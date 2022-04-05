SL TP Modified
- Utilitys
- Afzan Bin Abdul Rahman
- Version: 1.0
~~~~~Produktbeschreibung~~~~~
Diese Ea kann verwendet werden, um alle Sell Limit (SL) oder Take Profit (TP) Eintrag modifiziert
mit dem gleichen Symbol oder nicht auf den Wert, dass u Eintrag auf Eingabefeld.
Sell Limit (SL) kann als Breakeven (BE) verwendet werden, wenn u Eingabe Wert auf Eingabe
Feld .
Nur wenn empty = True, ändern Sie einfach alle Werte im Eingabefeld, wenn Ihr Auftrag
nicht Sell Limit (SL) oder Take Profit (TP) setzen .
Möglicherweise einige Broker Verzögerung zu verwenden, diese EA
Handeln Sie nur mit dem Betrag, den Sie zu verlieren wagen.