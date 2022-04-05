SL TP Modified
- Utilidades
- Afzan Bin Abdul Rahman
- Versión: 1.0
~~~~~Descripción del Producto~~~~~
Este Ea puede utilizar para modificar todos Límite de Venta (SL) o Take Profit (TP) de entrada
con el mismo símbolo o no al valor que u entrada en el cuadro de entrada.
Límite de venta (SL) se puede utilizar como punto de equilibrio (BE) cuando u valor de entrada en el cuadro de entrada.
Solo si empty = True, cambie todos los valores del cuadro de entrada si su orden
si su orden no tiene Límite de Venta (SL) o Take Profit (TP).
Puede que algún broker retrase el uso de este EA.
Sólo el comercio con la cantidad que se atreven a perder .