Adjustable Chart Background Themes

Temas de fondo de gráfico ajustables - ¡Perfeccione su entorno de negociación!

¡Transforme sus gráficos de MetaTrader con un Gestor de Temas Diurnos y Nocturnos totalmente personalizable! Esta utilidad le permite cambiar sin problemas entre los temas claros y oscuros, la optimización de su experiencia de negociación en función de su estilo preferido o la hora del día. Tanto si opera durante las horas de luz como si lo hace a altas horas de la noche, esta herramienta mejora la claridad y la comodidad.

Características principales:

Cambio instantáneo de tema - Alterne sin esfuerzo entre el Modo Día y el Modo Noche con un solo clic.

Ajuste automático de temas - El sistema cambia automáticamente los temas en función de la hora del día.

Colores totalmente personalizables - Modifique los colores del fondo, la cuadrícula y las velas tanto para el día como para la noche.

Panel de Visión General de la Cuenta - Muestra detalles esenciales de la negociación como el saldo de la cuenta, el apalancamiento y la equidad.

Interfaz compacta y fácil de usar - Panel de control fácil de usar con un diseño elegante.

Cómo funciona:

Cambio automático en función de la hora

Establezca la hora de inicio del modo diurno y la hora de inicio del modo nocturno.

La utilidad ajustará automáticamente los colores del gráfico en el momento adecuado.

Selección Manual del Tema

¿Desea un control instantáneo? Simplemente haga clic en el botón "Modo Día" o "Modo Noche".

Esto anulará el cambio automático y mantendrá el modo elegido hasta que usted lo cambie.

Colores de velas personalizados

Defina sus propios colores de velas alcistas y bajistas para ambos modos.

Mejore la visibilidad y reduzca la fatiga visual durante las largas horas de negociación.

Panel de Información de Cuenta en Vivo

Vea su número de cuenta, saldo, capital, divisa y apalancamiento de un vistazo.

Manténgase al día con el saldo en tiempo real y actualizaciones de capital cada tick.

¿Por qué necesita esta utilidad?

Aumente la productividad - ¡Se acabó el forzar la vista con gráficos brillantes por la noche!

Mejor concentración - Cree un espacio de trabajo libre de distracciones con visuales limpios.

Fácil de usar - Sólo tiene que instalar, configurar y dejar que haga el trabajo por usted.

Diseñado para Traders - Creado pensando en el rendimiento y la comodidad.

¡Consíguelo ahora por sólo $30!

¿Necesita ayuda? ¡No dude en enviarme un mensaje directo para cualquier ayuda!



