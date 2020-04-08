title : "CurrencyMeter Pro - 专业多市场强度分析器" ,

overview : "概述" ,

overviewText : "CurrencyMeter Pro是一款强大的实时动量分析器，可以一目了然地跟踪货币、加密货币、指数、金属和能源市场的强度。通过即时识别多个资产类别中最强和最弱的工具，做出更明智的交易决策。



无论您是寻求将强势货币与弱势货币配对的外汇交易者，还是寻求动量确认的多资产交易者，CurrencyMeter Pro都能为您提供所需的优势。" ,

keyFeatures : "主要功能" ,

realTimeMomentum : "实时动量分析" ,

realTimeMomentumText : "• 使用自适应滚动最小/最大归一化在每个tick上计算动量

• 内置EMA平滑消除噪声和假信号

• -15到+15的缩放范围便于解读

• 颜色编码条：绿色=看涨动量，红色=看跌动量" ,

accurateDXY : "精确的美元指数(DXY)" ,

accurateDXYText : "• 使用官方ICE公式和正确的货币权重计算DXY

• 在单独的货币对旁边跟踪真实的美元强度

• 可选择在列表顶部或底部显示DXY" ,

displayModes : "两种显示模式（包含）" ,

displayModesText : "本产品包含两个指标文件供您选择：



1. CurrencyMeter_Pro.mq4（图表版本）

• 直接在价格图表上显示为叠加层

• 可定位于任何位置：左上、右上、左下或右下

• 非常适合希望在一个屏幕上看到所有内容的交易者



2. CurrencyMeter_Pro_Subwindow.mq4（子窗口版本）

• 在图表下方的单独面板中显示

• 水平布局选项以紧凑查看

• 非常适合喜欢干净图表并将指标放在单独面板中的交易者" ,

customizable : "完全可定制的显示" ,

customizableText : "• 可调整位置（X/Y像素偏移）

• 可定制条的宽度、高度和间距

• 选择正动量、负动量和中性动量的颜色

• 固定或动态文字颜色（匹配条颜色或保持固定）

• 可调整字体大小和样式" ,

brokerCompat : "通用经纪商兼容性" ,

brokerCompatText : "• 符号前缀/后缀选项适用于任何经纪商命名约定

• 支持格式：EURUSD、EURUSDm、EUR/USD、EURUSD.pro、m.EURUSD

• 自动检测：只显示您的经纪商提供的工具" ,

eaIntegration : "EA集成就绪" ,

eaIntegrationText : "• 通过GlobalVariables导出所有动量值

• 在您的Expert Advisors中访问实时强度数据

• 变量格式：Momentum_EURUSD、Momentum_DXY等" ,

supportedInstruments : "支持的工具（100+）" ,

forexMajors : "主要外汇货币对(7)：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF、USDCAD、AUDUSD、NZDUSD" ,

forexCrossesEUR : "外汇交叉货币对 - EUR(18)：EURAUD、EURCAD、EURCHF、EURCZK、EURDKK、EURGBP、EURHKD、EURHUF、EURJPY、EURMXN、EURNOK、EURNZD、EURPLN、EURRUB、EURSEK、EURSGD、EURTRY、EURZAR" ,

forexCrossesGBP : "外汇交叉货币对 - GBP(16)：GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPCZK、GBPDKK、GBPHKD、GBPHUF、GBPJPY、GBPMXN、GBPNOK、GBPNZD、GBPPLN、GBPSEK、GBPSGD、GBPTRY、GBPZAR" ,

forexCrossesOther : "外汇交叉货币对 - AUD/NZD/CAD/CHF(11)：AUDCAD、AUDCHF、AUDJPY、AUDNZD、CADCHF、CADJPY、CHFJPY、NZDCAD、NZDCHF、NZDJPY、NZDSGD" ,

forexExotics : "外汇异国货币对 - USD(13)：USDCNH、USDCZK、USDDKK、USDHKD、USDHUF、USDMXN、USDNOK、USDPLN、USDRUB、USDSEK、USDSGD、USDTRY、USDZAR" ,

otherForex : "其他外汇(1)：NOKSEK" ,

preciousMetals : "贵金属(4)：XAUUSD（黄金/美元）、XAGUSD（白银/美元）、XAUAUD（黄金/澳元）、XAGAUD（白银/澳元）" ,

oilEnergy : "石油和能源(3)：USOUSD（美国原油）、UKOUSD（布伦特原油）、XNGUSD（天然气）" ,

crypto : "加密货币(5)：BTCUSD（比特币）、ETHUSD（以太坊）、LTCUSD（莱特币）、XRPUSD（瑞波币）、BCCUSD（比特币现金）" ,

indicesUS : "指数 - 美国(3)：U30USD（道琼斯30）、SPXUSD（标普500）、NASUSD（纳斯达克100）" ,

indicesEurope : "指数 - 欧洲(5)：100GBP（英国富时100）、D30EUR（德国DAX 30）、F40EUR（法国CAC 40）、E50EUR（欧洲斯托克50）、E35EUR（西班牙IBEX 35）" ,

indicesAsia : "指数 - 亚太地区(4)：225JPY（日经225）、200AUD（澳大利亚标普200）、H33HKD（香港恒生）、H50HKD（香港50）" ,

customSymbols : "自定义符号（10个槽位）：使用10个自定义符号输入字段添加您的经纪商提供的任何符号" ,

inputParams : "输入参数" ,

calcSettings : "计算设置" ,

calcSettingsText : "• Rolling Bars - 最小/最大计算的回溯期 - 默认：10

• Smoothing Factor - EMA平滑强度(0.01-0.5) - 默认：0.1

• Calculation Timeframe - 价格数据的时间框架 - 默认：M1" ,

displaySettings : "显示设置" ,

displaySettingsText : "• Display Corner - 定位的图表角落（图表版本）- 默认：左上

• X Offset - 距角落的水平距离（像素）- 默认：10

• Y Offset - 距角落的垂直距离（像素）- 默认：50

• Bar Max Width - 动量条的最大宽度（像素）- 默认：150

• Bar Height - 每个条的高度（像素）- 默认：18

• Spacing Between Bars - 仪表之间的垂直间距（像素）- 默认：28

• Font Size - 文字大小 - 默认：10

• Font Name - 文字字体 - 默认：Arial Bold

• Positive Momentum Color - 看涨动量颜色 - 默认：Lime

• Negative Momentum Color - 看跌动量颜色 - 默认：Red

• Neutral/Background Color - 背景条颜色 - 默认：Gray

• Text Color - 标签颜色（固定时）- 默认：White

• Use Fixed Text Color - True=固定颜色，False=动态（匹配条）- 默认：False

• Horizontal Layout - 并排显示（仅子窗口版本）- 默认：True" ,

brokerSettings : "经纪商设置" ,

brokerSettingsText : "• Symbol Prefix - 添加在符号名称前（例如\"m.\"）- 默认：空

• Symbol Suffix - 添加在符号名称后（例如\".pro\"或\"m\"）- 默认：空" ,

dxySettings : "DXY设置" ,

dxySettingsText : "• Show DXY - 显示计算的美元指数 - 默认：True

• DXY At Bottom - 在列表底部显示DXY（与顶部相对）- 默认：True" ,

howToUse : "如何使用" ,

installation : "安装" ,

installationText : "1. 将两个.ex4文件复制到MT4的Indicators文件夹

2. 重启MT4或刷新Navigator面板

3. 将您喜欢的版本拖到图表上" ,

quickStart : "快速开始" ,

quickStartText : "1. 在Inputs选项卡中启用您想要跟踪的工具

2. 根据您的偏好调整显示设置

3. 如果符号不出现，检查您经纪商的命名约定并设置适当的前缀/后缀" ,

tradingApps : "交易应用" ,

tradingAppsText : "• 配对强弱：当EUR显示+12而JPY显示-10时，考虑做多EURJPY

• 确认趋势：使用动量方向确认您的技术分析

• 多资产扫描：快速识别哪些市场在移动

• 美元相关性：比较DXY与USD货币对进行相关性交易" ,

importantNotes : "重要说明" ,

calibrationPeriod : "初始校准期" ,

calibrationPeriodText : "指标首次加载到图表时需要大约20-30秒来校准滚动最小/最大计算。动量值将在此短暂初始化期后稳定并准确显示。这是准确自适应缩放所需的正常行为。" ,

chartWindowSize : "图表窗口大小" ,

chartWindowSizeText : "为了在启用新工具时获得最佳性能，请确保图表窗口大小合理。如果某些仪表在较小的图表窗口上不出现，只需放大图表窗口并重新加载指标。加载后，您可以根据需要调整图表大小，所有仪表将保持可见。" ,

symbolAvailability : "符号可用性" ,

symbolAvailabilityText : "指标会自动检测您的经纪商提供哪些符号。如果您启用了经纪商不提供的工具，它将不会出现在显示中。使用自定义符号槽位添加预设列表中没有的任何经纪商特定符号。" ,

whyChoose : "为什么选择CurrencyMeter Pro？" ,

whyChooseText : "✓ 多资产覆盖 - 外汇、加密货币、指数、金属、能源都在一个指标中

✓ 专业精确度 - 官方DXY公式、EMA平滑、自适应归一化

✓ 两种显示模式 - 图表叠加或单独的子窗口面板

✓ 通用兼容性 - 适用于任何经纪商的符号命名约定

✓ 完全可定制 - 颜色、大小、位置和100多种工具可供选择

✓ EA就绪 - GlobalVariable输出用于自动化交易集成

✓ 10个自定义槽位 - 添加您经纪商提供的任何符号" ,

whatsIncluded : "包含内容" ,

whatsIncludedText : "• CurrencyMeter_Pro.ex4（图表版本）

• CurrencyMeter_Pro_Subwindow.ex4（子窗口版本）

• 用户指南（本文档）" ,

support : "支持" ,

supportText : "如果您有问题或需要帮助，请留言或发送消息。我致力于确保您从CurrencyMeter Pro中获得最大收益。" ,

closingLine : "通过了解哪些市场最强来更聪明地交易。立即下载CurrencyMeter Pro。" ,

soundAlertTitle : "已添加声音警报功能" ,

soundAlertNewSettings : "新设置部分" ,

soundAlertSettingsList : "• Enable Sound Alerts - 主开/关切换 - 默认：false

• Alert on Zero Crossing - 动量在正↔负之间翻转时发声 - 默认：true

• Alert on Threshold - 动量穿越±阈值时发声 - 默认：true

• Threshold Level - 触发阈值警报的级别 - 默认：10

• Cooldown Between Alerts - 同一工具再次警报前的秒数 - 默认：5

• Bullish Sound File - 正向穿越的.wav文件 - 默认：alert.wav

• Bearish Sound File - 负向穿越的.wav文件 - 默认：alert2.wav" ,

instrumentToggles : "工具声音切换" ,

instrumentTogglesText : "常用工具的预配置切换：

• EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF、USDCAD、AUDUSD、NZDUSD

• XAUUSD（黄金）、BTCUSD、ETHUSD

• U30USD（道琼斯）、SPXUSD（标普）、NASUSD（纳斯达克）

• DXY（美元指数）" ,

customWatchList : "自定义观察列表" ,

customWatchListText : "4个槽位，您可以输入任何符号名称以进行声音警报监控。" ,

howItWorks : "工作原理" ,

zeroCrossingAlerts : "零线穿越警报：" ,

zeroCrossingAlertsText : "• 当动量从负→正时播放看涨声音

• 当动量从正→负时播放看跌声音" ,

thresholdCrossingAlerts : "阈值穿越警报：" ,

thresholdCrossingAlertsText : "• 当动量向上穿越+10（或您的阈值）时播放看涨声音

• 当动量向下穿越-10（或您的阈值）时播放看跌声音" ,

smartFeatures : "智能功能：" ,

smartFeaturesText : "• 自动30秒校准期（启动期间无警报）

• 冷却时间防止声音垃圾信息

• 在Experts选项卡中记录所有警报详情" ,

exampleSetup : "设置示例" ,

exampleSetupText : "监控EURUSD和DXY进行交易：

1. Enable Sound Alerts = true

2. Sound_EURUSD = true

3. Sound_DXY = true

4. Threshold Level = 10

5. Cooldown = 5秒



您将听到：

• EURUSD动量穿越±10时的警报

• EURUSD变为看涨/看跌时的警报

• DXY穿越±10时的警报（反向确认）

• 不同的声音让您知道哪个触发了" ,

availableSounds : "可用的MT4声音" ,