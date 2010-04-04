MAX Xauusd MT4
- Asesores Expertos
- Peng Peng Gao
- Versión: 1.10
- Actualizado: 26 septiembre 2025
- Activaciones: 9
Estimados Traders,
SoyMAX XAUUSD, el último miembro de la familia de sistemas de trading inteligente de seguimiento de tendencias, diseñado para un rendimiento excepcional. ¿Mi especialidad?El oro. Así es, opero el par Oro/USD con precisión y confianza, ofreciendo oportunidades de trading inigualables en el brillante mercado del oro.
✨ ¿Por qué elegir MAX XAUUSD?
🤖 Sistema inteligente de seguimiento de tendencias
-
Utiliza algoritmos avanzados de seguimiento de tendencias paraminimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad
-
Cada operación seplanifica previamente, con total transparencia en backtesting y operaciones en vivo
-
Estrategia 100% auténtica, sin ajuste de curvas ni manipulación de datos
Experiencia Plug-and-Play
-
Instalación sencilla y fácil configuración
-
Compatible con las plataformas MetaTrader 4 y MetaTrader 5
-
Supervisa automáticamente el mercado y ejecuta operaciones con precisión
🛡️ Compromiso de autenticidad
En una era inundada por la IA y las redes neuronales, mantenemos nuestra promesa:
"No perseguimos ventas; nuestro objetivo es rescatar a todos los operadores que luchan en el mercado".
Características principales del sistema
🏆 Comercio profesional de oro
-
Instrumento dedicado: XAUUSD (Oro/USD)
-
Marcos temporales soportados: M30, H1 y otros marcos temporales importantes
-
Lógica de negociación: Basado en disparadores de volatilidad y estructura de precios
Gestión avanzada del riesgo
-
Stop loss fijo y niveles de take profit dinámicos
-
Soporta múltiples estrategias: Martingala, sistema de rejilla o posicionamiento piramidal
-
Funciona independientemente de noticias, indicadores o datos de terceros
🔧 Ventajas técnicas
-
Compatible con brokers ECN/STP
-
Arquitectura modular para futuras ampliaciones y ajustes lógicos
-
Compatible con el modo de ejecución de mercado
⚙️ Parámetros técnicos y requisitos
📊 Ajustes de parámetros recomendados
|Conjunto de parámetros
|Capital recomendado
|Valores de los parámetros
|Conjunto 1
|Por encima de $1000 USD
|A1=120, A2=0, A3=3,6, A4=0,6, A5=100, A6=0, A7=1000
|Conjunto 2
|Más de 300 USD
|A1=120, A2=0, A3=3,6, A4=0,6, A5=7, A6=0, A7=150
|Set 3 (Por defecto)
|Por encima de 1000 USD
|Ajustes por defecto del sistema, uso recomendado
Requisitos de la cuenta
-
Depósito mínimo: $1000
-
Depósito recomendado: $1000 - $1200
-
Requisito de apalancamiento: Mínimo 1:400, Recomendado 1:500
-
Tipo de cuenta: Cuenta de cobertura
-
VPS: Obligatorio (garantiza el funcionamiento 24/5)
🏦 Compatibilidad con brokers
Brokers recomendados:
-
IC MARKETS
-
IC TRADING
-
Otros tipos de brokers ECN/RAW/Low Spread
⚠️ Nota Importante: Sólo compatible con brokers que ofrecenprecios en 2 decimales para el Oro.
💵 Información sobre precios
Oferta por tiempo limitado:
-
Oferta por tiempo limitado: $399
-
El precio aumenta en 300 $ por cada 10 unidades vendidas
-
Precio final: 999
📈 Filosofía comercial
Creemos:
"El trading automatizado es un esfuerzo a largo plazo, que normalmente requiere alrededor de 6 meses de observación y adaptación. Por favor, sea paciente con MAX XAUUSD, al final aumentará su confianza".
Aviso de riesgo
Descargo de responsabilidad:
-
Este sistema se proporciona como una herramienta auxiliar para la toma de decisiones
-
Todos los resultados de backtest se basan en simulaciones de datos históricos
-
No se garantiza el rendimiento futuro
-
Asegúrese de que existen medidas adecuadas de control de riesgos antes de utilizar el sistema.
🎉 ¡Únete hoy a la familia MAX!
Listo para redefinir sus estándares de comercio de oro?
Comience su viaje rentable en 3 sencillos pasos:
-
Añada el EA a su gráfico XAUUSD
-
Configure sus parámetros de riesgo (se recomienda la configuración por defecto)
-
Haga clic en Empezar, ¡y déjenos el resto a nosotros!
🌟 MAX XAUUSD - Más que Trading, ¡Es un Nuevo Estándar para el Oro!
¡Oferta por tiempo limitado! ¡Compre ahora y embárquese en una nueva era de comercio de oro!
Nota: La interpretación final de este documento pertenece al Sistema MAX Trading. El comercio implica un riesgo, por lo que invertir sabiamente.