Binance MT5 Copier

Binance Copier permite copiar fácilmente operaciones entre MT5 y Binance Futures. La característica principal de la herramienta es replicar las operaciones y todas las órdenes disponibles entre MetaTrader 5 y Binance que se pueden aplicar tanto a los Asesores Expertos como a los abiertos manualmente.

Características principales:

Copia bidireccional
- MT5 → Binance (Modo Maestro): Copia tus operaciones de MT5 a Binance
- Binance → MT5 (Modo Esclavo): Refleja las posiciones de Binance en MT5
- Sincronización en tiempo real con retrasos configurables

Gestión completa de operaciones
- Órdenes de mercado, órdenes pendientes (Limit/Stop)
- Copiado de Stop Loss y Take Profit
- Seguimiento instantáneo de las modificaciones de posición
- Filtrado de números mágicos para copia selectiva

Asignación inteligente de símbolos
- Mapeo automático: BTCUSD.a → BTCUSDT (elimina los sufijos del broker)
- Mapeo personalizado: ETHUSD=ETHUSDT, DOGE=1000DOGEUSDT, etc.

Gestión avanzada de lotes
- Tamaño de lote fijo o multiplicador
- Escalado basado en el saldo (por $1000)
- Cálculo del porcentaje de riesgo
- Límites mín./máx. específicos del instrumento

Control integral del riesgo
- Límites de pérdidas diarias con parada automática
- Protección de detracción máxima
- Botón de parada de emergencia

Sincronización inteligente
- Limpieza automática de posiciones/órdenes huérfanas
- Verificación y recreación de TP/SL
- Sincronización del modo de posición (Hedge/One-Way)
- Gestión de las interrupciones de conexión
- Registro detallado para mayor transparencia

Funciones profesionales
- Admite los modos de posición de cobertura y unidireccional
- Intervalos de sincronización configurables
- Mecanismos de reintento de órdenes fallidas
- Completa gestión y recuperación de errores

Perfecto para
- Comerciantes Prop gestión de múltiples cuentas
- Proveedores de señales que se expanden a Binance
- Diversificación de carteras entre plataformas
- Gestión del riesgo en todas las bolsas
