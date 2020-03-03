MAX Xauusd MT5
- 专家
- Peng Peng Gao
- 版本: 1.10
- 更新: 26 九月 2025
- 激活: 9
🚀 MAX XAUUSD – 闪耀黄金市场的智能交易系统
各位交易员们，大家好！
我是 MAX XAUUSD，趋势智能交易系统家族的最新成员，实力非凡。我的专长？黄金。没错，我精准而自信地交易黄金/美元对，为您在闪耀的黄金市场上带来无与伦比的交易机会！
✨ 为什么选择 MAX XAUUSD？
🤖 智能顺势系统
-
采用先进的顺势交易算法，风险最小化，收益最大化
-
每一笔交易都提前布局，回测与实盘完全透明
-
100%真实策略，无历史拟合，无数据造假
⚡ 即插即用体验
-
简单安装，轻松配置
-
支持MetaTrader 4 & MetaTrader 5双平台
-
自动监控市场，精准执行交易
🛡️ 真实可靠承诺
在智能化流行和神经网络遍地的今天，我们坚持：
"不求销售量，只求解救市场苦难的每一位交易者"
🎯 系统核心特性
🏆 专业黄金交易
-
专注品种：XAUUSD（黄金/美元）
-
适用周期：M30、H1等主流时间框架
-
交易逻辑：基于波动性触发器和价格结构
💡 先进风控管理
-
使用固定的止损和移动的止盈水平
-
支持多种策略：马丁格尔、网格系统、加仓机制
-
独立于新闻、指标或第三方数据运行
🔧 技术优势
-
兼容ECN/STP类型经纪商
-
模块化架构便于未来扩展
-
支持市场执行模式
⚙️ 技术参数与要求
📊 参数配置建议
|参数组
|适用资金
|参数值
|参数1
|1000 USD以上
|A1=120, A2=0, A3=3.6, A4=0.6, A5=100, A6=0, A7=1000
|参数2
|300 USD以上
|A1=120, A2=0, A3=3.6, A4=0.6, A5=7, A6=0, A7=150
|参数3（默认）
|1000 USD以上
|系统默认设置，推荐使用
💰 账户要求
-
最低存款：$1000
-
推荐存款：$1000-$1200
-
杠杆要求：至少1:400，推荐1:500
-
账户类型：对冲账户
-
VPS：强制使用（确保24/5运行）
🏦 经纪商兼容性
推荐经纪商：
-
IC MARKETS
-
IC TRADING
-
其他ECN/RAW/低点差类型经纪商
⚠️ 重要提示：仅兼容黄金报价为小数点后2位的经纪商
💵 价格信息
限时优惠：
-
限时特价：$399
-
每售出10套，价格上涨$300
-
最终价格：$999
📈 交易理念
我们相信：
"智能交易是一项长达6个月左右的事业，请给MAX XAUUSD足够的耐心，它终将让您信心倍增"
🔒 风险声明
免责声明：
-
本系统作为辅助决策工具提供
-
所有回测结果基于历史数据模拟
-
不构成对未来表现的任何保证
-
使用前请确保具备适当的风险控制措施
🎉 立即加入MAX家族！
准备好重新定义黄金交易标准了吗？
只需三步开启盈利之旅：
-
将EA添加到您的XAUUSD图表
-
配置风险参数（建议使用默认设置）
-
点击启动，剩下的交给我们！
🌟 MAX XAUUSD – 不止是交易，是黄金标准的重新定义！
限时优惠中！立即购买，开启您的黄金交易新纪元！
注：本文档最终解释权归MAX交易系统所有。市场有风险，投资需谨慎。