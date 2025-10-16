Ephra Bot
- Asesores Expertos
- Daniel Makau
- Versión: 1.1
- Actualizado: 11 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Acerca de Ephra Bot
Ephra Bot es un Asesor Experto MQL5 de nueva generación diseñado para proporcionar un enfoque más inteligente, adaptable y consistente para el trading automatizado.
Desarrollado a través de años de investigación y refinamiento algorítmico, combina la ejecución de operaciones de precisión con la gestión dinámica del riesgo para ofrecer resultados constantes y fiables a través de las cambiantes condiciones del mercado.
Para señales en directo: HAGA CLIC AQUÍ
🔍 Lógica central
Ephra Bot emplea un sistema de gestión multiposición, dividiendo inteligentemente cada entrada en el mercado en micro-posiciones más pequeñas.
Cada operación se gestiona de forma independiente para maximizar el potencial de beneficios, controlar la exposición y adaptarse perfectamente al comportamiento del mercado en vivo.
⚙️ Configuración recomendada
Pares admitidos: GBP/USD
Marco temporal: H1 (1 hora)
Saldo mínimo: 1 .000 $
Apalancamiento: 1 :500 recomendado
Modo de cuenta: Cobertura (necesario para un funcionamiento correcto)
⚠️ Importante:
Para un mejor rendimiento, utilicecuentas ECN con spread sbajos y ejecución rápida.
Brokers sugeridos: IC Markets o cualquier broker que ofrezca spreads ajustados y ejecución fiable de las operaciones.
💡 Estrategia y resistencia
Con un stop loss de 250 pips y un take profit de 85 pips, Ephra Bot está construido para ser duradero y estable tanto en entornos de tendencia como de volatilidad.
El EA bloquea ganancias rápidas a través de mecanismos de trailing stop, mientras que su modelo de recuperación inteligente le permite reequilibrar posiciones y reducir pérdidas dinámicamente.
Incluso durante movimientos fuertes e inesperados del mercado (como la publicación de noticias de gran impacto), el sistema demuestra la capacidad de soportar caídas y recuperarse con elegancia una vez que el mercado se estabiliza.
Los botones de control manual integrados en el gráfico ofrecen a los operadores la flexibilidad necesaria para responder a las condiciones del momento y ajustar su estrategia cuando sea necesario, lo que aumenta la confianza y el control.
🌍 Por qué los operadores confían en Ephra Bot
Al combinar la división inteligente de posiciones, el seguimiento del mercado en tiempo real y la mecánica de recuperación adaptativa, Ephra Bot ofrece:
-
✅ Un control del riesgo más inteligente gracias a la gestión distribuida de posiciones.
-
✅ Recuperación gradual del drawdown sin comportamiento agresivo de martingala
-
✅ Alta adaptabilidad en mercados tanto tendenciales como oscilantes
-
✅ Rendimiento estable en diversos entornos de negociación
💬 En resumen
Ephra Bot fue construido para los comerciantes que valoran la consistencia, precisión y resistencia.
No es sólo un sistema automatizado - es un marco de comercio estratégico diseñado para crecer de manera constante y recuperarse de forma inteligente, incluso cuando los mercados cambian inesperadamente.
great EA, ran it on demo for a few weeks before going live with it, great results on both.