MT5 Counter BUY Bot Script for JPY Cross

MT5【 Counter BUY Bot 】( para pares JPY Cross )

Contador BUY Bot
{ Pasos rápidos para compilar en MetaEditor }


※ P uede establecer una gran cantidad de órdenes en 10 seg.

@ LÍNEA de Número Redondo, Resistencia y Soporte
@ ZONA de OB & FVG por SMC Smrt Money Concept

Para :

・Contador de Bloque de Órdenes (OB)
Contador de Gap de Valor Justo (FVG)
・Contador de Números Redondos (RN)
・Fake Breakout (PINBAR)
etc.. .


para :

・USD/JPY（米ドル／円）
・EUR/JPY（ユーロ／円）
・GBP/JPY（英ポンド／円）
・AUD/JPY（豪ドル／円）
NZD/JPY（ニュージーランドドル／円）
・CAD/JPY（カナダドル／円）
・CHF/JPY（スイスフラン／円）
・SGD/JPY（シンガポールドル／円）
・HKD/JPY（香港ドル／円）


※ Puedes colocar tantos como quieras en 1 gráfico. Esto es lo bueno de los Scripts.


{ Ahora con función SL/TP }

・input double StopLoss = 0.0; // SL（0で未設定: Falso）

・input doble TakeProfit = 0.0; // TP（0で未設定: Falso）


- versión 1.2 ( 10.Dic.2025 ) -

Descripción del script y ajuste de parámetros por defecto


{ Disclaimer }

La decisión final con respecto a cualquier acción comercial tomada usando este script se hará enteramente bajo la propia discreción y responsabilidad del usuario.

Debido a cambios en las condiciones del mercado, movimientos rápidos de precios, ampliación de spreads, rechazos de órdenes, irregularidades en la alimentación de precios, fallos de comunicación, caídas de VPS o PC, retrasos en el servidor de trading y otros factores, el script puede no funcionar como se espera. El creador no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños derivados de tales circunstancias.

Aunque este script ha sido probado en la medida de lo razonablemente posible, el creador no garantiza su integridad, exactitud o ausencia de defectos. Los usuarios deben probar y validar minuciosamente el script en una cuenta de demostración o en un entorno equivalente antes de utilizarlo en operaciones reales.

Debido a la naturaleza de los productos digitales, no se pueden realizar reembolsos tras la compra. Además, el creador no está obligado a ofrecer actualizaciones continuas para este script; cualquier mejora o actualización se ofrecerá exclusivamente a discreción del creador.

Queda terminantemente prohibida la reventa, redistribución, elusión de la autenticación de licencia, ingeniería inversa o cualquier otra actividad similar relacionada con este script.

(C)Dic 2025 CRAFTec Art | Trading by Bots


Productos recomendados
MT5 Counter SELL Bot Script for JPY Cross
Tatsuhiko Kadoya
Utilidades
MT5【 Counter SELL Bot 】( para pares JPY Cross ) Contador SELL Bot { Pasos rápidos para compilar en MetaEditor } ※ P uede establecer una gran cantidad de órdenes en 10 seg. @ LÍNEA de Número Redondo, Resistencia y Soporte @ ZONA de OB & FVG por SMC Smrt Money Concept Para : ・Contador de Bloque de Órdenes (OB) Contador de Gap de Valor Justo (FVG) ・Contador de Números Redondos (RN) ・Fake Breakout (PINBAR) etc.. . para : ・USD/JPY（米ドル／円） ・EUR/JPY（ユーロ／円） ・GBP/JPY（英ポンド／円） ・AUD/JPY（豪ドル／円） NZD/JP
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilidades
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Colossus EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Asesores Expertos
Colossus EA ΜΤ5 es un Asesor Experto totalmente automatizado que intercambiará noticias de alto impacto, con la colocación de órdenes Buy/Sell Stop Pendientes unos segundos antes de cada nueva vela, para detectar cualquier acción violenta a cualquier lado del precio. Colossus EA MT5 cancelará estas órdenes Stop Pending, algunos segundos después del nacimiento de la vela, si no se han activado. Una serie de configuraciones únicas lo ayudarán a ajustar todos los aspectos potenciales para aprovech
Breakout Range Strategy Kasper
Anthony Alain Marc Carayon
Indicadores
ESTRATEGIA DE RUPTURA DE RANGO KASPER - ¡Tu Clave para un Trading Rentable de Rupturas! ¡DEJA de Perderte Movimientos Explosivos! Este indicador profesional detecta automáticamente zonas de consolidación y te alerta al INSTANTE cuando el precio rompe - ¡dándote la ventaja de capturar tendencias poderosas desde el principio! POR QUÉ LOS TRADERS AMAN ESTE INDICADOR: Detección Automática de Rangos - ¡Sin adivinanzas! El indicador encuentra las zonas por ti Zonas Visuales Cristal
Breakout Meter
Nana Yaw Osei
Utilidades
Visión general Breakout Meter es una herramienta de acción de precios que identifica zonas clave de ruptura basadas en la actividad diaria reciente de los precios. Destaca las zonas en las que es probable que se desencadene el impulso, ayudando a los operadores a anticipar rupturas o retrocesos con una configuración mínima. Cómo funciona El EA analiza un número definido por el usuario de velas diarias recientes y marca zonas altas y bajas donde el precio ha mostrado fuertes reacciones. Actualiz
ReverseTune
Konstantin Chernov
Utilidades
Un script para invertir rápidamente posiciones y/o órdenes. Si necesita invertir una posición con el mismo volumen, abrir una posición opuesta con un volumen diferente o cambiar el tipo de órdenes existentes (por ejemplo, Buy Limit -> Sell Limit, Buy Stop -> Sell Limit, etc.) con el mismo o diferente take profit/stop loss, ¡este script hará toda la rutina por usted! Permita AutoTrading antes de ejecutar el script. Uso: Ejecute el script en un gráfico. Parámetros de entrada: Idioma de los mensaje
Rectangle line Trade Execution Assistant
Bakyt Kenzhebek
Utilidades
Asistente de Ejecución de Operaciones de Línea Rectangular Asistente de Ejecución de Operaciones de Línea Rectangular EA Asistente de Ejecución de Operaciones Semi-Automatizado IMPORTANTE : En el programa principal/comprado, el usuario puede hacer clic en la línea rectangular y moverla/arrastrarla por el gráfico haciendo doble clic sobre ella. Por favor, tenga en cuenta que esta opción no está disponible en la versión demo, debido a algunas restricciones/limitaciones del Probador de Estrategias
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilidades
Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel . Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí . Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador tambi
StopToProfit
Andrej Nikitin
Utilidades
Expert Advisor para cambiar los niveles de Stop Loss y Take Profit. Es posible establecer niveles de Stop de acuerdo con el beneficio/pérdida especificado. Puede establecer el nivel de precio directamente. Эксперт для изменения уровней Stop Loss и Take Profit открытой позиции. Есть возможность задавать уровни стопов в сответствии с заданной прибылью/убытком. Можно задать непосредственно ценовой уровень ордеров Stop Loss и Take Profit.
UTrailingMT5
Viktor Shpakovskiy
Asesores Expertos
Asesor experto para el comercio manual, para la gestión de las posiciones abiertas y las órdenes pendientes. El trailing Stop incorporado tiene cinco modos y siete dispositivos. Hay un Stop loss virtual y un Take Profit virtual que se pueden mover libremente en el gráfico. Con la ayuda del simulador de comercio incorporado, puede verificar cómo funciona el asesor experto en el probador de estrategias. Puede encontrar una guía para el asesor experto de  UTrailingMT5 en la sección "Discusión". ¡En
Reflex Panel
Stepan Sinic
Utilidades
Reflex Panel - ¡Una Revolución en el Trading Semiautomático! ¿Cansado de la torpe interfaz estándar de MT5? ¡Olvídese de cambiar constantemente de ventana y de los cálculos complejos! Chart Revolution EA es un panel de trading profesional de nueva generación que convertirá su gráfico en un completo centro de mando para el trader. ¿POR QUÉ ELEGIR CHART REVOLUTION? Todo en una pantalla - no más ventanas adicionales Ejecución instantánea - abra operaciones con un solo clic Cálculo de rie
All Pending Orders with StopLoss MT5
Leonid Basis
Utilidades
Todas las Órdenes Pendientes con StopLoss abre cualquier combinación de órdenes pendientes Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit y Sell Limit y cierra todas las órdenes pendientes existentes. Si boolSL = true entonces este Script calculará un valor común de StopLoss como el StopLoss para una primera/última orden y pondrá este valor en todas las órdenes pendientes. Parámetros de Entrada Antes de colocar todas las órdenes pendientes, la ventana de entrada se abre permitiéndole modificar todos los paráme
DeepInsight
Gustavo Santos Pedrosa
Asesores Expertos
Título: DeepInsight: Análisis de Flujo y Contexto de Mercado Qué es DeepInsight? DeepInsight es una herramienta de análisis técnico para MetaTrader 5, desarrollada para ayudar en la lectura de la dinámica del mercado. El indicador procesa datos de volumen y movimiento de precios para generar referencias visuales objetivas, facilitando la identificación de zonas de interés en el gráfico. La herramienta funciona como un panel auxiliar de análisis, ofreciendo soporte para la toma de decisiones ma
Order Trailing
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Seguimiento de órdenes: obtenga el mejor precio de ejecución a medida que el mercado se mueve El seguimiento de órdenes pendientes le permitirá mantener la distancia al precio de entrada a la distancia especificada. La orden se moverá si el precio del mercado se aleja de ella. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta | Contácteme si tiene alguna pregunta | Versión MT4 Para activar el Seguimiento de Órdenes, debe configurar los 4 parámetros principales (en el panel):
Double Action Ea
Yaakov Markos
Utilidades
Este Ea. es muy singular en su función, y no está diseñado para ser negociado automático. como la primera opción. Es una herramienta diseñada para ser utilizada por un leve experimentado comerciante de Forex que puede: El comercio manual o automatizado y puede tratar de encontrar un buen precio de entrada niveles Trader que puede entrar en el mercado utilizando órdenes de mercado o pendientes a niveles de precios específicos. Por favor, vea el video sobre el uso de la calculadora de Excel cuando
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Moderate EA MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añadi
Virtual TP SL TS
Andrei Sviatlichny
Utilidades
¡Haga que sus niveles de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop sean invisibles para el corredor! Opción principal: MODO DE SIGILO Stop dinámico virtual Beneficio virtual Punto de equilibrio virtual Virtual Stop Loss Vida útil virtual de los pedidos ADVERTENCIA: El Asesor Experto no realiza pedidos por sí mismo. Debe abrir las órdenes usted mismo (incluso a través del panel de expertos) o utilizar un experto externo en otro gráfico del mismo par de divisas. Especifique el número mágico "-1" en l
ICT PD Arrays Trader
Aesen Noah Remolacio Perez
Utilidades
¡Atención a todos los estudiantes de TIC! Esta herramienta indispensable no puede faltar en su arsenal de trading... Presentamos ICT PD Arrays Trader: Potencie sus operaciones con esta innovadora utilidad diseñada para mejorar y simplificar su estrategia de negociación ICT y maximizar sus beneficios potenciales. ¿Cómo funciona? Es sencillo pero muy eficaz. Empiece por colocar un rectángulo en su gráfico de negociación y asígnele un nombre como "ict" o cualquier identificador que prefiera. Est
Levels tool pro
Sergei Kiriakov
Utilidades
Sólo un panel para dibujar niveles. Algo mínimo pero muy útil. Esta es una evolución de la versión gratuita. Esta es la versión que uso yo mismo y tiene muchos ajustes de comportamiento. ---- 12 tipos de niveles personalizados. Soporte para niveles rectangulares y lineales. Si necesitas evitar que un nivel se extienda, añade "noext" al final del nombre del objeto de nivel. Para cualquier idea de actualización ponte en contacto conmigo aquí. ---- Esto no es un indicador, no descargue la demo, no
Trade Dashboard
Joseph Abboud
Utilidades
El panel de control del panel de operaciones es una interfaz potente y fácil de usar diseñada para agilizar y mejorar su experiencia de negociación. Este núcleo centralizado ofrece visualización de datos en tiempo real, análisis avanzados y herramientas de ejecución sin fisuras, lo que permite a los operadores tomar decisiones informadas con precisión y rapidez. Características principales: Datos de mercado en tiempo real Acceda a feeds de precios en directo, tendencias de mercado para múltiple
Current Position Info Board 5
Andrej Nikitin
Utilidades
El informador proporciona información sobre el estado actual de las posiciones abiertas en el mercado. La presentación visual consta de dos partes. La parte izquierda contiene las últimas transacciones ejecutadas en la cuenta. Las transacciones están ordenadas por tiempo. La parte derecha muestra el estado actual de las posiciones agregadas de los instrumentos. La clasificación de las posiciones se realiza en orden descendente de la carga de margen en la cuenta. La actualización y el recálculo
MT5 TG Notif ThreadID
Nicolas Raffin
Utilidades
"EA de notificación de Telegram para MetaTrader 5 con modo ThreadID" Descripción: Presentamos nuestro avanzado Asesor Experto (EA) hecho a medida para MetaTrader 5, que ofrece notificaciones perfectas para aperturas y cierres de operaciones, junto con un seguimiento exhaustivo de ganancias y detracciones. Manténgase por delante de la curva del mercado con actualizaciones oportunas, lo que le permite tomar decisiones informadas y optimizar su estrategia de negociación sin esfuerzo. Característica
GS trade report
Aleksander Gladkov
5 (1)
Utilidades
3 en 1 : Informe + seguimiento + envío de mensajes (Telegram, ...) para optimizar la negociación y el uso de los asesores. Seguimiento: Panel en el gráfico Envío de mensajes a Telegram Envío de mensajes a Email Envío de notificaciones Envío de mensajes emergentes Notificaciones sonoras cuando se superan los niveles de Beneficio/Pérdida establecidos La monitorización se activa pulsando el botón Inicio. Ganancias del periodo por pares de divisas, horas y número Magic de la cuenta actual. Forma cu
RenkobrickEA
Ricky Zoltan Beznec
Asesores Expertos
¿Qué es el Renko EA? El Renko Brick EA es un avanzado sistema de trading automatizado que crea gráficos Renko en tiempo real directamente en sus gráficos MT5 estándar. Elimina el ruido basado en el tiempo y se centra puramente en el movimiento del precio, operando solo cuando se forma un número especificado de ladrillos consecutivos en la misma dirección. Visualización de Ladrillos Renko COMPRAR VENTA Ladrillos Verdes = Movimiento Alcista | Ladrillos Rojos = Movimiento Bajis
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Trade Manager - Utilidad avanzada de control de riesgos y operaciones de MT5 Visión general Crystal Trade Manager (CTM) es una utilidad profesional de MetaTrader 5 diseñada para la gestión de riesgos, la automatización de operaciones y el control instantáneo de la ejecución. Proporciona a los operadores un sistema integrado para la protección del capital, la gestión de las reducciones diarias, el control del tamaño de los lotes y la aplicación de funciones de automatización como SL/TP a
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Asesores Expertos
Easy Gold es la última incorporación a la familia BotGPT. Es sorprendente y muy potente. Es ideal para principiantes debido a su simplicidad. No hay absolutamente nada que hacer, es 100% automatizado, simplemente indique el porcentaje de riesgo que desea tomar por operación y el EA está listo. Sea cual sea su capital, el EA se encarga de todo. Optimizado en (XAUUSD). Libere toda la potencia con la versión profesional (AGI Gold) y su conexión a la red neuronal, disponible en mi tienda. Mis otros
FREE
Flow All in One Hotkey Tool for Manual Traders
Kaede Koyama
Utilidades
Flow - Herramienta Hotkey para Traders Discrecionales Toma el control total de MT5 con tu teclado y ratón. Flow es un potente asistente basado en teclas de acceso rápido diseñado específicamente para traders discrecionales que desean colocar órdenes, dibujar herramientas y operar gráficos con velocidad y precisión. Se acabaron los menús de botón derecho y las pérdidas de tiempo. Simplemente opere. Características principales Ejecución de órdenes Coloque órdenes pendientes de Compra/Venta (lími
Orders closure notification
Bulat Rafikov
Utilidades
Indicador Notify MT5 - Descripción completa Visión general El indicador Notify MT5 es una potente herramienta de notificación diseñada para alertar a los operadores sobre cambios importantes en la actividad de su cuenta de operaciones. Supervisa varios eventos de órdenes en todos los símbolos y proporciona notificaciones en tiempo real a través de múltiples canales, incluyendo ventanas emergentes en pantalla y alertas sonoras personalizables. Características principales Monitorización exhaustiva
Gold Trend EA
Simon Reger
Asesores Expertos
Este EA es particularmente adecuado para las fases de tendencia. Se abren 4 posiciones (ajustables manualmente) con diferentes TP y SL fijo. Tan pronto como se alcanza el primer nivel de TP y se cierra la posición, el SL para las otras posiciones se ajusta para alcanzar el punto de equilibrio. La última posición sólo se cierra cuando se activa una señal de contador. Esto permite aprovechar largas fases de tendencia. - Sin martingala - Sin sistema de rejilla - Cada operación está asegurada con S
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilidades
AI Trade Analyzer   es una herramienta de análisis de mercado inteligente implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al comerciante a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo. Funciones principales: 1. Análisis técnico: Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, estocástico, ATR, bandas de Bollinger, puntos pivote, Fibonacci. Identificación de tendencias, divergencia
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Utilidades
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilidades
MT5 → Tradovate Bridge (Preparado para Prop-Firm) Refleje sus operaciones de MT5 en Tradovate en tiempo real, perfecto para ejecutar su EA de índices/oro favorito en MT5 mientras cumple las normas de las principales empresas de props. Características principales Replicación en tiempo real: Replica las ejecuciones de mercado de MT5 (apertura/cierre) a Tradovate como órdenes de mercado. Lógica de reanudación automática: Detecta automáticamente la reapertura del mercado (tras las pausas diarias o l
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilidades
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - Validador de operaciones AI para operadores manuales Usted es el trader. La IA es su segunda opinión. Precio de introducción válido hasta el 26.12.2025. Después de eso, el precio se actualiza a 197 USD. DoIt Trade Coach AI es una utilidad de MetaTrader que le ayuda a validar sus ideas de comercio antes de entrar: usted propone la dirección + Entrada / SL / TP, la IA analiza la configuración, explica lo que es fuerte / débil, sugiere mejoras, y le permite ejecu
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
Otros productos de este autor
MT5 Breakout Scal BUY Bot Script for JPY Cross
Tatsuhiko Kadoya
Utilidades
MT5【 Breakout Scal BUY BOT 】Script ( para pares JPY Cross ) Breakout Comprar Bot { Pasos rápidos para compilar en MetaEditor } ※ Introduzca el precio de la línea Horizontal y se puede establecer una gran cantidad de órdenes en menos de 10 segundos. para : ・USD/JPY（米ドル／円） ・EUR/JPY（ユーロ／円） ・GBP/JPY（英ポンド／円） ・AUD/JPY（豪ドル／円） NZD/JPY（ニュージーランドドル／円） ・CAD/JPY（カナダドル／円） ・CHF/JPY（スイスフラン／円） ・SGD/JPY（シンガポールドル／円） ・HKD/JPY（香港ドル／円） Entrada @ ・Neck Line Breakout ( W Top, Head & Shoulder ... ) Ruptura de Ra
MT5 Breakout Scal SELL Bot Script for JPY Cross
Tatsuhiko Kadoya
Utilidades
MT5【 Breakout Scal SELL BOT 】Script ( para pares JPY Cross ) Breakout SELL BOT { Pasos rápidos para compilar en MetaEditor } ※ Introduzca el precio de la línea Horizontal y se puede establecer una gran cantidad de órdenes en menos de 10 segundos. para : ・USD/JPY（米ドル／円） ・EUR/JPY（ユーロ／円） ・GBP/JPY（英ポンド／円） ・AUD/JPY（豪ドル／円） NZD/JPY（ニュージーランドドル／円） ・CAD/JPY（カナダドル／円） ・CHF/JPY（スイスフラン／円） ・SGD/JPY（シンガポールドル／円） ・HKD/JPY（香港ドル／円） Entrada @ ・Neck Line Breakout ( W Top, Head & Shoulder ... ) Ruptura de Rang
MT5 Counter SELL Bot Script for JPY Cross
Tatsuhiko Kadoya
Utilidades
MT5【 Counter SELL Bot 】( para pares JPY Cross ) Contador SELL Bot { Pasos rápidos para compilar en MetaEditor } ※ P uede establecer una gran cantidad de órdenes en 10 seg. @ LÍNEA de Número Redondo, Resistencia y Soporte @ ZONA de OB & FVG por SMC Smrt Money Concept Para : ・Contador de Bloque de Órdenes (OB) Contador de Gap de Valor Justo (FVG) ・Contador de Números Redondos (RN) ・Fake Breakout (PINBAR) etc.. . para : ・USD/JPY（米ドル／円） ・EUR/JPY（ユーロ／円） ・GBP/JPY（英ポンド／円） ・AUD/JPY（豪ドル／円） NZD/JP
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario