Next Candle Prediction

¿Quién no quiere predecir los precios de los mercados? Este indicador le da más confianza para tomar posiciones. Le da alertas con un porcentaje de probabilidad de que la próxima vela podría ser bajista o alcista. Por supuesto que no podemos predecir el futuro, pero podemos tratar.... Puede ajustar el porcentaje para obtener un filtro más preciso. No dude en ponerse en contacto conmigo para obtener información.
AIS Discrete Hartley Transform MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Este indicador se basa en la transformada discreta de Hartley. El uso de esta transformación le permite aplicar diferentes enfoques al procesar series temporales financieras. Una característica distintiva de este indicador es que sus lecturas no se refieren a un punto del gráfico, sino a todos los puntos del período del indicador. Al procesar una serie temporal, el indicador le permite seleccionar varios elementos de la serie temporal. La primera posibilidad de filtrado se basa en este enfoque:
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indicadores
NIVELES CRITICOS DE RAD Los procesos de Acumulación y Distribución de Volumen generan los soportes y resistencias naturales del mercado.  A medida que estos proceso se generan, los niveles en los que el volumen relevante se posiciona se convierten en zonas de difíciles de franquear al alza o a la baja. El indicador RAD,   rastrea el Volumen Relevante en tiempo real, identificando los  procesos de acumulación y distribución, graficándolos como  zonas de SOPORTE o RESISTENCIA.  Mediante el uso de
Urgently mt5
Tatiana Savkevych
Indicadores
El indicador Urgently está diseñado para determinar rápidamente la situación del mercado, reflejar su estado y señalar niveles rentables para la apertura de operaciones. Las condiciones del mercado cambian con bastante rapidez, lo que requiere una calibración constante de las estrategias de negociación. Se recomienda su uso junto con cualquiera de los osciladores. El indicador de tendencia del mercado de divisas Urgently muestra la dirección de la tendencia y los puntos de entrada. Suaviza las f
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indicadores
Fractales Consecutivos Ajustables busca 2 o más fractales en una dirección y envía una alerta en pantalla, una alerta sonora y una notificación push, para puntos de inversión fuertes. Fractales Consecutivos Ajustables, muestra los fractales en el gráfico junto con un texto que cambia de color para señales de compra y venta cuando uno o más fractales aparecen en un lado del precio. Fractales Consecutivos Ajustables se basa en los Fractales de Bill Williams. El estándar Bill Williams fractales se
Everyday Easy Scalping Gold With Box Signal
Nur Hannah Khalilah Binti Hairulzam
Indicadores
¿Siempre recibiendo LLAMADAS DE MARGEN una y otra vez? ¿Todavía no ha encontrado un indicador o técnica que ENTREGUE GANANCIAS DIARIAS CONSISTENTES ? ¿Cansado de depositar fondos y desear desesperadamente poder RETIRAR POR FIN ? No se preocupe. Soy un TRADER REAL A TIEMPO COMPLETO y compartiré contigo el mismo indicador que YO MISMO HE ESTADO UTILIZANDO para convertirme exitosamente en un trader a tiempo completo . ¡Deja de perder el tiempo con indicadores que no han sido creados p
Visual Heatmap Book Analyzer
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicadores
Visual Heatmap Book Analyser Este indicador monitoriza la liquidez del mercado y genera colores basados en patrones de órdenes, cantidades y actividades de renovación en el libro. Esto le permite visualizar el flujo de órdenes e identificar áreas de alta y baja liquidez y actividad. El indicador utiliza técnicas de aprendizaje automático para analizar el comportamiento de las órdenes en el libro, lo que le permite detectar patrones y tendencias en las órdenes, permitiéndole tomar decisiones inf
Forex Volume MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Forex Volume muestra el volumen de compra y venta de un par de divisas en forma de histograma coloreado. El volumen se compone de transacciones de compra y venta en un activo. En el mercado Forex: Si el volumen de compra supera al de venta, el precio del par de divisas tiende a subir. Si el volumen de venta supera al de compra, el precio del par de divisas tiende a bajar. Características Evite operaciones erróneas confirmándolas mediante los datos de volumen por ticks. Le ayuda a operar en l
TTMM Time To Make Money
Dmitriy Zabudskiy
Indicadores
TTMM - "Time To Make Money" - Momento en que los operadores ganan dinero en las bolsas de valores El indicador ТТММ sesiones comerciales muestra la siguiente información: Sesiones comerciales: Americana, Europea, Asiática y del Pacífico. (Nota: Sólo se muestran las sesiones de los cinco días anteriores y del día en curso. El número de días puede cambiar en función de los días festivos - no se muestran en los terminales. Las sesiones tampoco se muestran los sábados y domingos). Los principales ho
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicadores
El mercado es injusto aunque sólo sea porque el 10% de los participantes gestiona el 90% de los fondos. Un operador ordinario tiene pocos cambios para enfrentarse a estos "buitres". Este problema puede resolverse. Basta con estar entre ese 10%, aprender a predecir sus intenciones y moverse con ellos. El volumen es el único factor preventivo que funciona sin fallos en cualquier marco temporal y símbolo. Primero aparece el volumen y se acumula, y sólo entonces se mueve el precio. El precio se muev
MarketBookInfo
Evgenii Akselrod
Indicadores
El indicador recoge datos de la pila de la bolsa, resumiendo las órdenes pendientes de compra o venta. A continuación, la suma de las órdenes determina la dirección general, hacia dónde miran los participantes en el mercado. Si el total de compra/venta supera un determinado coeficiente, se produce una señal. Ajustes: Timer=5 // especifica la frecuencia de actualización de los datos del mercado en segundos. No se recomienda configurarlo con más frecuencia que una vez cada 10 segundos. X-size=700
FREE
Old School Reversal Zones
Kavita Krishnakumar Ojha
Indicadores
Seré breve y conciso. Dejemos que los resultados de las pruebas retrospectivas hablen por sí solos. Después de muchas deliberaciones, hemos decidido hacer pública la lógica en la que se basa nuestro proceso. No se trata de cambiar su forma de operar, porque sabemos que eso es exclusivo de usted. ¿Las mejores formas de entrar en una posición? Siempre han sido confidenciales. Lo que sí podemos compartir es el primero de los tres pasos esenciales que seguimos antes de entrar en cualquier operación
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask. MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor, pero sólo en tiempo real, sin acceso a su historia. El indicador OrderBook Cumulative Indicator acumula los datos del libro de mercado en línea
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicadores
Trend Trading es un indicador diseñado para sacar el máximo provecho posible de las tendencias que tienen lugar en el mercado, mediante el cronometraje de retrocesos y rupturas. Encuentra oportunidades comerciales al analizar qué está haciendo el precio durante las tendencias establecidas. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Opere en los mercados financieros con confianza y eficiencia Aproveche las tendencias establecidas sin ser
Range Predictor MT5
Suvashish Halder
Indicadores
Presentamos el predictor de rangos : Su guía definitiva para futuros rangos de negociación . Imagine tener el poder de ver el futuro de los movimientos del mercado: el Pronosticador de Rango hace realidad este sueño. Diseñado para ofrecer niveles de soporte y resistencia predictivos en tiempo real, esta herramienta va más allá de los indicadores estándar, ofreciendo una visión de la dirección de la tendencia y previsiones precisas de los rangos. Tanto si es un operador diario como un swing tra
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Volumen y Fuerza de Movimiento (VMS) para MT5 El indicador V MS muestra la relación entre el volumen de operaciones y la fuerza del movimiento del precio, ayudando a los operadores a evaluar en qué medida la actividad del mercado apoya la acción del precio. Cómo funciona: Mide el volumen de ticks como actividad de negociación. Calcula la fuerza del movimiento usando un Rango Verdadero normalizado (%). Ambos valores pueden ser suavizados (por defecto: 5) y opcionalmente normalizados
FREE
KT Liquidity Sweep Filter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
El KT Liquidity Sweep Filter identifica y resalta zonas clave de barrido de liquidez. Combina estas zonas con rechazos claros del precio y un filtro de tendencia adaptable para generar señales precisas de compra y venta alineadas con la tendencia del mercado. Distingue entre zonas de barrido de liquidez mayores y menores, marcando las principales con flechas grandes y las secundarias con flechas pequeñas para facilitar su identificación. Flechas grandes: Indican señales de reversión fuertes que
VWAP and Volume Profile
Samran Aslam
Indicadores
Este producto está diseñado para la plataforma MT5 y ofrece dos funciones clave: Cálculo del VWAP (Volume Weighted Average Price) y análisis del Perfil de Volumen. Ventajas: Cálculo del VWAP: El producto calcula el VWAP, que es un indicador popular utilizado por los operadores para determinar el precio medio de un valor en función de su volumen de negociación. Ayuda a identificar posibles oportunidades de compra o venta comparando el precio actual con el precio medio ponderado por volumen. Análi
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubre el poder del análisis avanzado de volumen con Weis Wave Scouter, un indicador revolucionario para MetaTrader 5 que combina los principios consagrados del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis). Diseñado para traders que buscan precisión y profundidad en sus operaciones, este indicador ofrece una lectura táctica del mercado a través del análisis de ondas de volumen acumulativo, ayudando a identificar puntos clave de reversión y continuación de tendencia. Weis Wave Sco
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
TimeFrame Pro
Basit Mehmood
Indicadores
# Timeframepro - MT5 Vela Temporizador Indicador de cuenta atrás ## Visión General Timeframepro es un indicador profesional MT5 que muestra un temporizador de cuenta atrás en tiempo real que muestra el tiempo restante antes de que la barra actual se cierre y se forme una nueva barra. Proporciona una funcionalidad esencial de gestión del tiempo para los operadores que necesitan realizar un seguimiento preciso de los tiempos de cierre de las velas. ## Características principales ### ️ Funcion
Smart DOM Driver
Evgeny Shevtsov
Utilidades
La utilidad muestra el libro de órdenes, así como aumenta su profundidad, recordando la ubicación de las solicitudes que han ido más allá de la vista de la "ventana" actual. Con la utilidad el usuario puede realizar acciones rápidas de negociación con un solo clic - colocación/cancelación/edición de órdenes explícitas y ocultas, y también apertura/edición de posiciones. Características de la utilidad La visualización del libro de órdenes funciona sólo en aquellos símbolos de negociación para lo
Time And Sales Layout
Stanislav Korotky
Indicadores
El indicador Time And Sales Layout muestra los volúmenes de compra y venta negociados directamente en el gráfico. Proporciona una representación gráfica de los eventos más importantes en la tabla de tiempo y ventas. El indicador descarga y procesa un historial de ticks comerciales reales. Dependiendo de la profundidad seleccionada del historial, el proceso puede tardar bastante tiempo. Durante el procesamiento del historial, el indicador muestra un comentario con el porcentaje de progreso. Cuand
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indicadores
El indicador VR Grid está diseñado para crear una cuadrícula gráfica con configuraciones definidas por el usuario. A diferencia de la cuadrícula estándar , VR Grid se utiliza para construir niveles circulares . Dependiendo de la elección del usuario, el paso entre los niveles de ronda puede ser arbitrario. Además, a diferencia de otros indicadores y utilidades, VR Grid mantiene la posición de la grilla incluso cuando cambia el período de tiempo o se reinicia el terminal. Las configuraciones, arc
FREE
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
ToolBox 360 MT5
Timo Kosiol
Indicadores
ToolBox 360 es la navaja suiza de todos los indicadores. Está repleto de herramientas útiles para ayudarle en sus operaciones. Se puede utilizar para encontrar los mejores puntos de entrada y salida y ayudarle a decidir si debe abrir una operación o no. Muestra las tendencias del mercado, las formaciones de velas fuera / dentro de las barras y se puede establecer alertas basadas en el tiempo. Características principales: Líneas de Fibonacci basadas en el tiempo Elija una hora de inicio y final
Sessions and Bar Time
Tran Vinh Vu
Indicadores
El indicador de Sesiones y Tiempo de Barra es una herramienta profesional diseñada para mejorar su conocimiento de las operaciones y la precisión de los tiempos en cualquier gráfico. Combina dos características clave que todo operador necesita - visualización de la sesión de mercado y cuenta atrás de barras en tiempo real - en una pantalla limpia y eficiente. Características principales: Cuenta atrás de velas - Muestra el tiempo restante antes del cierre de la vela actual, ayudándole a anticipar
FREE
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indicadores
Stargogs Spike Catcher V4.0 Este indicador se desarrolla para ordeñar los índices BOOM y CRASH . Ahora también funciona en weltrade para los índices PAIN y GAIN. Envíeme Mensaje si usted necesita cualquier ayuda con el indicador. ECHA UN VISTAZO A LA STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: HAGA CLIC AQUÍTAMBIÉN ECHA UN VISTAZO A LA SEGUNDA A NONEFX SPIKE CATCHER: HAGA CLIC AQUÍ STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 ¡QUE ES NUEVO! Marca Nueva Estrategia. Este es el indicador que necesita para 2025. Nuevo filt
Better Volume MT5
Illia Zhavarankau
1 (1)
Indicadores
Descripción: El indicador de volúmenes de garrapatas Mejor Volumen MT5 le permite evaluar el estado de ánimo general del mercado y con bastante precisión captar los momentos de la formación de grandes movimientos. El indicador es un histograma de colores en una ventana adicional. En el cálculo de Better Volume MT5 se tienen en cuenta las combinaciones de Price Action, se muestran los valores de los volúmenes con la altura de las columnas y la marca de color. Parámetros de entrada: MAPeriod - pe
Second To NoneFX Scalper
Lorenzo Edward Beukes
Indicadores
"2nd To NoneFX Scalper" es un indicador de gran alcance que se puede utilizar en cualquier marco de tiempo. La precisión es de entre 90% - 95% puede ser más. El indicador es 100% no repaint por lo que no repaint en absoluto. Cuando la flecha sale, espere a que la vela se cierre y la flecha no se repintará/recalculará o moverá. El indicador funciona con todos los índices de volatilidad, índice de paso, Boom & Crash (500 y 1000) y todos los pares de divisas. Puede cambiar la configuración del indi
Simple QM Pattern MT5
Suvashish Halder
5 (1)
Indicadores
Simple QM Pattern es un indicador de trading potente e intuitivo diseñado para simplificar la identificación del patrón de trading Quasimodo (QM). El patrón QM es ampliamente reconocido entre los operadores por señalar eficazmente posibles retrocesos al resaltar las estructuras clave del mercado y las formaciones de la acción del precio. Este indicador ayuda a los operadores a visualizar fácilmente el patrón QM directamente en sus gráficos, por lo que es sencillo incluso para aquellos que son nu
FREE
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicadores
¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga   clic aquí Ese es el primero, ¡
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indicadores
Indicador de sistema holográfico de mercado adaptativo AI basado en la teoría de la microestructura y el campo Resumen: El objetivo de este artículo es explorar los principios de construcción y el mecanismo de aplicación de una novedosa herramienta de análisis de los mercados financieros: el sistema de autorregulación de IA por regresión de microgravedad. Este sistema fusiona la teoría de la microestructura del mercado, la mecánica clásica (modelos de elasticidad y gravedad), la teoría de la ent
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Desglose cuántico PRO       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas ob
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indicadores
MonsterDash Indicador de Armónicos es un tablero de patrones armónicos. Reconoce todos los patrones principales. MonsterDash es un tablero que muestra todos los patrones detectados para todos los símbolos y (casi) todos los plazos en formato ordenable y desplazable . Los usuarios pueden añadir sus propios patrones definidos por el usuario . MonsterDash puede abrir y actualizar gráficos con el patrón encontrado. Configuración Los ajustes por defecto de MonsterDash son lo suficientemente buenos l
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicadores
DESCRIPCIÓN ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) es el indicador que analiza el movimiento del precio e identifica impulsos válidos, correcciones y SCOBs (Single Candle Order Block). Es una herramienta poderosa que se puede utilizar con cualquier tipo de análisis técnico porque es flexible, informativa, fácil de usar y mejora sustancialmente la conciencia del trader sobre las zonas de interés más líquidas. CONFIGURACIÓN General | Visuales Tema de color — define el tema de color del ICSM.
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Indicadores
Este indicador es una herramienta de transacción única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una fórmula secreta.   Con solo un gráfico, da Alertas para los 28 pares de divisas.   ¡Imagina cómo mejorarás porque puedes identificar el punto de activación exacto de una nueva tendencia u oportunidad de crecimiento! Basado en   nuevos algoritmos subyacentes , hace que sea aún más fácil identificar y confirmar   operaciones potenciales . Esto se d
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Indicadores
Royal Scalping Indicator es un indicador avanzado de adaptación de precios diseñado para generar señales de trading de alta calidad. Incorpora capacidades multi-marco de tiempo y multi-moneda que lo hacen aún más potente para tener configuraciones basadas en diferentes símbolos y marcos de tiempo. Este indicador es perfecto para las operaciones de scalping, así como para las operaciones swing. Royal Scalping no es sólo un indicador, sino una estrategia de trading en sí misma. Características Alg
Eldry extreme oscillator
Samuel Bedin
Indicadores
Eldry extreme es un oscilador eficiente que da buenos puntos de entrada. Similar al estocástico pero más potente. Sigue tendencias con señales de alta precisión dando por crossover. Toma tus posiciones tades con más confianza. Solo pega el archivo en MQL5/Indicators en mt5 y disfruta. No dude en ponerse en contacto conmigo.
FREE
Quantum bot
Samuel Bedin
Asesores Expertos
bot quantum diseñado para el comercio de divisas. prueba en eur / usd da buenos rendimientos. basado en varios indicadores incluyen la gestión de riesgos. mejores marcos de tiempo 1h; 4h. este bot fue backtesting para el año pasado y da 2000% de retorno de beneficios. no oculta las operaciones perdidas en el código. los ajustes son personalizables para darle una mejor experiencia de negociación. en contacto conmigo para más detalles o guía de instalación
Edry Automatic
Samuel Bedin
Asesores Expertos
Edry Automatic se basa en el Oscilador Edry Extrem. Este indicador es muy eficiente en el comercio y no mucho conocido wich es un punto positivo para encontrar buenas entradas. Multi timeframes disponibles. Los mejores resultados en las principales divisas. Incluye gestión monetaria y parámetros de trading. Los resultados en backtesting son mejores sin trailing stop. Puede duplicar su inversión en pocos meses. no dude en ponerse en contacto conmigo.
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Asesores Expertos
Mean reversion automatic es un robot de comercio para las personas que desean una automatización de comercio seguro. Basado en varios filtros haciendo operaciones eficientes. Diseñado para las principales divisas. Parámetros ajustables disponibles. Hacer x3 en pocos meses perdiendo unos centavos como se puede ver en la captura de pantalla. Incluye gestión de dinero y crecimiento compuesto. Haga sus operaciones con total seguridad con este bot. No dude en ponerse en contacto conmigo
Elliott Wave automatic
Samuel Bedin
Asesores Expertos
Este robot de comercio se basa en la teoría de la onda de Elliott. Diseñado para las principales divisas. mejor rendimiento en h1 en EUR / USD. parámetros totalmente ajustables con la gestión del dinero y el crecimiento de los beneficios de capitalización. Hasta un 500% en seis meses como se puede ver en backtest. Rendimiento y fiability, este robot le dará más confianza en el comercio. No dude en ponerse en contacto conmigo para más información.
Predictive signals resonance
Samuel Bedin
Asesores Expertos
Resonancia de señal predictiva es un EA mql5 que combina MACD y la teoría de resonancia. Esta combinación es muy eficaz y precisa. Ajustes personalizables. Enfoque en las principales divisas, este EA fue backtesting en eur usd 1h marco de tiempo. Da 2000% de retorno para el año pasado. Las flechas rojas y verdes se muestran en el gráfico. La EA es un todo en una automatización de esta lógica. No dude en ponerse en contacto conmigo para más información.
