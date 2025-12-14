HB Trading Bot

HB Trading Bot - Gestión profesional de riesgos y operaciones para MT5

HB Trading Bot es un Asesor Experto profesional de gestión de riesgos y operaciones diseñado para MetaTrader 5.
No abre operaciones. En su lugar, gestiona las posiciones ya abiertas con una estricta lógica basada en reglas para ayudar a los traders a proteger su capital y eliminar la toma de decisiones emocionales del trading.

La mayoría de las pérdidas comerciales se deben a la psicología, no a un mal análisis. HB Trading Bot fue construido para resolver este problema mediante la aplicación de la disciplina, la coherencia y la gestión adecuada del dinero.

Lo que hace HB Trading Bot

  • Gestiona automáticamente las operaciones abiertas

  • Calcula y controla el riesgo por operación

  • Establece y gestiona Stop Loss y Take Profit

  • Aplica cierres parciales y aseguramiento de beneficios

  • Protege la cuenta con límites de pérdidas y beneficios diarios

  • Evita las decisiones de trading emocionales

Principales ventajas

✔ Elimina la interferencia emocional (miedo, avaricia, operaciones de venganza)
✔ Aplica reglas de riesgo fijas en cada operación
✔ Protege el capital con límites diarios de drawdown
✔ Asegura los beneficios paso a paso
✔ Permite a los traders centrarse en el análisis, no en la monitorización de operaciones
✔ Ideal para traders manuales, usuarios de señales y principiantes

Funciones de gestión de operaciones

  • Control del riesgo por operación (%)

  • Cálculo automático de lotes

  • Stop Loss y Take Profit automáticos

  • TP basado en la Relación Riesgo-Recompensa (RRR)

  • Gestión de beneficios multinivel (TP1, TP2, TP3)

  • Cierre parcial y lógica de equilibrio

  • Control total del riesgo de la cuenta

  • Drawdown diario y protección de beneficios diarios

Diseñado para la disciplina y el control psicológico

HB Trading Bot protege a los traders de:

  • Riesgo excesivo y posiciones sobredimensionadas

  • Operar después de pérdidas consecutivas

  • Cerrar operaciones antes de tiempo por miedo

  • Mantener operaciones perdedoras emocionalmente

  • Operar en exceso durante momentos de gran presión emocional

Una vez que se abre una operación, el bot la gestiona estrictamente de acuerdo con las reglas predefinidas - sin emoción, vacilación o interferencia manual.

¿Para quién es este bot?

  • Operadores manuales

  • Traders que utilizan señales

  • Principiantes que están aprendiendo a gestionar correctamente el riesgo

  • Traders profesionales que quieren consistencia

  • Traders que no pueden monitorizar gráficos todo el día

Notas importantes

⚠️ HB Trading Bot no abre operaciones
⚠️ Funciona sólo como una herramienta de comercio y gestión de riesgos
⚠️ Compatible con MetaTrader 5
⚠️ Se recomienda probar en una cuenta demo primero

🔹 Tipo de Asesor Experto

  • Cobertura

  • Nivel de Trading

  • EA de gestión de riesgos

🔹 Descargo de responsabilidad

El trading implica riesgo. HB Trading Bot es una herramienta de gestión comercial y no garantiza beneficios. El rendimiento pasado no asegura resultados futuros. El usuario es plenamente responsable de todas las decisiones comerciales.

