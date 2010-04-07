Mavis Trader MT4
- Utilidades
- Lethabo Stephens Maloka
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
⚡ Visión General
MAVIS Trader es un poderoso panel de operaciones de un solo clic diseñado para los operadores que valoran la velocidad, la claridad y el control preciso.
Le permite abrir múltiples posiciones de Compra/Venta al instante, sincronizar automáticamente los niveles SL/TP en todas las operaciones abiertas, y cerrar cada posición en el símbolo con un solo clic.
Perfecto para scalpers, grid traders y cualquiera que necesite una gestión del riesgo consistente y reflejada sin necesidad de edición manual.
Características principales
-
Compra/Venta con un solo clic: Abra varias operaciones a la vez con el tamaño de lote y el número de operaciones que elija.
-
Reflejo automático de SL/TP: Cambie el SL/TP en una posición - MAVIS lo aplica instantáneamente a todas las demás para el mismo símbolo.
-
Botón Cerrar Todo: Cierre instantáneamente todas las posiciones abiertas en el símbolo del gráfico actual.
-
Panel ajustable: Interfaz limpia, mínima y móvil.
-
Broker seguro: Aplica automáticamente la distancia de parada mínima y la precisión de precios.
-
Ultraligero: Sin indicadores, sin retrasos, sin complejidades innecesarias: pura eficacia de ejecución.
⚙️ Cómo funciona
-
Establezca el tamaño del lote y el número de operaciones en los campos del panel.
-
Haga clic en Comprar o Vender para abrir todas las posiciones al instante.
-
Edite SL/TP en cualquier operación - MAVIS sincroniza esos niveles en todas las demás.
-
Utilice CloseAll para cerrar rápidamente todas las operaciones abiertas para el símbolo actual.
A quién va dirigido
-
Estafadores: Abra múltiples operaciones al instante en mercados volátiles.
-
Operadores de Cuadrícula: Mantenga SL/TP consistentes a través de estrategias multi-entrada.
-
Operadores manuales: Gestione las operaciones visualmente sin scripts ni paneles abarrotados.
-
Usuarios preocupados por el riesgo: Mantenga niveles de protección uniformes en todas las operaciones.
Entradas
|Parámetro
|Descripción
|TamañoLote
|Tamaño del lote de negociación por posición
|NumTrades
|Número de posiciones a abrir por clic
|panelX / panelY
|Posición del panel en el gráfico
|buttonWidth / buttonHeight
|Dimensiones del botón
|DefaultLot / DefaultTrades
|Entradas rellenadas por defecto
Recomendaciones
-
Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread para una ejecución más rápida
-
Mercados: Divisas, Oro (XAUUSD), US30, NAS100 e Índices Sintéticos
-
Distancia de Stops: MAVIS respeta automáticamente los niveles mínimos de stop del broker
-
Depósito mínimo: $200 (recomendado $500 para índices)
🧠 Notas
-
MAVIS Trader es un panel de ejecución y gestión manual - no auto-negocia ni genera señales.
-
La sincronización SL/TP se aplica sólo a todas las posiciones abiertas del mismo símbolo.
-
Habilite Algo Trading en su barra de herramientas MT antes de usarlo.
Soporte y Actualizaciones
-
Actualizaciones gratuitas de por vida y soporte completo al cliente a través de mensajes MQL5.