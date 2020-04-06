Range BOS Pro - EA Profesional de Ruptura de Rango Diario





Un potente Asesor Experto de nivel institucional que combina:

- Detección de Rango Diario (sesión personalizable)

- Confirmación de ruptura de estructura (BOS)

- Filtro de tendencia SuperTrend

- Dos estrategias: Continuación y Reversión (Fade)

- Riesgo inteligente del 1% por operación (basado en una distancia fija de pips)

- Una operación al día con estricto control de sesión

- Sin martingala, sin rejilla - pura acción del precio





Características:

- Totalmente automático - configure y olvídese

- Panel de control integrado con estado en tiempo real

- Botones Minimizar/Maximizar + Cerrar

- GUI para cambiar de estrategia en directo

- Gestión profesional del dinero

- Funciona con los principales pares y marcos temporales

- Incluye cierre a las 17:00 para evitar entradas tardías

- Cierre automático diario a las 20:00





Perfecto para operadores que desean operaciones de ruptura de rango limpias y de alta probabilidad con un estricto control del riesgo.





Construido con amor y precisión - listo para operar en vivo.