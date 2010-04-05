Binance MT5 Copier

Binance Copier permite copiar fácilmente operaciones entre MT5 y Binance Futures. La característica principal de la herramienta es replicar las operaciones y todas las órdenes disponibles entre MetaTrader 5 y Binance que se pueden aplicar tanto a los Asesores Expertos como a los abiertos manualmente.





Características principales:

Copia bidireccional

- MT5 → Binance (Modo Maestro): Copia tus operaciones de MT5 a Binance

- Binance → MT5 (Modo Esclavo): Refleja las posiciones de Binance en MT5

- Sincronización en tiempo real con retrasos configurables





Gestión completa de operaciones

- Órdenes de mercado, órdenes pendientes (Limit/Stop)

- Copiado de Stop Loss y Take Profit

- Seguimiento instantáneo de las modificaciones de posición

- Filtrado de números mágicos para copia selectiva





Asignación inteligente de símbolos

- Mapeo automático: BTCUSD.a → BTCUSDT (elimina los sufijos del broker)

- Mapeo personalizado: ETHUSD=ETHUSDT, DOGE=1000DOGEUSDT, etc.





Gestión avanzada de lotes

- Tamaño de lote fijo o multiplicador

- Escalado basado en el saldo (por $1000)

- Cálculo del porcentaje de riesgo

- Límites mín./máx. específicos del instrumento





Control integral del riesgo

- Límites de pérdidas diarias con parada automática

- Protección de detracción máxima

- Botón de parada de emergencia





Sincronización inteligente

- Limpieza automática de posiciones/órdenes huérfanas

- Verificación y recreación de TP/SL

- Sincronización del modo de posición (Hedge/One-Way)

- Gestión de las interrupciones de conexión

- Registro detallado para mayor transparencia





Funciones profesionales

- Admite los modos de posición de cobertura y unidireccional

- Intervalos de sincronización configurables

- Mecanismos de reintento de órdenes fallidas

- Completa gestión y recuperación de errores





Perfecto para

- Comerciantes Prop gestión de múltiples cuentas

- Proveedores de señales que se expanden a Binance

- Diversificación de carteras entre plataformas

- Gestión del riesgo en todas las bolsas