WindowTrader
- Asesores Expertos
- Josphine Wanjiru Muriithi
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
WindowTrader utiliza la ICT Silver Bullet desarrollada por Michael Huddleston (Inner Circle Trader). El bot se centra en capturar movimientos de precios a corto plazo y de gran impulso durante ventanas específicas de una hora de gran liquidez en el día de negociación.
Concepto básico
- Basado en el tiempo: La estrategia se aplica estrictamente durante tres ventanas de negociación específicas de una hora al día (hora local de Nueva York):
- Apertura de Londres:3:00 AM - 4:00 AM EST
- Sesión AM de Nueva York:10:00 AM - 11:00 AM EST
- Sesión PM de Nueva York:2:00 PM - 3:00 PM EST
- Liquidez: Se considera que el mercado se mueve entre zonas de gran liquidez (liquidez de compra (BSL) por encima de antiguos máximos y liquidez de venta (SSL) por debajo de antiguos mínimos), donde se agrupan las órdenes de stop-loss.
- Fair Value Gaps (FVGs): Un concepto clave utilizado para la entrada. Un FVG es una ineficiencia o desequilibrio de precios que se crea cuando el precio se mueve rápidamente con impulso, dejando un "hueco" en el gráfico. La estrategia anticipa que el precio retrocederá para llenar este hueco antes de continuar su movimiento.
- Desplazamiento: Un movimiento de precios fuerte y rápido que confirma la actividad institucional y a menudo crea un Fair Value Gap.