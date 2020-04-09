Scalper Auto SL TP fast Open Close

Hola amigos,





Me gustaría presentarles una herramienta de negociación muy práctica diseñada para satisfacer las necesidades de una negociación rápida y de alta frecuencia.

Sus principales ventajas son la comodidad y la precisión, prácticamente sin retrasos. En particular, permite a los operadores actualizar y gestionar fácilmente los niveles de Stop Loss y Take Profit, y calcular rápidamente los beneficios sin necesidad de una calculadora.

Además, también muestra el tiempo restante de múltiples marcos temporales, lo que permite a los operadores mantenerse proactivos y precisos en las estrategias de scalping.





