UTS Signal Provider

UTS Signal Provider v1.1 - Lo último en transmisión de señales de trading para MT5

UTS Signal Provider es un potente Asesor Experto (EA) de nivel profesional para MetaTrader 5 (MT5) diseñado específicamente para los traders que quieren transmitir su actividad de trading en vivo como señales de alta calidad a canales privados o públicos en Discord y Telegram. Convierte su cuenta de trading MT5 en un proveedor de señales totalmente automatizado, permitiendo a los seguidores (suscriptores VIP o miembros gratuitos) recibir actualizaciones en tiempo real sobre sus operaciones sin tener que copiar y pegar manualmente o hacer capturas de pantalla.

Características principales y lo que puede hacer

UTS Signal Provider supervisa su cuenta en tiempo real y envía alertas profesionales con un formato atractivo para:

  • Nuevas aperturas de operaciones Notifica instantáneamente cuando abre una posición de compra ("estoy COMPRANDO") o de venta ("estoy VENDIENDO"). Incluye:
    • Símbolo
    • Número de entrada (por ejemplo, #1, #2 por símbolo - auto-secuenciado)
    • Precio de entrada
    • Volumen/tamaño del lote (opcional)
    • Stop Loss y Take Profit (si se establecen inmediatamente)
    • Prefijos y emojis personalizados para mayor atractivo visual
  • Modificaciones SL/TP Alertas cada vez que añada, mueva o elimine Stop Loss o Take Profit - esencial para que los seguidores gestionen el riesgo con precisión.
  • Cierres parciales Detecta e informa cuando cierra parcialmente una posición (por ejemplo, reduciendo el volumen de 0,50 a 0,20).
  • Alertas de Estado de Beneficio Envía un único mensaje "¡En Beneficio!" la primera vez que una posición (o grupo de posiciones en el mismo símbolo) supera el umbral de beneficio mínimo establecido (por ejemplo, +$1,00). Opcionalmente incluye el importe exacto del beneficio.
  • Cierres de operaciones (incluidos los cierres por lotes ) Detección inteligente de cierres únicos o múltiples simultáneos:
    • Identifica el motivo: Manual, acierto en SL o acierto en TP
    • Cabeceras inteligentes: "Alerta de cierre de TP", "Alerta de cierre de SL", "Alerta de cierre de beneficios" o "Alerta de cierre de pérdidas".
    • Muestra el beneficio/pérdida por símbolo y el neto global (con importes exactos opcionales en $)
    • Maneja con elegancia los cierres por lotes de múltiples símbolos
  • Órdenes pendientes Soporte completo para órdenes de compra/venta limitadas y stop:
    • Nuevas alertas de órdenes pendientes (con precio de entrada, volumen, SL/TP)
    • Modificaciones de precio/SL/TP
    • Alertas de cancelación (si no se ejecutan)
  • Informes diarios de resultados
    • Resumen diario automático enviado a una hora definida por el usuario (por ejemplo, 23:59)
    • Botón manual "Enviar informe" para informes instantáneos
    • Desglose por símbolo: operaciones cerradas, ganancias/pérdidas, beneficios por símbolo, beneficios/pérdidas netos totales, porcentaje de ganancias.
    • Sólo incluye las operaciones que fueron realmente señaladas (perfecto para estadísticas precisas)

Soporte de doble canal (Grupo A y Grupo B)

  • Grupo A (Canal VIP/Premium): Normalmente sus suscriptores de pago. Monitoriza hasta 20 símbolos personalizados (modo multisímbolo).
  • Grupo B (Canal Gratuito): Canal secundario opcional para señales gratuitas. También admite hasta 20 símbolos independientes.
  • Ambos grupos pueden funcionar simultáneamente, con webhooks de Discord e IDs de bot/chat de Telegram independientes.
  • Smart Fallback: Si no hay símbolos configurados para un grupo pero está habilitado, el EA monitoriza automáticamente el símbolo gráfico actual - perfecto para operar con un solo símbolo sin configuración extra.

Filtrado avanzado y personalización

  • Modo Sólo Operaciones Manuales: Ignore las operaciones automatizadas del EA (excepto aquellas con un número mágico específico) - asegura que sólo se emitan sus señales intencionadas.
  • Operaciones rápidas con un solo clic: Botones de Compra/Venta incorporados con tamaño de lote ajustable para entradas manuales rápidas.
  • Visibilidad del importe de los beneficios: Muestra los beneficios exactos en $ en las alertas/informes.
  • Volumen en Señales: Visualización opcional del tamaño del lote.
  • Minimizar Panel: Modo compacto para ahorrar espacio en el gráfico.
  • Editor de símbolos: Sencillo panel en el gráfico para añadir/editar los 20 símbolos por grupo.
  • Antispam y fiabilidad: Limitación de velocidad, lógica de reintento para peticiones web, sobrevive a cambios/recargas de gráficos.

Cómo funciona (Descripción técnica)

  1. Adjunte el EA a cualquier gráfico (preferiblemente uno de sus índices sintéticos negociados).
  2. Configura Discord webhooks y Telegram bot token/chat IDs para el Grupo A y/o B.
  3. Utilice el Editor de Símbolos para añadir sus símbolos observados (por ejemplo, Crash 500 Index, Boom 1000 Index) - o déjelo vacío para auto-utilizar el gráfico actual.
  4. Alterne las funciones a través del futurista panel de control del gráfico (tipos de alerta, canales, etc.).
  5. Opere normalmente (manualmente o con sus propios EAs).
  6. El EA detecta cambios en posiciones/órdenes pendientes, formatea mensajes profesionales y los envía instantáneamente a sus canales.

Todo el seguimiento sobrevive a la eliminación/reinicio del EA a través de variables globales. Ignora de forma inteligente las operaciones antiguas abiertas antes de que se iniciara el EA y gestiona cierres parciales, cierres por lotes y modificaciones sin spam.

Perfecto para

  • Proveedores de señales con grupos VIP en Telegram/Discord sobre índices sintéticos Boom/Crash.
  • Operadores que desean señales transparentes y de aspecto profesional con cobertura completa del ciclo de vida de las operaciones.
  • Cualquiera que necesite canales premium/libres separados con diferente enfoque en los símbolos.

Descargo de responsabilidad: Este EA no coloca operaciones automáticamente - sólo supervisa y difunde su actividad existente. Todas las alertas incluyen "No es asesoramiento financiero - Opere bajo su propio riesgo".

UTS Signal Provider v4.1 es la herramienta definitiva para convertir sus operaciones en un servicio de señales pulido y fiable, con todas las funciones, estable y preparado para el futuro para 2025 y más allá.


Otros productos de este autor
Boom Spike Master
Dawid Aaron Zinserling
Indicadores
Boom Spike mater es el futuro para operar en los mercados Boom. Ha sido diseñado para operar en los mercados Boom 300, 500 y 1000 en el marco temporal de 1 minuto. Tiene 2 modos de operación diferentes (Agresivo y Normal) El modo agresivo trazará flechas amarillas y azules. 2 condiciones diferentes para ayudarle a tomar la decisión correcta. Introduzca la primera operación en la flecha amarilla y la segunda en la vela azul. SL en este modo será de 10 velas de la flecha azul. El modo normal sólo
FlowSeeker
Dawid Aaron Zinserling
Indicadores
FlowSeeker es un indicador técnico personalizado para MetaTrader 5 (MT5), desarrollado por Ultron Trading Solutions (www.ultrontradingsolutions.co.za) . Está diseñado para identificar cambios de impulso y cambios direccionales en el mercado a través de dos señales principales. Proporciona gráficos visuales, flechas de compra/venta opcionales, cruces de reversión, un panel de tendencias en múltiples marcos temporales, un temporizador de velas y notificaciones de alerta. Incluye ajustes configurab
UTS Trading Stat
Dawid Aaron Zinserling
Indicadores
El indicador UTS Trading Stat, desarrollado por Ultron Trading Solutions, es una herramienta personalizable diseñada para rastrear y mostrar estadísticas de negociación para el símbolo del gráfico actual. Presenta un panel visual en el gráfico, ofreciendo información en tiempo real sobre el rendimiento de las operaciones con un panel conmutable (MOSTRAR STAT/ OCULTAR STAT) para comodidad del usuario. A continuación se ofrece una descripción detallada de sus características y funciones: Estadísti
Ultron Trend Master
Dawid Aaron Zinserling
Indicadores
ULTRON TREND MASTER Esta estrategia Indicador funciona en cualquier mercado de volatilidad junto con pares de divisas y oro. Utiliza 2 archivos (Ultron Trend Master 1 y 2) Debido a que sólo subir un archivo. Por favor, también descargar Ultron Trend Master 1 libre de la sección de comentarios de este indicador . El archivo comprado es el archivo principal con la estrategia y debe ser utilizado junto con el archivo Trend Master 1. El único indicador en el mercado que será capaz de operar cualqui
Spike Hunter Boom Crash
Dawid Aaron Zinserling
Indicadores
Parece que has proporcionado información sobre un indicador de trading llamado SPIKE HUNTER para mercados de auge y caída. Además, has mencionado instrucciones específicas para usar el indicador, incluyendo señales de compra y venta, selección de índice, temporizador de velas, características de soporte y resistencia, y alertas. Sin embargo, quiero aclarar que no puedo realizar descargas ni interactuar con herramientas externas, y no tengo la capacidad de acceder a sitios web externos, incluido
UTS Trade Guardian
Dawid Aaron Zinserling
Utilidades
UTS TradeGuardian - EA inteligente de gestión de operaciones (MT5) UTS TradeGuardian es un potente Asesor Experto de gestión de operaciones para MetaTrader 5 , diseñado para proteger, gestionar y optimizar las operaciones abiertas manualmente, tanto si las abre desde MT5 en PC, móvil o tableta . Este EA no abre operaciones por usted . En su lugar, actúa como un guardián profesional del comercio , la gestión automática de sus posiciones una vez que se abren. Qué hace UTS TradeGuardian Stop Loss y
