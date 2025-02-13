Adjustable Chart Background Themes
Temas de fondo de gráfico ajustables - ¡Perfeccione su entorno de negociación!
¡Transforme sus gráficos de MetaTrader con un Gestor de Temas Diurnos y Nocturnos totalmente personalizable! Esta utilidad le permite cambiar sin problemas entre los temas claros y oscuros, la optimización de su experiencia de negociación en función de su estilo preferido o la hora del día. Tanto si opera durante las horas de luz como si lo hace a altas horas de la noche, esta herramienta mejora la claridad y la comodidad.
Características principales:
- Cambio instantáneo de tema - Alterne sin esfuerzo entre el Modo Día y el Modo Noche con un solo clic.
- Ajuste automático de temas - El sistema cambia automáticamente los temas en función de la hora del día.
- Colores totalmente personalizables - Modifique los colores del fondo, la cuadrícula y las velas tanto para el día como para la noche.
- Panel de Visión General de la Cuenta - Muestra detalles esenciales de la negociación como el saldo de la cuenta, el apalancamiento y la equidad.
- Interfaz compacta y fácil de usar - Panel de control fácil de usar con un diseño elegante.
Cómo funciona:
Cambio automático en función de la hora
- Establezca la hora de inicio del modo diurno y la hora de inicio del modo nocturno.
- La utilidad ajustará automáticamente los colores del gráfico en el momento adecuado.
Selección Manual del Tema
- ¿Desea un control instantáneo? Simplemente haga clic en el botón "Modo Día" o "Modo Noche".
- Esto anulará el cambio automático y mantendrá el modo elegido hasta que usted lo cambie.
Colores de velas personalizados
- Defina sus propios colores de velas alcistas y bajistas para ambos modos.
- Mejore la visibilidad y reduzca la fatiga visual durante las largas horas de negociación.
Panel de Información de Cuenta en Vivo
- Vea su número de cuenta, saldo, capital, divisa y apalancamiento de un vistazo.
- Manténgase al día con el saldo en tiempo real y actualizaciones de capital cada tick.
¿Por qué necesita esta utilidad?
- Aumente la productividad - ¡Se acabó el forzar la vista con gráficos brillantes por la noche!
- Mejor concentración - Cree un espacio de trabajo libre de distracciones con visuales limpios.
- Fácil de usar - Sólo tiene que instalar, configurar y dejar que haga el trabajo por usted.
- Diseñado para Traders - Creado pensando en el rendimiento y la comodidad.
¿Necesita ayuda? ¡No dude en enviarme un mensaje directo para cualquier ayuda!