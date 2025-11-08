Double Range Break EA

RangeBreak – Robot de trading clé en main

RangeBreak est une stratégie de trading intraday orientée performance absolue, conçue pour capturer les sessions de marché directionnelles sur le Nasdaq-100, à utiliser sur CFD ou Futures.

Elle exploite les cassures de range pour capitaliser sur les mouvements explosifs et prolongés, tout en filtrant les faux signaux afin de préserver la qualité des prises de position.

Explosif. Sélectif.


Plus de l'auteur
Double Range Breakout EA
Nicolas Yves Gregoire Falgayrettes
Experts
Double Range Break – Robot de trading paramétrable RangeBreak est une stratégie de trading intraday basée sur le principe du range breakout, conçue pour capitaliser sur les cassures de range les plus marquées tout en filtrant les faux signaux. Cette version entièrement paramétrable offre à l’utilisateur un contrôle total des réglages, afin d’adapter le robot à son propre style de trading — gestion du risque, taille de position, filtres de volatilité ou logique de cassure.  Ce robot permet de con
All Day Long EA
Nicolas Yves Gregoire Falgayrettes
Experts
AllDayLong – Robot de trading clé en main AllDayLong est une stratégie de trading intraday orientée surperformance relative, conçue pour surperformer le Nasdaq-100, à utiliser sur CFD ou Futures. Elle prend des positions à l’achat pendant les phases haussières et arrête de trader en phases baissières, afin de préserver le capital et assurer une surperformance durable. Simple. Efficace.
Intra Flow EA
Nicolas Yves Gregoire Falgayrettes
Experts
IntraFlow – Robot de trading clé en main IntraFlow est une stratégie de trading intraday orientée performance absolue, conçue pour exploiter les opportunités à court terme sur le Nasdaq-100, à utiliser sur CFD ou Futures. Elle vise à capitaliser sur le momentum intraday en s’adaptant rapidement au sens du flux de marché, avec une gestion du risque ajustée à la volatilité du moment. Réactif. Précis.
Aladdin trend EA
Nicolas Yves Gregoire Falgayrettes
Experts
Aladdin – Robot de trading clé en main Aladdin est une stratégie de trading de suivi de tendance orientée surperformance relative, conçue pour profiter des tendances prolongées sur le Nasdaq-100, à utiliser sur CFD ou Futures. Elle capitalise sur les mouvements directionnels de long terme, qu’ils soient haussiers ou baissiers, afin de générer une surperformance durable sur l’ensemble des cycles de marché. Adaptatif. Robuste.
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis