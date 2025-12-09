MT5 Counter SELL Bot Script for JPY Cross
- Utilidades
- Tatsuhiko Kadoya
- Versión: 1.2
- Actualizado: 10 diciembre 2025
- Activaciones: 5
※ Puedes colocar tantos como quieras en 1 gráfico. Esto es lo bueno de los Scripts.
・input doble TakeProfit = 0.0; // TP（0で未設定: Falso）
- versión 1.2 ( 10.Dic.2025 ) -
Descripción del script y ajuste de parámetros por defecto
{ Disclaimer }
La decisión final con respecto a cualquier acción comercial tomada usando este script se hará enteramente bajo la propia discreción y responsabilidad del usuario.
Debido a cambios en las condiciones del mercado, movimientos rápidos de precios, ampliación de spreads, rechazos de órdenes, irregularidades en la alimentación de precios, fallos de comunicación, caídas de VPS o PC, retrasos en el servidor de trading y otros factores, el script puede no funcionar como se espera. El creador no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños derivados de tales circunstancias.
Aunque este script ha sido probado en la medida de lo razonablemente posible, el creador no garantiza su integridad, exactitud o ausencia de defectos. Los usuarios deben probar y validar minuciosamente el script en una cuenta de demostración o en un entorno equivalente antes de utilizarlo en operaciones reales.
Debido a la naturaleza de los productos digitales, no se pueden realizar reembolsos tras la compra. Además, el creador no está obligado a ofrecer actualizaciones continuas para este script; cualquier mejora o actualización se ofrecerá exclusivamente a discreción del creador.
Queda terminantemente prohibida la reventa, redistribución, elusión de la autenticación de licencia, ingeniería inversa o cualquier otra actividad similar relacionada con este script.
(C)Dic 2025 CRAFTec Art | Trading by Bots