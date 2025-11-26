FujiSan EA

Limited-Time Launch Offer: Price Escalation No pierda la oportunidad de adquirir el FUJI-SAN EA al precio más bajo posible. Nuestro modelo de precios premia a los primeros en adoptarlo: Precio de lanzamiento : 79 $. Precio actual a 149 $.

FUJI-SAN(富士山) EA : Sistema de Trading Avanzado para USDJPY en Marco de Tiempo H1

PresentamosFUJI-SAN EA, el Asesor Experto de última generación diseñado específicamente para el volátil y de alto potencial de negociación del par USDJPY en la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Construido sobre la estabilidad delmarco temporal H1, este EA aprovecha la estrategia algorítmica avanzada para ofrecer una solución de trading dinámica, totalmente protegida y sin martingala.

Olvídese de estrategias arriesgadas e insostenibles. FUJI-SAN EA es su aliado para una automatización disciplinada y centrada en los beneficios.

Con FUJI-SAN EA, las operaciones capaces de gestionar :

Automatización Consciente del Riesgo: Con un Stop Loss completo en cada operación y una estricta política de No Martingale , usted obtiene la tranquilidad que viene con una gestión profesional del riesgo.

Construido para USDJPY : El par USDJPY requiere un enfoque especializado. Nuestras estrategias están ajustadas para comprender las características únicas del mercado del USDJPY, los patrones de tendencia, la detección de retrocesos y el algoritmo de ruptura/reprueba.

Personalizable según su estilo: Tanto si es un operador de crecimiento agresivo como un gestor de patrimonio conservador, la elección de múltiples configuraciones de TPSL y Trailing Stop le permite adaptar el EA a su tolerancia al riesgo exacta.

Principales características y ventajas

Característica

Beneficios para el operador

Aprovecha la estrategia algorítmica propia

Optimización Dinámica: Adapta la estrategia algorítmica que le da una ventaja competitiva en las siempre cambiantes condiciones de mercado del USDJPY.

Protección total de SL

Máxima Seguridad: Cada operación está protegida por un Stop Loss obligatorio, asegurando que su capital está a salvo de movimientos catastróficos e inesperados del mercado.

Sin Martingala / Sin Cuadrícula

Crecimiento sostenible: Opere con un modelo de riesgo limpio y responsable.Cero prácticas de alto riesgo garantizan que el capital de su cuenta esté protegido a largo plazo.

Múltiples entradas por sesión

Oportunidad maximizada: Diseñado para capitalizar la alta liquidez del USDJPY, permitiendo al EA encontrar y ejecutar múltiples entradas de alta probabilidad dentro de una sesión de negociación.

Gestión flexible del riesgo

Control total: Elija entre tres potentes modos de TPSL: TPSLoptimizado ( para un crecimiento agresivo)**,TPSL protegido ( para una estabilidad conservadora) oConfiguración manual ( para su perfil de riesgo personalizado).

Tope dinámico

Asegure sus ganancias: Mueva automáticamente su Stop Loss para bloquear las ganancias a medida que la operación se mueve favorablemente, convirtiendo las ganancias potenciales en ganancias realizadas.

Filtro de Condiciones de Mercado

Trading Inteligente: Evita que el EA abra operaciones cuando el Take Profit está fuera de un rango específico calculado, evitando configuraciones desfavorables y entradas de baja probabilidad.

Plataforma / Par / Plazo MT5, USDJPY, H1 . Una herramienta especializada diseñada para obtener el máximo rendimiento en el par de metales preciosos más popular.

Entradas y Parámetros

Entrada Descripción EA Número Mágico Base Este es el número mágico base para las estrategias handle hundreds Comentario EA Comentario del EA que aparece cuando se abre una posición Tipo de Riesgo Seleccione el tipo de Riesgo (Estático, Compuesto y Porcentaje de Riesgo) Lote para Estático Lote cuando el operador selecciona el tipo de riesgo Estático Lote para Compuesto Cálculo del lote basado en el saldo. Por ejemplo, cuando se establecen $500, significa lote 0.01 por cada $500. Lote basado en el Porcentaje de Riesgo Cálculo del Lote basado en el Porcentaje de Riesgo del Saldo Posición abierta máxima permitida La posición abierta máxima para el EA (0=ilimitada) Posición abierta máxima permitida por sesión La posición abierta de este EA por cada hora (sesión). Por lo tanto, cuántas posiciones abiertas máximas por sesión (hora) (0=ilimitado) Dirección de Operación El operador puede establecer la dirección de operación deseada Método TPSL ** Seleccione el método TPSL :

TPSL optimizado: los TPSL más adecuados ya optimizados.

TPSL Protegido : Significa que el usuario utiliza los valores generales de Take Profit y Stop Loss, pero con el valor optimizado por la IA.

TPSL manual: utilizando los valores generales de Take Profit y Stop Loss para todas las estrategias . Take Profit General en pips Valor de pips para Take Profit protegido o manual General Stop Loss en pips

Valor de pips para Stop Loss protegido o manual

Activar Trailing Cuando el usuario activa el proceso de trailing para asegurar el beneficio Paso de Trailing Un valor de pips cuando el beneficio crece. Ayuda a mantener el beneficio creciente Trailing Método ** Seleccione el método de arrastre:

por PIPS : Usando el valor de Trailing Start y Trailing Distance

por Porcentaje : Usando el porcentaje de Take Profit para Trailing Start y Trailing Distance Trailing Start SL en Pips Cuando Trailing activado en pips Distancia de arrastre SL en pips

Distancia del trailing al precio actual en pips Trailing Start SL En Porcentaje**

Cuando se activa el arrastre basado en el porcentaje de la toma de beneficios de la posición

Distancia de arrastre SL en pips**

Distancia porcentual de trailing al precio actual en porcentaje







** Disponible en la próxima versión