SL TP Modified

~~~~~Descripción del Producto~~~~~

Este Ea puede utilizar para modificar todos Límite de Venta (SL) o Take Profit (TP) de entrada

con el mismo símbolo o no al valor que u entrada en el cuadro de entrada.

Límite de venta (SL) se puede utilizar como punto de equilibrio (BE) cuando u valor de entrada en el cuadro de entrada.

de entrada.

Solo si empty = True, cambie todos los valores del cuadro de entrada si su orden

si su orden no tiene Límite de Venta (SL) o Take Profit (TP).

Puede que algún broker retrase el uso de este EA.

Sólo el comercio con la cantidad que se atreven a perder .

Productos recomendados
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Safety
Sergey Ermolov
5 (2)
Utilidades
Creo que todo el mundo conoce una regla de administración de dinero como"Caja fuerte". Para aquellos que no saben, la Caja fuerte implica el cierre de la mitad de la posición después de que el beneficio de la transacción se haya nivelado con el Tamaño de la parada. Por lo tanto, incluso si el precio se invierte y se aferra al Stop, Ya no perderá dinero, ya que se obtuvo exactamente el mismo Tamaño de beneficio al cerrar una parte de la posición anteriormente. Safety Advisor tiene solo una conf
FREE
Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
Utilidades
Este indicador MQL4 crea una cuadrícula personalizable de líneas horizontales en su gráfico de operaciones. Esto es lo que hace **Funciones principales - Dibuja líneas horizontales igualmente espaciadas a través del rango de precios visible - Soporta dos tipos de líneas: líneas horizontales o líneas de tendencia con proyección hacia adelante - Se ajusta automáticamente a los cambios de escala de precios **Características principales:** 1. **Espaciado personalizable**: Establece la distancia d
FREE
SX Theme Setter MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
Utilidades
SX Theme Setter está pensado para cambiar la apariencia del gráfico en 2 modos: - Modo de fondo degradado: En este modo, el indicador crea un fondo degradado para el gráfico. El usuario puede seleccionar los colores, los pasos y el tipo de degradado. - Tema de color: El modo de tema de color ofrece más de 50 temas de color diferentes incorporados que pueden seleccionarse de una lista. La mayoría de estos temas se han convertido a partir de temas de color oficiales de plataformas de negociación
FREE
MT4 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Utilidades
Account Info EA Es una herramienta que presenta en el gráfico todas las posiciones de la cuenta, e información específica relativa a las posiciones, pero también a la cuenta. Permite al usuario tener una imagen de su cuenta de un vistazo. Se utiliza como cualquier asesor experto. No se puede adjuntar en el mismo gráfico con otro asesor experto. No tiene la capacidad de abrir o gestionar posiciones. Se puede acoplar en cualquier gráfico y en cualquier marco temporal.
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Indicadores
Un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La media móvil de Hull es una variante mejorada de la media móvil, que muestra con bastante precisión el momento del cambio de tendencia. Suele utilizarse como filtro de señales. La combinación de dos tipos de medias móviles de Hull permite aprovechar mejor estas ventajas: La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y las se
FREE
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
Utilidades
Profitstat es un indicador gratuito que escanea el historial y lo visualiza en el gráfico. La versión gratuita muestra el número de operaciones y el beneficio obtenido durante el días de hoy y de ayer. La información se actualiza con cada cierre de la operación. Simplemente adjunte el indicador al gráfico y verá la información sobre la cuenta de trading independientemente del símbolo y período de tiempo.
FREE
OneClickClose Free
Hajime Tsuro
5 (5)
Utilidades
Esta es una herramienta de apoyo para todos los operadores manuales. Puede cerrar posiciones inmediatamente en la Terminal MT4 con un solo clic. CERRAR VENTA: Puede cerrar posiciones CORTAS del par de divisas objetivo (igual que el gráfico en el que está utilizando este EA). CERRAR COMPRA: Igual que arriba pero se cerrarán las posiciones LARGAS. CERRAR TODAS: Se cerrarán todas las posiciones abiertas (sin importar los pares de divisas). Puede seleccionar el método de cierre entre CERRAR TODO o C
FREE
OvertradeShield
Etsushi Ishizuka
Utilidades
OvertradeShield – EA utilitario para prevenir el sobretrading en trading discrecional ¿Alguna vez te has arrepentido de hacer “solo una operación más” en tu trading discrecional? OvertradeShield es un EA utilitario que limita y alerta automáticamente las entradas basándose en las ganancias y pérdidas realizadas, apoyando tus reglas de trading y disciplina mental. Es ideal para quienes desean controlar sus resultados diarios, evitar el sobretrading y aplicar rigurosamente las reglas de ganancias
FREE
OneClick Wonder light
Hajime Tsuro
Utilidades
Esta es una versión ligera de OneClickWonder. Tiene una limitación de tamaño de lote (0,01 ) y también la dirección del comercio (sólo VENTA ) y el número mágico es fiexd (número mágico = 11 ) ------------------------------------ OneClickWonder gestiona las operaciones abiertas por Número Mágico y Símbolo , proporcionando: - Trailing Stop individual o de cesta - Sistema de promediación opcional ( añade nuevas operaciones automáticamente) - Botones OneClickOrder ( COMPRA / VENTA directamente desd
FREE
MQLTA Take Screenshot
MQL4 Trading Automation
4.67 (3)
Utilidades
La utilidad MQLTA Take Screenshot permite realizar capturas de pantalla del gráfico actual directamente desde el propio gráfico. La utilidad es útil para guardar rápidamente una situación interesante y guardar el gráfico actual antes de abrir o cerrar una orden. ¿Cómo funciona? Take Screenshot utiliza la función incorporada del lenguaje MQL4 para guardar una instantánea del gráfico actual. Cómo utilizar la utilidad Descargue el indicador y seleccione los parámetros necesarios. Una vez que se a
FREE
Close ALL In This Current Chart MT4
Nino Guevara Ruwano
Utilidades
Un simple botón para cerrar completamente todas las operaciones abiertas ( tanto de compra como de venta) en el gráfico actual . Advertencia : Una vez pulsado el botón, todas las operaciones abiertas en el gráfico actual se eliminarán inmediatamente sin más preguntas ni diálogos. Utilice esta utilidad con mucho cuidado. Le recomendamos que primero pruebe a eliminar las operaciones abiertas en una cuenta demo, antes de intentar utilizar esta utilidad en una cuenta real.
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilidades
Presentamos NAS100 Auto SL y TP Maker para MT4: No se pierda nunca más la configuración de StopLoss y TakeProfit con nuestro NAS100 Auto SL y TP Maker, un asistente indispensable para los traders que navegan por el mercado Nasdaq 100 en MetaTrader 4. Esta herramienta está diseñada para aquellos que buscan una solución perfecta para automatizar la gestión de los niveles StopLoss y TakeProfit. Características principales: Automatización sin esfuerzo: Supervisa automáticamente las operaciones del
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicadores
Mechas ArribaAbajo Objetivo GJ Wicks UpDown Target GJ se especializa en pares de divisas GJ . Movimiento agitado hacia arriba y hacia abajo en el rango de apertura todos los días. Se recomienda operar con rupturas en las sesiones de Londres y Nueva York. Guía Idea de estrategia de entrada: Paso 1 - Formación de la ruptura (¡Atención! Opere en las sesiones de Londres y Nueva York) Paso 2 - Inicio de la ruptura (Actúe según su plan de trading) Paso 3 - Cierre parcial de la orden y establecimi
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Utilidades
Este sencillo pero útil script calcula el lote en % del depósito. Es indispensable para la gestión del riesgo. Sólo hay un parámetro personalizable: MaxRisk - riesgo en % para el cálculo del lote. El producto funciona como un script estándar. Ejecútelo una vez en un gráfico apropiado y comience a operar utilizando el valor del lote calculado. ¡Genio es la simplicidad! ¡Feliz trading!
FREE
EasyGRID MT4
Nina Yermolenko
5 (7)
Utilidades
La utilidad coloca una cuadrícula de órdenes pendientes. Puede seleccionar el número de órdenes en la parrilla, el paso entre órdenes, el multiplicador para el tamaño de la orden, los niveles SL y TP y el número mágico. Si utiliza un cubo de beneficios , tenga en cuenta que se aplica a todas las órdenes en el par de divisas actual con la magia actual. Si desea utilizar varias cuadrículas con cubos de beneficios independientes al mismo tiempo, ejecute varias copias de la utilidad y especifique di
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
SIGA LA LÍNEA OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y marcos temporales. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obte
FREE
StrikePin
Mike Pascal Plavonil
1 (1)
Indicadores
El indicador StrikePin es una herramienta técnica y analítica diseñada para identificar cambios de tendencia y encontrar entradas óptimas en el mercado. El indicador StrikePin se basa en el patrón de la barra pin, que es el patrón de inversión de la acción del precio. Una señal de entrada, en un mercado en tendencia, puede ofrecer una entrada de muy alta probabilidad y un buen escenario de riesgo-recompensa. Tenga cuidado: el indicador es repintado ya que busca los máximos más altos y los mín
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Utilidades
Puede abrir una operación manualmente (un clic), y este EA se encargará de establecer el SL y el TP. SL y TP se establecen en función del número de pips que especifique en la pantalla de entrada. También puede elegir SL y TP monetarios. SL y TP se determinan en base al precio medio ponderado (WAP), por lo que si abre una nueva operación, SL y TP se actualizarán según el nuevo WAP. El WAP no es único, sino que se diferencia entre operaciones de compra y de venta (esto es útil sólo si abre operac
FREE
BoxFibo
Sergei Kiriakov
Utilidades
Es sólo una alternativa fibo líneas, porque mt4 tienen es un dibujo muy extraño de fibo líneas Una simple Caja (Rectángulo) elemento gráfico con niveles ajustables vinculante: es posible especificar hasta 17 niveles personalizados, se procesan todos los rectángulos del gráfico con el prefijo dado en su nombre. Los niveles se especifican en % de la altura del rectángulo. Un práctico elemento gráfico para analizar gráficos por niveles de corrección del crecimiento. ¡Disfrute de su trabajo!
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. VERSIÓN MT5 -   Indicadores más útiles Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina
FREE
ElsnaRay Color n Lines
Raymond Edusei
Utilidades
es una combinación de mi rectángulo y una línea a la mitad de la distancia de la entre la parte superior de un rectángulo y la parte inferior de la siguiente rectángulo /zone ahora puede seleccionar anclaje manual donde usted pone su propio precio inicial deseado ejemplo , 145 , para usdjpy o 3000 para el oro 1.15000 para eurusd y cualquier otro Es un indicador de gráficos puro que construye una cuadrícula de zonas de precios fijos: Anchor: Utiliza StartUpperPrice como la parte superior del índi
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O tal vez le gustaría tener más coherencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará e
FREE
Auto TP Sl Panding Orders
Sarfraz Ali -
Utilidades
Auto TP SL Manul Open Panding Orders Resumen: AUto TP SL Manul Open Panding Orders es una innovadora plataforma de negociación diseñada para mejorar la eficiencia y la eficacia en la gestión de las inversiones financieras. Características principales: Gestión automatizada : Gestione sin problemas las órdenes take-profit (TP) y stop-loss (SL) con nuestras avanzadas herramientas de automatización. Ajustes manuales : Mantenga el control con las opciones manuales, que permiten a los operadores ajus
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
Utilidades
Este indicador muestra el tiempo restante de la vela en el gráfico y/o en la esquina de la ventana. También muestra notificaciones (popup y push) cuando se forma una nueva vela (opcional). Usted configura el temporizador en las velas y en la esquina del gráfico. No necesito explicar las funciones porque son muy simples. Versión MT5: https: //www.mql5.com/pt/market/product/38470 Cualquier duda o sugerencia para una nueva función por favor comentadla. ¡Que lo disfrutes!
FREE
Auto double push limited
Yasunao Koyama
Utilidades
Actualización:ver1.53 (16/08/2023) Visión general y requisitos Esta función genera un duplicado de una reserva de orden limitada para órdenes manuales u órdenes colocadas desde otras herramientas. Se trata de un sistema especializado para la "colocación simplificada de órdenes". Para el análisis que determina la colocación de la orden, el usuario debe esforzarse al máximo buscando datos, utilizando reglas empíricas o utilizando otras herramientas de análisis o EA junto con la colocación de la o
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicadores
Este indicador le avisa cuando/antes se forma una nueva vela de 1 o 5 minutos. En otras palabras, este indicador le alerta cada 1/5 minutos. Este indicador es especialmente útil para los comerciantes que el comercio cuando las nuevas barras formadas. *Este indicador no funciona correctamente en el probador de estrategias, utilicelo en operaciones reales para comprobar su funcionalidad. Hay una versión Pro más potente, en la que puede elegir más marcos temporales, etc. Parámetros de entrada A
FREE
Triple Threat Signal
Andri Maulana
Indicadores
¡Conquiste los mercados con la señal de triple amenaza ! ¿Cansado de señales que le dejan adivinando? Presentamos la Señal de Triple Amenaza , el indicador inteligente que atraviesa el ruido del mercado para ofrecer configuraciones comerciales de alta probabilidad. No se trata de un indicador más, sino de un sistema completo de varios niveles diseñado para operadores que exigen precisión, confirmación y confianza . Por qué necesita la señal de triple amenaza El mercado se mueve rápido. Necesita
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Utilidades
El indicador Saz_Timer pertenece a la suite Saz_Forex de indicadores profesionales diseñados por Traders, para Traders. Este indicador mostrará minutos y segundos de tiempo real en la ventana del gráfico. El indicador utiliza el evento OnTimer() por lo que se puede actualizar incluso cuando no hay ticks recibidos en el gráfico. El texto se muestra en la parte inferior derecha del gráfico, rodeado de rojo en la captura de pantalla. Entradas: Color del texto, permite seleccionar el color del texto
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
Solución profesional para copiar operaciones entre terminales. RS Trade Copier es un sistema confiable y flexible para copiar operaciones comerciales entre terminales MetaTrader 4. La herramienta es adecuada tanto para traders experimentados y servicios de señales como para inversores particulares. Permite transmitir señales desde uno o varios proveedores hacia uno o múltiples clientes con alta precisión y mínima latencia. Admite configuración automática sencilla y opciones avanzadas de configur
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilidades
El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilidades
Cerrar posiciones en MetaTrader 4 al alcanzar la ganancia / pérdida total con la función de seguimiento de ganancias. Puede habilitar las paradas virtuales (orden separada) , Cálculo y cierre para posiciones de COMPRA y VENTA por separado (COMPRA VENTA separada) , Cerrar y calcular todos los símbolos o solo el símbolo actual (Todos los símbolos) , Habilitar trailing con fines de lucro ( Trailing Profit ) Cierre sobre las pérdidas y ganancias totales en la moneda de depósito, puntos, % del saldo
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilidades
Este es un Asesor Experto que se utiliza para operaciones manuales como un EA de fondo o combinado con un EA externo para abrir órdenes. Loss Recovery Trading es una de sus opciones para manejar las posiciones perdidas en lugar de utilizar stop loss mediante el establecimiento de un área de recuperación de la zona y el objetivo de salir de la secuencia de rondas de giro. ¿Cómo funciona? Si el mercado va en contra de la dirección de sus primeras posiciones en los puntos específicos de pérdida, e
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Drawdown Manager MT4
Biswarup Banerjee
Utilidades
Drawdown Manager MT4 es un robusto Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado como un protector de capital para gestionar operaciones y proteger su cuenta de trading. Esta herramienta está diseñada específicamente para firmas de trading propietario, mejorando su experiencia de trading con funciones avanzadas de gestión de riesgos, asegurando la seguridad de sus inversiones. Monitorea y controla las actividades de trading sin ejecutar operaciones, enfocándose en proteger el capital y optimizar el
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Otros productos de este autor
Close All Entry
Afzan Bin Abdul Rahman
Utilidades
-Descripción del producto Este botón close_all_entry puede utilizar para cerrar todas sus entradas activas con beneficio o perder . Botón no se puede utilizar para eliminar toda su orden pendiente. Sólo un clic puede cerrar todas las entradas activas, ya no es necesario cerrar una por una . Tal vez tenga algún retraso para cerrar todas sus entradas activas. Sólo el comercio con la cantidad que se atreven a perder . o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.
FREE
Gold Breakout Box MT4
Afzan Bin Abdul Rahman
Indicadores
El comercio se basan en Breakout Session Box (basado en la configuración de tiempo). Se puede utilizar para scalping , intradía o de inversión ( en base a su experiencia ) Se puede utilizar en M1 a M30 gráfico. El mejor uso en M30 y el comercio en M5. El comercio se puede utilizar límite de compra / venta límite o parada de compra / parada de venta depende de su estilo de negociación. Archivo de configuración son la mejor configuración de tiempo para el comercio de oro o Xauusd según mi estilo
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario