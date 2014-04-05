BTMM Average Daily Range

Elder SafeZone Long Financial Trading Seminars Inc. Indicadores

SafeZone es un método para fijar stops en función de la volatilidad reciente, al margen del nivel de ruido del mercado. Se describe en el libro "Come into my Trading Room" . En una tendencia alcista, SafeZone define el ruido como la parte de la barra actual que se extiende por debajo del mínimo de la barra anterior, yendo en contra de la tendencia predominante. Promedia el nivel de ruido durante un periodo de tiempo y lo multiplica por un factor seleccionado por el operador. Para las operacione