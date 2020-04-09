Drawdown Terminator
- Utilidades
- Sivakumar Paul Suyambu
- Versión: 2.3
- Actualizado: 24 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Drawdown Terminator - Guardián de la equidad en toda la cuenta para MT5
Proteja su capital. Bloquee sus beneficios. Duerma sin vigilar cada tick. 🛡️📉📈
1. ¿Qué es Drawdown Terminator?
Drawdown Terminator es una utilidad de MT5 (Asesor Experto no comercial) diseñada para proteger todo el capital de su cuenta, no sólo un único EA o símbolo.
Supervisa continuamente el capital total de su cuenta, y cuando se alcanza su objetivo de ganancia o límite de pérdida de capital, puede hacerlo automáticamente:
Cerrar todas las posiciones abiertas
Cerrar todas las órdenes pendientes
Opcionalmente, cerrar todos los demás gráficos/EAs (y eliminarse a sí mismo)
Enviar alertas de terminal y/o notificaciones push a su aplicación móvil MT5
Mostrar un panel de control en tiempo real con el estado de la cuenta + protección
Adjúntelo a UN gráfico por cuenta, establezca sus límites de capital y deje que Drawdown Terminator aplique sus reglas de riesgo con precisión de máquina.
2. ¿A quién va dirigido?
Drawdown Terminator es perfecto para:
✅ Traders de Prop firm (FTMO, Funded Next, etc.) que deben respetar los límites de pérdida diaria y pérdida máxima.
✅ Los comerciantes que ejecutan múltiples EAs / estrategias en la misma cuenta
✅ Usuarios de Grid / Martingale / HFT / Scalper que quieran un suelo duro de renta variable
✅ Swing / día comerciantes que quieren bloquear en un objetivo de beneficio en la cuenta completa
✅ Cualquiera que quiera una "última línea de defensa" para la equidad de su cuenta
En lugar de vigilar la cuenta todo el día, usted define las reglas una vez y deja que Drawdown Terminator las ejecute automáticamente.
3. Cómo funciona Drawdown Terminator
El EA se ejecuta en cada tick y comprueba la Equidad de su Cuenta contra los niveles configurados:
Usted establece:
Objetivo de beneficios (importe): nivel de capital en el que desea bloquear los beneficios.
-
-
En cada tick, el EA comprueba:
Si Equity ≥ Profit Target → PROFIT TARGET hit
-
-
Cuando se alcanza un límite, dependiendo de sus entradas, el EA:
Cerrará todas las posiciones abiertas
Cerrará todas las órdenes pendientes
Opcionalmente cerrará todos los demás gráficos (para que no puedan operar más EAs)
Enviar una alerta y/o notificación push
Actualizar el panel de estado del gráfico con el motivo
-
La protección se basa en la equidad, por lo que funciona perfectamente con cualquier símbolo / cualquier EA / cualquier operación manual que se ejecute en la cuenta.
Parámetros de entrada (Explicados)
📁 Información
Info1 - Mensaje corto describiendo el EA: Drawdown Terminator - Protector de Capital/Capital para toda la cuenta.
-
Info2 - Importante: Adjuntar a SOLO UN gráfico por cuenta.
Adjuntarlo a múltiples gráficos puede crear acciones de protección duplicadas. UN gráfico es suficiente para proteger toda la cuenta.
🛡️ Configuración de la protección de la cuenta
Objetivo de beneficio (Importe) (InpProfitTarget)
-
0.0 → EA calcula / utiliza la equidad objetivo.
-
Cuando la equidad ≥ objetivo, EA activa la protección
-
Límite de pérdidas (Importe) (InpLossLimit)
-
Establecer en 0,0 para desactivar la protección del límite de pérdidas
0.0 → EA calcula / utiliza el suelo de la equidad
-
Cuando la equidad ≤ límite de pérdida, EA activa la protección
-
Consejo: Si ambos son 0,0, no se activará la protección (se imprime una advertencia en el registro).
⚔️ Acciones al activarse
Cerrar TODAS las posiciones (InpClosePositions)
-
true → Cierra todas las operaciones abiertas cuando se activa
-
false → Mantener posiciones abiertas, aún es posible utilizarlo como "sólo monitor"
-
Cerrar TODAS las órdenes pendientes (InpClosePendingOrders)
-
true → Eliminar todas las órdenes pendientes al activarse
-
false → Dejar intactas las órdenes pendientes
-
Cerrar TODOS los demás gráficos/EAs (InpCloseCharts)
-
false (por defecto) → No cerrar los gráficos
-
true → Al activarse, cerrar todos los demás gráficos, luego llamar a ExpertRemove()
-
Ideal para el cierre completo de la actividad de negociación
-
-
-
true → Mostrar alerta en el primer disparo
-
false → No mostrar ventana emergente del terminal
-
-
-
true → Enviar notificaciones push (debe estar habilitado en las opciones del terminal)
-
false → No enviar notificaciones push
-
🖥️ Panel / Configuración de la interfaz de usuario
Mostrar panel (InpShowPanel)
-
true → Mostrar panel en el gráfico con todas las métricas
-
false → Ejecutar silenciosamente en segundo plano
Mejores prácticas y recomendaciones
✅ Adjuntar Drawdown Terminator a SÓLO UN gráfico por cuenta.
-
✅ Combínalo con tus EAs existentes; este EA no abre operaciones, sólo gestiona el riesgo
-
✅ Pruebe siempre primero en demo para confirmar que la configuración coincide con las reglas de su broker/prop.
