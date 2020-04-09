Drawdown Terminator

Drawdown Terminator - Guardián de la equidad en toda la cuenta para MT5
Proteja su capital. Bloquee sus beneficios. Duerma sin vigilar cada tick. 🛡️📉📈

1. ¿Qué es Drawdown Terminator?

Drawdown Terminator es una utilidad de MT5 (Asesor Experto no comercial) diseñada para proteger todo el capital de su cuenta, no sólo un único EA o símbolo.

Supervisa continuamente el capital total de su cuenta, y cuando se alcanza su objetivo de ganancia o límite de pérdida de capital, puede hacerlo automáticamente:

  • Cerrar todas las posiciones abiertas

  • Cerrar todas las órdenes pendientes

  • Opcionalmente, cerrar todos los demás gráficos/EAs (y eliminarse a sí mismo)

  • Enviar alertas de terminal y/o notificaciones push a su aplicación móvil MT5

  • Mostrar un panel de control en tiempo real con el estado de la cuenta + protección

Adjúntelo a UN gráfico por cuenta, establezca sus límites de capital y deje que Drawdown Terminator aplique sus reglas de riesgo con precisión de máquina.

2. ¿A quién va dirigido?

Drawdown Terminator es perfecto para:

  • Traders de Prop firm (FTMO, Funded Next, etc.) que deben respetar los límites de pérdida diaria y pérdida máxima.

  • ✅ Los comerciantes que ejecutan múltiples EAs / estrategias en la misma cuenta

  • ✅ Usuarios de Grid / Martingale / HFT / Scalper que quieran un suelo duro de renta variable

  • ✅ Swing / día comerciantes que quieren bloquear en un objetivo de beneficio en la cuenta completa

  • ✅ Cualquiera que quiera una "última línea de defensa" para la equidad de su cuenta

En lugar de vigilar la cuenta todo el día, usted define las reglas una vez y deja que Drawdown Terminator las ejecute automáticamente.

3. Cómo funciona Drawdown Terminator

El EA se ejecuta en cada tick y comprueba la Equidad de su Cuenta contra los niveles configurados:

  1. Usted establece:

    • Objetivo de beneficios (importe): nivel de capital en el que desea bloquear los beneficios.

    • Límite de pérdidas (importe): nivel de capital en el que desea reducir las pérdidas o detener las operaciones.

  2. En cada tick, el EA comprueba:

    • Si Equity ≥ Profit TargetPROFIT TARGET hit

    • Si la Equidad ≤ Límite de PérdidasLÍMITE DE PÉRDIDAS alcanzado

  3. Cuando se alcanza un límite, dependiendo de sus entradas, el EA:

    • Cerrará todas las posiciones abiertas

    • Cerrará todas las órdenes pendientes

    • Opcionalmente cerrará todos los demás gráficos (para que no puedan operar más EAs)

    • Enviar una alerta y/o notificación push

    • Actualizar el panel de estado del gráfico con el motivo

La protección se basa en la equidad, por lo que funciona perfectamente con cualquier símbolo / cualquier EA / cualquier operación manual que se ejecute en la cuenta.

Parámetros de entrada (Explicados)

📁 Información

  • Info1 - Mensaje corto describiendo el EA: Drawdown Terminator - Protector de Capital/Capital para toda la cuenta.

  • Info2 - Importante: Adjuntar a SOLO UN gráfico por cuenta.

Adjuntarlo a múltiples gráficos puede crear acciones de protección duplicadas. UN gráfico es suficiente para proteger toda la cuenta.

🛡️ Configuración de la protección de la cuenta

  • Objetivo de beneficio (Importe) (InpProfitTarget)

    • Establecer en 0,0 para desactivar la protección del objetivo de beneficios

    • 0.0 → EA calcula / utiliza la equidad objetivo.

    • Cuando la equidad ≥ objetivo, EA activa la protección

  • Límite de pérdidas (Importe) (InpLossLimit)

    • Establecer en 0,0 para desactivar la protección del límite de pérdidas

    • 0.0 → EA calcula / utiliza el suelo de la equidad

    • Cuando la equidad ≤ límite de pérdida, EA activa la protección

Consejo: Si ambos son 0,0, no se activará la protección (se imprime una advertencia en el registro).

⚔️ Acciones al activarse

  • Cerrar TODAS las posiciones (InpClosePositions)

    • true → Cierra todas las operaciones abiertas cuando se activa

    • false → Mantener posiciones abiertas, aún es posible utilizarlo como "sólo monitor"

  • Cerrar TODAS las órdenes pendientes (InpClosePendingOrders)

    • true → Eliminar todas las órdenes pendientes al activarse

    • false → Dejar intactas las órdenes pendientes

  • Cerrar TODOS los demás gráficos/EAs (InpCloseCharts)

    • false (por defecto) → No cerrar los gráficos

    • true → Al activarse, cerrar todos los demás gráficos, luego llamar a ExpertRemove()

    • Ideal para el cierre completo de la actividad de negociación

  • Enviar mensaje de alerta (InpSendAlert)

    • true → Mostrar alerta en el primer disparo

    • false → No mostrar ventana emergente del terminal

  • Enviar notificación (APP MT5 móvil) (InpSendNotification)

    • true → Enviar notificaciones push (debe estar habilitado en las opciones del terminal)

    • false → No enviar notificaciones push

🖥️ Panel / Configuración de la interfaz de usuario

  • Mostrar panel (InpShowPanel)

    • true → Mostrar panel en el gráfico con todas las métricas

    • false → Ejecutar silenciosamente en segundo plano

Mejores prácticas y recomendaciones

  • ✅ Adjuntar Drawdown Terminator a SÓLO UN gráfico por cuenta.

  • ✅ Combínalo con tus EAs existentes; este EA no abre operaciones, sólo gestiona el riesgo

  • ✅ Pruebe siempre primero en demo para confirmar que la configuración coincide con las reglas de su broker/prop.


