Kurzbeschreibung

RenteAusCarry ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der einen langfristigen Carry-Ansatz verfolgt.

Der EA trifft alle Handelsentscheidungen selbstständig und benötigt keine Einstellungen durch den Nutzer.

🔹 Grundidee

RenteAusCarry nutzt Zinsdifferenzen (Swap) und handelt ausschließlich, wenn die Marktbedingungen dafür geeignet sind.

Das System arbeitet bewusst langsam, mit wenigen Trades und langen Haltedauern.

Wenn man etwas tun will, geht es meist schief.

RenteAusCarry ist genau dafür gebaut.

🔹 Handelslogik (vereinfacht erklärt)

automatischer Handel der Währungspaare: USDJPY AUDJPY CHFJPY

neue Positionen werden nur eröffnet , wenn: ein positiver Swap vorliegt die interne Risiko- und Portfolio-Logik es erlaubt

der EA entscheidet selbst, welches Paar aktuell gehandelt wird

kein Eingreifen des Nutzers erforderlich oder vorgesehen

🔹 Technische Eigenschaften

Multicurrency Expert Advisor

läuft aus einer einzigen EA-Instanz

funktioniert auf: VPS normalem PC

robust bei: Neustarts Offline-Zeiten Verbindungsunterbrechungen

keine externen Dateien

keine DLLs

keine einstellbaren Parameter

🔹 Was der EA nicht ist

❌ kein Scalper

❌ kein Daytrader

❌ kein Martingale

❌ kein klassisches Grid

❌ kein Nachrichten-Trading

❌ kein Gewinnversprechen

Lange Phasen ohne Trades sind normal und beabsichtigt.

🔹 Für wen geeignet

Trader mit langfristigem Anlagehorizont

Nutzer, die ein ruhiges, automatisiertes System suchen

Anwender, die nicht eingreifen oder optimieren möchten

🔹 Für wen nicht geeignet

ungeduldige Trader

Nutzer, die häufig eingreifen möchten

Scalping- oder High-Frequency-Ansätze

🔹 Installation & Nutzung

Expert Advisor auf einen beliebigen Chart laden AutoTrading aktivieren MarketWatch: relevante Symbole anzeigen

Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich.

⚠️ Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden.

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Dieser Expert Advisor stellt kein Gewinnversprechen dar.