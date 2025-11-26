FujiSan EA
- Asesores Expertos
- Juwita Sari
- Versión: 1.15
- Actualizado: 1 diciembre 2025
- Activaciones: 15
Limited-Time Launch Offer: Price Escalation
No pierda la oportunidad de adquirir el FUJI-SAN EA al precio más bajo posible. Nuestro modelo de precios premia a los primeros en adoptarlo:
- Precio de lanzamiento : 79 $. Precio actual a 149 $.
- Precio final será de 399 $.
Actúe rápido para asegurarse una licencia de por vida al mejor precio.
FUJI-SAN(富士山) EA : Sistema de Trading Avanzado para USDJPY en Marco de Tiempo H1
PresentamosFUJI-SAN EA, el Asesor Experto de última generación diseñado específicamente para el volátil y de alto potencial de negociación del par USDJPY en la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Construido sobre la estabilidad delmarco temporal H1, este EA aprovecha la estrategia algorítmica avanzada para ofrecer una solución de trading dinámica, totalmente protegida y sin martingala.
Olvídese de estrategias arriesgadas e insostenibles. FUJI-SAN EA es su aliado para una automatización disciplinada y centrada en los beneficios.
Con FUJI-SAN EA, las operaciones capaces de gestionar :
-
Automatización Consciente del Riesgo: Con un Stop Loss completo en cada operación y una estricta política de No Martingale, usted obtiene la tranquilidad que viene con una gestión profesional del riesgo.
-
Construido para USDJPY: El par USDJPY requiere un enfoque especializado. Nuestras estrategias están ajustadas para comprender las características únicas del mercado del USDJPY, los patrones de tendencia, la detección de retrocesos y el algoritmo de ruptura/reprueba.
-
Personalizable según su estilo: Tanto si es un operador de crecimiento agresivo como un gestor de patrimonio conservador, la elección de múltiples configuraciones de TPSL y Trailing Stop le permite adaptar el EA a su tolerancia al riesgo exacta.
Principales características y ventajas
|Característica
|Beneficios para el operador
|Aprovecha la estrategia algorítmica propia
|Optimización Dinámica: Adapta la estrategia algorítmica que le da una ventaja competitiva en las siempre cambiantes condiciones de mercado del USDJPY.
|Protección total de SL
|Máxima Seguridad: Cada operación está protegida por un Stop Loss obligatorio, asegurando que su capital está a salvo de movimientos catastróficos e inesperados del mercado.
|Sin Martingala / Sin Cuadrícula
|Crecimiento sostenible: Opere con un modelo de riesgo limpio y responsable.Cero prácticas de alto riesgo garantizan que el capital de su cuenta esté protegido a largo plazo.
|Múltiples entradas por sesión
|Oportunidad maximizada: Diseñado para capitalizar la alta liquidez del USDJPY, permitiendo al EA encontrar y ejecutar múltiples entradas de alta probabilidad dentro de una sesión de negociación.
|Gestión flexible del riesgo
|Control total: Elija entre tres potentes modos de TPSL: TPSLoptimizado ( para un crecimiento agresivo)**,TPSL protegido ( para una estabilidad conservadora) oConfiguración manual ( para su perfil de riesgo personalizado).
|Tope dinámico
|Asegure sus ganancias: Mueva automáticamente su Stop Loss para bloquear las ganancias a medida que la operación se mueve favorablemente, convirtiendo las ganancias potenciales en ganancias realizadas.
|Filtro de Condiciones de Mercado
|Trading Inteligente: Evita que el EA abra operaciones cuando el Take Profit está fuera de un rango específico calculado, evitando configuraciones desfavorables y entradas de baja probabilidad.
|Plataforma / Par / Plazo
|MT5, USDJPY, H1. Una herramienta especializada diseñada para obtener el máximo rendimiento en el par de metales preciosos más popular.
Entradas y Parámetros
|Entrada
|Descripción
|EA Número Mágico Base
|Este es el número mágico base para las estrategias handle hundreds
|Comentario EA
|Comentario del EA que aparece cuando se abre una posición
|Tipo de Riesgo
|Seleccione el tipo de Riesgo (Estático, Compuesto y Porcentaje de Riesgo)
|Lote para Estático
|Lote cuando el operador selecciona el tipo de riesgo Estático
|Lote para Compuesto
|Cálculo del lote basado en el saldo. Por ejemplo, cuando se establecen $500, significa lote 0.01 por cada $500.
|Lote basado en el Porcentaje de Riesgo
|Cálculo del Lote basado en el Porcentaje de Riesgo del Saldo
|Posición abierta máxima permitida
|La posición abierta máxima para el EA (0=ilimitada)
|Posición abierta máxima permitida por sesión
|La posición abierta de este EA por cada hora (sesión). Por lo tanto, cuántas posiciones abiertas máximas por sesión (hora) (0=ilimitado)
|Dirección de Operación
|El operador puede establecer la dirección de operación deseada
|Método TPSL **
|Seleccione el método TPSL :
|Take Profit General en pips
|Valor de pips para Take Profit protegido o manual
|General Stop Loss en pips
|Valor de pips para Stop Loss protegido o manual
|Activar Trailing
|Cuando el usuario activa el proceso de trailing para asegurar el beneficio
|Paso de Trailing
|Un valor de pips cuando el beneficio crece. Ayuda a mantener el beneficio creciente
|Trailing Método **
|Seleccione el método de arrastre:
|Trailing Start SL en Pips
|Cuando Trailing activado en pips
|Distancia de arrastre SL en pips
|Distancia del trailing al precio actual en pips
|Trailing Start SL En Porcentaje**
|Cuando se activa el arrastre basado en el porcentaje de la toma de beneficios de la posición
|Distancia de arrastre SL en pips**
|Distancia porcentual de trailing al precio actual en porcentaje
** Disponible en la próxima versión
I have been running Fujisan for about two weeks in demo, and so far I am liking it. It is still early days but it surely do look promising. Juwita is also helpful and responds to my questions quite quickly.
I have posted some stats in Comments.