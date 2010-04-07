Mavis Trader MT4

    ⚡ Visión General

    MAVIS Trader es un poderoso panel de operaciones de un solo clic diseñado para los operadores que valoran la velocidad, la claridad y el control preciso.
    Le permite abrir múltiples posiciones de Compra/Venta al instante, sincronizar automáticamente los niveles SL/TP en todas las operaciones abiertas, y cerrar cada posición en el símbolo con un solo clic.
    Perfecto para scalpers, grid traders y cualquiera que necesite una gestión del riesgo consistente y reflejada sin necesidad de edición manual.

    Características principales

    • Compra/Venta con un solo clic: Abra varias operaciones a la vez con el tamaño de lote y el número de operaciones que elija.

    • Reflejo automático de SL/TP: Cambie el SL/TP en una posición - MAVIS lo aplica instantáneamente a todas las demás para el mismo símbolo.

    • Botón Cerrar Todo: Cierre instantáneamente todas las posiciones abiertas en el símbolo del gráfico actual.

    • Panel ajustable: Interfaz limpia, mínima y móvil.

    • Broker seguro: Aplica automáticamente la distancia de parada mínima y la precisión de precios.

    • Ultraligero: Sin indicadores, sin retrasos, sin complejidades innecesarias: pura eficacia de ejecución.

    ⚙️ Cómo funciona

    1. Establezca el tamaño del lote y el número de operaciones en los campos del panel.

    2. Haga clic en Comprar o Vender para abrir todas las posiciones al instante.

    3. Edite SL/TP en cualquier operación - MAVIS sincroniza esos niveles en todas las demás.

    4. Utilice CloseAll para cerrar rápidamente todas las operaciones abiertas para el símbolo actual.

    A quién va dirigido

    • Estafadores: Abra múltiples operaciones al instante en mercados volátiles.

    • Operadores de Cuadrícula: Mantenga SL/TP consistentes a través de estrategias multi-entrada.

    • Operadores manuales: Gestione las operaciones visualmente sin scripts ni paneles abarrotados.

    • Usuarios preocupados por el riesgo: Mantenga niveles de protección uniformes en todas las operaciones.

    Entradas

    Parámetro Descripción
    TamañoLote Tamaño del lote de negociación por posición
    NumTrades Número de posiciones a abrir por clic
    panelX / panelY Posición del panel en el gráfico
    buttonWidth / buttonHeight Dimensiones del botón
    DefaultLot / DefaultTrades Entradas rellenadas por defecto

    Recomendaciones

    • Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread para una ejecución más rápida

    • Mercados: Divisas, Oro (XAUUSD), US30, NAS100 e Índices Sintéticos

    • Distancia de Stops: MAVIS respeta automáticamente los niveles mínimos de stop del broker

    • Depósito mínimo: $200 (recomendado $500 para índices)

    🧠 Notas

    • MAVIS Trader es un panel de ejecución y gestión manual - no auto-negocia ni genera señales.

    • La sincronización SL/TP se aplica sólo a todas las posiciones abiertas del mismo símbolo.

    • Habilite Algo Trading en su barra de herramientas MT antes de usarlo.

    Soporte y Actualizaciones

    • Actualizaciones gratuitas de por vida y soporte completo al cliente a través de mensajes MQL5.



