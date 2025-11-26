FujiSan EA

3.5

    FUJI-SAN(富士山) EA : Sistema de Trading Avanzado para USDJPY en Marco de Tiempo H1

    PresentamosFUJI-SAN EA, el Asesor Experto de última generación diseñado específicamente para el volátil y de alto potencial de negociación del par USDJPY en la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Construido sobre la estabilidad delmarco temporal H1, este EA aprovecha la estrategia algorítmica avanzada para ofrecer una solución de trading dinámica, totalmente protegida y sin martingala.

    Olvídese de estrategias arriesgadas e insostenibles. FUJI-SAN EA es su aliado para una automatización disciplinada y centrada en los beneficios.

    Con FUJI-SAN EA, las operaciones capaces de gestionar :

    • Automatización Consciente del Riesgo: Con un Stop Loss completo en cada operación y una estricta política de No Martingale, usted obtiene la tranquilidad que viene con una gestión profesional del riesgo.

    • Construido para USDJPY: El par USDJPY requiere un enfoque especializado. Nuestras estrategias están ajustadas para comprender las características únicas del mercado del USDJPY, los patrones de tendencia, la detección de retrocesos y el algoritmo de ruptura/reprueba.

    • Personalizable según su estilo: Tanto si es un operador de crecimiento agresivo como un gestor de patrimonio conservador, la elección de múltiples configuraciones de TPSL y Trailing Stop le permite adaptar el EA a su tolerancia al riesgo exacta.


    Principales características y ventajas

    Característica
    		 Beneficios para el operador
    Aprovecha la estrategia algorítmica propia
    		 Optimización Dinámica: Adapta la estrategia algorítmica que le da una ventaja competitiva en las siempre cambiantes condiciones de mercado del USDJPY.
    Protección total de SL
    		 Máxima Seguridad: Cada operación está protegida por un Stop Loss obligatorio, asegurando que su capital está a salvo de movimientos catastróficos e inesperados del mercado.
    Sin Martingala / Sin Cuadrícula
    		 Crecimiento sostenible: Opere con un modelo de riesgo limpio y responsable.Cero prácticas de alto riesgo garantizan que el capital de su cuenta esté protegido a largo plazo.
    Múltiples entradas por sesión
    		 Oportunidad maximizada: Diseñado para capitalizar la alta liquidez del USDJPY, permitiendo al EA encontrar y ejecutar múltiples entradas de alta probabilidad dentro de una sesión de negociación.
    Gestión flexible del riesgo
    		 Control total: Elija entre tres potentes modos de TPSL: TPSLoptimizado ( para un crecimiento agresivo)**,TPSL protegido ( para una estabilidad conservadora) oConfiguración manual ( para su perfil de riesgo personalizado).
    Tope dinámico
    		 Asegure sus ganancias: Mueva automáticamente su Stop Loss para bloquear las ganancias a medida que la operación se mueve favorablemente, convirtiendo las ganancias potenciales en ganancias realizadas.
    Filtro de Condiciones de Mercado
    		 Trading Inteligente: Evita que el EA abra operaciones cuando el Take Profit está fuera de un rango específico calculado, evitando configuraciones desfavorables y entradas de baja probabilidad.
    Plataforma / Par / Plazo MT5, USDJPY, H1. Una herramienta especializada diseñada para obtener el máximo rendimiento en el par de metales preciosos más popular.


    Entradas y Parámetros
    Entrada Descripción
    EA Número Mágico Base Este es el número mágico base para las estrategias handle hundreds
    Comentario EA Comentario del EA que aparece cuando se abre una posición
    Tipo de Riesgo Seleccione el tipo de Riesgo (Estático, Compuesto y Porcentaje de Riesgo)
    Lote para Estático Lote cuando el operador selecciona el tipo de riesgo Estático
    Lote para Compuesto Cálculo del lote basado en el saldo. Por ejemplo, cuando se establecen $500, significa lote 0.01 por cada $500.
    Lote basado en el Porcentaje de Riesgo Cálculo del Lote basado en el Porcentaje de Riesgo del Saldo
    Posición abierta máxima permitida La posición abierta máxima para el EA (0=ilimitada)
    Posición abierta máxima permitida por sesión La posición abierta de este EA por cada hora (sesión). Por lo tanto, cuántas posiciones abiertas máximas por sesión (hora) (0=ilimitado)
    Dirección de Operación El operador puede establecer la dirección de operación deseada
    Método TPSL ** Seleccione el método TPSL :
    • TPSL optimizado: los TPSL más adecuados ya optimizados.
    • TPSL Protegido : Significa que el usuario utiliza los valores generales de Take Profit y Stop Loss, pero con el valor optimizado por la IA.
    • TPSL manual: utilizando los valores generales de Take Profit y Stop Loss para todas las estrategias.
    Take Profit General en pips Valor de pips para Take Profit protegido o manual
    General Stop Loss en pips
    		 Valor de pips para Stop Loss protegido o manual
    Activar Trailing Cuando el usuario activa el proceso de trailing para asegurar el beneficio
    Paso de Trailing Un valor de pips cuando el beneficio crece. Ayuda a mantener el beneficio creciente
    Trailing Método ** Seleccione el método de arrastre:
    • por PIPS : Usando el valor de Trailing Start y Trailing Distance
    • por Porcentaje : Usando el porcentaje de Take Profit para Trailing Start y Trailing Distance
    Trailing Start SL en Pips Cuando Trailing activado en pips
    Distancia de arrastre SL en pips
    		 Distancia del trailing al precio actual en pips
    Trailing Start SL En Porcentaje**
    		 Cuando se activa el arrastre basado en el porcentaje de la toma de beneficios de la posición
    Distancia de arrastre SL en pips**
    		 Distancia porcentual de trailing al precio actual en porcentaje


    Comentarios 2
    pikachu88
    288
    pikachu88 2025.12.13 05:39 
     

    I have been running Fujisan for about two weeks in demo, and so far I am liking it. It is still early days but it surely do look promising. Juwita is also helpful and responds to my questions quite quickly.

    I have posted some stats in Comments.

    Vantage M
    150
    Vantage M 2025.12.23 05:03 
     

    I purchased this bot for USD 99 after its backtesting results, using the set files shared by the developer in the comments section, appeared satisfactory. While the bot does not rely on martingale or grid strategies and includes a stop-loss mechanism, which is very positive and the main reason I decided to buy it, my experience using it on a real ICMarkets account suggests that it can still struggle to perform consistently during periods of extreme volatility, such as major news events or year-end market conditions. As a result, its performance can be inconsistent at certain times.

    For now, I’ve disabled it until the holiday market ends and hopefully the next update brings improvements. Based on last week’s results and the early part of this week until today (23 Dec 2025), the performance has not been satisfactory. This aligns with the developer’s recent update, which mentioned that current market conditions may disrupt the bot’s usual strategies. Given these considerations, temporarily suspending its use seems prudent, and I will reassess its performance and update the rating once market conditions stabilize after the holidays, the bot demonstrates consistent improved performance over time, and further strategy updates are released.

    Regards,

    Vantage M

    Juwita Sari
    532
    Respuesta del desarrollador Juwita Sari 2025.12.23 05:34
    Hi, Thank you for your review. Market always challenging every year especially mid of Dec to mid of Jan where all technical analysis sounds like useless. As my suggestion, just enjoy your holiday and trading again after market back to normal. I hope you will back with 5 stars in 2026. Cheers! :)
    Juwita Sari
    532
    Respuesta del desarrollador Juwita Sari 2025.12.15 13:26
    Thank you for your review on Fuji-San EA. Happy to have satisfied buyers which earn profits from this EA.
