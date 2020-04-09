Drawdown Terminator - Guardián de la equidad en toda la cuenta para MT5

Proteja su capital. Bloquee sus beneficios. Duerma sin vigilar cada tick. 🛡️📉📈



1. ¿Qué es Drawdown Terminator?

Drawdown Terminator es una utilidad de MT5 (Asesor Experto no comercial) diseñada para proteger todo el capital de su cuenta, no sólo un único EA o símbolo.

Supervisa continuamente el capital total de su cuenta, y cuando se alcanza su objetivo de ganancia o límite de pérdida de capital, puede hacerlo automáticamente:

Cerrar todas las posiciones abiertas

Cerrar todas las órdenes pendientes

Opcionalmente, cerrar todos los demás gráficos/EAs (y eliminarse a sí mismo)

Enviar alertas de terminal y/o notificaciones push a su aplicación móvil MT5

Mostrar un panel de control en tiempo real con el estado de la cuenta + protección

Adjúntelo a UN gráfico por cuenta, establezca sus límites de capital y deje que Drawdown Terminator aplique sus reglas de riesgo con precisión de máquina.

2. ¿A quién va dirigido?

Drawdown Terminator es perfecto para:

✅ Traders de Prop firm (FTMO, Funded Next, etc.) que deben respetar los límites de pérdida diaria y pérdida máxima .

✅ Los comerciantes que ejecutan múltiples EAs / estrategias en la misma cuenta

✅ Usuarios de Grid / Martingale / HFT / Scalper que quieran un suelo duro de renta variable

✅ Swing / día comerciantes que quieren bloquear en un objetivo de beneficio en la cuenta completa

✅ Cualquiera que quiera una "última línea de defensa" para la equidad de su cuenta

En lugar de vigilar la cuenta todo el día, usted define las reglas una vez y deja que Drawdown Terminator las ejecute automáticamente.

3. Cómo funciona Drawdown Terminator

El EA se ejecuta en cada tick y comprueba la Equidad de su Cuenta contra los niveles configurados:

Usted establece: Objetivo de beneficios (importe): nivel de capital en el que desea bloquear los beneficios .

Límite de pérdidas (importe): nivel de capital en el que desea reducir las pérdidas o detener las operaciones. En cada tick, el EA comprueba: Si Equity ≥ Profit Target → PROFIT TARGET hit

Si la Equidad ≤ Límite de Pérdidas → LÍMITE DE PÉRDIDAS alcanzado Cuando se alcanza un límite, dependiendo de sus entradas, el EA: Cerrará todas las posiciones abiertas

Cerrará todas las órdenes pendientes

Opcionalmente cerrará todos los demás gráficos (para que no puedan operar más EAs)

Enviar una alerta y/o notificación push

Actualizar el panel de estado del gráfico con el motivo

La protección se basa en la equidad, por lo que funciona perfectamente con cualquier símbolo / cualquier EA / cualquier operación manual que se ejecute en la cuenta.

Parámetros de entrada (Explicados)

📁 Información

Info1 - Mensaje corto describiendo el EA: Drawdown Terminator - Protector de Capital/Capital para toda la cuenta.

Info2 - Importante: Adjuntar a SOLO UN gráfico por cuenta.

Adjuntarlo a múltiples gráficos puede crear acciones de protección duplicadas. UN gráfico es suficiente para proteger toda la cuenta.

🛡️ Configuración de la protección de la cuenta

Objetivo de beneficio (Importe) (InpProfitTarget) Establecer en 0,0 para desactivar la protección del objetivo de beneficios 0.0 → EA calcula / utiliza la equidad objetivo. Cuando la equidad ≥ objetivo , EA activa la protección

Límite de pérdidas (Importe) (InpLossLimit) Establecer en 0,0 para desactivar la protección del límite de pérdidas 0.0 → EA calcula / utiliza el suelo de la equidad Cuando la equidad ≤ límite de pérdida , EA activa la protección



Consejo: Si ambos son 0,0, no se activará la protección (se imprime una advertencia en el registro).

⚔️ Acciones al activarse

Cerrar TODAS las posiciones (InpClosePositions) true → Cierra todas las operaciones abiertas cuando se activa false → Mantener posiciones abiertas, aún es posible utilizarlo como "sólo monitor"

Cerrar TODAS las órdenes pendientes (InpClosePendingOrders) true → Eliminar todas las órdenes pendientes al activarse false → Dejar intactas las órdenes pendientes

Cerrar TODOS los demás gráficos/EAs (InpCloseCharts) false (por defecto) → No cerrar los gráficos true → Al activarse, cerrar todos los demás gráficos , luego llamar a ExpertRemove() Ideal para el cierre completo de la actividad de negociación

Enviar mensaje de alerta (InpSendAlert) true → Mostrar alerta en el primer disparo false → No mostrar ventana emergente del terminal

Enviar notificación (APP MT5 móvil) (InpSendNotification) true → Enviar notificaciones push (debe estar habilitado en las opciones del terminal) false → No enviar notificaciones push



🖥️ Panel / Configuración de la interfaz de usuario

Mostrar panel (InpShowPanel)

true → Mostrar panel en el gráfico con todas las métricas



false → Ejecutar silenciosamente en segundo plano

Mejores prácticas y recomendaciones ✅ Adjuntar Drawdown Terminator a SÓLO UN gráfico por cuenta.

✅ Combínalo con tus EAs existentes; este EA no abre operaciones , sólo gestiona el riesgo

✅ Pruebe siempre primero en demo para confirmar que la configuración coincide con las reglas de su broker/prop.

