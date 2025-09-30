GOLD Max MT5

🏆 GOLD MAX - Una nueva era en la inteligencia del comercio de oro 💰

¡Bienvenido a una nueva dimensión del trading con oro! Estamos orgullosos de presentarGOLD MAX, el último miembro de la familia Trend Intelligent Trading System, especializado en el trading preciso deXAUUSD (Oro/USD). No importa cómo fluctúe el mercado, ¡GOLD MAX aprovecha estrategias excepcionales y un rendimiento estable para ayudarle a aprovechar brillantes oportunidades de trading en el mercado del oro! ✨

✨ ¿Por qué elegir GOLD MAX?

🤖 Trading inteligente, centrado en el oro

🧠 Sistema de trading basado en tendencias con operaciones planificadas de antemano y oportunidades fiables

🔍 Lógica de trading totalmente transparente, sin miedo al backtesting ni a la verificación en vivo

⚡ Activadores de volatilidad avanzados y mecanismos de entrada en la estructura de precios

🛡️ Combinado con stop loss fijo y trailing take profit para un riesgo controlado

Compatible con Martingala, cuadrícula y otros modos de gestión monetaria

🚀 Flexible y listo para usar

⏰ Soporta múltiples marcos de tiempo: M5, M15, M30, H1, H2, H4

💻 Simplemente conecte al gráfico XAUUSD, establezca la preferencia de riesgo y comience a operar de forma automatizada

🎯 Se centra en la calidad del trading por encima de la frecuencia, acumulando beneficios de forma constante

Especificaciones técnicas

📈 Configuración de negociación

Instrumentos : XAUUSD (Oro/USD), compatible con USDJPY

Plazos recomendados : H1, H2, H4 (Oro), M30, H1 (USDJPY)

Versiones de plataforma : Metatrader 4 / Metatrader 5 soporte dual

Tipo de cuenta: Cuentas de cobertura

💳 Requisitos de capital

Depósito mínimo : $1000

Depósito recomendado : $1200

Apalancamiento mínimo: 1:400

Apalancamiento recomendado: 1:500

Entorno operativo

Requerido : VPS para funcionamiento 24/7

Brokers Recomendados : IC MARKETS, IC Trading, y otros brokers ECN/RAW/low-spread.

Precisión de cotización: Sólo compatible con brokers de cotización de oro de 2 decimales

Características principales

🎪 Funcionamiento independiente

Sin dependencia de noticias, indicadores o datos de terceros

Lógica de negociación de acción de precios pura

Ejecución de mercado, baja latencia

⚙️ Parámetros flexibles

Arquitectura modular para futuras ampliaciones

Área G integrada para la personalización de parámetros

Parámetros de grado AAAAA con más del 95% de porcentaje de victorias

🏷️ Precios y compra

Oferta por tiempo limitado

Precio actual : Oferta por tiempo limitado en la página！！！

Aumento de precio : Aumenta en 300 dólares cada 10 copias vendidas

Precio final: $1999

🎁 Recomendación de parámetros de grado AAAAA.

texto 【G1=750, G2=1100, G3=90, G4=20, G5=-1, G6=0】

Nota: el marco temporal H2 Oro mantiene una tasa de ganancias del 100% desde principios de año

⚠️ Notas importantes

📝 Recomendaciones de uso

Comenzar con los parámetros por defecto

Observar durante aproximadamente 6 meses para experimentar la estabilidad del sistema

Ajustar los parámetros según las preferencias personales de riesgo

🛡️ Descargo de responsabilidad

El comercio de divisas implica un riesgo significativo y puede provocar la pérdida de capital. Por favor, asegúrese de que:

Opere dentro de su tolerancia al riesgo

Utilice los sistemas EA de forma responsable

Probarlos a fondo antes de ponerlos en marcha

🌟 ¡Únete a la familia GOLD y experimenta los estándares de trading Quantum-Level Gold!

Estamos comprometidos a "liberar tus manos y rescatar a los traders que luchan con el trading en oro." A través de interfaces de trading optimizadas, plantillas y lógica subyacente, hacemos que sea fácil para todos comenzar y lograr ganancias consistentes.

¿Listo para dominar el mercado del oro? Añada GOLD MAX a su gráfico ahora, ¡y embarquémonos juntos en este dorado viaje de trading!

GOLD MAX - Especializados en Oro, Ganancia Inteligente para el Futuro 🥇

📞 Después de la compra, póngase en contacto con nuestro equipo para obtener soporte de instalación personalizado y configuración de compatibilidad











