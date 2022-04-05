Boom Coded News MT4

Este EA no hace la entrada, debe configurar primero. Después de la configuración de este EA se ejecutará la orden basada en el parámetro de entrada.

Para la versión MT5: HAGA CLIC AQUÍ PARA COMPRAR LA VERSIÓN MT5

✅ EA BOOM CODED NEWS

  • Time-Locked Entry System
    Ejecuta una orden de mercado precisa exactamente a la hora predefinida del servidor MT4 (HH:MM:SS).

  • 🎯 Single Trade Per News
    Diseñado para evitar el overtrading - ideal para noticias. Recomendado en noticias de alto impacto como NFP,CPI,FOMC y otras noticias rojas de alto impacto.

  • 🔒 Auto-Off After Entry
    EA puede desactivarse automáticamente después de la ejecución de la operación para evitar reingresos accidentales.

  • 📊 Equity-Based Maximum Lot Control
    Calcula dinámicamente el tamaño máximo de lote seguro basado en un porcentaje de margen de equidad definido por el usuario.

  • 🛡 Break Even Protection
    Mueve automáticamente el Stop Loss a Break Even tras alcanzar un nivel de beneficios especificado.

  • 📈 Sistema Trailing Stop opcional
    Bloquea el beneficio dinámicamente a medida que el precio continúa a su favor.

  • Manual SL & TP Control (Pips Based)
    Total transparencia con Stop Loss y Take Profit fijos en pips - sin lógica oculta.

  • 💹 Panel de operaciones en tiempo real
    Muestra:

    • Dirección de entrada (COMPRA / VENTA)

    • Hora de entrada bloqueada

    • Fecha y hora del servidor MT4

    • Apalancamiento de la cuenta

    • Lote máximo basado en la equidad

    • Spread actual (pips)

    • % de ganancia desde la instalación del EA

    • Ganancias/Pérdidas en USD (desde la instalación)

    • Estado del EA en vivo (Esperando / Operado / Auto-Off)

  • 🧩 F unciona en cualquier símbolo y marco de tiempo
    Compatible con Forex, Oro, Índices, Crypto CFDs (depende del broker).

  • 🚫 No Martingale | No Grid | No Hedging
    Lógica limpia y profesional centrada en el control del riesgo y la precisión de la ejecución.

  • 🧠 F ácil de usar para principiantes, control de nivel profesional
    Configuración sencilla con gestión de operaciones de estilo institucional.


