UTS Signal Provider v1.1 - Lo último en transmisión de señales de trading para MT5

UTS Signal Provider es un potente Asesor Experto (EA) de nivel profesional para MetaTrader 5 (MT5) diseñado específicamente para los traders que quieren transmitir su actividad de trading en vivo como señales de alta calidad a canales privados o públicos en Discord y Telegram. Convierte su cuenta de trading MT5 en un proveedor de señales totalmente automatizado, permitiendo a los seguidores (suscriptores VIP o miembros gratuitos) recibir actualizaciones en tiempo real sobre sus operaciones sin tener que copiar y pegar manualmente o hacer capturas de pantalla.

Características principales y lo que puede hacer

UTS Signal Provider supervisa su cuenta en tiempo real y envía alertas profesionales con un formato atractivo para:

Nuevas aperturas de operaciones Notifica instantáneamente cuando abre una posición de compra ("estoy COMPRANDO") o de venta ("estoy VENDIENDO"). Incluye: Símbolo Número de entrada (por ejemplo, #1, #2 por símbolo - auto-secuenciado) Precio de entrada Volumen/tamaño del lote (opcional) Stop Loss y Take Profit (si se establecen inmediatamente) Prefijos y emojis personalizados para mayor atractivo visual

Modificaciones SL/TP Alertas cada vez que añada, mueva o elimine Stop Loss o Take Profit - esencial para que los seguidores gestionen el riesgo con precisión.

Cierres parciales Detecta e informa cuando cierra parcialmente una posición (por ejemplo, reduciendo el volumen de 0,50 a 0,20).

Alertas de Estado de Beneficio Envía un único mensaje "¡En Beneficio!" la primera vez que una posición (o grupo de posiciones en el mismo símbolo) supera el umbral de beneficio mínimo establecido (por ejemplo, +$1,00). Opcionalmente incluye el importe exacto del beneficio.

Cierres de operaciones (incluidos los cierres por lotes ) Detección inteligente de cierres únicos o múltiples simultáneos: Identifica el motivo: Manual, acierto en SL o acierto en TP Cabeceras inteligentes: "Alerta de cierre de TP", "Alerta de cierre de SL", "Alerta de cierre de beneficios" o "Alerta de cierre de pérdidas". Muestra el beneficio/pérdida por símbolo y el neto global (con importes exactos opcionales en $) Maneja con elegancia los cierres por lotes de múltiples símbolos

Órdenes pendientes Soporte completo para órdenes de compra/venta limitadas y stop: Nuevas alertas de órdenes pendientes (con precio de entrada, volumen, SL/TP) Modificaciones de precio/SL/TP Alertas de cancelación (si no se ejecutan)

Informes diarios de resultados Resumen diario automático enviado a una hora definida por el usuario (por ejemplo, 23:59) Botón manual "Enviar informe" para informes instantáneos Desglose por símbolo: operaciones cerradas, ganancias/pérdidas, beneficios por símbolo, beneficios/pérdidas netos totales, porcentaje de ganancias. Sólo incluye las operaciones que fueron realmente señaladas (perfecto para estadísticas precisas)



Soporte de doble canal (Grupo A y Grupo B)

Grupo A (Canal VIP/Premium) : Normalmente sus suscriptores de pago. Monitoriza hasta 20 símbolos personalizados (modo multisímbolo).

: Normalmente sus suscriptores de pago. Monitoriza hasta 20 símbolos personalizados (modo multisímbolo). Grupo B (Canal Gratuito) : Canal secundario opcional para señales gratuitas. También admite hasta 20 símbolos independientes.

: Canal secundario opcional para señales gratuitas. También admite hasta 20 símbolos independientes. Ambos grupos pueden funcionar simultáneamente, con webhooks de Discord e IDs de bot/chat de Telegram independientes.

Smart Fallback: Si no hay símbolos configurados para un grupo pero está habilitado, el EA monitoriza automáticamente el símbolo gráfico actual - perfecto para operar con un solo símbolo sin configuración extra.

Filtrado avanzado y personalización

Modo Sólo Operaciones Manuales : Ignore las operaciones automatizadas del EA (excepto aquellas con un número mágico específico) - asegura que sólo se emitan sus señales intencionadas.

: Ignore las operaciones automatizadas del EA (excepto aquellas con un número mágico específico) - asegura que sólo se emitan sus señales intencionadas. Operaciones rápidas con un solo clic : Botones de Compra/Venta incorporados con tamaño de lote ajustable para entradas manuales rápidas.

: Botones de Compra/Venta incorporados con tamaño de lote ajustable para entradas manuales rápidas. Visibilidad del importe de los beneficios : Muestra los beneficios exactos en $ en las alertas/informes.

: Muestra los beneficios exactos en $ en las alertas/informes. Volumen en Señales : Visualización opcional del tamaño del lote.

: Visualización opcional del tamaño del lote. Minimizar Panel : Modo compacto para ahorrar espacio en el gráfico.

: Modo compacto para ahorrar espacio en el gráfico. Editor de símbolos : Sencillo panel en el gráfico para añadir/editar los 20 símbolos por grupo.

: Sencillo panel en el gráfico para añadir/editar los 20 símbolos por grupo. Antispam y fiabilidad: Limitación de velocidad, lógica de reintento para peticiones web, sobrevive a cambios/recargas de gráficos.

Cómo funciona (Descripción técnica)

Adjunte el EA a cualquier gráfico (preferiblemente uno de sus índices sintéticos negociados). Configura Discord webhooks y Telegram bot token/chat IDs para el Grupo A y/o B. Utilice el Editor de Símbolos para añadir sus símbolos observados (por ejemplo, Crash 500 Index, Boom 1000 Index) - o déjelo vacío para auto-utilizar el gráfico actual. Alterne las funciones a través del futurista panel de control del gráfico (tipos de alerta, canales, etc.). Opere normalmente (manualmente o con sus propios EAs). El EA detecta cambios en posiciones/órdenes pendientes, formatea mensajes profesionales y los envía instantáneamente a sus canales.

Todo el seguimiento sobrevive a la eliminación/reinicio del EA a través de variables globales. Ignora de forma inteligente las operaciones antiguas abiertas antes de que se iniciara el EA y gestiona cierres parciales, cierres por lotes y modificaciones sin spam.

Perfecto para

Proveedores de señales con grupos VIP en Telegram/Discord sobre índices sintéticos Boom/Crash.

Operadores que desean señales transparentes y de aspecto profesional con cobertura completa del ciclo de vida de las operaciones.

Cualquiera que necesite canales premium/libres separados con diferente enfoque en los símbolos.

Descargo de responsabilidad: Este EA no coloca operaciones automáticamente - sólo supervisa y difunde su actividad existente. Todas las alertas incluyen "No es asesoramiento financiero - Opere bajo su propio riesgo".

UTS Signal Provider v4.1 es la herramienta definitiva para convertir sus operaciones en un servicio de señales pulido y fiable, con todas las funciones, estable y preparado para el futuro para 2025 y más allá.