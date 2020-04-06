Range BOS Pro
- Asesores Expertos
- Daniel Mukururo Muthee
- Versión: 1.10
- Actualizado: 10 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Range BOS Pro - EA Profesional de Ruptura de Rango Diario
Un potente Asesor Experto de nivel institucional que combina:
- Detección de Rango Diario (sesión personalizable)
- Confirmación de ruptura de estructura (BOS)
- Filtro de tendencia SuperTrend
- Dos estrategias: Continuación y Reversión (Fade)
- Riesgo inteligente del 1% por operación (basado en una distancia fija de pips)
- Una operación al día con estricto control de sesión
- Sin martingala, sin rejilla - pura acción del precio
Características:
- Totalmente automático - configure y olvídese
- Panel de control integrado con estado en tiempo real
- Botones Minimizar/Maximizar + Cerrar
- GUI para cambiar de estrategia en directo
- Gestión profesional del dinero
- Funciona con los principales pares y marcos temporales
- Incluye cierre a las 17:00 para evitar entradas tardías
- Cierre automático diario a las 20:00
Perfecto para operadores que desean operaciones de ruptura de rango limpias y de alta probabilidad con un estricto control del riesgo.
Construido con amor y precisión - listo para operar en vivo.