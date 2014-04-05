BTMM Blue Tracer Indicator

❓ ¿Qué hace esto?
✅ Este indicador dibuja el máximo y mínimo del día anterior como trazadores azules en el gráfico. Se utiliza en el método BTMM (Beat the Market Maker) de Steve Mauro.
❓ ¿Qué mejora ofrece este indicador?
✅ La versión original proporcionada por Steve Mauro era para MetaTrader4. Esta es la primera adaptación para MetaTrader5.
✅ Altamente optimizado para los recursos informáticos. No afecta en absoluto al rendimiento de su ordenador.
