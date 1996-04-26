Grid Vision TP and NP

Grid Vision TP y NP (Edición Mundial)

Grid Vision TP y NP es un indicador de ayuda visual para la cuadrícula / promedio de comercio de estilo.

Se trata únicamente de una herramienta de visualización de gráficos. No coloca, modifica o cierra ninguna orden.

Le muestra, directamente en el gráfico:

dónde está el precio medio de su cesta

a qué precio su cesta alcanzará un objetivo de beneficio en dinero

a qué precio su cesta alcanzará una pérdida máxima en dinero (opcional)

cuántos pasos de rejilla / promediado le quedan hasta su límite de riesgo

Funciona con cualquier EA o trading manual, siempre que haya posiciones abiertas en el símbolo.

Las posiciones se filtran por Símbolo y Número Mágico.

Qué hace

Agrega todas las posiciones abiertas para el Símbolo y Número Mágico seleccionados

Calcula el precio medio de la cesta y lo dibuja como una línea media.

Dibuja una línea de objetivo-beneficio (guía TP) al precio en el que el beneficio de la cesta alcanza una cantidad definida por el usuario (divisa de la cuenta)

Opcionalmente, dibuja una línea de límite de pérdida (guía SL) al precio en el que la pérdida de la cesta alcanza una pérdida máxima definida por el usuario.

Dibuja líneas de rejilla a una distancia personalizada en puntos (para rejillas de estilo promediador)

Muestra un panel de información compacto con la dirección, el total de lotes, el número de órdenes y el P/L actual de la cesta

Esto facilita la respuesta a preguntas como:

"Si apunto a +X en la divisa de la cuenta, ¿dónde alcanzará esta cesta el objetivo?"

"¿Hasta dónde puede llegar el precio antes de que alcance -Y en la divisa de la cuenta?"

"¿Cuántos pasos más de la parrilla me quedan a esta distancia?".

Casos de uso típicos

Ejecuta EAs de cuadrícula / promediación que no dibujan ninguna línea guía en el gráfico

Desea comprobar visualmente dónde alcanza su cesta un objetivo basado en el dinero.

Opera de forma semimanual y desea tener una visión rápida de: precio medio de entrada objetivo basado en dinero / límite de pérdida pasos restantes de la parrilla

Gestiona varios EAs con el mismo símbolo y desea ver un MagicNumber cada vez.

Entradas principales (resumen)

Símbolo

Vacío = utilizar el símbolo del gráfico actual (recomendado)

O especifique un símbolo explícitamente (por ejemplo "XAUUSD")

MagicNumber

0 = incluye todas las posiciones de este símbolo

Cualquier otro valor = filtrar sólo por este número mágico

TargetProfit (moneda de la cuenta)

Cantidad de dinero (en la divisa de la cuenta) para el objetivo de la cesta

Ejemplo: 100 → la línea objetivo se dibuja donde la cesta alcanza +100 (divisa de la cuenta)

Línea de pérdidas (opcional)

Activar / desactivar la línea de límite de pérdidas

Importe máximo de pérdidas (en la divisa de la cuenta)

Ejemplo: 200 → la línea de pérdida se dibuja donde la cesta alcanza -200 (divisa de la cuenta)

GridDistancePoints

Distancia entre las líneas de la cuadrícula en puntos

Ejemplo: 100 → cuadrícula cada 100 puntos

Tenga en cuenta los dígitos de su broker (3 / 5) al establecer este valor

GridStepsToShow

Cuántos pasos de cuadrícula mostrar desde el precio base

UseExtremumAsBase

true - utiliza el precio de la posición más lejana como base para las líneas de la cuadrícula

false - utiliza el precio medio de la cesta como base

Visibilidad y estilo

ShowAvgLine / ShowTargetLine / ShowLossLine / ShowGridLines / ShowInfoPanel

Ajustes de color / estilo / anchura para que coincidan con el tema de su gráfico

Utilización

Adjunte el indicador a cualquier gráfico. Deje Symbol vacío para utilizar el símbolo del gráfico, o escriba un nombre de símbolo. Establezca MagicNumber como el número mágico del EA (o 0 para incluir todas las operaciones). Introduzca su TargetProfit deseado y, si es necesario, MaxLoss. Establezca GridDistancePoints y GridStepsToShow según su estrategia.

Las líneas y el panel se actualizan automáticamente cada vez que cambian las posiciones en ese símbolo/magia.

Notas y limitaciones

El indicador es puramente visual - no envía órdenes ni modifica operaciones.

Los cálculos monetarios utilizan el valor del tick del broker, por lo que para algunos CFDs el valor puede diferir ligeramente de los cálculos manuales.

Las cestas con cobertura (tanto de COMPRA como de VENTA al mismo tiempo) están soportadas, pero la "dirección principal" se considera el lado con el tamaño de lote total más grande.

Licencia y exención de responsabilidad

No está permitida la redistribución ni la reventa.

Esta herramienta sólo proporciona información visual y no garantiza ningún beneficio ni le protege de las pérdidas.

Operar en los mercados financieros implica riesgos. Utilice este indicador bajo su propia responsabilidad.

Grid Vision TP y NP está diseñado como un simple "par de gafas" para los operadores de rejilla - ayudándole a ver los niveles de objetivo/pérdida de la cesta y la estructura de la rejilla de un vistazo.