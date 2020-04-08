HTF Candles MT5

HTF Candle ayuda a los operadores dibujando una vela seleccionada de un marco temporal superior en su gráfico abierto.
De esta forma es más fácil gestionar su sesgo sin tener que cambiar de marco temporal, lo que cuesta tiempo.

Características principales:

  • Seleccione el marco de tiempo superior del que desea obtener datos.
  • Introduzca la cantidad de velas a dibujar
  • Personalice los colores de las velas dibujadas
  • Líneas horizontales opcionales para máximos y mínimos
  • Funciona en cualquier marco temporal
Productos recomendados
Mine Farm
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicadores
Un indicador del patrón #31 ("Long Island") de Encyclopedia of Chart Patterns por Thomas N. Bulkowski. El segundo gap es en dirección opuesta. Parámetros: Alertas - mostrar alerta cuando aparece una flecha Push - envía una notificación push cuando aparece una flecha (requiere configuración en el terminal) GapSize - tamaño mínimo del hueco en puntos ArrowType - un símbolo de 1 a 17 ArrowVShift - desplazamiento vertical de las flechas en puntos ShowLevels - mostrar niveles ColUp - color de una lí
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubre el poder del análisis avanzado de volumen con Weis Wave Scouter, un indicador revolucionario para MetaTrader 5 que combina los principios consagrados del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis). Diseñado para traders que buscan precisión y profundidad en sus operaciones, este indicador ofrece una lectura táctica del mercado a través del análisis de ondas de volumen acumulativo, ayudando a identificar puntos clave de reversión y continuación de tendencia. Weis Wave Sco
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indicadores
"Impulsos y correcciones 5" está diseñado para ayudar a los operadores a navegar por la situación del mercado. El indicador muestra "Impulsos" alcistas y bajistas de los movimientos de los precios en varios marcos temporales. Estos impulsos sirven como base para determinar la "Base" que consiste en zonas de "Corrección" de los movimientos de precios, y también tiene zonas "Potenciales " para posibles escenarios de movimientos de precios. Los impulsos ascendentes y descendentes se determinan bas
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT5 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilidades
Expert TP SL v04 - Asistente de Trading Profesional con Sistema de Motivación AI Herramienta avanzada de trading manual con gestión automática del riesgo, protección contra el overtrading y apoyo psicológico inteligente para un trading disciplinado. VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Expert TP SL v04 es un completo asistente de trading diseñado para traders manuales que desean mantener la disciplina emocional a la vez que automatizan los cálculos de riesgo. No se trata de una herramienta más de colocac
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
Indicadores
Este indicador presenta un enfoque alternativo para identificar la Estructura del Mercado. La lógica utilizada se deriva del material de aprendizaje creado por DaveTeaches (en X) Actualización v1.10: + añadir la opción de poner el valor alto/bajo protegido en el buffer (figura 11, 12) + añadir valor de Retracements al buffer cuando se muestran Retracements Al cuantificar la Estructura del Mercado, es común utilizar máximos y mínimos fractales para identificar pivotes de oscilación "significativ
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indicadores
Caos de Trading Avanzado El objetivo principal del indicador es ayudar al trader a detectar las señales descritas por Bill Williams en sus libros para tomar una decisión de trading rápida y correcta. 1)Barra de reversión alcista/bajista (BDB) 2) Barra Divergente(DB) 3) Segunda Señal Sage - la tercera barra consecutiva del Awesome Oscillator 4) Fractales de trabajo (Fractales que trabajaron por encima/debajo de la frente roja 5) Tres modos de coloreado de barras 5.1) Coloreado de barras según e
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
Supports and Resistances MT5
Slawomir Wenc
Indicadores
Soportes y Resistencias es una herramienta rápida y sencilla para encontrar niveles de soporte y resistencia. Se creó siguiendo la idea de "ejecutar y olvidar" para automatizar las rutinas diarias y acelerar el proceso de toma de decisiones. Es una gran herramienta tanto para principiantes como para usuarios que llevan tiempo en el mercado. ¿Cómo funciona? Para ejecutar el indicador, todo lo que tiene que hacer es establecer tres parámetros: 1 . Número de velas a analizar por el programa; 2. An
Candle Fusion Pro
Martin Alejandro Bamonte
Indicadores
Candle Fusion Pro — Reconocimiento de Patrones + Filtro de Tendencia + Filtro de Momentum (Sin Repaint) Detecta formaciones de velas poderosas y confirma su fuerza con análisis en vivo de tendencia y momentum. Candle Fusion Pro es la herramienta visual definitiva para traders que dependen de la precisión del price action , estructura de tendencia y confirmaciones múltiples . Características Principales Entradas Basadas en Patrones : Detecta más de 10 patrones japoneses avanzados , incluyendo:
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven Fibonacci Volume Profiles — Su Analista Automático de Rangos de Mercado Presentamos Haven Fibonacci Volume Profiles , una potente herramienta que lleva el análisis de mercado a un nuevo nivel. Este indicador identifica automáticamente rangos de precios clave construidos sobre puntos de pivote significativos y superpone en cada uno de ellos un Perfil de Volumen detallado junto con los niveles de Fibonacci. Esto permite a los traders ver instantáneamente dónde se concentra la liquidez y dónd
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
YF Bounce Zones
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904 +++ Licencia Completa --> https://www.mql5.com/en/market/product/156842 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ OFERTA DE NAVIDAD +++ Obtenga este indicador gratis al alquilar la Licencia Completa del Sistema de Previsión (una licencia
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
Indicadores
Harmonic Pattern Suite Pro Introducción Harmonic Pattern Suite Pro es un indicador diseñado para identificar y representar en el gráfico estructuras armónicas basadas en secuencias X-A-B-C-D. El objetivo del indicador es mostrar, de manera visual y ordenada, las formaciones que cumplen parámetros geométricos y proporcionales definidos para cada tipo de patrón. El sistema automatiza el proceso de detección, evitando mediciones manuales de relaciones internas y permitiendo analizar la estructura
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicadores
Terra Infinity es un indicador plano. Esta versión mejorada del indicador CalcFlat cuenta con tres líneas adicionales que aumentan significativamente su eficacia. A diferencia de su predecesor con dos niveles estáticos, Terra Infinity añade tres líneas dinámicas por encima del histograma principal, que se interpretan de la siguiente manera: línea de señal base, línea de señal mínima, línea de señal máxima. Estas líneas se forman utilizando el parámetro adicional Avg, que es el valor medio del
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Hull Heikin Ashi Smoothed
Flavio Javier Jarabeck
Indicadores
Las velas Heikin Ashi son una poderosa herramienta para los operadores, ya que ofrecen una visualización clara y fluida de las tendencias del mercado. A diferencia de las velas tradicionales, filtran el ruido del mercado, proporcionando una visión más limpia de la dirección y la fuerza del mercado, lo que ayuda a los operadores a tomar decisiones más informadas. El indicador Hull Heikin Ashi Smoothed de Minions Labs va un paso más allá al integrar la Media Móvil Hull para mejorar el suavizado y
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Indicadores
Calculadora Visual RR Ratio KS Desbloquee sin esfuerzo el dominio del riesgo-recompensa con la Calculadora Visual RR Ratio KS , un indicador elegante y profesional de MetaTrader 5 que automatiza los cálculos TP/SL y ofrece configuraciones visuales cristalinas directamente en su gráfico. Se acabaron las tediosas operaciones matemáticas manuales y los errores de cálculo: calcula al instante cantidades precisas en dólares en función del tamaño del lote y la dirección de la posición (compra/venta),
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
Colour Inside Bars MT5
Luong N Man
Indicadores
Este indicador ayudará a los operadores a identificar rápidamente las barras internas, que a menudo se utilizan en las estrategias de negociación de la acción del precio como posibles patrones de consolidación o continuación. Una formación de barra interior es una vela contra tendencia en ambos lados, ya que no rompió el máximo o mínimo de la vela anterior. Característica clave: Identifica barras internas en tiempo real. Colorea las barras internas manteniendo las barras normales. Barras histó
Session Separator MT5
Luong N Man
Indicadores
El indicador separador de sesiones dibuja recuadros para cada sesión de negociación con el fin de mostrar al operador las horas de apertura y cierre con sus máximos y mínimos. Características principales: Opción de establecer horas y colores para 3 sesiones de negociación. Los recuadros se actualizan inmediatamente al salir del máximo/mínimo. Cambio de hora o huso horario automático. Elija la cantidad de días para dibujar cajas de sesión. El indicador funciona en H1 e inferior para mayor visib
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario