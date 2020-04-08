CurrencyMeter Pro
- 指标
- Solomon M Gindi
- 版本: 2.10
- 激活: 5
title: "CurrencyMeter Pro - 专业多市场强度分析器", overview: "概述", overviewText: "CurrencyMeter Pro是一款强大的实时动量分析器，可以一目了然地跟踪货币、加密货币、指数、金属和能源市场的强度。通过即时识别多个资产类别中最强和最弱的工具，做出更明智的交易决策。\n\n无论您是寻求将强势货币与弱势货币配对的外汇交易者，还是寻求动量确认的多资产交易者，CurrencyMeter Pro都能为您提供所需的优势。", keyFeatures: "主要功能", realTimeMomentum: "实时动量分析", realTimeMomentumText: "• 使用自适应滚动最小/最大归一化在每个tick上计算动量\n• 内置EMA平滑消除噪声和假信号\n• -15到+15的缩放范围便于解读\n• 颜色编码条：绿色=看涨动量，红色=看跌动量", accurateDXY: "精确的美元指数(DXY)", accurateDXYText: "• 使用官方ICE公式和正确的货币权重计算DXY\n• 在单独的货币对旁边跟踪真实的美元强度\n• 可选择在列表顶部或底部显示DXY", displayModes: "两种显示模式（包含）", displayModesText: "本产品包含两个指标文件供您选择：\n\n1. CurrencyMeter_Pro.mq4（图表版本）\n• 直接在价格图表上显示为叠加层\n• 可定位于任何位置：左上、右上、左下或右下\n• 非常适合希望在一个屏幕上看到所有内容的交易者\n\n2. CurrencyMeter_Pro_Subwindow.mq4（子窗口版本）\n• 在图表下方的单独面板中显示\n• 水平布局选项以紧凑查看\n• 非常适合喜欢干净图表并将指标放在单独面板中的交易者", customizable: "完全可定制的显示", customizableText: "• 可调整位置（X/Y像素偏移）\n• 可定制条的宽度、高度和间距\n• 选择正动量、负动量和中性动量的颜色\n• 固定或动态文字颜色（匹配条颜色或保持固定）\n• 可调整字体大小和样式", brokerCompat: "通用经纪商兼容性", brokerCompatText: "• 符号前缀/后缀选项适用于任何经纪商命名约定\n• 支持格式：EURUSD、EURUSDm、EUR/USD、EURUSD.pro、m.EURUSD\n• 自动检测：只显示您的经纪商提供的工具", eaIntegration: "EA集成就绪", eaIntegrationText: "• 通过GlobalVariables导出所有动量值\n• 在您的Expert Advisors中访问实时强度数据\n• 变量格式：Momentum_EURUSD、Momentum_DXY等", supportedInstruments: "支持的工具（100+）", forexMajors: "主要外汇货币对(7)：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF、USDCAD、AUDUSD、NZDUSD", forexCrossesEUR: "外汇交叉货币对 - EUR(18)：EURAUD、EURCAD、EURCHF、EURCZK、EURDKK、EURGBP、EURHKD、EURHUF、EURJPY、EURMXN、EURNOK、EURNZD、EURPLN、EURRUB、EURSEK、EURSGD、EURTRY、EURZAR", forexCrossesGBP: "外汇交叉货币对 - GBP(16)：GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPCZK、GBPDKK、GBPHKD、GBPHUF、GBPJPY、GBPMXN、GBPNOK、GBPNZD、GBPPLN、GBPSEK、GBPSGD、GBPTRY、GBPZAR", forexCrossesOther: "外汇交叉货币对 - AUD/NZD/CAD/CHF(11)：AUDCAD、AUDCHF、AUDJPY、AUDNZD、CADCHF、CADJPY、CHFJPY、NZDCAD、NZDCHF、NZDJPY、NZDSGD", forexExotics: "外汇异国货币对 - USD(13)：USDCNH、USDCZK、USDDKK、USDHKD、USDHUF、USDMXN、USDNOK、USDPLN、USDRUB、USDSEK、USDSGD、USDTRY、USDZAR", otherForex: "其他外汇(1)：NOKSEK", preciousMetals: "贵金属(4)：XAUUSD（黄金/美元）、XAGUSD（白银/美元）、XAUAUD（黄金/澳元）、XAGAUD（白银/澳元）", oilEnergy: "石油和能源(3)：USOUSD（美国原油）、UKOUSD（布伦特原油）、XNGUSD（天然气）", crypto: "加密货币(5)：BTCUSD（比特币）、ETHUSD（以太坊）、LTCUSD（莱特币）、XRPUSD（瑞波币）、BCCUSD（比特币现金）", indicesUS: "指数 - 美国(3)：U30USD（道琼斯30）、SPXUSD（标普500）、NASUSD（纳斯达克100）", indicesEurope: "指数 - 欧洲(5)：100GBP（英国富时100）、D30EUR（德国DAX 30）、F40EUR（法国CAC 40）、E50EUR（欧洲斯托克50）、E35EUR（西班牙IBEX 35）", indicesAsia: "指数 - 亚太地区(4)：225JPY（日经225）、200AUD（澳大利亚标普200）、H33HKD（香港恒生）、H50HKD（香港50）", customSymbols: "自定义符号（10个槽位）：使用10个自定义符号输入字段添加您的经纪商提供的任何符号", inputParams: "输入参数", calcSettings: "计算设置", calcSettingsText: "• Rolling Bars - 最小/最大计算的回溯期 - 默认：10\n• Smoothing Factor - EMA平滑强度(0.01-0.5) - 默认：0.1\n• Calculation Timeframe - 价格数据的时间框架 - 默认：M1", displaySettings: "显示设置", displaySettingsText: "• Display Corner - 定位的图表角落（图表版本）- 默认：左上\n• X Offset - 距角落的水平距离（像素）- 默认：10\n• Y Offset - 距角落的垂直距离（像素）- 默认：50\n• Bar Max Width - 动量条的最大宽度（像素）- 默认：150\n• Bar Height - 每个条的高度（像素）- 默认：18\n• Spacing Between Bars - 仪表之间的垂直间距（像素）- 默认：28\n• Font Size - 文字大小 - 默认：10\n• Font Name - 文字字体 - 默认：Arial Bold\n• Positive Momentum Color - 看涨动量颜色 - 默认：Lime\n• Negative Momentum Color - 看跌动量颜色 - 默认：Red\n• Neutral/Background Color - 背景条颜色 - 默认：Gray\n• Text Color - 标签颜色（固定时）- 默认：White\n• Use Fixed Text Color - True=固定颜色，False=动态（匹配条）- 默认：False\n• Horizontal Layout - 并排显示（仅子窗口版本）- 默认：True", brokerSettings: "经纪商设置", brokerSettingsText: "• Symbol Prefix - 添加在符号名称前（例如\"m.\"）- 默认：空\n• Symbol Suffix - 添加在符号名称后（例如\".pro\"或\"m\"）- 默认：空", dxySettings: "DXY设置", dxySettingsText: "• Show DXY - 显示计算的美元指数 - 默认：True\n• DXY At Bottom - 在列表底部显示DXY（与顶部相对）- 默认：True", howToUse: "如何使用", installation: "安装", installationText: "1. 将两个.ex4文件复制到MT4的Indicators文件夹\n2. 重启MT4或刷新Navigator面板\n3. 将您喜欢的版本拖到图表上", quickStart: "快速开始", quickStartText: "1. 在Inputs选项卡中启用您想要跟踪的工具\n2. 根据您的偏好调整显示设置\n3. 如果符号不出现，检查您经纪商的命名约定并设置适当的前缀/后缀", tradingApps: "交易应用", tradingAppsText: "• 配对强弱：当EUR显示+12而JPY显示-10时，考虑做多EURJPY\n• 确认趋势：使用动量方向确认您的技术分析\n• 多资产扫描：快速识别哪些市场在移动\n• 美元相关性：比较DXY与USD货币对进行相关性交易", importantNotes: "重要说明", calibrationPeriod: "初始校准期", calibrationPeriodText: "指标首次加载到图表时需要大约20-30秒来校准滚动最小/最大计算。动量值将在此短暂初始化期后稳定并准确显示。这是准确自适应缩放所需的正常行为。", chartWindowSize: "图表窗口大小", chartWindowSizeText: "为了在启用新工具时获得最佳性能，请确保图表窗口大小合理。如果某些仪表在较小的图表窗口上不出现，只需放大图表窗口并重新加载指标。加载后，您可以根据需要调整图表大小，所有仪表将保持可见。", symbolAvailability: "符号可用性", symbolAvailabilityText: "指标会自动检测您的经纪商提供哪些符号。如果您启用了经纪商不提供的工具，它将不会出现在显示中。使用自定义符号槽位添加预设列表中没有的任何经纪商特定符号。", whyChoose: "为什么选择CurrencyMeter Pro？", whyChooseText: "✓ 多资产覆盖 - 外汇、加密货币、指数、金属、能源都在一个指标中\n✓ 专业精确度 - 官方DXY公式、EMA平滑、自适应归一化\n✓ 两种显示模式 - 图表叠加或单独的子窗口面板\n✓ 通用兼容性 - 适用于任何经纪商的符号命名约定\n✓ 完全可定制 - 颜色、大小、位置和100多种工具可供选择\n✓ EA就绪 - GlobalVariable输出用于自动化交易集成\n✓ 10个自定义槽位 - 添加您经纪商提供的任何符号", whatsIncluded: "包含内容", whatsIncludedText: "• CurrencyMeter_Pro.ex4（图表版本）\n• CurrencyMeter_Pro_Subwindow.ex4（子窗口版本）\n• 用户指南（本文档）", support: "支持", supportText: "如果您有问题或需要帮助，请留言或发送消息。我致力于确保您从CurrencyMeter Pro中获得最大收益。", closingLine: "通过了解哪些市场最强来更聪明地交易。立即下载CurrencyMeter Pro。", soundAlertTitle: "已添加声音警报功能", soundAlertNewSettings: "新设置部分", soundAlertSettingsList: "• Enable Sound Alerts - 主开/关切换 - 默认：false\n• Alert on Zero Crossing - 动量在正↔负之间翻转时发声 - 默认：true\n• Alert on Threshold - 动量穿越±阈值时发声 - 默认：true\n• Threshold Level - 触发阈值警报的级别 - 默认：10\n• Cooldown Between Alerts - 同一工具再次警报前的秒数 - 默认：5\n• Bullish Sound File - 正向穿越的.wav文件 - 默认：alert.wav\n• Bearish Sound File - 负向穿越的.wav文件 - 默认：alert2.wav", instrumentToggles: "工具声音切换", instrumentTogglesText: "常用工具的预配置切换：\n• EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF、USDCAD、AUDUSD、NZDUSD\n• XAUUSD（黄金）、BTCUSD、ETHUSD\n• U30USD（道琼斯）、SPXUSD（标普）、NASUSD（纳斯达克）\n• DXY（美元指数）", customWatchList: "自定义观察列表", customWatchListText: "4个槽位，您可以输入任何符号名称以进行声音警报监控。", howItWorks: "工作原理", zeroCrossingAlerts: "零线穿越警报：", zeroCrossingAlertsText: "• 当动量从负→正时播放看涨声音\n• 当动量从正→负时播放看跌声音", thresholdCrossingAlerts: "阈值穿越警报：", thresholdCrossingAlertsText: "• 当动量向上穿越+10（或您的阈值）时播放看涨声音\n• 当动量向下穿越-10（或您的阈值）时播放看跌声音", smartFeatures: "智能功能：", smartFeaturesText: "• 自动30秒校准期（启动期间无警报）\n• 冷却时间防止声音垃圾信息\n• 在Experts选项卡中记录所有警报详情", exampleSetup: "设置示例", exampleSetupText: "监控EURUSD和DXY进行交易：\n1. Enable Sound Alerts = true\n2. Sound_EURUSD = true\n3. Sound_DXY = true\n4. Threshold Level = 10\n5. Cooldown = 5秒\n\n您将听到：\n• EURUSD动量穿越±10时的警报\n• EURUSD变为看涨/看跌时的警报\n• DXY穿越±10时的警报（反向确认）\n• 不同的声音让您知道哪个触发了", availableSounds: "可用的MT4声音", availableSoundsText: "这些在您MT4的Sounds文件夹中：\n• alert.wav、alert2.wav\n• tick.wav\n• news.wav\n• ok.wav\n• expert.wav\n• connect.wav\n\n或添加您自己的.wav文件进行自定义！"