Accumulo – 多品种自动交易系统
Accumulo 是一款自动交易工具,基于双向网格策略与仓位控制方法构建。系统使用 ATR、MA、CCI
本产品适用于各种市场和交易品种,包括货币对、贵金属和数字资产
功能特点:
-
根据短期趋势和市场波动自动开/平仓。
-
ATR 自动计算下单间距与止盈。
-
安装后可立即运行,无需手动配置。
-
支持多图表同时运行。
使用建议:
建议用户在以下图表进行测试:
-
EURUSD（M1）
-
BTCUSD（H1）
-
XAUUSD（H4）

系统要求:
-
VPS
-
适用于低点差、杠杆在 1:100 以上的账户。
Accumulo 适合希望在交易中引入自动化流程的用户,便于结构化管理订单。
