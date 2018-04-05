¿Qué es Alert Zone y cómo funciona?

Alert Zone es su solución para definir zonas (rectángulos) en su gráfico. Cuando el precio alcanza la zona designada, recibirás una Alerta MT4.

Alert Zone es un indicador MT4 que debe ser instalado en la carpeta de Indicadores MT4.

Pasos sencillos para empezar:

Paso 1: Coloque el indicador Alert Zone en su gráfico.

Paso 2: ¡Que empiece la diversión! Añada un objeto rectangular al gráfico y personalice su nombre con algo significativo, como "Zona superior", "Soporte fuerte" o "Momento de comprar", lo que prefiera. No es necesario especificar el nombre del instrumento, ya que formará parte del mensaje de notificación. No dude en colocar varias zonas en cada gráfico si el caso lo requiere.

Paso 3: Active la zona añadiendo "pa" o "PA" en el campo de descripción del objeto rectángulo. La zona activa se marcará con un borde (puede definir el color del borde como parámetro).

Paso 4: Una vez que sus zonas estén establecidas, relájese y deje que MT4 le alerte cuando el precio alcance cualquiera de las zonas definidas. La Alerta de Zona puede generar ambas alertas MT4.

Paso 5: La alerta se repite cada X segundos, con el valor por defecto fijado en 300 segundos. Modifique la descripción del rectángulo/zona en cualquier momento para desactivarla, y la línea del borde que rodea la zona desaparecerá.

Fácil, ¿verdad? ...¡e increíblemente potente!

Recuerde colocar sus zonas de forma que cuando se genere una alerta, tenga tiempo suficiente para llegar a su ordenador y realizar su análisis de trading. En ForbexTrading, hemos dominado varias estrategias utilizando la funcionalidad del indicador Zona de Alerta. Esté atento a las próximas novedades.