Double Range Break EA

RangeBreak es una estrategia de negociación intradía de rentabilidad absoluta, está diseñada para capturar sesiones de mercado direccionales en el Nasdaq-100, para ser utilizada en CFDs o futuros.

Aprovecha las rupturas de rangos temporales para capitalizar movimientos explosivos y sostenidos, al tiempo que filtra las señales falsas para maximizar la calidad de las operaciones.

Explosivo. Selectivo.





⚠️ Para uso exclusivo en el Nasdaq-100 - timeframe 5 minutos - la hora utilizada corresponde a UTC+2, ajústela según la zona horaria de su broker.

⚠️ Ajuste el robot a"órdenes pendientes".

⚠️ Todos los ajustes están hechos, sólo tiene que elegir su método de gestión de riesgos (lote fijo, $ por operación, o % del saldo de la cuenta)

