Adjustable Chart Background Themes

Temas de fondo de gráfico ajustables - ¡Perfeccione su entorno de negociación!

¡Transforme sus gráficos de MetaTrader con un Gestor de Temas Diurnos y Nocturnos totalmente personalizable! Esta utilidad le permite cambiar sin problemas entre los temas claros y oscuros, la optimización de su experiencia de negociación en función de su estilo preferido o la hora del día. Tanto si opera durante las horas de luz como si lo hace a altas horas de la noche, esta herramienta mejora la claridad y la comodidad.

Características principales:

  • Cambio instantáneo de tema - Alterne sin esfuerzo entre el Modo Día y el Modo Noche con un solo clic.
  • Ajuste automático de temas - El sistema cambia automáticamente los temas en función de la hora del día.
  • Colores totalmente personalizables - Modifique los colores del fondo, la cuadrícula y las velas tanto para el día como para la noche.
  • Panel de Visión General de la Cuenta - Muestra detalles esenciales de la negociación como el saldo de la cuenta, el apalancamiento y la equidad.
  • Interfaz compacta y fácil de usar - Panel de control fácil de usar con un diseño elegante.

Cómo funciona:

Cambio automático en función de la hora

  • Establezca la hora de inicio del modo diurno y la hora de inicio del modo nocturno.
  • La utilidad ajustará automáticamente los colores del gráfico en el momento adecuado.

Selección Manual del Tema

  • ¿Desea un control instantáneo? Simplemente haga clic en el botón "Modo Día" o "Modo Noche".
  • Esto anulará el cambio automático y mantendrá el modo elegido hasta que usted lo cambie.

Colores de velas personalizados

  • Defina sus propios colores de velas alcistas y bajistas para ambos modos.
  • Mejore la visibilidad y reduzca la fatiga visual durante las largas horas de negociación.

Panel de Información de Cuenta en Vivo

  • Vea su número de cuenta, saldo, capital, divisa y apalancamiento de un vistazo.
  • Manténgase al día con el saldo en tiempo real y actualizaciones de capital cada tick.

¿Por qué necesita esta utilidad?

  • Aumente la productividad - ¡Se acabó el forzar la vista con gráficos brillantes por la noche!
  • Mejor concentración - Cree un espacio de trabajo libre de distracciones con visuales limpios.
  • Fácil de usar - Sólo tiene que instalar, configurar y dejar que haga el trabajo por usted.
  • Diseñado para Traders - Creado pensando en el rendimiento y la comodidad.

¡Consíguelo ahora por sólo $30!

¿Necesita ayuda? ¡No dude en enviarme un mensaje directo para cualquier ayuda!


