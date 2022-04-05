Close All Entry
- Utilidades
- Afzan Bin Abdul Rahman
- Versión: 1.0
-Descripción del producto
Este botón close_all_entry puede utilizar para cerrar todas sus entradas activas con
beneficio o perder . Botón no se puede utilizar para eliminar toda su orden pendiente.
Sólo un clic puede cerrar todas las entradas activas, ya no es necesario cerrar
una por una . Tal vez tenga algún retraso para cerrar todas sus entradas activas.
Sólo el comercio con la cantidad que se atreven a perder .
