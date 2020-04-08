Imbalance Volume Trend

Imbalance Volume Trend es un indicador profesional para MetaTrader que combina zonas de Fair Value Gap (FVG) / Imbalance con análisis de desequilibrio de volumen y un motor de tendencia basado en desequilibrios.

El indicador encuentra automáticamente Fair Value Gaps alcistas y bajistas, los pinta en el gráfico como rectángulos de colores y calcula el porcentaje de dominación de volumen de los compradores sobre los vendedores (o viceversa) dentro de la vela de ruptura que creó el desequilibrio. Además, construye una tendencia de desequilibrios y marca los cambios de tendencia con flechas, enviando opcionalmente alertas y notificaciones push y por correo electrónico.

Concepto

Fair Value Gap (Desequilibrio) es una brecha de precios que aparece cuando el mercado se mueve agresivamente en una dirección y deja un espacio sin rellenar entre tres velas consecutivas. Esta zona suele considerarse un "precio injusto", y el mercado vuelve con frecuencia a ponerla a prueba.

Tendencia de Volumen de Desequilibrio:

  • Detecta automáticamente cada FVG / Desequilibrio de este tipo.

  • Lo resalta en el gráfico como un rectángulo de color

  • Calcula lo fuerte que fue ese movimiento en términos de desequilibrio de volumen a favor de compradores o vendedores

  • Construye una tendencia basada en la secuencia de desequilibrios alcistas y bajistas y muestra señales de cambio de tendencia

Esto convierte el análisis FVG estándar en una completa herramienta de tendencias y señales basada en el volumen.

Cómo se detectan y dibujan los desequilibrios

Para cada secuencia de tres velas, el indicador comprueba si existe una brecha de precios creada por un fuerte movimiento direccional:

  • Desequilibrio alcista

    • Rectángulo desde el máximo de la primera vela hasta el mínimo de la tercera vela

    • La segunda vela (central) es la vela de ruptura que "perfora" el espacio entre la primera y la tercera vela.

  • Desequilibrio bajista

    • Rectángulo desde el mínimo de la primera vela hasta el máximo de la tercera vela

    • La segunda vela es la vela de ruptura a la baja.

Sólo se muestran los desequilibrios que satisfacen el filtro de altura mínima (por puntos, porcentaje o valor ATR) si la opción correspondiente está activada.

Todas las zonas se forman sólo después del cierre de la tercera vela y no se repintan.

Cálculo del desequilibrio de volumen

La característica única clave de la Tendencia de Desequilibrio de Volumen es que para cada vela de ruptura que crea un desequilibrio, el indicador calcula el porcentaje de dominación de los compradores sobre los vendedores (o de los vendedores sobre los compradores).

  • Los cálculos internos utilizan los volúmenes del marco temporal inferior o los volúmenes de tick como proxy.

  • Junto a cada vela de desequilibrio, el indicador muestra una etiqueta de texto con el valor porcentual, coloreada según la dirección del desequilibrio (alcista/bajista).

Ejemplo:

  • 73% cerca de un desequilibrio alcista significa que los compradores dominaron el volumen en un 73% en ese movimiento de ruptura.

  • 82% cerca de un desequilibrio bajista muestra una fuerte presión vendedora.

Esto le permite filtrar y priorizar sólo aquellos desequilibrios en los que el mercado fue realmente impulsado por participantes agresivos.

Lógica de tendencia de desequilibrio

El segundo módulo exclusivo del indicador es el motor de tendencia de desequilibrio.

Funciona de la siguiente manera:

  1. Mientras aparezcan nuevos desequilibrios en la misma dirección (alcista o bajista), la tendencia de desequilibrio actual continúa.

  2. Se produce una inversión de tendencia cuando:

    • Aparece un nuevo desequilibrio en la dirección opuesta, y

    • El cuerpo de este nuevo desequilibrio opuesto rompe un determinado nivel del último desequilibrio de la tendencia actual.

  3. El nivel de ruptura se establece mediante el parámetro Nivel de ruptura [0,0...1,0]:

    • 0.0 - extremo cercano al cuerpo

    • 1,0 - extremo lejano

    • Los valores intermedios permiten un ajuste fino de la fuerza que debe tener un contrapeso para invertir la tendencia.

  4. La ruptura puede comprobarse por precios de Cierre o por precios de Máximo/Mínimo (parámetro Tipo de Precio de Ruptura).

Cuando se detecta un cambio de tendencia, el indicador dibuja una flecha del color y dirección correspondientes en el momento de la inversión.

Señales y uso práctico

Puede utilizar Imbalance Volume Trend de muchas maneras, por ejemplo

  • Siguiendo la tendencia:
    Opere sólo en la dirección de la tendencia de desequilibrio actual, utilizando las flechas como confirmación del cambio de tendencia.

  • Entradas de retroceso:
    Espere a que el precio vuelva a una zona de fuerte desequilibrio de alto volumen (por ejemplo, >70-80%) en la dirección de la tendencia.

  • Filtrado de retrocesos:
    Reaccione sólo ante aquellos desequilibrios opuestos que rompan niveles más profundos del cuerpo de desequilibrio anterior (Breakout Level superior).

  • Confirmación de volumen:
    Ignora los desequilibrios débiles con bajo dominio de volumen y se centra en aquellos en los que el porcentaje es alto.

El indicador funciona en cualquier marco temporal y con cualquier símbolo (divisas, índices, metales, criptomonedas, acciones), siempre que se disponga de datos de volumen o volumen de ticks.

Productos recomendados
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indicadores
Heiken Ashi Smoothed Strategy es un sistema muy simple pero potente para obtener la dirección de la tendencia del mercado de divisas. Este indicador es en realidad 2 indicadores en 1 paquete, Heiken Ashi y Heiken Ashi Smoothed Moving Average ambos incluidos. Debido a que HA (Heiken Ashi) y HAS (Heiken Ashi Smoothed) se calculan en el mismo evento de un sistema con los búferes necesarios y sólo bucle, por lo que es el HA RÁPIDO, OPTIMIZADO y EFICIENTE teniendo el indicador combinado de MetaTrader
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
VM Heiken Ashi Pro EA
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
Heiken Ashi Pro v1.9 - Estrategia de suavizado Heiken-Ashi para XAUUSD H1 Heiken Ashi Pro es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado basado en velas Heiken-Ashi suavizadas utilizando suavizado EMA o HULL. El EA combina Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR con filtros de tendencia multicapa y una gestión integral del riesgo para equilibrar la frecuencia de las operaciones y la estabilidad en el entorno altamente volátil del XAUUSD H1. Comprueba el diferencial y el margen antes
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indicadores
Sistema KasTon Trend: La Estrategia Completa 2 en 1 Identifique la tendencia, confirme la señal y opere con confianza. ¿Sufre de confusión al operar? ¿Le resulta difícil determinar la dirección del mercado? ¿Está cansado de perder dinero por señales falsas? KasTon Trend System es la solución integrada a todos estos problemas. No se trata sólo de un indicador, sino de una estrategia de trading completa basada en la sinergia de dos potentes indicadores creados a medida. Nuestro principal objetiv
ZigZag SMC Premium MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Indicadores
Si busca precisión en la identificación de máximos y mínimos estratégicos, el indicador ZigZag SMC/SMT para MT5 es la herramienta que contribuirá a su análisis técnico. Desarrollado en base a los conceptos avanzados de Smart Money Concepts (SMC) y Smart Money Trap (SMT), ofrece una visión del comportamiento del mercado, ayudándote en la toma de decisiones. ¿Qué encontrarás en este indicador? Identificación automática de máximos y mínimos estratégicos Basado en estrategias institucionales Id
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
Indicadores
Alpha Trend MT5 es un indicador de tendencia para la plataforma MetaTrader 5; ha sido desarrollado por un grupo de traders profesionales. El indicador Alpha Trend MT5 encuentra los puntos de cambio de tendencia más probables, lo que permite realizar operaciones al principio de una tendencia. Este indicador cuenta con notificaciones, que se generan cada vez que aparece una nueva señal (alerta, correo electrónico, push-notificación). Esto le permite abrir una posición en el momento oportuno. Alpha
Dragon SuperTrend OB
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicadores
Dragón SuperTrend OB indicador l Dragon fue un indicador desarrollado para capturar un nuevo comienzo de la tendencia, es excelente en Opciones Binarias y Forex e incluso B3 en el Mini Indice y Mini Dolar. Tiene 4 niveles de tendencia en 4 diferentes Times Frames, así que puede estar seguro de que está en el lado correcto de la tendencia. Es muy sencillo y fácil de usar, al final explico como vamos a operar con el ¡indicador! Modos de confirmación Confirmaciones de tendencia de primera línea:
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicadores
Terra Infinity es un indicador plano. Esta versión mejorada del indicador CalcFlat cuenta con tres líneas adicionales que aumentan significativamente su eficacia. A diferencia de su predecesor con dos niveles estáticos, Terra Infinity añade tres líneas dinámicas por encima del histograma principal, que se interpretan de la siguiente manera: línea de señal base, línea de señal mínima, línea de señal máxima. Estas líneas se forman utilizando el parámetro adicional Avg, que es el valor medio del
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indicadores
Sea notificado de cada cambio de color de las velas Heiken Ashi (HA). El indicador activará señales pasadas y nuevas cada vez que las velas HA cambien de color. ( Nota Esta herramienta está basada en el código del indicador Heiken Ashi desarrollado por MetaQuotes Software Corp.) Características Las señales se activan al cierre de la última barra / apertura de una nueva barra; Se puede activar cualquier tipo de alertas: Cuadro de diálogo, mensaje de correo electrónico, notificaciones SMS para te
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
Binary Option KBO
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Muy bien. Este indicador funciona en MT5 y mt4 y es muy fácil de usar. Cuando usted recibe una señal de él, se espera a que la vela con la señal de cerrar y entrar en su comercio en el comienzo de la nueva vela siguiente. Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿te parece bien? vela 1 minuto expira 1 minuto si necesitas ayuda. no dudes en enviarme un mensaje, gracias
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Patterns Alerter ofrece sugerencias de operaciones con Entry, Target 1, Target 2 y StopLoss .... para cualquiera de los patrones seleccionados (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar). A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Se pueden aplicar múltiples instancias en el mismo gráfico para monitorizar diferentes patrones Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o
Fractal 358 Plus
Renato Fridschtein
Indicadores
Fractal 358 Plus es un indicador predictivo que proporciona la visión más clara de los movimientos de los precios. Identificando patrones gráficos como Caixote (Crate), Pivot e Inside Candle , muestra puntos de entrada y salida, así como amenazas para sus operaciones en los mercados. Viene listo para usar con B3 Mini Index (serie WIN$) y se puede ajustar para utilizarlo con cualquier activo y marco temporal. El Fractal 358 desentraña el movimiento de los precios Basado en la secuencia de Fibon
Enhanced Heiken Ashi Indicator
David Ben Svaiter
Indicadores
HAshi-E es una forma mejorada de analizar las señales Heiken-Ashi. Información: Heiken-Ashi es especialmente valorado por su capacidad para filtrar la volatilidad a corto plazo, lo que lo convierte en una herramienta preferida para identificar y seguir tendencias, ayuda en la toma de decisiones sobre puntos de entrada y salida, y ayuda a distinguir entre señales falsas y auténticos cambios de tendencia. A diferencia de los gráficos de velas tradicionales, las velas Heiken-Ashi se calculan uti
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador RSI Divergence + FVG Signal combina el Relative Strength Index (RSI) Divergence con la detección del Fair Value Gap (FVG) para generar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas tanto en los cambios de momentum como en las zonas de desequilibrio institucional. Características principales: Detección de Divergencia RSI : Identifica divergencias alcistas/bajistas tanto regulares como ocultas entre el precio y el RSI. Las divergencias indican posibles cambios o continuacione
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
Heiken Ashi Smoothed New
Hoang Ngoc Thach
Indicadores
Este indicador es el mismo que el popular Heiken Ashi Smoothed. El indicador Heikin Ashi para MetaTrader 5 ya existe, pero tiene dos desventajas: No pinta las velas con precisión. No es posible cambiar el ancho de las velas. Véase también Heikin Ashi en MQL5 Code Base . En esta versión no hay tales desventajas.
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Indicadores
Las líneas de tendencia son la herramienta más esencial del análisis técnico en el comercio de divisas. Desafortunadamente, la mayoría de los comerciantes no los dibujan correctamente. El indicador de líneas de tendencia automatizadas es una herramienta profesional para comerciantes serios que lo ayuda a visualizar el movimiento de tendencia de los mercados. Hay dos tipos de Trendlines Bullish Trendlines y Bearish Trendlines. En la tendencia alcista, la línea de tendencia de Forex se dibuja a
Mega Indicator MT5
Szymon Palczynski
Indicadores
Indicador de alcance del precio. También sirve como término perfecto para soportes y resistencias. Lo utilizo en dos expertos. La herramienta básica para el trading profesional. El indicador analiza las últimas 500 barras y las utiliza para determinar los niveles (pero no predice el futuro ) . Personalmente, lo utilizo en TF H1. Es muy simple. Cuatro líneas en el gráfico y eso es todo. Sólo dos parámetros de entrada. Miles de indicadores. ¿Por qué esto? ¿Es bueno? No. Es muy bueno. Por favor, pr
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Candle Pattern Finder MT5
Pavel Zamoshnikov
4.2 (5)
Indicadores
Este indicador busca patrones de velas. Su principio de funcionamiento se basa en Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures de Gregory L. Morris. Si se detecta un patrón, el indicador muestra un mensaje al cierre de una barra. Si opera con el terminal MetaTrader 4, puede descargar el análogo completo del indicador "Candle Pattern Finder for MT4 ". Reconoce los siguientes patrones: Alcista/bajista (posibles configuraciones entre paréntesis) : Martillo / E
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubre el poder del análisis avanzado de volumen con Weis Wave Scouter, un indicador revolucionario para MetaTrader 5 que combina los principios consagrados del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis). Diseñado para traders que buscan precisión y profundidad en sus operaciones, este indicador ofrece una lectura táctica del mercado a través del análisis de ondas de volumen acumulativo, ayudando a identificar puntos clave de reversión y continuación de tendencia. Weis Wave Sco
Candle hunter
Ruslan Khasanov
5 (1)
Indicadores
Indicador para análisis gráfico. Marca los principales patrones de velas japonesas en el gráfico. Por el momento, el siguiente conjunto de patrones está disponible para el comerciante:  - Bearish/Bullish Abandoned Baby;  - Bearish Advance Block;  - Bearish Deliberation;  - Bearish/Bullish Belt Hold;  - Bearish/Bullish Engulfing;  - Bearish Shooting Star;  - Bearish Evening Star;  - Bearish Evening Doji Star;  - Bearish/Bullish Doji Star;    - Bearish/Bullish Tri-Star;  - Bearish Hanging Man;  -
Los compradores de este producto también adquieren
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicadores
¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga   clic aquí Ese es el primero, ¡
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indicadores
Indicador de sistema holográfico de mercado adaptativo AI basado en la teoría de la microestructura y el campo Resumen: El objetivo de este artículo es explorar los principios de construcción y el mecanismo de aplicación de una novedosa herramienta de análisis de los mercados financieros: el sistema de autorregulación de IA por regresión de microgravedad. Este sistema fusiona la teoría de la microestructura del mercado, la mecánica clásica (modelos de elasticidad y gravedad), la teoría de la ent
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Desglose cuántico PRO       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas ob
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indicadores
MonsterDash Indicador de Armónicos es un tablero de patrones armónicos. Reconoce todos los patrones principales. MonsterDash es un tablero que muestra todos los patrones detectados para todos los símbolos y (casi) todos los plazos en formato ordenable y desplazable . Los usuarios pueden añadir sus propios patrones definidos por el usuario . MonsterDash puede abrir y actualizar gráficos con el patrón encontrado. Configuración Los ajustes por defecto de MonsterDash son lo suficientemente buenos l
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicadores
DESCRIPCIÓN ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) es el indicador que analiza el movimiento del precio e identifica impulsos válidos, correcciones y SCOBs (Single Candle Order Block). Es una herramienta poderosa que se puede utilizar con cualquier tipo de análisis técnico porque es flexible, informativa, fácil de usar y mejora sustancialmente la conciencia del trader sobre las zonas de interés más líquidas. CONFIGURACIÓN General | Visuales Tema de color — define el tema de color del ICSM.
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Indicadores
Este indicador es una herramienta de transacción única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una fórmula secreta.   Con solo un gráfico, da Alertas para los 28 pares de divisas.   ¡Imagina cómo mejorarás porque puedes identificar el punto de activación exacto de una nueva tendencia u oportunidad de crecimiento! Basado en   nuevos algoritmos subyacentes , hace que sea aún más fácil identificar y confirmar   operaciones potenciales . Esto se d
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indicadores
Stargogs Spike Catcher V4.0 Este indicador se desarrolla para ordeñar los índices BOOM y CRASH . Ahora también funciona en weltrade para los índices PAIN y GAIN. Envíeme Mensaje si usted necesita cualquier ayuda con el indicador. ECHA UN VISTAZO A LA STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: HAGA CLIC AQUÍTAMBIÉN ECHA UN VISTAZO A LA SEGUNDA A NONEFX SPIKE CATCHER: HAGA CLIC AQUÍ STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 ¡QUE ES NUEVO! Marca Nueva Estrategia. Este es el indicador que necesita para 2025. Nuevo filt
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Indicadores
Royal Scalping Indicator es un indicador avanzado de adaptación de precios diseñado para generar señales de trading de alta calidad. Incorpora capacidades multi-marco de tiempo y multi-moneda que lo hacen aún más potente para tener configuraciones basadas en diferentes símbolos y marcos de tiempo. Este indicador es perfecto para las operaciones de scalping, así como para las operaciones swing. Royal Scalping no es sólo un indicador, sino una estrategia de trading en sí misma. Características Alg
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
Otros productos de este autor
SuperCCI
Denys Babiak
Indicadores
Descripción SuperCCI es un indicador basado en el indicador CCI estándar. Identifica y muestra convergencias/divergencias en el mercado y forma los puntos de entrada correspondientes. Además, utilizando el índice del canal de negociación, determina la dirección de la tendencia y muestra los niveles de soporte y resistencia . Características No se repinta. Muestra los puntos de entrada. Muestra la dirección de la tendencia actual y los niveles de soporte/resistencia. Tiene notificaciones. Reco
Volume Horizon
Denys Babiak
Indicadores
Volume Horizon es un indicador de volumen horizontal que le permite observar la densidad de los volúmenes de los participantes en el mercado a lo largo de varios intervalos de precio y tiempo. Los histogramas de volumen pueden construirse a partir de ondas de mercado ascendentes o descendentes, así como de barras individuales. Esta herramienta permite determinar con mayor precisión los puntos de entrada o salida, basándose en los niveles de volúmenes máximos o en los precios medios ponderados p
Range Detector
Denys Babiak
Indicadores
Descripción Range Detector es un indicador que identifica rangos en el mercado y muestra su presencia en el gráfico de precios. Recomendaciones Usted puede utilizar este indicador para determinar el flet y, en consecuencia, para determinar la dirección de la apertura de una posición o el cierre de una posición opuesta. Parámetros Maximum History Bars - número máximo de barras históricas para calcular el indicador. Average True Range Period - periodo del indicador ATR (utilizado para calcul
Impulse Angle
Denys Babiak
4 (3)
Indicadores
Descripción Range Detector es un indicador que identifica impulsos en el mercado y muestra sus ángulos de pendiente en el gráfico. Recomendaciones Puede utilizar este indicador para determinar una tendencia y, en consecuencia, para determinar la dirección de apertura de una posición o de cierre de una posición contraria. Parámetros ===== _INDICATOR_SETTINGS_ ===== - ajustes del indicador Maximum History Bars - número máximo de barras históricas para calcular el indicador. Average True Ran
Volume Magic
Denys Babiak
3.67 (3)
Indicadores
Descripción Volume Magic es un indicador que muestra el valor del volumen relativo junto con la dirección de la tendencia actual. La relación entre el volumen actual y el volumen medio de un periodo determinado se muestra en la ventana inferior como un oscilador. La dirección de la tendencia actual se muestra como líneas de tendencia de dos colores. ¿Cómo utilizarlo? En primer lugar, utilice las líneas de tendencia de dos colores para determinar la dirección de la tendencia actual. A continua
Money Zones
Denys Babiak
Indicadores
Descripción Money Zones es un indicador que determina zonas de acumulación/distribución en el mercado. Las zonas verdes permiten buscar puntos de entrada de compras o puntos de salida de ventas. Las zonas rojas, por el contrario, definen la oportunidad de vender o cerrar compras. El indicador tiene la capacidad de definir zonas monetarias para dos marcos temporales simultáneamente en el mismo gráfico. ¿Cómo utilizarlo? Utilice este indicador para identificar zonas de mercado como zonas de so
Bitcoin Manager MT4
Denys Babiak
Indicadores
Descripción Bitcoin Manager es el mejor indicador para operar con la criptomoneda Bitcoin. Se calcula en base a la desviación del precio del canal de la línea media móvil. Las flechas ascendentes y descendentes indican puntos y niveles potenciales para abrir posiciones de compra y venta. ¿Cómo utilizarlo? Recomendamos utilizar este indicador en el marco temporal H1. Una flecha hacia arriba indica un nivel de compra. Una flecha descendente indica un nivel de venta. Parámetros Maximum Histor
Quantum Awesome Oscillator
Denys Babiak
Indicadores
Descripción El indicador Quantum Awesome Oscillator se basa en el indicador estándar Awesome Oscillator (AO) de Bill Williams. Tiene dos partes. La parte inferior es un histograma coloreado del oscilador (dividido en dos lados - por encima de cero y por debajo de cero y, en consecuencia, coloreado en dos colores - azul para la compra y rojo para la venta) y una línea de curva de tendencia (muestra la dirección de la tendencia global). La parte superior - flechas que muestran los puntos de entra
Quantum Awesome Oscillator Pro
Denys Babiak
Indicadores
Descripción El indicador Quantum Awesome Oscillator Pro se basa en el indicador estándar Awesome Oscillator (AO) de Bill Williams. Tiene dos partes. La parte inferior es un histograma coloreado del oscilador (dividido en dos lados - por encima de cero y por debajo de cero y, en consecuencia, coloreado en dos colores - azul para la compra y rojo para la venta) y una línea de curva de tendencia (muestra la dirección de la tendencia global). La parte superior - flechas que muestran los puntos de e
Trend Influencer
Denys Babiak
Indicadores
Descripción Trend Influencer es un indicador que determina la dinámica potencial de la influencia de los movimientos de las ondas tendenciales en el mercado. El indicador se basa en el valor de las medias móviles corregidas por la desviación estándar. El indicador se muestra como una media móvil principal punteada y una media móvil sólida de señal. La media móvil de señal se colorea de azul o rojo en función del tipo de tendencia que se observe actualmente en el mercado. El indicador también dib
Intelligent Moving MT4
Denys Babiak
Indicadores
Permítanos presentarle una nueva era de indicadores neuronales para los mercados financieros. Intelligent Moving es un indicador único que entrena su red neuronal en tiempo real. Ya no tendrá que buscar los parámetros óptimos del indicador para cada situación específica. Se acabaron las señales tardías. La inteligencia artificial es capaz de adaptarse y predecir cualquier movimiento del mercado. Visualmente, el indicador se dibuja como una línea media móvil sólida principal, dos líneas puntead
Volume Horizon MT4
Denys Babiak
Indicadores
Volume Horizon es un indicador de volumen horizontal que le permite observar la densidad de los volúmenes de los participantes en el mercado a lo largo de varios intervalos de precio y tiempo. Los histogramas de volumen pueden construirse a partir de ondas de mercado ascendentes o descendentes, así como de barras individuales. Esta herramienta permite determinar con mayor precisión los puntos de entrada o salida, basándose en los niveles de volúmenes máximos o en los precios medios ponderados p
Fractal Bot Gold MT4
Denys Babiak
Asesores Expertos
Fractal Bot Gold es un bot de negociación que utiliza estrategias de ruptura y rebote a partir de niveles fractales para determinar puntos de entrada efectivos para las posiciones, así como para establecer stop-losses y take-profits seguros. Combinado con el indicador Average True Range (ATR) y una adaptación precisa a las condiciones del mercado, minimiza el impacto del ruido y la volatilidad del mercado, proporcionando una gestión fiable del riesgo y optimizando los beneficios. Los parámetros
One Good Trade MT4
Denys Babiak
Asesores Expertos
One Good Trade es un sencillo y eficaz robot de comercio Forex que aplica la estrategia "el tiempo determina el precio". Su principal característica es una sola operación al día, ejecutada en el momento óptimo y en la dirección de la tendencia actual. Este enfoque directo le permite aprovechar al máximo las condiciones favorables del mercado y minimizar los riesgos. Además, el bot se ajusta a la volatilidad del mercado, asegurando que los niveles de stop-loss y take-profit se ajusten adecuadamen
Real Spread Monitor MT4
Denys Babiak
Indicadores
Real Spread Monitor es un indicador de gran alcance que está diseñado para medir con precisión y analizar los diferenciales reales, dando a los comerciantes la capacidad de comparar las condiciones comerciales de diferentes corredores. Este producto también está disponible para MetaTrader 5 => https://www.mql5.com/en/market/product/125768 Características principales de Real Spread Monitor: 1. Dos modos de operación: Modo de escritura : En este modo el indicador recoge datos sobre spreads reale
Position Accelerator MT4
Denys Babiak
Utilidades
Position Accelerator es una solución innovadora para operadores que ayuda a maximizar los beneficios aprovechando las tendencias del mercado. La utilidad aumenta automáticamente el tamaño de sus posiciones comerciales una vez que alcanzan un nivel de beneficios predefinido, mejorando significativamente su rentabilidad. Este producto también está disponible para MetaTrader 5 => https://www.mql5.com/en/market/product/126702 ¿Cómo funciona Position Accelerator? 1. Aceleración a través de posicione
ABC Indicator MT4
Denys Babiak
Indicadores
El Indicador ABC analiza el mercado a través de ondas, impulsos y tendencias, ayudando a identificar los puntos clave de cambio de tendencia. Detecta automáticamente las ondas A, B y C, junto con los niveles de stop-loss y take-profit. Una herramienta fiable para mejorar la precisión y eficacia de sus operaciones. Este producto también está disponible para MetaTrader 5 => https://www.mql5.com/en/market/product/128178 Características principales del indicador: 1. Identificación de ondas y tendenc
ZLMA Trend Candles MT4
Denys Babiak
Indicadores
El indicador ZLMA Trend Candles utiliza una media móvil Zero-Lag mejorada para resaltar los cambios de tendencia clave, repintando las velas en tiempo real. Reacciona más rápido que las medias móviles tradicionales, ayudándole a detectar antes los posibles giros del mercado. Obtenga señales claras de entrada y salida y filtre el ruido del mercado con facilidad. Este producto también está disponible para MetaTrader 5 => https://www.mql5.com/en/market/product/129278 1. ¿Qué es ZLMA Trend Candles?
Fibo Extrema Bands MT4
Denys Babiak
Indicadores
Fibo Extrema Bands es un indicador único que demuestra visualmente cuándo el mercado cambia de tendencia y destaca los niveles clave que actúan como soporte o resistencia. Combina líneas extremas "escalonadas" de fácil lectura con niveles de Fibonacci (cuyos valores pueden ajustarse en las entradas del indicador), lo que simplifica la búsqueda de puntos de entrada y salida. Instale Fibo Extrema Bands para obtener una poderosa herramienta para el análisis de tendencias y para identificar niveles
Trend Risk Analyzer MT4
Denys Babiak
Indicadores
Trend Risk Analyzer identifica de forma inteligente tendencias, impulsos y correcciones, calculando los volúmenes de negociación óptimos y los niveles seguros de stop-loss y take-profit. Aumente su precisión, reduzca los riesgos y aumente sus beneficios comerciales. Este producto también está disponible para MetaTrader 5 => https://www.mql5.com/en/market/product/134799 La característica clave de Trend Risk Analyzer es su capacidad para calcular el rango medio de cada elemento de mercado, lo que
Double Fractal Entry MT4
Denys Babiak
Indicadores
Double Fractal Entry genera señales de entrada precisas basadas en rupturas o rebotes fractales inteligentes. Visualiza la estructura del mercado con canales dinámicos y traza niveles SL/TP claros. Una poderosa herramienta para los operadores de tendencia y reversión. Este producto también está disponible para MetaTrader 5 => https://www.mql5.com/en/market/product/143601 El indicador genera puntos de entrada basados en dos estrategias configurables : Fractal Breakout - cuando el precio rompe el
Double Fractal Entry Bot MT4
Denys Babiak
Asesores Expertos
Double Fractal Entry Bot opera automáticamente utilizando rupturas o rebotes fractales. Detecta puntos de entrada precisos, coloca SL y TP basándose en la estructura del mercado, e incluye lógica para gestionar el riesgo y evitar señales falsas. Simple, inteligente y potente. Este producto también está disponible para MetaTrader 5 => https://www.mql5.com/en/market/product/143608 Double Fractal Entry Bot es un robot de trading inteligente basado en la lógica probada del indicador Double Fractal
Intelligent Moving Bot MT4
Denys Babiak
Asesores Expertos
Intelligent Moving Bot - EA adaptativo con optimización neuronal Intelligent Moving Bot es un EA totalmente autónomo construido sobre el indicador Intelligent Moving. Utiliza un MA dinámico, bandas de desviación basadas en ATR, y operaciones virtuales con un perceptrón para optimizar los parámetros sobre la marcha - sin repintado y sin ajuste manual de curvas. Este producto también está disponible para MetaTrader 5 => https://www.mql5.com/en/market/product/148151 Indicador móvil inteligente
Imbalance Volume Trend MT4
Denys Babiak
Indicadores
Imbalance Volume Trend es un indicador profesional para MetaTrader que combina zonas de Fair Value Gap (FVG) / Imbalance con análisis de desequilibrio de volumen y un motor de tendencia basado en desequilibrios . El indicador encuentra automáticamente Fair Value Gaps alcistas y bajistas, los pinta en el gráfico como rectángulos de colores y calcula el porcentaje de dominación de volumen de los compradores sobre los vendedores (o viceversa) dentro de la vela de ruptura que creó el desequilibrio.
Range Detector MT5
Denys Babiak
Indicadores
Descripción Range Detector es un indicador que identifica rangos en el mercado y muestra su presencia en el gráfico de precios. Recomendaciones Usted puede utilizar este indicador para determinar el flet y, en consecuencia, para determinar la dirección de la apertura de una posición o el cierre de una posición opuesta. Parámetros Maximum History Bars - número máximo de barras históricas para calcular el indicador. Average True Range Period - periodo del indicador ATR (utilizado para calcul
Impulse Angle MT5
Denys Babiak
Indicadores
Descripción Range Detector es un indicador que identifica impulsos en el mercado y muestra sus ángulos de pendiente en el gráfico. Recomendaciones Puede utilizar este indicador para determinar una tendencia y, en consecuencia, para determinar la dirección de apertura de una posición o de cierre de una posición contraria. Parámetros ===== _INDICATOR_SETTINGS_ ===== - ajustes del indicador Maximum History Bars - número máximo de barras históricas para calcular el indicador. Average True Rang
SuperCCI MT5
Denys Babiak
Indicadores
Descripción SuperCCI es un indicador basado en el indicador CCI estándar. Identifica y muestra convergencias/divergencias en el mercado y forma los puntos de entrada correspondientes. Además, utilizando el índice del canal de negociación, determina la dirección de la tendencia y muestra los niveles de soporte y resistencia . Características No se repinta. Muestra los puntos de entrada. Muestra la dirección de la tendencia actual y los niveles de soporte/resistencia. Tiene notificaciones. Reco
Volume Magic MT5
Denys Babiak
Indicadores
Descripción Volume Magic es un indicador que muestra el valor del volumen relativo junto con la dirección de la tendencia actual. La relación entre el volumen actual y el volumen medio de un periodo determinado se muestra en la ventana inferior como un oscilador. La dirección de la tendencia actual se muestra como líneas de tendencia de dos colores. ¿Cómo utilizarlo? En primer lugar, utilice las líneas de tendencia de dos colores para determinar la dirección de la tendencia actual. A continua
Money Zones MT5
Denys Babiak
Indicadores
Descripción Money Zones es un indicador que determina zonas de acumulación/distribución en el mercado. Las zonas verdes permiten buscar puntos de entrada de compras o puntos de salida de ventas. Las zonas rojas, por el contrario, definen la oportunidad de vender o cerrar compras. El indicador tiene la capacidad de definir zonas monetarias para dos marcos temporales simultáneamente en el mismo gráfico. ¿Cómo utilizarlo? Utilice este indicador para identificar zonas de mercado como zonas de so
Bitcoin Manager MT5
Denys Babiak
Indicadores
Descripción Bitcoin Manager es el mejor indicador para operar con la criptomoneda Bitcoin. Se calcula en base a la desviación del precio del canal de la línea media móvil. Las flechas ascendentes y descendentes indican puntos y niveles potenciales para abrir posiciones de compra y venta. ¿Cómo utilizarlo? Recomendamos utilizar este indicador en el marco temporal H1. Una flecha hacia arriba indica un nivel de compra. Una flecha descendente indica un nivel de venta. Parámetros Maximum Histor
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario