ratio: establece el multiplicador para el canal std dev
Vwap Bands Auto
Ricardo Almeida Branco
Indicadores
El indicador Vwap Bands Auto busca mapear automáticamente la frecuencia máxima del mercado (actualización automática de la banda más externa ) y tiene dos bandas intermedias que también se ajustan a la volatilidad diaria. Otra herramienta de White Trader que combina precio y volumen, además de mapear la amplitud diaria. La banda externa se actualiza automáticamente cuando el máximo o mínimo diario rompe la frecuencia actual, y puede ser una señal de entrada, buscando una vuelta al vwap diario
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indicadores
NIVELES CRITICOS DE RAD Los procesos de Acumulación y Distribución de Volumen generan los soportes y resistencias naturales del mercado.  A medida que estos proceso se generan, los niveles en los que el volumen relevante se posiciona se convierten en zonas de difíciles de franquear al alza o a la baja. El indicador RAD,   rastrea el Volumen Relevante en tiempo real, identificando los  procesos de acumulación y distribución, graficándolos como  zonas de SOPORTE o RESISTENCIA.  Mediante el uso de
Italo Volume Indicator MT5
Italo Santana Gomes
4.73 (15)
Indicadores
¡COMPRE EL INDICADOR Y OBTENGA EL EA GRATIS COMO BONO + ALGUNOS OTROS REGALOS! ITALO INDICADOR DE VOLUMEN es el mejor indicador de volumen jamás creado, y ¿por qué es eso? El indicador funciona en todos los plazos y los activos, indicador construido después de 7 años de experiencia en forex y muchos otros mercados. ¡Usted sabe que muchos indicadores de volumen alrededor de la Internet no son completos, no ayuda, y es difícil de operar, pero el Indicador de Volumen Italo es diferente , el Indica
Vwap RSJ
JETINVEST
4.8 (10)
Indicadores
VWAP RSJ es un indicador que traza las líneas VWAP horaria, diaria, semanal y mensual. Los grandes compradores institucionales y los fondos de inversión utilizan el ratio VWAP para entrar o salir de valores con el menor impacto posible en el mercado. Por lo tanto, siempre que sea posible, las instituciones intentarán comprar por debajo del VWAP o vender por encima. De este modo, sus acciones empujan el precio hacia la media, en lugar de alejarlo de ella. Basado en esta información desarrollé e
FREE
Deriv Intelligence Analyzer
Israr Hussain Shah
Indicadores
11 Módulos Descripción & Final Analyzer Trading Guide 1. Motor de Reacción 2.0 Propósito : Mide la presión del mercado analizando los movimientos de los ticks, el volumen y la velocidad dentro de una ventana de tiempo. Cómo funciona : Calcula los cambios de precios ponderados, tiene en cuenta la velocidad de los ticks y la volatilidad, y aplica el suavizado EMA. Uso comercial : Los valores positivos fuertes indican presión compradora Los valores negativos fuertes indican presión vendedora Uso co
Linear Trend Predictor MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Linear Trend Predictor : un indicador de tendencia que combina puntos de entrada y líneas de soporte de dirección. Funciona según el principio de romper el canal de precios altos/bajos. El algoritmo del indicador filtra el ruido del mercado, tiene en cuenta la volatilidad y la dinámica del mercado. Capacidades del indicador  Utilizando métodos de suavizado, muestra la tendencia del mercado y los puntos de entrada para abrir órdenes de COMPRA o VENTA.  Adecuado para determinar los movimientos
AIS Discrete Hartley Transform MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Este indicador se basa en la transformada discreta de Hartley. El uso de esta transformación le permite aplicar diferentes enfoques al procesar series temporales financieras. Una característica distintiva de este indicador es que sus lecturas no se refieren a un punto del gráfico, sino a todos los puntos del período del indicador. Al procesar una serie temporal, el indicador le permite seleccionar varios elementos de la serie temporal. La primera posibilidad de filtrado se basa en este enfoque:
Anchored VWAP indicator
Ahmad Kazbar
4.8 (10)
Indicadores
Indicador Anchored VWAP para MetaTrader 5 – Herramienta profesional de análisis de volumen El indicador Anchored VWAP para MT5 permite calcular el Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) desde cualquier vela o evento elegido. A diferencia del VWAP estándar que se reinicia diariamente, esta versión permite anclar el VWAP en cualquier punto, brindando análisis preciso del valor justo y de la estructura del mercado. Características principales Anclaje flexible desde cualquier vela o evento. Pu
FREE
Percentage range consolidation
Diego De Cesaro
Indicadores
Consolidación del rango porcentual Percentage Range Consolid ation es un potente indicador diseñado para identificar zonas de consolidación de precios basadas en cambios porcentuales a lo largo del tiempo. Ideal para operadores que buscan detectar zonas de compresión de la volatilidad y posibles puntos de ruptura. Características principales: Identifica hasta 3 zonas de consolidación simultáneas, cada una configurable de forma independiente. Cálculo basado en la variación porcentual entre el máx
MT5 TD Sequential Scanner
George Njau Ngugi
Indicadores
Si no está seguro de cómo utilizar este indicador, no dude en ponerse en contacto conmigo. Se lo explicaré y le proporcionaré material de lectura para ayudarle a sacarle el máximo partido. Escáner secuencial TD: Una visión general El TD Sequential Scanner es una poderosa herramienta de análisis técnico diseñada para identificar potenciales puntos de agotamiento de precios y cambios de tendencia en los mercados financieros. Desarrollado por Tom DeMark, este método es ampliamente utilizado por lo
Capital Vault Hybrid Adaptive Trading Engine
Deniz Martinov
Indicadores
Capital Vault System es una suite de análisis técnico profesional para MetaTrader 5 diseñada para identificar la estructura del mercado y filtrar adaptativamente la volatilidad del precio. A diferencia de los indicadores estáticos, este sistema integra tres modelos matemáticos— Análisis Espectral de Máxima Entropía (MESA) , Dimensión Fractal y Geometría Armónica —para distinguir entre tendencias direccionales y rangos de consolidación no lineales. Incluye un Panel de Gestión de Riesgo integrado
Pull It Back MT5
Salvatore Caligiuri
Indicadores
¡¡¡PERIODO PROMOCIONAL - SOLO QUEDAN 2 COPIAS DE LOS 10 PRIMEROS COMPRADORES AL PRECIO DE 300,00$!!! COMPRUEBE LAS CAPTURAS DE PANTALLA Y LOS COMENTARIOS PARA VER LAS REGLAS DE NUESTRA ESTRATEGIA Y LAS SEÑALES DE OPERACIONES EN VIVO PULL IT BACK es un sistema de trading revolucionario y una estrategia completa con un algoritmo avanzado desarrollado para detectar la dirección de la tendencia después de un PULLBACK , un RETROCESO o un BOUNCE DE NIVEL CLAVE . El objetivo de este indicador es obten
Skiey
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Skiey - ¡Indicador de soluciones fáciles! Utilizar este indicador es muy sencillo, ya que lo más simple es mirar el gráfico y actuar según las flechas de colores. Tal opción de cálculo tiene en cuenta las fluctuaciones de precios intradía y se centra en la medición de la cuota de "candelabro" en la tendencia. El algoritmo tiene en cuenta la medición de los precios, este método también hace hincapié en la medición de cada una de las caídas de precios (H / C, H / O, LC, LO) - que da información
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Indicadores
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada habitualmente por los grandes operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un símbolo a lo largo del día. Se basa tanto en el volumen como en el precio. Adicionalmente ponemos en este indicador el MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). Para aquellos que no conocen el uso y la importancia de este indicador recomiendo un gran artículo sobre este tema en Investopedia (https://www.investop
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indicadores
- El precio real es de 200$ - Descuento del 50% (Ahora es de 99$) - Está habilitado para 4 compras. ¡Póngase en contacto conmigo para el bono extra (indicador de tendencia de Gann), instrucción o cualquier pregunta! - No repintado, No lag - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. - Actualización de por vida libre Gann Oro EA MT5 Introducción Las teorías de W.D. Gann en el análisis té
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Engulfing Zone Sniper MT5
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Engulfing Zone Sniper MT5 - Indicador de Señales y Zonas Multi-Tiempo El Engulfing Zone Sniper MT5 es una herramienta de análisis técnico diseñada para resaltar patrones de velas envolventes en combinación con zonas de soporte/resistencia adaptables. Proporciona marcadores visuales y alertas opcionales para ayudar a los operadores a identificar las reacciones de la estructura del mercado en múltiples marcos temporales. Características principales Detección Multi-Timeframe - Opción de escanear c
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Desglose cuántico PRO       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas ob
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicadores
¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga   clic aquí Ese es el primero, ¡
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con proveedores económicos que no ofrecen datos DOM y datos BID/ASK，También es compatible con varias transacciones de divisas ) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza en tiempo real los datos de Tick para v
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario