Acerca de Ephra Bot

Ephra Bot es un Asesor Experto MQL5 de nueva generación diseñado para proporcionar un enfoque más inteligente, adaptable y consistente para el trading automatizado.

Desarrollado a través de años de investigación y refinamiento algorítmico, combina la ejecución de operaciones de precisión con la gestión dinámica del riesgo para ofrecer resultados constantes y fiables a través de las cambiantes condiciones del mercado.

Para señales en directo: HAGA CLIC AQUÍ



🔍 Lógica central

Ephra Bot emplea un sistema de gestión multiposición, dividiendo inteligentemente cada entrada en el mercado en micro-posiciones más pequeñas.

Cada operación se gestiona de forma independiente para maximizar el potencial de beneficios, controlar la exposición y adaptarse perfectamente al comportamiento del mercado en vivo.





⚙️ Configuración recomendada

Pares admitidos: GBP/USD

Marco temporal: H1 (1 hora)

Saldo mínimo: 1 .000 $

Apalancamiento: 1 :500 recomendado

Modo de cuenta: Cobertura (necesario para un funcionamiento correcto)

⚠️ Importante:

Para un mejor rendimiento, utilicecuentas ECN con spread sbajos y ejecución rápida.

Brokers sugeridos: IC Markets o cualquier broker que ofrezca spreads ajustados y ejecución fiable de las operaciones.





💡 Estrategia y resistencia

Con un stop loss de 250 pips y un take profit de 85 pips, Ephra Bot está construido para ser duradero y estable tanto en entornos de tendencia como de volatilidad.

El EA bloquea ganancias rápidas a través de mecanismos de trailing stop, mientras que su modelo de recuperación inteligente le permite reequilibrar posiciones y reducir pérdidas dinámicamente.

Incluso durante movimientos fuertes e inesperados del mercado (como la publicación de noticias de gran impacto), el sistema demuestra la capacidad de soportar caídas y recuperarse con elegancia una vez que el mercado se estabiliza.

Los botones de control manual integrados en el gráfico ofrecen a los operadores la flexibilidad necesaria para responder a las condiciones del momento y ajustar su estrategia cuando sea necesario, lo que aumenta la confianza y el control.

🌍 Por qué los operadores confían en Ephra Bot

Al combinar la división inteligente de posiciones, el seguimiento del mercado en tiempo real y la mecánica de recuperación adaptativa, Ephra Bot ofrece:

✅ Un control del riesgo más inteligente gracias a la gestión distribuida de posiciones.

✅ Recuperación gradual del drawdown sin comportamiento agresivo de martingala

✅ Alta adaptabilidad en mercados tanto tendenciales como oscilantes

✅ Rendimiento estable en diversos entornos de negociación

💬 En resumen

Ephra Bot fue construido para los comerciantes que valoran la consistencia, precisión y resistencia.

No es sólo un sistema automatizado - es un marco de comercio estratégico diseñado para crecer de manera constante y recuperarse de forma inteligente, incluso cuando los mercados cambian inesperadamente.