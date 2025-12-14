HB Trading Bot - Gestión profesional de riesgos y operaciones para MT5

HB Trading Bot es un Asesor Experto profesional de gestión de riesgos y operaciones diseñado para MetaTrader 5.

No abre operaciones. En su lugar, gestiona las posiciones ya abiertas con una estricta lógica basada en reglas para ayudar a los traders a proteger su capital y eliminar la toma de decisiones emocionales del trading.

La mayoría de las pérdidas comerciales se deben a la psicología, no a un mal análisis. HB Trading Bot fue construido para resolver este problema mediante la aplicación de la disciplina, la coherencia y la gestión adecuada del dinero.

Lo que hace HB Trading Bot

Gestiona automáticamente las operaciones abiertas

Calcula y controla el riesgo por operación

Establece y gestiona Stop Loss y Take Profit

Aplica cierres parciales y aseguramiento de beneficios

Protege la cuenta con límites de pérdidas y beneficios diarios

Evita las decisiones de trading emocionales

Principales ventajas

✔ Elimina la interferencia emocional (miedo, avaricia, operaciones de venganza)

✔ Aplica reglas de riesgo fijas en cada operación

✔ Protege el capital con límites diarios de drawdown

✔ Asegura los beneficios paso a paso

✔ Permite a los traders centrarse en el análisis, no en la monitorización de operaciones

✔ Ideal para traders manuales, usuarios de señales y principiantes

Funciones de gestión de operaciones

Control del riesgo por operación (%)

Cálculo automático de lotes

Stop Loss y Take Profit automáticos

TP basado en la Relación Riesgo-Recompensa (RRR)

Gestión de beneficios multinivel (TP1, TP2, TP3)

Cierre parcial y lógica de equilibrio

Control total del riesgo de la cuenta

Drawdown diario y protección de beneficios diarios

Diseñado para la disciplina y el control psicológico

HB Trading Bot protege a los traders de:

Riesgo excesivo y posiciones sobredimensionadas

Operar después de pérdidas consecutivas

Cerrar operaciones antes de tiempo por miedo

Mantener operaciones perdedoras emocionalmente

Operar en exceso durante momentos de gran presión emocional

Una vez que se abre una operación, el bot la gestiona estrictamente de acuerdo con las reglas predefinidas - sin emoción, vacilación o interferencia manual.

¿Para quién es este bot?

Operadores manuales

Traders que utilizan señales

Principiantes que están aprendiendo a gestionar correctamente el riesgo

Traders profesionales que quieren consistencia

Traders que no pueden monitorizar gráficos todo el día

Notas importantes

⚠️ HB Trading Bot no abre operaciones

⚠️ Funciona sólo como una herramienta de comercio y gestión de riesgos

⚠️ Compatible con MetaTrader 5

⚠️ Se recomienda probar en una cuenta demo primero

🔹 Tipo de Asesor Experto

Cobertura

Nivel de Trading

EA de gestión de riesgos

🔹 Descargo de responsabilidad

El trading implica riesgo. HB Trading Bot es una herramienta de gestión comercial y no garantiza beneficios. El rendimiento pasado no asegura resultados futuros. El usuario es plenamente responsable de todas las decisiones comerciales.