HTF Candles MT5
- Indicadores
- Luong N Man
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
HTF Candle ayuda a los operadores dibujando una vela seleccionada de un marco temporal superior en su gráfico abierto.
De esta forma es más fácil gestionar su sesgo sin tener que cambiar de marco temporal, lo que cuesta tiempo.
Características principales:
- Seleccione el marco de tiempo superior del que desea obtener datos.
- Introduzca la cantidad de velas a dibujar
- Personalice los colores de las velas dibujadas
- Líneas horizontales opcionales para máximos y mínimos
- Funciona en cualquier marco temporal