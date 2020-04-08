Next Candle Prediction
- Indicadores
- Samuel Bedin
- Versión: 2.1
- Actualizado: 23 diciembre 2025
- Activaciones: 5
¿Quién no quiere predecir los precios de los mercados? Este indicador le da más confianza para tomar posiciones. Le da alertas con un porcentaje de probabilidad de que la próxima vela podría ser bajista o alcista. Por supuesto que no podemos predecir el futuro, pero podemos tratar.... Puede ajustar el porcentaje para obtener un filtro más preciso. No dude en ponerse en contacto conmigo para obtener información.