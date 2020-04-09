Boom Coded News
- Utilidades
- Muhammad Faiz Fathi Bin Mohd Marzuki
- Versión: 1.1
- Actualizado: 23 diciembre 2025
- Activaciones: 6
Este EA no hace la entrada, debe configurar primero. Después de la configuración de este EA se ejecutará la orden basada en el parámetro de entrada.
Para la versión MT4: HAZ CLIC AQUÍ PARA COMPRAR LA VERSIÓN MT4
✅ EA BOOM CODED NEWS
-
⏰ Time-Locked Entry System
Ejecuta una orden de mercado precisa exactamente en su tiempo predefinido servidor MT5 (HH:MM:SS).
-
🎯 Single Trade Per News
Diseñado para evitar el overtrading - ideal para noticias. Recomendado en noticias de alto impacto como NFP,CPI,FOMC y otras noticias rojas de alto impacto.
-
🔒 Auto-Off After Entry
EA puede desactivarse automáticamente después de la ejecución de la operación para evitar reentradas accidentales.
-
📊 Equity-Based Maximum Lot Control
Calcula dinámicamente el tamaño máximo de lote seguro basado en un porcentaje de margen de equidad definido por el usuario.
-
🛡 Break Even Protection
Mueve automáticamente el Stop Loss a Break Even tras alcanzar un nivel de beneficios especificado.
-
📈 Sistema Trailing Stop opcional
Bloquea el beneficio dinámicamente a medida que el precio continúa a su favor.
-
⚙ Manual SL & TP Control (Pips Based)
Total transparencia con Stop Loss y Take Profit fijos en pips - sin lógica oculta.
-
💹 Panel de operaciones en tiempo real
Muestra:
-
Dirección de entrada (COMPRA / VENTA)
-
Hora de entrada bloqueada
-
Fecha y hora del servidor MT5
-
Apalancamiento de la cuenta
-
Lote máximo basado en la equidad
-
Spread actual (pips)
-
% de ganancia desde la instalación del EA
-
Ganancias/Pérdidas en USD (desde la instalación)
-
Estado del EA en vivo (Esperando / Operado / Auto-Off)
-
-
🧩 F unciona en cualquier símbolo y marco de tiempo
Compatible con Forex, Oro, Índices, Crypto CFDs (depende del broker).
-
🚫 No Martingale | No Grid | No Hedging
Lógica limpia y profesional centrada en el control del riesgo y la precisión de la ejecución.
-
🧠 F ácil de usar para principiantes, control de nivel profesional
Configuración sencilla con gestión de operaciones de estilo institucional.