Gold Only Win World Edition Long Only EA

¡GANA SOLO ORO! - World Edition
(MT4 / XAUUSD long-only grid EA)

Precio actual: 199 USD (puede ajustarse en el futuro).

Sistema long-only grid para XAUUSD en MT4, diseñado para una operativa conservadora y control del riesgo.
"GOLD ONLY WIN" es un nombre de producto y no implica ninguna garantía de beneficio.

1. Visión general

¡ORO SOLO GANA! - World Edition es un Asesor Experto para XAUUSD (ORO) en MetaTrader 4, M15 timeframe, long-only.
Compra caídas utilizando una rejilla dinámica y cierra cestas con un objetivo de beneficio que se adapta a la volatilidad y al tamaño total del lote.

Principales prioridades de diseño:

  • La supervivencia en primer lugar, con el objetivo de reducir el riesgo de grandes caídas.

  • Funcionamiento estable a largo plazo con capitalización (sin garantías).

  • Funcionamiento sencillo: conecte el EA, establezca sus parámetros de riesgo y ejecútelo.

No se trata de un AE de martingala con "explosión de lotes".
El riesgo está limitado tanto por el número máximo de pasos de la cuadrícula como por un límite duro en el total de lotes.

2. Cómo funciona la estrategia

El EA abre una posición inicial de compra cuando las horas/días de negociación lo permiten y el filtro de caída interno ("escudo") da luz verde.

Si el precio se mueve a la baja, añade posiciones de rejilla a distancias basadas en:

  • GridDistance_Dollars

  • Ajuste de volatilidad basado en ATR

  • Escalado de niveles (los pasos posteriores son ligeramente más amplios)

Con una sola posición, el EA utiliza un Take Profit de precio simple en TakeProfit_Dollars.

Con múltiples posiciones (una cesta), cierra todas las órdenes juntas cuando el beneficio flotante total alcanza un objetivo dinámico en dólares que depende de:

  • Anchura del TP

  • Volumen de la cesta

  • Suelo de seguridad (para evitar cerrar por unos céntimos sin sentido)

Opcionalmente, una vez alcanzado el TP, el EA puede cambiar a un modo de seguimiento: sincroniza los stop-losses y los sigue utilizando los ajustes de ATR y distancia, con el objetivo de seguir movimientos extendidos cuando las condiciones lo permitan.

Elementos de seguridad:

  • MaxGridSteps - número máximo de posiciones en la parrilla (incluida la primera)

  • MaxTotalLot - límite máximo del volumen total abierto por este EA.

  • Drop filter / shield - pausa nuevas entradas después de caídas bruscas o volatilidad anormal

  • Filtro de tiempo y pausa de noticias - limita las horas de negociación y especifica una ventana de tiempo de noticias para evitar nuevas entradas alrededor de eventos importantes

  • Orden opcional "catch-up" - puede añadir una posición extra por onda si las condiciones se consideran suficientemente seguras (distancia desde la primera entrada, límite total de lotes y desplazamiento del precio medio)

3. Características principales

  • EA MT4 para XAUUSD, M15, rejilla de sólo largo plazo

  • Distancia de rejilla dinámica usando ATR y escalado de niveles

  • Objetivo de beneficios basado en la cesta con aumento de la volatilidad y suelo de seguridad

  • Filtro de caída incorporado (escudo) para pausar nuevas entradas durante caídas bruscas / alta volatilidad

  • Horas de negociación configurables y filtro de día de la semana

  • Trailing stop opcional basado en TP

  • Entrada de recuperación opcional con condiciones estrictas

  • Límites de riesgo mediante MaxGridSteps y MaxTotalLot

Herramientas en el gráfico:

  • Botones Cerrar TODO / COMPRAR / VENDER

  • Líneas para el precio medio, el nivel TP, la línea de beneficios de la cesta y el siguiente nivel de la cuadrícula (para mayor transparencia visual)

4. Entorno recomendado

Se trata de orientaciones prácticas, no de promesas:

  • Símbolo: XAUUSD (ORO)

  • Plataforma: MetaTrader 4

  • Marco temporal: M15 (adjuntar a un gráfico M15)

  • Dirección: Sólo largo

Cuentas:

  • ECN / RAW / Cuentas Pro con spreads ajustados

  • Las cuentas con comisión están bien siempre que el spread sea bajo

Saldos mínimos aproximados (sólo a modo de ejemplo):

  • Cuenta Cent / micro: a partir de unos 1.000 USD (o equivalente) con ajustes de riesgo pequeños

  • Cuenta estándar: utilice un lote inicial más pequeño y/o un saldo más elevado

Apalancamiento:

  • 1:200 o superior recomendado - principalmente para margen; no cambia la lógica de riesgo interna del EA.

Comience siempre en una cuenta demo y verifique:

  • El EA opera correctamente con su broker

  • Te sientes cómodo con el drawdown típico y la frecuencia de las operaciones

5. Entradas y control de riesgos (breve descripción)

Encontrará todos los detalles en el manual en PDF que se incluye con este producto.

Lote y cuadrícula:

  • InitialLot - tamaño del lote de primer orden; el riesgo aumenta casi linealmente con este valor.

  • GridDistance_Dollars - distancia base entre niveles de rejilla en dólares

  • LotMultiplier - multiplicador para cada nueva orden de rejilla

  • MagicNumber - ID para las posiciones de este EA

Risk & Take Profit:

  • MaxGridSteps - número máximo de posiciones de la cuadrícula

  • MaxTotalLot - límite máximo de lotes totales

  • TakeProfit_Dollars - Anchura de TP base; se utiliza de forma diferente para cestas simples y para cestas multiorden

  • UseHighVolatilitySafety - reduce el aumento de TP durante periodos de alta volatilidad

  • ContinueManagementOutsideHours - si seguir gestionando/cerrando cestas fuera de la ventana de negociación

Hora / Noticias:

  • StartHour / EndHour, TradeMonday ... TradeSunday

  • CloseAllOutsideHours (lógica de salida automática opcional)

  • NewsTime, NewsPauseMinute - filtro simple de noticias

Trailing (opcional):

  • StartTrailingAfterTP y los parámetros relacionados controlan la distancia del seguimiento, el tiempo y el comportamiento cuando el precio retrocede después del TP.

Drop Filter (Escudo):

  • UseDropFilter, DropFilterTimeframe, DropThreshold_Dollars, RequireReboundToResume - controlan cómo reacciona el escudo ante caídas bruscas y cuándo se descongela.

Entrada Catch-up:

  • UseCatchUp, CatchUpDistance_Dollars, CatchUpLot - compra adicional opcional, limitada a una vez por oleada.

Mostrar:

  • ShowAveragePriceLine, ShowNextGridLine, ShowTPLine, EnableDebugLog.

6. Mejores prácticas

Estos son consejos prácticos, no consejos de trading:

  • Demo primero - prueba en demo para entender cómo se comporta este EA con las condiciones GOLD de tu broker (spread, swaps, tamaño de tick, etc.).

  • Utilice un VPS - para operar 24/5, se recomienda un VPS estable cerca del servidor del broker.

  • Vigile el margen y el drawdown - las estrategias grid pueden acumular posiciones. No combine un InitialLot alto con muchos otros EAs arriesgados.

  • Tenga cuidado con las noticias importantes - considere hacer una pausa alrededor del FOMC, NFP, IPC, etc. utilizando el filtro de noticias o desactivando AutoTrading.

  • Evite grandes cambios con grandes cestas abiertas a menos que entienda completamente el impacto.

7. Lo que se incluye / no se incluye

Incluido:

  • ¡GOLD ONLY WIN! - Archivo EA World Edition (MT4)

  • Manual en PDF en inglés que explica la instalación, los parámetros y los perfiles de riesgo de ejemplo

  • Soporte: a través de mensajes privados MQL5 y comentarios del Producto.

No se incluye:

  • Señales o consejos de inversión ("¿Debería comprar ahora?", etc.)

  • Planes personalizados de optimización o gestión del dinero

  • Soporte para otros EAs / herramientas

  • Cualquier garantía de beneficios o compensación por pérdidas

8. Advertencia importante sobre riesgos

Operar con GOLD y utilizar estrategias de rejilla siempre implica un riesgo de grandes detracciones e incluso de pérdida total del capital de la cuenta.

Este producto es un software de trading, no un consejo de inversión.
El rendimiento pasado y los ejemplos (incluyendo pruebas retrospectivas o capturas de pantalla) no garantizan resultados futuros.
Usted es totalmente responsable de sus propias decisiones de trading y de la gestión del riesgo al utilizar este EA.

