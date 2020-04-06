RenteAusCarry

Kurzbeschreibung

RenteAusCarry ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der einen langfristigen Carry-Ansatz verfolgt.
Der EA trifft alle Handelsentscheidungen selbstständig und benötigt keine Einstellungen durch den Nutzer.

🔹 Grundidee

RenteAusCarry nutzt Zinsdifferenzen (Swap) und handelt ausschließlich, wenn die Marktbedingungen dafür geeignet sind.
Das System arbeitet bewusst langsam, mit wenigen Trades und langen Haltedauern.

Wenn man etwas tun will, geht es meist schief.
RenteAusCarry ist genau dafür gebaut.

🔹 Handelslogik (vereinfacht erklärt)

  • automatischer Handel der Währungspaare:

    • USDJPY

    • AUDJPY

    • CHFJPY

  • neue Positionen werden nur eröffnet, wenn:

    • ein positiver Swap vorliegt

    • die interne Risiko- und Portfolio-Logik es erlaubt

  • der EA entscheidet selbst, welches Paar aktuell gehandelt wird

  • kein Eingreifen des Nutzers erforderlich oder vorgesehen

🔹 Technische Eigenschaften

  • Multicurrency Expert Advisor

  • läuft aus einer einzigen EA-Instanz

  • funktioniert auf:

    • VPS

    • normalem PC

  • robust bei:

    • Neustarts

    • Offline-Zeiten

    • Verbindungsunterbrechungen

  • keine externen Dateien

  • keine DLLs

  • keine einstellbaren Parameter

🔹 Was der EA nicht ist

  • ❌ kein Scalper

  • ❌ kein Daytrader

  • ❌ kein Martingale

  • ❌ kein klassisches Grid

  • ❌ kein Nachrichten-Trading

  • ❌ kein Gewinnversprechen

Lange Phasen ohne Trades sind normal und beabsichtigt.

🔹 Für wen geeignet

  • Trader mit langfristigem Anlagehorizont

  • Nutzer, die ein ruhiges, automatisiertes System suchen

  • Anwender, die nicht eingreifen oder optimieren möchten

🔹 Für wen nicht geeignet

  • ungeduldige Trader

  • Nutzer, die häufig eingreifen möchten

  • Scalping- oder High-Frequency-Ansätze

🔹 Installation & Nutzung

  1. Expert Advisor auf einen beliebigen Chart laden

  2. AutoTrading aktivieren

  3. MarketWatch: relevante Symbole anzeigen

Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich.

⚠️ Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Dieser Expert Advisor stellt kein Gewinnversprechen dar.


