Este EA no hace la entrada, debe configurar primero. Después de la configuración de este EA se ejecutará la orden basada en el parámetro de entrada.

Para la versión MT4: HAZ CLIC AQUÍ PARA COMPRAR LA VERSIÓN MT4

✅ EA BOOM CODED NEWS

  • Time-Locked Entry System
    Ejecuta una orden de mercado precisa exactamente en su tiempo predefinido servidor MT5 (HH:MM:SS).

  • 🎯 Single Trade Per News
    Diseñado para evitar el overtrading - ideal para noticias. Recomendado en noticias de alto impacto como NFP,CPI,FOMC y otras noticias rojas de alto impacto.

  • 🔒 Auto-Off After Entry
    EA puede desactivarse automáticamente después de la ejecución de la operación para evitar reentradas accidentales.

  • 📊 Equity-Based Maximum Lot Control
    Calcula dinámicamente el tamaño máximo de lote seguro basado en un porcentaje de margen de equidad definido por el usuario.

  • 🛡 Break Even Protection
    Mueve automáticamente el Stop Loss a Break Even tras alcanzar un nivel de beneficios especificado.

  • 📈 Sistema Trailing Stop opcional
    Bloquea el beneficio dinámicamente a medida que el precio continúa a su favor.

  • Manual SL & TP Control (Pips Based)
    Total transparencia con Stop Loss y Take Profit fijos en pips - sin lógica oculta.

  • 💹 Panel de operaciones en tiempo real
    Muestra:

    • Dirección de entrada (COMPRA / VENTA)

    • Hora de entrada bloqueada

    • Fecha y hora del servidor MT5

    • Apalancamiento de la cuenta

    • Lote máximo basado en la equidad

    • Spread actual (pips)

    • % de ganancia desde la instalación del EA

    • Ganancias/Pérdidas en USD (desde la instalación)

    • Estado del EA en vivo (Esperando / Operado / Auto-Off)

  • 🧩 F unciona en cualquier símbolo y marco de tiempo
    Compatible con Forex, Oro, Índices, Crypto CFDs (depende del broker).

  • 🚫 No Martingale | No Grid | No Hedging
    Lógica limpia y profesional centrada en el control del riesgo y la precisión de la ejecución.

  • 🧠 F ácil de usar para principiantes, control de nivel profesional
    Configuración sencilla con gestión de operaciones de estilo institucional.


