HB Trading Bot
- Utilidades
- Khalil Adnan Wakim
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
HB Trading Bot - Gestión profesional de riesgos y operaciones para MT5
HB Trading Bot es un Asesor Experto profesional de gestión de riesgos y operaciones diseñado para MetaTrader 5.
No abre operaciones. En su lugar, gestiona las posiciones ya abiertas con una estricta lógica basada en reglas para ayudar a los traders a proteger su capital y eliminar la toma de decisiones emocionales del trading.
La mayoría de las pérdidas comerciales se deben a la psicología, no a un mal análisis. HB Trading Bot fue construido para resolver este problema mediante la aplicación de la disciplina, la coherencia y la gestión adecuada del dinero.
Lo que hace HB Trading Bot
-
Gestiona automáticamente las operaciones abiertas
-
Calcula y controla el riesgo por operación
-
Establece y gestiona Stop Loss y Take Profit
-
Aplica cierres parciales y aseguramiento de beneficios
-
Protege la cuenta con límites de pérdidas y beneficios diarios
-
Evita las decisiones de trading emocionales
Principales ventajas
✔ Elimina la interferencia emocional (miedo, avaricia, operaciones de venganza)
✔ Aplica reglas de riesgo fijas en cada operación
✔ Protege el capital con límites diarios de drawdown
✔ Asegura los beneficios paso a paso
✔ Permite a los traders centrarse en el análisis, no en la monitorización de operaciones
✔ Ideal para traders manuales, usuarios de señales y principiantes
Funciones de gestión de operaciones
-
Control del riesgo por operación (%)
-
Cálculo automático de lotes
-
Stop Loss y Take Profit automáticos
-
TP basado en la Relación Riesgo-Recompensa (RRR)
-
Gestión de beneficios multinivel (TP1, TP2, TP3)
-
Cierre parcial y lógica de equilibrio
-
Control total del riesgo de la cuenta
-
Drawdown diario y protección de beneficios diarios
Diseñado para la disciplina y el control psicológico
HB Trading Bot protege a los traders de:
-
Riesgo excesivo y posiciones sobredimensionadas
-
Operar después de pérdidas consecutivas
-
Cerrar operaciones antes de tiempo por miedo
-
Mantener operaciones perdedoras emocionalmente
-
Operar en exceso durante momentos de gran presión emocional
Una vez que se abre una operación, el bot la gestiona estrictamente de acuerdo con las reglas predefinidas - sin emoción, vacilación o interferencia manual.
¿Para quién es este bot?
-
Operadores manuales
-
Traders que utilizan señales
-
Principiantes que están aprendiendo a gestionar correctamente el riesgo
-
Traders profesionales que quieren consistencia
-
Traders que no pueden monitorizar gráficos todo el día
Notas importantes
⚠️ HB Trading Bot no abre operaciones
⚠️ Funciona sólo como una herramienta de comercio y gestión de riesgos
⚠️ Compatible con MetaTrader 5
⚠️ Se recomienda probar en una cuenta demo primero
🔹 Tipo de Asesor Experto
-
Cobertura
-
Nivel de Trading
-
EA de gestión de riesgos
🔹 Descargo de responsabilidad
El trading implica riesgo. HB Trading Bot es una herramienta de gestión comercial y no garantiza beneficios. El rendimiento pasado no asegura resultados futuros. El usuario es plenamente responsable de todas las decisiones comerciales.