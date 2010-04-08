Epic Sails Pro Session VWAP with Angle

Epic Sails PRO es un indicador VWAP limpio, anclado en la sesión y diseñado para proporcionar un marco de precios institucional claro, no señales de negociación.



Traza un VWAP estable con bandas de volatilidad no superpuestas y un ángulo VWAP en tiempo real (en grados) para ayudar a los operadores a evaluar el sesgo direccional, la fuerza de la pendiente y el estado del mercado.



Esta herramienta es ideal para los operadores que prefieren la estructura, el contexto y la confirmación mecánica a los indicadores subjetivos.

Características principales

VWAP anclado a la sesión (se reinicia al inicio de la sesión definida por el usuario)

Bandas de volatilidad limpias y no superpuestas

Ángulo VWAP en tiempo real (grados)

Etiqueta de ángulo flotante opcional que sigue al VWAP verticalmente

Opciones de autocolor y énfasis para la visualización del ángulo

Búferes legibles por EA para uso algorítmico

Optimizado para gráficos oscuros

Qué NO es este indicador

❌ No es un generador de señales

❌ No es un sistema de trading automatizado

❌ No es un indicador de "flechas de compra/venta

Epic Sails PRO proporciona contexto, no decisiones.

Casos de uso típicos

Identificación de tendencia vs rango

Confirmación de pendiente VWAP

Contexto de reversión media vs continuación

Referencia de gestión de operaciones

Entrada de estrategias algorítmicas

Símbolos y plazos recomendados

Índices de divisas, futuros e instrumentos líquidos

M1-H1 (lógica basada en la sesión)

Descargo de responsabilidad

Este indicador es sólo una herramienta de análisis de mercado y no proporciona señales de negociación. Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.