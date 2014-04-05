BTMM Multi EMAs Indicator
- Indicadores
- Lan Pham
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
❓ ¿Qué hace esto?
✅ Este indicador dibuja las EMAs estándar utilizadas en el método BTMM (Beat the Market Maker) de Steve Mauro:
- La 5 EMA (Mostaza)
- La 13 EMA (Ketchup)
- La 50 EMA (Agua)
- La 200 EMA (Mayo)
- La 800 EMA (Arándano)
❓ ¿Qué mejora ofrece este indicador?
✅ La versión original proporcionada por Steve Mauro era para MetaTrader4. Este es para MetaTrader5.
✅ La versión original proporcionada por Steve Mauro colocaba mal las flechas de cruce de EMA. Este indicador maneja las posiciones de las flechas con una precisión perfecta, independientemente de cómo estire o amplíe el gráfico.
