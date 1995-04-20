Bear1sh Quas1modo

Fortschrittlicher Mustererkennungsindikator, der automatisch bärische Quasimodo-Formationen auf Ihren Charts erkennt und visualisiert. Dieses leistungsstarke Tool hilft Händlern, Umkehrzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit für potenzielle Verkaufsgelegenheiten zu identifizieren.





Wie es funktioniert: Der Indikator identifiziert bärische Quasimodo-Muster, indem er die spezifische Sequenz findet: Hoch → Tief → Höheres Hoch → Niedrigeres Tief. Wenn diese Sequenz abgeschlossen ist, wird eine Angebotszone (roter Kasten) geschaffen und auf potenzielle Verkaufssignale oder Umkehrmöglichkeiten (3. Bild) geachtet.